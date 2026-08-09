22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 09/08•18h30
Minuto a Minuto: RB Bragantino X Corinthians - 09/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo em Bragança Paulista! Corinthians vence com gols de Garro e Pedro Raul, e se aproxima do G6 do Brasileirão!
49'
•
2ºTEMPO
Carrillo adianta demais pela direita e a bola sai pela linha de fundo.
48'
•
2ºTEMPO
Hugo Souza erra na saída de jogo, a bola fica com Gustavo Neres que demora e não finaliza para o gol.
47'
•
2ºTEMPO
Com a vitória parcial, Timão passa o Bragantino na tabela.
46'
•
2ºTEMPO
De novo Capixaba pela esquerda, mas dessa vez o lateral manda direto pela linha de fundo.
45'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 50! Serão mais cinco minutos neste segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
Juninho Capixaba domina pela esquerda e no cruzamento é bloqueado.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Nova alteração do Braga tem Yuri no lugar de Hurtado.
42'
•
2ºTEMPO
Pedro Raul é abraçado pelos companheiros, gol deixa o Timão perto da vitória.
41'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO CORINTHIANS!!! Matheuzinho recebe bom passe pela direita, cruza na medida e Pedro Raul anota de cabeça!
41'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO CORINTHIANS!!!
39'
•
2ºTEMPO
Finalizações: RB Bragantino 7x9 Corinthians.
38'
•
2ºTEMPO
A bola longa para Pedro Raul, que não domina e a bola fica com Volpi.
37'
•
2ºTEMPO
Pedro Raul volta para ajudar a defesa e leva a falta de Lucas Barbosa.
36'
•
2ºTEMPO
Pedro Henrique sobe no cruzamento e manda sobre o gol.
35'
•
2ºTEMPO
Já o Corinthians recebe o Cruzeiro.t
34'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o RB Bragantino visita o Athletico-PR.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por reclamação, Gabriel Paulista é punido com o amarelo.
31'
•
2ºTEMPO
Pedro Raul disputa dentro da área e faz a falta em Gustavo.
30'
•
2ºTEMPO
Matheus Fernandes aparece dentro da área e desvia de cabeça à esquerda do gol.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lingard também em campo para a saída de Kaio Cesar.
28'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por falta em Capixaba, Carrillo recebe o amarelo.
27'
•
2ºTEMPO
Hurtado despeja a bola na área e Gustavo Henrique afasta.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Matheus Fernandes substitui Ramires.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mancini primeira troca Rodriguinho por Gustavo.
24'
•
2ºTEMPO
Vem mudanças no Massa Bruta.
23'
•
2ºTEMPO
Timão vai subindo para a sétima colocação.
22'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Santos 0x2 Athletico-PR e Flamengo 1x0 Vitória.
21'
•
2ºTEMPO
TIAGO VOLPI! Kaio Cesar parte na correria pela direita, chuta cruzado e o goleiro evita o segundo!
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E a mudança no Braga, com Marcelinho no lugar de Sasha.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Diniz muda, saca Raniele e coloca Carrillo.
17'
•
2ºTEMPO
O cruzamento de Lucas Barbosa e a bola passa por toda área.
16'
•
2ºTEMPO
A bola levantada vai nas mãos de Hugo.
15'
•
2ºTEMPO
Rodriguinho ganha o escanteio.
14'
•
2ºTEMPO
Pitta chuta em cima da marcação e depois é marcado o impedimento do paraguaio.
13'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO CORINTHIANS!!! A bola recuada para Tiago Volpi, o goleiro erra o chute e o gol fica livre para Garro abrir o placar!
13'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO CORINTHIANS!!!
11'
•
2ºTEMPO
Tiago Volpi é atendido rapidamente.
10'
•
2ºTEMPO
Kaio Cesar busca Bidu pelo lado esquerda e Volpi chega primeiro que o lateral.
9'
•
2ºTEMPO
E o Corinthians recebe o Cruzeiro.
8'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o RB Bragantino visita o Athletico-PR.
7'
•
2ºTEMPO
Rodriguinho dispara o chute de longe e manda pra fora.
6'
•
2ºTEMPO
Pitta tenta o arranque em cima de Matheuzinho, que recupera a bola e retorna com Hugo.
5'
•
2ºTEMPO
O passe aberto para Lucas Barbosa e o meia estava impedido.
4'
•
2ºTEMPO
Vinicinho arranca pela esquerda, cruza e a bola passa pela área.
3'
•
2ºTEMPO
Matheuzinho despeja a bola na área e a defesa tira.
2'
•
2ºTEMPO
Corinthians retorna com a mesma formação.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O técnico Vagner Mancini troca Mosquera por Vinicinho.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
46'
•
1ºTEMPO
Alix procura por Mosquera na frente e sobe a bandeira, impedimento.
45'
•
1ºTEMPO
Dois minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Eduardo Sasha no toque na esquerda para Mosquera e a bola vai direto nas mãos de Hugo.
43'
•
1ºTEMPO
A pedido de Mancini, atacantes sobem a marcação no Massa Bruta.
42'
•
1ºTEMPO
A bola invertida por Raniele é forte e sai pela lateral.
40'
•
1ºTEMPO
Tudo bem com Hugo Souza.
39'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Santos 0x2 Athletico-PR.
38'
•
1ºTEMPO
Atendimento médico para o goleiro do Timão.
37'
•
1ºTEMPO
HUGO SOUZA! Pitta gira e chuta na grande área, o goleiro faz a defesa!
36'
•
1ºTEMPO
Kaio César despeja a bola na área e novamente a defesa mandante tira.
