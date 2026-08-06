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encerrado
Nubank Parque São Paulo, São Paulo
Palmeiras Palmeiras
0 × 0
Internacional Internacional

22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 09/0816h

Minuto a Minuto: Palmeiras X Internacional - 09/08/2026

fim

54'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

54'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Internacional arranca um ponto importante contra o líder e segue na luta para deixar o Z4.

bola

53'

2ºTEMPO

João Bezerra arranca pela direita, prepara o chute, mas a defesa chega firme e trava a finalização.

bola

52'

2ºTEMPO

O Palmeiras acelera em busca da vitória, já que o empate não lhe favorece, enquanto o Internacional valoriza o ponto para tentar escapar da zona de rebaixamento.

bola

51'

2ºTEMPO

Bola volta rolar e o árbitro acrescenta mais dois minutos no tempo.

bola

50'

2ºTEMPO

Paulinho ainda está caído no chão com problemas físicos e o árbitro autoriza a entrada da comissão médica do Colorado.

bola

49'

2ºTEMPO

O Internacional arma contra-ataque com João Bezerra, que avança até a entrada da área, mas é desarmado de forma limpa pela defesa.

bola

48'

2ºTEMPO

Andreas cobra a falta, a bola desvia na barreira, mas o Palmeiras recupera a sobra e insiste no ataque contra a defesa colorada.

bola

47'

2ºTEMPO

Falta marcada! Bernabei atinge Arias, e a torcida se levanta para oportunidade de bola na área.

bola

46'

2ºTEMPO

Felipe Anderson recebe passe por dentro, solta a bomba, mas a bola sobe e passa por cima do gol.

bola

45'

2ºTEMPO

+7 minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

A partida recomeça, mas o ambiente em campo é tenso, com jogadores reclamando e clima de nervosismo.

bola

43'

2ºTEMPO

Confusão em campo! Jogadores de ambos os lados se estranham e se aglomeram em discussão.

bola

42'

2ºTEMPO

Vitor Roque aparece livre na pequena área, busca o passe para Flaco López, mas Juninho se antecipa e corta o lance.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Internacional. Sai Carbonero e entra João Bezerra.

bola

40'

2ºTEMPO

A torcida se levanta com o cabeceio de Murilo após cobrança de Andreas, mas a bola passa ao lado do gol.

bola

39'

2ºTEMPO

Vitor Roque busca escapar da marcação pela direita, mas Maripán chega firme e comete a falta.

bola

38'

2ºTEMPO

O Palmeiras até constrói bem a jogada, mas não consegue transformar a posse em finalização perigosa.

bola

37'

2ºTEMPO

Na cobrança de falta, Félix Torres arrisca direto, mas Carlos Miguel defende com segurança.

bola

36'

2ºTEMPO

Verdão vai para cima após mudanças! O Inter, por sua vez, gira a bola e mostra tranquilidade com o empate.

bola

35'

2ºTEMPO

DEFENDE MATHEUS CUNHA! Vitor Roque recebe na pequena área, arrisca enquanto cai, mas a bola vai fraca nas mãos de Matheus Cunha.

bola

34'

2ºTEMPO

Na cobrança de escanteio, Vitor Roque sobe bem, mas o cabeceio sai pela linha de fundo.

bola

33'

2ºTEMPO

Arias acelera pela direita e cruza, mas Bruno Gomes se posiciona bem e corta com o peito para escanteio.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Allan da lugar a Felipe Anderson no Verdão.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Palmeiras promove duas substituições. Emiliano Martínez é trocado por Giay.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Bruno Henrique da lugar a Ronaldo no time visitante.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Internacional promove duas substituições. Alan Patrick é trocado por Juninho.

bola

29'

2ºTEMPO

Bruno Henrique acelera em contra-ataque, solta para Vitinho na direita, que avança até a entrada da área e finaliza de longe para fora.

bola

28'

2ºTEMPO

Pouco perigo! Cada time só conseguiu duas finalizações certas até agora.

bola

27'

2ºTEMPO

O jogo é interrompido para atendimento ao goleiro Matheus Cunha e Pezzolano aproveita para conversar com os jogadores.

amarelo

26'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Goleiro Matheus Cunha reclama de dores, mas é amarelado por cera.

bola

25'

2ºTEMPO

Marlon aciona Andreas Pereira, que finaliza de primeira, mas a bola sobe demais e não assusta o goleiro.

amarelo

24'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Aguirre recebe cartão amarelo por falta em Flaco.

bola

23'

