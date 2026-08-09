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encerrado
Cícero de Souza Marques Bragança Paulista, São Paulo
RB Bragantino RB Bragantino
0 × 2
Corinthians Corinthians

22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 09/0818h30

Minuto a Minuto: RB Bragantino X Corinthians - 09/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo em Bragança Paulista! Corinthians vence com gols de Garro e Pedro Raul, e se aproxima do G6 do Brasileirão!

bola

49'

2ºTEMPO

Carrillo adianta demais pela direita e a bola sai pela linha de fundo.

bola

48'

2ºTEMPO

Hugo Souza erra na saída de jogo, a bola fica com Gustavo Neres que demora e não finaliza para o gol.

bola

47'

2ºTEMPO

Com a vitória parcial, Timão passa o Bragantino na tabela.

bola

46'

2ºTEMPO

De novo Capixaba pela esquerda, mas dessa vez o lateral manda direto pela linha de fundo.

bola

45'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 50! Serão mais cinco minutos neste segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Juninho Capixaba domina pela esquerda e no cruzamento é bloqueado.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Nova alteração do Braga tem Yuri no lugar de Hurtado.

bola

42'

2ºTEMPO

Pedro Raul é abraçado pelos companheiros, gol deixa o Timão perto da vitória.

gol

41'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO CORINTHIANS!!! Matheuzinho recebe bom passe pela direita, cruza na medida e Pedro Raul anota de cabeça!

bola

41'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO CORINTHIANS!!!

bola

39'

2ºTEMPO

Finalizações: RB Bragantino 7x9 Corinthians.

bola

38'

2ºTEMPO

A bola longa para Pedro Raul, que não domina e a bola fica com Volpi.

bola

37'

2ºTEMPO

Pedro Raul volta para ajudar a defesa e leva a falta de Lucas Barbosa.

bola

36'

2ºTEMPO

Pedro Henrique sobe no cruzamento e manda sobre o gol.

bola

35'

2ºTEMPO

Já o Corinthians recebe o Cruzeiro.t

bola

34'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o RB Bragantino visita o Athletico-PR.

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por reclamação, Gabriel Paulista é punido com o amarelo.

bola

31'

2ºTEMPO

Pedro Raul disputa dentro da área e faz a falta em Gustavo.

bola

30'

2ºTEMPO

Matheus Fernandes aparece dentro da área e desvia de cabeça à esquerda do gol.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lingard também em campo para a saída de Kaio Cesar.

amarelo

28'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por falta em Capixaba, Carrillo recebe o amarelo.

bola

27'

2ºTEMPO

Hurtado despeja a bola na área e Gustavo Henrique afasta.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Matheus Fernandes substitui Ramires.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mancini primeira troca Rodriguinho por Gustavo.

bola

24'

2ºTEMPO

Vem mudanças no Massa Bruta.

bola

23'

2ºTEMPO

Timão vai subindo para a sétima colocação.

bola

22'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Santos 0x2 Athletico-PR e Flamengo 1x0 Vitória.

bola

21'

2ºTEMPO

TIAGO VOLPI! Kaio Cesar parte na correria pela direita, chuta cruzado e o goleiro evita o segundo!

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E a mudança no Braga, com Marcelinho no lugar de Sasha.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Diniz muda, saca Raniele e coloca Carrillo.

bola

17'

2ºTEMPO

O cruzamento de Lucas Barbosa e a bola passa por toda área.

bola

16'

2ºTEMPO

A bola levantada vai nas mãos de Hugo.

bola

15'

2ºTEMPO

Rodriguinho ganha o escanteio.

bola

14'

2ºTEMPO

Pitta chuta em cima da marcação e depois é marcado o impedimento do paraguaio.

gol

13'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO CORINTHIANS!!! A bola recuada para Tiago Volpi, o goleiro erra o chute e o gol fica livre para Garro abrir o placar!

bola

13'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO CORINTHIANS!!!

bola

11'

2ºTEMPO

Tiago Volpi é atendido rapidamente.

bola

10'

2ºTEMPO

Kaio Cesar busca Bidu pelo lado esquerda e Volpi chega primeiro que o lateral.

bola

9'

2ºTEMPO

E o Corinthians recebe o Cruzeiro.

