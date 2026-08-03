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encerrado
Maracanã Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Flamengo Flamengo
2 × 0
Vitória Vitória

22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 09/0819h30

Minuto a Minuto: Flamengo X Vitória - 09/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Flamengo volta a vencer no Brasileirão após duas rodadas e diminui a diferença para o Palmeiras.

bola

49'

2ºTEMPO

Plata experimenta chute de canhota já de dentro da área e fica travado por Brítez.

bola

48'

2ºTEMPO

Vitória segue sem vencer como visitante no campeonato.

substituicao

47'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Edenílson entra no Vitória, sai Zé Vitor.

bola

46'

2ºTEMPO

Jamerson bate falta da meia direita e joga à direita da meta.

bola

45'

2ºTEMPO

Vamos até 50.

bola

44'

2ºTEMPO

Na terça-feira o Vitória conhecerá, através de sorteio, seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil.

bola

43'

2ºTEMPO

Bruno Henrique força jogada pela linha de fundo na direita e sai com bola e tudo antes do cruzamento.

bola

42'

2ºTEMPO

Flamengo vai voltando a vencer após duas rodadas no Brasileirão.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lorran substitui Carrascal.

bola

40'

2ºTEMPO

Na quarta-feira o Flamengo encara o Cruzeiro pelas oitavas da Libertadores.

bola

38'

2ºTEMPO

Plata tenta fazer fila dentro da área, adianta muito e perde o lance.

bola

37'

2ºTEMPO

Fabri tenta escorar de cabeça para Tarzia na área, mas Varela manda para fora.

bola

36'

2ºTEMPO

Sobe o volume o torcedor do Flamengo no Maraca.

gol

35'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Carrascal inicia saída pelo meio e aciona Bruno Henrique no mano com Caique. O atacante corta para canhota já na área e bate cruzado no alto para vencer o goleiro!

bola

35'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!!

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Fabri entra no lugar de Renê.

amarelo

34'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Plata por falta em Pochettino.

bola

33'

2ºTEMPO

Público: 58.226 torcedores.

bola

32'

2ºTEMPO

Vitória terá semana cheia para descanso e treinamentos antes da próxima rodada no fim de semana.

bola

31'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Flamengo visita o Mirassol, já o Vitória recebe o Botafogo.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Evertton Araújo, vai Jorginho.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Plata de Samuel Lino.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Flamengo: entra Bruno Henrique sai Pedro.

bola

27'

2ºTEMPO

NA TRAVE! Samuel Lino recebe de Carrascal dentro da área pela direita, bate com a destra e acerta o poste esquerdo do goleiro.

bola

26'

2ºTEMPO

Paquetá recebe na frente da área, enfia passe rasteiro no meio da área e Lucas Arcanjo sai para ficar com ela.

bola

25'

2ºTEMPO

Fabiano domina sobra de bola pela direita da área após cruzamento da esquerda, bate forte e manda por cima.

bola

24'

2ºTEMPO

Paqueta tenta o chute colocado de canhota após recuperar no ataque, mas acerta o zagueiro.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pochettino substitui Walace.

bola

22'

2ºTEMPO

Vitoria roda a bola sem acelerar no campo de ataque.

bola

21'

2ºTEMPO

Walace parece estar sentindo.

bola

20'

2ºTEMPO

Paquetá volta a jogar após lesão ainda durante a Copa do Mundo.

bola

19'

2ºTEMPO

Zé Vitor corta Jorginho perto do bico da área pela direita e cai pedindo falta. Wilton manda seguir.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Arrascaeta para entrada de Lucas Paquetá.

bola

17'

2ºTEMPO

A bola fica mais viva entre as intermediárias neste segundo tempo.

bola

16'

2ºTEMPO

Tarzia recebe na meia esquerda, chuta com a canhota da entrada da área, ela pega em Léo Ortiz e Rossi defende.

bola

15'

2ºTEMPO

Movimentação no banco do Flamengo.

bola

14'

2ºTEMPO

Com a vitória parcial o Flamengo recupera a vice-liderança e diminui a diferença para o Palmeiras que apenas empatou na rodada.

bola

13'

2ºTEMPO

TRAVADO! Brítez faz bem a cobertura pela esquerda da área defensiva e impede finalização de Varela.

bola

12'

2ºTEMPO

Na quarta-feira o Flamengo encara o Cruzeiro pelas oitavas da Libertadores.