2ºTEMPO

Matheus Cunha tenta a reposição rápida, mas exagera na força e a bola sai pela lateral.

bola

22'

2ºTEMPO

Flagrado em posição irregular! Allan estava à frente da defesa e o árbitro interrompe o lance.

bola

21'

2ºTEMPO

Lembrando que o Internacional nunca saiu vitorioso dentro da casa do Palmeiras, atual Nubank Parque e antigo Allianz.

bola

20'

2ºTEMPO

Alan Patrick levanta na área cobrança de escanteio, a defesa do Palmeiras afasta e o árbitro assinala falta de ataque. Carlos Miguel repõe o jogo.

bola

19'

2ºTEMPO

Marlon aproveita a sobra na entrada da área, arrisca de primeira, mas a bola sobe demais e vai longe do gol.

bola

18'

2ºTEMPO

Jhon Arias dispara em contra-ataque, aciona Vitor Roque pelo meio, que não encontra opção de passe e prefere recuar.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Internacional. Sai Matheus Bahia entra Aguirre.

bola

16'

2ºTEMPO

UUUHH! Allan avança pela direita e cruza para a área, mas não aparece ninguém para completar. O Palmeiras desperdiça a oportunidade.

bola

15'

2ºTEMPO

Andreas Pereira sofre a chegada de Bruno Gomes e o árbitro marca a falta.

bola

14'

2ºTEMPO

Bruno Gomes tenta lançar Carbonero em velocidade pela direita, mas o passe é longo demais e Carlos Miguel intercepta com tranquilidade.

bola

13'

2ºTEMPO

Alan Patrick abre para Bruno Gomes, que cruza na área. Carlos Miguel sai bem do gol e fica com a bola.

bola

12'

2ºTEMPO

Carbonero dispara em contra-ataque, mas Flaco López comete a falta e interrompe a jogada.

substituicao

11'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Maurício da lugar a Flaco López no Verdão.

substituicao

10'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Palmeiras promove duas substituições. Ramón Sosa é trocado por Vitor Roque.

bola

9'

2ºTEMPO

Allan conduz pelo meio e aciona Andreas Pereira, que cruza para a área. Maripán sobe firme e afasta o perigo.

bola

8'

2ºTEMPO

Félix Torres cai no gramado e, na sequência, Allan pisa em sua canela. O zagueiro colorado precisa de atendimento médico.

bola

7'

2ºTEMPO

Maurício e Andreas Pereira tabelam, o meia arrisca para a área, mas Matheus Cunha segura firme.

amarelo

6'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Paulinho comete falta em Arias no meio e é amarelado.

bola

5'

2ºTEMPO

UUUHH! Allan arrisca de fora, a bola desvia na marcação e sobra para Maurício, que tenta uma bicicleta. O goleiro Matheus Cunha defende sem dificuldades.

bola

4'

2ºTEMPO

Andreas Pereira cruza para a área, Piquerez tenta dominar, mas a bola escapa e sai pela linha de fundo.

bola

3'

2ºTEMPO

Na cobrança de escanteio, Barboza cabeceia na segunda trave, Félix Torres se atrapalha no corte, mas recupera e salva o Internacional.

bola

2'

2ºTEMPO

Andreas Pereira invade e cruza, mas Bruno Henrique aparece para desviar e mandar para escanteio.

bola

1'

2ºTEMPO

Bernabéi arranca pelo ataque, mas Emiliano Martínez chega firme com um carrinho e desarma o lance.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

47'

1ºTEMPO

Maurício manda forte demais para Sosa no corredor direito, e Félix Torres acompanha bem, mandando para a lateral.

bola

46'

1ºTEMPO

A torcida palmeirense faz barulho e empurra o time, mas o Internacional troca passes com calma no meio-campo, sem pressa.

bola

45'

1ºTEMPO

+3 minutos de acréscimos.

bola

43'

1ºTEMPO

Andreas Pereira levanta na área, Maripán ganha pelo alto e atrapalha Arias, que finaliza para fora.

bola

42'

1ºTEMPO

Marlon Freitas sofre contato no rosto, a arbitragem marca falta e o jogo é interrompido, minutos finais truncados.

bola

41'

1ºTEMPO

Allan Elias toca para Marlon Freitas na entrada da área, mas o volante finaliza mal e a bola sai pela linha de fundo.

bola

40'

1ºTEMPO

O jogo recomeça com o Internacional na posse. A equipe conduz pelo meio, buscando espaço para avançar no ataque.

bola

39'

1ºTEMPO

Bernabéi recebe atendimento médico dentro de campo, enquanto Abel Ferreira protesta intensamente na beira do gramado.

