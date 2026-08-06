22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 09/08•16h
Minuto a Minuto: Palmeiras X Internacional - 09/08/2026
54'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
54'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Internacional arranca um ponto importante contra o líder e segue na luta para deixar o Z4.
53'
•
2ºTEMPO
João Bezerra arranca pela direita, prepara o chute, mas a defesa chega firme e trava a finalização.
52'
•
2ºTEMPO
O Palmeiras acelera em busca da vitória, já que o empate não lhe favorece, enquanto o Internacional valoriza o ponto para tentar escapar da zona de rebaixamento.
51'
•
2ºTEMPO
Bola volta rolar e o árbitro acrescenta mais dois minutos no tempo.
50'
•
2ºTEMPO
Paulinho ainda está caído no chão com problemas físicos e o árbitro autoriza a entrada da comissão médica do Colorado.
49'
•
2ºTEMPO
O Internacional arma contra-ataque com João Bezerra, que avança até a entrada da área, mas é desarmado de forma limpa pela defesa.
48'
•
2ºTEMPO
Andreas cobra a falta, a bola desvia na barreira, mas o Palmeiras recupera a sobra e insiste no ataque contra a defesa colorada.
47'
•
2ºTEMPO
Falta marcada! Bernabei atinge Arias, e a torcida se levanta para oportunidade de bola na área.
46'
•
2ºTEMPO
Felipe Anderson recebe passe por dentro, solta a bomba, mas a bola sobe e passa por cima do gol.
45'
•
2ºTEMPO
+7 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
A partida recomeça, mas o ambiente em campo é tenso, com jogadores reclamando e clima de nervosismo.
43'
•
2ºTEMPO
Confusão em campo! Jogadores de ambos os lados se estranham e se aglomeram em discussão.
42'
•
2ºTEMPO
Vitor Roque aparece livre na pequena área, busca o passe para Flaco López, mas Juninho se antecipa e corta o lance.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Internacional. Sai Carbonero e entra João Bezerra.
40'
•
2ºTEMPO
A torcida se levanta com o cabeceio de Murilo após cobrança de Andreas, mas a bola passa ao lado do gol.
39'
•
2ºTEMPO
Vitor Roque busca escapar da marcação pela direita, mas Maripán chega firme e comete a falta.
38'
•
2ºTEMPO
O Palmeiras até constrói bem a jogada, mas não consegue transformar a posse em finalização perigosa.
37'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de falta, Félix Torres arrisca direto, mas Carlos Miguel defende com segurança.
36'
•
2ºTEMPO
Verdão vai para cima após mudanças! O Inter, por sua vez, gira a bola e mostra tranquilidade com o empate.
35'
•
2ºTEMPO
DEFENDE MATHEUS CUNHA! Vitor Roque recebe na pequena área, arrisca enquanto cai, mas a bola vai fraca nas mãos de Matheus Cunha.
34'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de escanteio, Vitor Roque sobe bem, mas o cabeceio sai pela linha de fundo.
33'
•
2ºTEMPO
Arias acelera pela direita e cruza, mas Bruno Gomes se posiciona bem e corta com o peito para escanteio.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Allan da lugar a Felipe Anderson no Verdão.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Palmeiras promove duas substituições. Emiliano Martínez é trocado por Giay.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Bruno Henrique da lugar a Ronaldo no time visitante.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Internacional promove duas substituições. Alan Patrick é trocado por Juninho.
29'
•
2ºTEMPO
Bruno Henrique acelera em contra-ataque, solta para Vitinho na direita, que avança até a entrada da área e finaliza de longe para fora.
28'
•
2ºTEMPO
Pouco perigo! Cada time só conseguiu duas finalizações certas até agora.
27'
•
2ºTEMPO
O jogo é interrompido para atendimento ao goleiro Matheus Cunha e Pezzolano aproveita para conversar com os jogadores.
26'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Goleiro Matheus Cunha reclama de dores, mas é amarelado por cera.
25'
•
2ºTEMPO
Marlon aciona Andreas Pereira, que finaliza de primeira, mas a bola sobe demais e não assusta o goleiro.
24'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Aguirre recebe cartão amarelo por falta em Flaco.