bola

8'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o RB Bragantino visita o Athletico-PR.

bola

7'

2ºTEMPO

Rodriguinho dispara o chute de longe e manda pra fora.

bola

6'

2ºTEMPO

Pitta tenta o arranque em cima de Matheuzinho, que recupera a bola e retorna com Hugo.

bola

5'

2ºTEMPO

O passe aberto para Lucas Barbosa e o meia estava impedido.

bola

4'

2ºTEMPO

Vinicinho arranca pela esquerda, cruza e a bola passa pela área.

bola

3'

2ºTEMPO

Matheuzinho despeja a bola na área e a defesa tira.

bola

2'

2ºTEMPO

Corinthians retorna com a mesma formação.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O técnico Vagner Mancini troca Mosquera por Vinicinho.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

bola

46'

1ºTEMPO

Alix procura por Mosquera na frente e sobe a bandeira, impedimento.

bola

45'

1ºTEMPO

Dois minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Eduardo Sasha no toque na esquerda para Mosquera e a bola vai direto nas mãos de Hugo.

bola

43'

1ºTEMPO

A pedido de Mancini, atacantes sobem a marcação no Massa Bruta.

bola

42'

1ºTEMPO

A bola invertida por Raniele é forte e sai pela lateral.

bola

40'

1ºTEMPO

Tudo bem com Hugo Souza.

bola

39'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Santos 0x2 Athletico-PR.

bola

38'

1ºTEMPO

Atendimento médico para o goleiro do Timão.

bola

37'

1ºTEMPO

HUGO SOUZA! Pitta gira e chuta na grande área, o goleiro faz a defesa!

bola

36'

1ºTEMPO

Kaio César despeja a bola na área e novamente a defesa mandante tira.

bola

35'

1ºTEMPO

Em nova bola aérea de Matheuzinho, a zaga tira com Pedro Henrique.

bola

34'

1ºTEMPO

Impedimento de Isidro Pitta, paraguaio estava na frente de Hugo.

bola

33'

1ºTEMPO

Allan força o levantamento e a bola vai direto pela linha de fundo.

bola

32'

1ºTEMPO

Resultados do Brasileirão: Palmeiras 0x0 Internacional, Bahia 0x0 Vasco e Cruzeiro 3x1 Mirassol.

bola

31'

1ºTEMPO

Pedro Raul sai da área mas erra o cruzamento.

bola

30'

1ºTEMPO

Faltas: RB Bragantino 7x4 Corinthians.

bola

29'

1ºTEMPO

Matheus tenta se livrar de Mosquera e recebe a falta.

bola

28'

1ºTEMPO

O toque para Pedro Raul e o centroavante é pego em posição irregular.

bola

26'

1ºTEMPO

Juninho Capixaba recebe pela esquerda e é desarmado por Matheuzinho.

bola

25'

1ºTEMPO

Ramires sofre a falta na saída de jogo de Pedro Raul.

bola

24'

1ºTEMPO

Isidro Pitta na jogada individual, é bem marcado e perde o domínio da bola.

bola

23'

1ºTEMPO

O cruzamento na área para Pitta e Gustavo Henrique corta.

bola

22'

1ºTEMPO

Matheuzinho no passe com Bidon e no caminho a zaga faz a interceptação.

bola

21'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Santos 0x1 Athletico-PR.

bola

20'

1ºTEMPO

A bola alçada na grande área, Alix e Volpi se chocam, mas Pedro Raul não aproveita e a bola vai para fora.

bola

18'

1ºTEMPO

Posse de bola: RB Bragantino 30% x 70% Corinthians.

bola

17'

1ºTEMPO

Matheuzinho na tentativa perto da área e acaba bloqueado pela marcação.

amarelo

16'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Ramires acerta Garro, faz a falta e é punido com o amarelo.

bola

15'

1ºTEMPO

A falta de Pitta em Garro e os jogadores do Corinthians ficam pedido o cartão.

bola

14'

1ºTEMPO

A cobrança de córner vai para grande área e a bola fica nas mãos de Volpi.

bola

13'

1ºTEMPO

Kaio Cesar ganha mais um escanteio para o Timão.

bola

12'