amarelo

38'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Murilo comete falta em Bernabei e recebe cartão amarelo.

bola

37'

1ºTEMPO

Mais ofensivo! O Internacional soma duas finalizações certas, enquanto o Palmeiras só acertou uma.

bola

36'

1ºTEMPO

O time da casa valoriza a posse, cadencia o ritmo e busca organizar o ataque com calma.

bola

35'

1ºTEMPO

O jogo é reiniciado com o Internacional na posse. A comissão técnica pede revisão do VAR, mas o árbitro manda seguir.

bola

33'

1ºTEMPO

Falta dura! Barboza derruba Carbonero, que segue no chão sentindo dores.

bola

32'

1ºTEMPO

Sosa recebe, mas falha no domínio, e o Internacional recupera a posse.

bola

31'

1ºTEMPO

UUUHH! Carbonero arrisca de fora da área, mas o chute sai fraco e Carlos Miguel defende com tranquilidade.

bola

30'

1ºTEMPO

Pezzolano gesticula na lateral! O técnico pede distância entre Bruno Gomes e Vitinho, liberando o avanço do jovem ponta.

bola

29'

1ºTEMPO

Allan recebe no meio, tenta se livrar da marcação, mas erra o passe e entrega para a defesa colorada.

bola

28'

1ºTEMPO

Alan Patrick avança com a bola até a entrada da área e arrisca o chute, mas Emiliano Martínez se coloca à frente e bloqueia.

bola

27'

1ºTEMPO

Bernabéi busca espaço pela esquerda, tenta limpar a marcação, mas acaba finalizando em cima de Andreas Pereira.

bola

26'

1ºTEMPO

UUUUHH! QUASE! Allan Elias cabeceia após cruzamento, a defesa rebate, e no rebote ele solta a bomba de canhota. Maripán aparece quase em cima da linha e salva o Internacional.

bola

25'

1ºTEMPO

O Palmeiras adianta suas linhas e busca pressionar o Internacional, embalado pelo apoio da torcida no Allianz Parque.

bola

24'

1ºTEMPO

Bernabéi tenta o cruzamento pela esquerda, a bola desvia em Barboza e sai, mas o árbitro assinala tiro de meta.

bola

23'

1ºTEMPO

Marlon Freitas busca o passe pelo meio, mas a defesa do Internacional se antecipa e trava a jogada.

bola

22'

1ºTEMPO

As duas equipes trocam passes com calma, mas seguem sem finalizar com perigo ao gol.

bola

21'

1ºTEMPO

Maurício encontra Arias em profundidade, nas costas da defesa, mas Maripán se recupera bem e afasta o perigo.

bola

20'

1ºTEMPO

Allan e Paulinho disputam no meio-campo, se chocam, e o árbitro assinala falta a favor do Palmeiras.

bola

19'

1ºTEMPO

Marlon Freitas recebe no meio e arrisca o passe em profundidade, mas a bola corre demais e não encontra nenhum companheiro.

bola

18'

1ºTEMPO

O Verdão sofre para sair jogando! A equipe perde a posse com frequência e o Inter domina o meio-campo.

bola

17'

1ºTEMPO

Impedimento! Bernabéi estava adiantado em lançamento rápido e o assistente anulou a jogada.

bola

16'

1ºTEMPO

Maurício arrisca o drible pelo meio, mas Paulinho chega atrasado e comete a falta.

bola

15'

1ºTEMPO

Goleiro Matheus Cunha inicia a jogada com Alan Patrick, que lança longo para Bernabéi. O argentino arrisca já dentro da área pela esquerda, mas Carlos Miguel defende com firmeza.

bola

14'

1ºTEMPO

O Palmeiras troca passes na entrada da área, Maurício arrisca a jogada, mas Matheus Cunha defende com segurança.

bola

13'

1ºTEMPO

Ramón Sosa avança pela esquerda e cruza, mas Paulinho se antecipa e corta a jogada.

bola

12'

1ºTEMPO

O passe de Andreas buscava Sosa em profundidade, mas sai forte demais e termina nas mãos de Matheus Cunha.

bola

11'

1ºTEMPO

É a vez do Palmeiras tentar controlar a posse e abrir espaços na defesa do time visitante.

bola

10'

1ºTEMPO

Palmeiras cobra rápido o escanteio, a bola chega na segunda trave, mas Bruno Gomes aparece para cortar.

bola

9'

1ºTEMPO

Maurício acha Ramón Sosa livre na área, mas o paraguaio falha no domínio e a bola termina em tiro de meta para o Internacional.