35'
•
1ºTEMPO
Em nova bola aérea de Matheuzinho, a zaga tira com Pedro Henrique.
34'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Isidro Pitta, paraguaio estava na frente de Hugo.
33'
•
1ºTEMPO
Allan força o levantamento e a bola vai direto pela linha de fundo.
32'
•
1ºTEMPO
Resultados do Brasileirão: Palmeiras 0x0 Internacional, Bahia 0x0 Vasco e Cruzeiro 3x1 Mirassol.
31'
•
1ºTEMPO
Pedro Raul sai da área mas erra o cruzamento.
30'
•
1ºTEMPO
Faltas: RB Bragantino 7x4 Corinthians.
29'
•
1ºTEMPO
Matheus tenta se livrar de Mosquera e recebe a falta.
28'
•
1ºTEMPO
O toque para Pedro Raul e o centroavante é pego em posição irregular.
26'
•
1ºTEMPO
Juninho Capixaba recebe pela esquerda e é desarmado por Matheuzinho.
25'
•
1ºTEMPO
Ramires sofre a falta na saída de jogo de Pedro Raul.
24'
•
1ºTEMPO
Isidro Pitta na jogada individual, é bem marcado e perde o domínio da bola.
23'
•
1ºTEMPO
O cruzamento na área para Pitta e Gustavo Henrique corta.
22'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho no passe com Bidon e no caminho a zaga faz a interceptação.
21'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Santos 0x1 Athletico-PR.
20'
•
1ºTEMPO
A bola alçada na grande área, Alix e Volpi se chocam, mas Pedro Raul não aproveita e a bola vai para fora.
18'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: RB Bragantino 30% x 70% Corinthians.
17'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho na tentativa perto da área e acaba bloqueado pela marcação.
16'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Ramires acerta Garro, faz a falta e é punido com o amarelo.
15'
•
1ºTEMPO
A falta de Pitta em Garro e os jogadores do Corinthians ficam pedido o cartão.
14'
•
1ºTEMPO
A cobrança de córner vai para grande área e a bola fica nas mãos de Volpi.
13'
•
1ºTEMPO
Kaio Cesar ganha mais um escanteio para o Timão.
12'
•
1ºTEMPO
Henry Mosquera tem espaço e finaliza, sem perigo para a meta de Hugo.
11'
•
1ºTEMPO
Pressionado por Pitta, Hugo Souza alivia com o chutão.
10'
•
1ºTEMPO
Hurtado desce pela direita, joga na área e Gustavo Henrique corta.
9'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Garro comete a falta em Eduardo Sasha e leva o primeiro amarelo da partida.
8'
•
1ºTEMPO
Outra falta no jogo, Sasha para a jogada de Bidon.
7'
•
1ºTEMPO
Kaio César passa pelo meio campo e sofre a falta de Rodriguinho.
6'
•
1ºTEMPO
Capixaba inverte para Hurtado, muito forte e a bola sai.
5'
•
1ºTEMPO
Agora é Bidu quem arrisca e a bola vai de novo para fora.
4'
•
1ºTEMPO
UUHH!! A cobrança do próprio Garro, Gabriel Paulista sobe bem e cabeceia para fora.
3'
•
1ºTEMPO
Escanteio para o Corinthians.
2'
•
1ºTEMPO
Garro busca Matheuzinho na área e a zaga do Braga tira primeiro que o lateral.
1'
•
1ºTEMPO
Raphael Claus é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Estádio Cícero de Souza Marques.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo e perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro.
PRÉ-JOGO
E no Timão, além das ausências, Fernando Diniz ainda espera por Memphis Depay, que negocia uma renovação de contrato.
PRÉ-JOGO
Vagner Mancini terá vários desfalques, inclusive Agustin SantAnna, Fabinho e Gustavo Marques, todos suspensos.
PRÉ-JOGO
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Garro; Kaio César e Pedro Raul.
PRÉ-JOGO
RB BRAGANTINO: Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Isidro Pitta e Eduardo Sasha.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
Já o Corinthians busca se redimir na temporada após a elminação para o Internacional na Copa do Brasil. A tabela aponta o Timão na 11ª posição.
PRÉ-JOGO
O RB Bragantino ocupa a sétima posição e o triunfo hoje faz o time entrar no G4 do Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Olá leitor, boa tarde! A partir das 18h30, siga as emoções de RB Bragantino x Corinthians pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Vagner Mancini
TECNICO
Tiago Volpi
Goleiro
Andrés Hurtado
Defesa
Yuri Alves
Meio-Campo
Alix Vinicius
Defesa
Gustavo Marques
Defesa
Juninho Capixaba
Defesa
Eric Ramires
Meio-Campo
Matheus Fernandes
Meio-Campo
Rodriguinho
Meio-Campo
Gustavo Neves
Meio-Campo
Lucas Barbosa
Atacante
Henry Mosquera
Atacante
Vinicinho
Atacante
Eduardo Sasha
Atacante
Marcelinho
Meio-Campo
Isidro Pitta
Atacante
Fernando Diniz
TECNICO
Hugo Souza
Goleiro
Matheuzinho
Defesa
Gustavo Henrique
Defesa
Gabriel Paulista
Defesa
Matheus Bidu
Defesa
Raniele
Meio-Campo
André Carrillo
Meio-Campo
Allan
Meio-Campo
Breno Bidon
Meio-Campo
Rodrigo Garro
Meio-Campo
Kaio César
Atacante
Jesse Lingard
Atacante
Pedro Raul
Atacante
Raphael Claus (SP)
ÁRBITRO
Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
ASSISTENTE
Evandro de Melo Lima (SP)
ASSISTENTE