23'
•
2ºTEMPO
Matheus Cunha tenta a reposição rápida, mas exagera na força e a bola sai pela lateral.
22'
•
2ºTEMPO
Flagrado em posição irregular! Allan estava à frente da defesa e o árbitro interrompe o lance.
21'
•
2ºTEMPO
Lembrando que o Internacional nunca saiu vitorioso dentro da casa do Palmeiras, atual Nubank Parque e antigo Allianz.
20'
•
2ºTEMPO
Alan Patrick levanta na área cobrança de escanteio, a defesa do Palmeiras afasta e o árbitro assinala falta de ataque. Carlos Miguel repõe o jogo.
19'
•
2ºTEMPO
Marlon aproveita a sobra na entrada da área, arrisca de primeira, mas a bola sobe demais e vai longe do gol.
18'
•
2ºTEMPO
Jhon Arias dispara em contra-ataque, aciona Vitor Roque pelo meio, que não encontra opção de passe e prefere recuar.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Internacional. Sai Matheus Bahia entra Aguirre.
16'
•
2ºTEMPO
UUUHH! Allan avança pela direita e cruza para a área, mas não aparece ninguém para completar. O Palmeiras desperdiça a oportunidade.
15'
•
2ºTEMPO
Andreas Pereira sofre a chegada de Bruno Gomes e o árbitro marca a falta.
14'
•
2ºTEMPO
Bruno Gomes tenta lançar Carbonero em velocidade pela direita, mas o passe é longo demais e Carlos Miguel intercepta com tranquilidade.
13'
•
2ºTEMPO
Alan Patrick abre para Bruno Gomes, que cruza na área. Carlos Miguel sai bem do gol e fica com a bola.
12'
•
2ºTEMPO
Carbonero dispara em contra-ataque, mas Flaco López comete a falta e interrompe a jogada.
11'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Maurício da lugar a Flaco López no Verdão.
10'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Palmeiras promove duas substituições. Ramón Sosa é trocado por Vitor Roque.
9'
•
2ºTEMPO
Allan conduz pelo meio e aciona Andreas Pereira, que cruza para a área. Maripán sobe firme e afasta o perigo.
8'
•
2ºTEMPO
Félix Torres cai no gramado e, na sequência, Allan pisa em sua canela. O zagueiro colorado precisa de atendimento médico.
7'
•
2ºTEMPO
Maurício e Andreas Pereira tabelam, o meia arrisca para a área, mas Matheus Cunha segura firme.
6'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Paulinho comete falta em Arias no meio e é amarelado.
5'
•
2ºTEMPO
UUUHH! Allan arrisca de fora, a bola desvia na marcação e sobra para Maurício, que tenta uma bicicleta. O goleiro Matheus Cunha defende sem dificuldades.
4'
•
2ºTEMPO
Andreas Pereira cruza para a área, Piquerez tenta dominar, mas a bola escapa e sai pela linha de fundo.
3'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de escanteio, Barboza cabeceia na segunda trave, Félix Torres se atrapalha no corte, mas recupera e salva o Internacional.
2'
•
2ºTEMPO
Andreas Pereira invade e cruza, mas Bruno Henrique aparece para desviar e mandar para escanteio.
1'
•
2ºTEMPO
Bernabéi arranca pelo ataque, mas Emiliano Martínez chega firme com um carrinho e desarma o lance.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
47'
•
1ºTEMPO
Maurício manda forte demais para Sosa no corredor direito, e Félix Torres acompanha bem, mandando para a lateral.
46'
•
1ºTEMPO
A torcida palmeirense faz barulho e empurra o time, mas o Internacional troca passes com calma no meio-campo, sem pressa.
45'
•
1ºTEMPO
+3 minutos de acréscimos.
43'
•
1ºTEMPO
Andreas Pereira levanta na área, Maripán ganha pelo alto e atrapalha Arias, que finaliza para fora.
42'
•
1ºTEMPO
Marlon Freitas sofre contato no rosto, a arbitragem marca falta e o jogo é interrompido, minutos finais truncados.
41'
•
1ºTEMPO
Allan Elias toca para Marlon Freitas na entrada da área, mas o volante finaliza mal e a bola sai pela linha de fundo.