bola

8'

1ºTEMPO

UUUHH! Bernabéi surge na entrada da área pelo meio e solta a bomba, mas a bola sobe demais e passa por cima da trave de Carlos Miguel.

bola

7'

1ºTEMPO

O Internacional busca organizar o jogo, troca passes desde a defesa e avança com a bola no chão.

bola

6'

1ºTEMPO

Maurício tenta avançar pela esquerda, mas pressionado por Maripán, perde o controle e a bola sai pela lateral.

bola

5'

1ºTEMPO

Matheus Bahia avança pela esquerda e cruza para Bernabei, que cabeceia na área, mas a bola passa por cima da meta defendida por Carlos Miguel.

bola

4'

1ºTEMPO

Jhon Arias avançava pela ponta, mas acabou empurrado por Bruno Gomes, que interrompeu a jogada.

bola

3'

1ºTEMPO

O assistente levanta a bandeira e interrompe o ataque do Palmeiras, assinalando impedimento de Ramón Sosa.

bola

2'

1ºTEMPO

Erro atrás de erro! Bruno Gomes repõe para Alan Patrick, mas o meia não domina e o jogo segue truncado.

bola

1'

1ºTEMPO

Piquerez recupera a posse e busca o passe longo para Sosa, mas a bola sai pela linha de fundo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Nubank Parque.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O responsável pela arbitragem da partida será Davi de Oliveira Lacerda.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Internacional vai ao campo com: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Félix Torres, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Paulinho Paula, Vitinho, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Palmeiras escalado com: Carlos Miguel; Emiliano Martínez, Murilo e Alexander Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Mauricio e Ramón Sosa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Internacional precisa vencer. Apesar da classificação na Copa do Brasil, o time entrou no Z-4 do Brasileirão com o triunfo do Grêmio diante do São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Palmeiras dispara na ponta! Com 47 pontos, abre oito de vantagem sobre o Flamengo, que tem um jogo a menos. Foi a melhor campanha alviverde em um primeiro turno de pontos corridos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Histórico equilibrado! Em 95 jogos, o Internacional soma 38 vitórias, o Palmeiras 31, além de 26 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, fãs do esporte! Palmeiras e Internacional se enfrentam às 16h deste domingo, no Nubank Parque, em São Paulo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras PAL

  • Abel Ferreira

    TECNICO

  • Carlos Miguel

    Goleiro

  • Alexander Barboza

    Defesa

  • Murilo CerqueiraAmarelo

    Defesa

  • Joaquín Piquerez

    Defesa

  • Emiliano MartínezSaiu

    Meio-Campo

  • Agustín GiayEntrou

    Defesa

  • Marlon Freitas

    Meio-Campo

  • Andreas Pereira

    Meio-Campo

  • Jhon Arias

    Atacante

  • MaurícioSaiu

    Meio-Campo

  • Flaco LópezEntrou

    Atacante

  • Ramón SosaSaiu

    Atacante

  • Vitor RoqueEntrou

    Atacante

  • AllanSaiu

    Meio-Campo

  • Felipe AndersonEntrou

    Atacante

Internacional INT

  • Paulo Pezzolano

    TECNICO

  • Matheus CunhaAmarelo

    Goleiro

  • Guillermo Maripán

    Defesa

  • Félix Torres

    Defesa

  • Bruno Gomes

    Meio-Campo

  • Matheus BahiaSaiu

    Defesa

  • Braian AguirreEntrouAmarelo

    Defesa

  • Vitinho

    Atacante

  • Bruno HenriqueSaiu

    Meio-Campo

  • RonaldoEntrou

    Meio-Campo

  • PaulinhoAmarelo

    Meio-Campo

  • Johan CarboneroSaiu

    Atacante

  • João BezerraEntrou

    Atacante

  • Alexandro Bernabei

    Defesa

  • Alan PatrickSaiu

    Meio-Campo

  • JuninhoEntrou

    Defesa

  • Davi de Oliveira Lacerda (ES)

    ÁRBITRO

  • Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

    ASSISTENTE

  • Douglas Pagung (ES)

    ASSISTENTE

Palmeiras PAL
Internacional INT

GOLS

POSSE DE BOLA
61% 39%
12FINALIZAÇÕES4
4FINALIZAÇÕES CERTAS1
12FALTAS COMETIDAS16
22CRUZAMENTOS5
46PASSES ERRADOS43
12DESARMES9
5ESCANTEIOS2
2IMPEDIMENTOS2
1CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
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