1ºTEMPO

Henry Mosquera tem espaço e finaliza, sem perigo para a meta de Hugo.

bola

11'

1ºTEMPO

Pressionado por Pitta, Hugo Souza alivia com o chutão.

bola

10'

1ºTEMPO

Hurtado desce pela direita, joga na área e Gustavo Henrique corta.

amarelo

9'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Garro comete a falta em Eduardo Sasha e leva o primeiro amarelo da partida.

bola

8'

1ºTEMPO

Outra falta no jogo, Sasha para a jogada de Bidon.

bola

7'

1ºTEMPO

Kaio César passa pelo meio campo e sofre a falta de Rodriguinho.

bola

6'

1ºTEMPO

Capixaba inverte para Hurtado, muito forte e a bola sai.

bola

5'

1ºTEMPO

Agora é Bidu quem arrisca e a bola vai de novo para fora.

bola

4'

1ºTEMPO

UUHH!! A cobrança do próprio Garro, Gabriel Paulista sobe bem e cabeceia para fora.

bola

3'

1ºTEMPO

Escanteio para o Corinthians.

bola

2'

1ºTEMPO

Garro busca Matheuzinho na área e a zaga do Braga tira primeiro que o lateral.

bola

1'

1ºTEMPO

Raphael Claus é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Estádio Cícero de Souza Marques.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo e perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

E no Timão, além das ausências, Fernando Diniz ainda espera por Memphis Depay, que negocia uma renovação de contrato.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vagner Mancini terá vários desfalques, inclusive Agustin SantAnna, Fabinho e Gustavo Marques, todos suspensos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Garro; Kaio César e Pedro Raul.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RB BRAGANTINO: Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Isidro Pitta e Eduardo Sasha.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Corinthians busca se redimir na temporada após a elminação para o Internacional na Copa do Brasil. A tabela aponta o Timão na 11ª posição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O RB Bragantino ocupa a sétima posição e o triunfo hoje faz o time entrar no G4 do Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá leitor, boa tarde! A partir das 18h30, siga as emoções de RB Bragantino x Corinthians pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

RB Bragantino RBB

  • Vagner Mancini

    TECNICO

  • Tiago Volpi

    Goleiro

  • Andrés HurtadoSaiu

    Defesa

  • Yuri AlvesEntrou

    Meio-Campo

  • Alix Vinicius

    Defesa

  • Gustavo Marques

    Defesa

  • Juninho Capixaba

    Defesa

  • Eric RamiresSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Matheus FernandesEntrou

    Meio-Campo

  • RodriguinhoSaiu

    Meio-Campo

  • Gustavo NevesEntrou

    Meio-Campo

  • Lucas Barbosa

    Atacante

  • Henry MosqueraSaiu

    Atacante

  • VinicinhoEntrou

    Atacante

  • Eduardo SashaSaiu

    Atacante

  • MarcelinhoEntrou

    Meio-Campo

  • Isidro Pitta

    Atacante

Corinthians COR

  • Fernando Diniz

    TECNICO

  • Hugo Souza

    Goleiro

  • Matheuzinho

    Defesa

  • Gustavo Henrique

    Defesa

  • Gabriel PaulistaAmarelo

    Defesa

  • Matheus Bidu

    Defesa

  • RanieleSaiu

    Meio-Campo

  • André CarrilloEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Allan

    Meio-Campo

  • Breno Bidon

    Meio-Campo

  • Rodrigo GarroGolAmarelo

    Meio-Campo

  • Kaio CésarSaiu

    Atacante

  • Jesse LingardEntrou

    Atacante

  • Pedro RaulGol

    Atacante

  • Raphael Claus (SP)

    ÁRBITRO

  • Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

    ASSISTENTE

  • Evandro de Melo Lima (SP)

    ASSISTENTE

RB Bragantino RBB
Corinthians COR

GOLS

Rodrigo Garro Gol
Pedro Raul Gol
POSSE DE BOLA
42% 58%
7FINALIZAÇÕES9
2FINALIZAÇÕES CERTAS4
12FALTAS COMETIDAS13
7CRUZAMENTOS5
20PASSES ERRADOS22
7DESARMES10
3ESCANTEIOS2
3IMPEDIMENTOS2
1CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
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