40'
•
1ºTEMPO
O jogo recomeça com o Internacional na posse. A equipe conduz pelo meio, buscando espaço para avançar no ataque.
39'
•
1ºTEMPO
Bernabéi recebe atendimento médico dentro de campo, enquanto Abel Ferreira protesta intensamente na beira do gramado.
38'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Murilo comete falta em Bernabei e recebe cartão amarelo.
37'
•
1ºTEMPO
Mais ofensivo! O Internacional soma duas finalizações certas, enquanto o Palmeiras só acertou uma.
36'
•
1ºTEMPO
O time da casa valoriza a posse, cadencia o ritmo e busca organizar o ataque com calma.
35'
•
1ºTEMPO
O jogo é reiniciado com o Internacional na posse. A comissão técnica pede revisão do VAR, mas o árbitro manda seguir.
33'
•
1ºTEMPO
Falta dura! Barboza derruba Carbonero, que segue no chão sentindo dores.
32'
•
1ºTEMPO
Sosa recebe, mas falha no domínio, e o Internacional recupera a posse.
31'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Carbonero arrisca de fora da área, mas o chute sai fraco e Carlos Miguel defende com tranquilidade.
30'
•
1ºTEMPO
Pezzolano gesticula na lateral! O técnico pede distância entre Bruno Gomes e Vitinho, liberando o avanço do jovem ponta.
29'
•
1ºTEMPO
Allan recebe no meio, tenta se livrar da marcação, mas erra o passe e entrega para a defesa colorada.
28'
•
1ºTEMPO
Alan Patrick avança com a bola até a entrada da área e arrisca o chute, mas Emiliano Martínez se coloca à frente e bloqueia.
27'
•
1ºTEMPO
Bernabéi busca espaço pela esquerda, tenta limpar a marcação, mas acaba finalizando em cima de Andreas Pereira.
26'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! QUASE! Allan Elias cabeceia após cruzamento, a defesa rebate, e no rebote ele solta a bomba de canhota. Maripán aparece quase em cima da linha e salva o Internacional.
25'
•
1ºTEMPO
O Palmeiras adianta suas linhas e busca pressionar o Internacional, embalado pelo apoio da torcida no Allianz Parque.
24'
•
1ºTEMPO
Bernabéi tenta o cruzamento pela esquerda, a bola desvia em Barboza e sai, mas o árbitro assinala tiro de meta.
23'
•
1ºTEMPO
Marlon Freitas busca o passe pelo meio, mas a defesa do Internacional se antecipa e trava a jogada.
22'
•
1ºTEMPO
As duas equipes trocam passes com calma, mas seguem sem finalizar com perigo ao gol.
21'
•
1ºTEMPO
Maurício encontra Arias em profundidade, nas costas da defesa, mas Maripán se recupera bem e afasta o perigo.
20'
•
1ºTEMPO
Allan e Paulinho disputam no meio-campo, se chocam, e o árbitro assinala falta a favor do Palmeiras.
19'
•
1ºTEMPO
Marlon Freitas recebe no meio e arrisca o passe em profundidade, mas a bola corre demais e não encontra nenhum companheiro.
18'
•
1ºTEMPO
O Verdão sofre para sair jogando! A equipe perde a posse com frequência e o Inter domina o meio-campo.
17'
•
1ºTEMPO
Impedimento! Bernabéi estava adiantado em lançamento rápido e o assistente anulou a jogada.
16'
•
1ºTEMPO
Maurício arrisca o drible pelo meio, mas Paulinho chega atrasado e comete a falta.
15'
•
1ºTEMPO
Goleiro Matheus Cunha inicia a jogada com Alan Patrick, que lança longo para Bernabéi. O argentino arrisca já dentro da área pela esquerda, mas Carlos Miguel defende com firmeza.
14'
•
1ºTEMPO
O Palmeiras troca passes na entrada da área, Maurício arrisca a jogada, mas Matheus Cunha defende com segurança.
13'
•
1ºTEMPO
Ramón Sosa avança pela esquerda e cruza, mas Paulinho se antecipa e corta a jogada.
12'
•
1ºTEMPO
O passe de Andreas buscava Sosa em profundidade, mas sai forte demais e termina nas mãos de Matheus Cunha.
11'
•
1ºTEMPO
É a vez do Palmeiras tentar controlar a posse e abrir espaços na defesa do time visitante.
10'
•
1ºTEMPO
Palmeiras cobra rápido o escanteio, a bola chega na segunda trave, mas Bruno Gomes aparece para cortar.
9'
•
1ºTEMPO
Maurício acha Ramón Sosa livre na área, mas o paraguaio falha no domínio e a bola termina em tiro de meta para o Internacional.
8'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Bernabéi surge na entrada da área pelo meio e solta a bomba, mas a bola sobe demais e passa por cima da trave de Carlos Miguel.
7'
•
1ºTEMPO
O Internacional busca organizar o jogo, troca passes desde a defesa e avança com a bola no chão.
6'
•
1ºTEMPO
Maurício tenta avançar pela esquerda, mas pressionado por Maripán, perde o controle e a bola sai pela lateral.
5'
•
1ºTEMPO
Matheus Bahia avança pela esquerda e cruza para Bernabei, que cabeceia na área, mas a bola passa por cima da meta defendida por Carlos Miguel.
4'
•
1ºTEMPO
Jhon Arias avançava pela ponta, mas acabou empurrado por Bruno Gomes, que interrompeu a jogada.
3'
•
1ºTEMPO
O assistente levanta a bandeira e interrompe o ataque do Palmeiras, assinalando impedimento de Ramón Sosa.
2'
•
1ºTEMPO
Erro atrás de erro! Bruno Gomes repõe para Alan Patrick, mas o meia não domina e o jogo segue truncado.
1'
•
1ºTEMPO
Piquerez recupera a posse e busca o passe longo para Sosa, mas a bola sai pela linha de fundo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Nubank Parque.
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
O responsável pela arbitragem da partida será Davi de Oliveira Lacerda.
PRÉ-JOGO
Internacional vai ao campo com: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Félix Torres, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Paulinho Paula, Vitinho, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero.
PRÉ-JOGO
Palmeiras escalado com: Carlos Miguel; Emiliano Martínez, Murilo e Alexander Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Mauricio e Ramón Sosa.
PRÉ-JOGO
O Internacional precisa vencer. Apesar da classificação na Copa do Brasil, o time entrou no Z-4 do Brasileirão com o triunfo do Grêmio diante do São Paulo.
PRÉ-JOGO
Palmeiras dispara na ponta! Com 47 pontos, abre oito de vantagem sobre o Flamengo, que tem um jogo a menos. Foi a melhor campanha alviverde em um primeiro turno de pontos corridos.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Histórico equilibrado! Em 95 jogos, o Internacional soma 38 vitórias, o Palmeiras 31, além de 26 empates.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, fãs do esporte! Palmeiras e Internacional se enfrentam às 16h deste domingo, no Nubank Parque, em São Paulo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Abel Ferreira
TECNICO
Carlos Miguel
Goleiro
Alexander Barboza
Defesa
Murilo Cerqueira
Defesa
Joaquín Piquerez
Defesa
Emiliano Martínez
Meio-Campo
Agustín Giay
Defesa
Marlon Freitas
Meio-Campo
Andreas Pereira
Meio-Campo
Jhon Arias
Atacante
Maurício
Meio-Campo
Flaco López
Atacante
Ramón Sosa
Atacante
Vitor Roque
Atacante
Allan
Meio-Campo
Felipe Anderson
Atacante
Paulo Pezzolano
TECNICO
Matheus Cunha
Goleiro
Guillermo Maripán
Defesa
Félix Torres
Defesa
Bruno Gomes
Meio-Campo
Matheus Bahia
Defesa
Braian Aguirre
Defesa
Vitinho
Atacante
Bruno Henrique
Meio-Campo
Ronaldo
Meio-Campo
Paulinho
Meio-Campo
Johan Carbonero
Atacante
João Bezerra
Atacante
Alexandro Bernabei
Defesa
Alan Patrick
Meio-Campo
Juninho
Defesa
Davi de Oliveira Lacerda (ES)
ÁRBITRO
Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
ASSISTENTE
Douglas Pagung (ES)
ASSISTENTE