bola

11'

2ºTEMPO

Carrascal bate escanteio da esquerda com muita força e ela passa no vazio.

bola

10'

2ºTEMPO

Torcedor do Flamengo canta nas arquibancadas.

bola

9'

2ºTEMPO

Vitória ainda não venceu como visitante neste Brasileirão.

bola

8'

2ºTEMPO

Jogo mais truncado neste começo de segundo tempo.

bola

7'

2ºTEMPO

Arrascaeta bate falta frontal sem muita força e Lucas Arcanjo defende no centro da meta.

bola

6'

2ºTEMPO

Arrascaeta tabela curto com Samuel Lino e sofre falta ao ser puxado por Martínez.

bola

5'

2ºTEMPO

Segundo tempo começa mais morno.

bola

3'

2ºTEMPO

Encerrados: Santos 0x2 Athletico-PR e RB Bragantino 0x2 Corinthians.

bola

2'

2ºTEMPO

O Flamengo é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Matheuzinho, entra Marinho.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Vitória: sai Erick entra Tarzia.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

47'

1ºTEMPO

Vitória toca a bola no campo de ataque sem acelerar.

bola

46'

1ºTEMPO

Toque de braço de Pedro na área ao tentar dominar passe cavado de Arrascaeta.

bola

45'

1ºTEMPO

Três de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Flamengo perdeu apenas um jogo como mandante neste Brasileirão.

amarelo

43'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Zé Vitor acerta a canela de Carrascal e recebe amarelo.

bola

42'

1ºTEMPO

Bola muito esticada para Varela na ponta direita e o uruguaio não chega. Tiro de meta.

bola

41'

1ºTEMPO

Matheuzinho faz fila ao driblar dois perto do meio campo e sofre falta de Pulgar.

bola

40'

1ºTEMPO

FORA! Samuel Lino recebe passe de Arrascaeta na entrada da área pela esquerda, chega batendo colocado e erra o alvo por pouco.

bola

39'

1ºTEMPO

Na quarta-feira o Flamengo encara o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores.

bola

38'

1ºTEMPO

Posse de bola: Flamengo 72% x 28% Vitória.

bola

37'

1ºTEMPO

UUHH!!! Carrascal recebe de Arrascaeta no meio da área, corta na frente da defesa e finaliza à direita da meta.

bola

36'

1ºTEMPO

Na próxima rodada o Flamengo visita o Mirassol, já o Vitória recebe o Botafogo.

bola

35'

1ºTEMPO

Samuel Lino cruza rasteiro da esquerda para pequena área e Brítez rebate para longe.

bola

34'

1ºTEMPO

POR CIMA! Carrascal bate escanteio da direita na entrada da pequena área, Léo Ortiz cabeceia e manda perto do travessão.

bola

33'

1ºTEMPO

Caíque fecha bem pelo meio da área defensiva e consegue o desarme para cima de Samuel Lino.

bola

32'

1ºTEMPO

Segue o Flamengo com seu jogo de imposição ofensiva.

bola

30'

1ºTEMPO

Martínez experimenta chute rasante de fora da área e Rossi defende sem dificuldades.

bola

29'

1ºTEMPO

Arrascaeta recebe de Lino no fundo da área pela esquerda, cruza rasteiro e Pedro não chega de carrinho.

bola

28'

1ºTEMPO

Samuel Lino cruza da esquerda com muita força e ela passa pela pequena área.

bola

27'

1ºTEMPO

Samuel Lino recebe de Carrascal na esquerda da área, corta nas duas pernas e chuta por baixo. Travado por Fabiano.

bola

25'

1ºTEMPO

Cruzamento da esquerda para o lado direito da área, Erick domina com espaço, tenta o chute colocado de canhota e erra o alvo por muito.

bola

24'

1ºTEMPO

Carrascal cruza da linha de fundo pela direita e Caique raspa de cabeça para tirar do voleio de Pedro.

bola

23'

1ºTEMPO

Em andamento: Santos 0x2 Athletico-PR e RB Bragantino 0x1 Corinthians.

bola

22'

1ºTEMPO

Flamengo roda a bola no campo de ataque.

bola

21'

1ºTEMPO

Vitória encurralado no seu campo defensivo.

bola

20'

1ºTEMPO

Samuel Lino experimenta chute de fora e carimba Martínez.

bola

19'

1ºTEMPO

Em andamento: Santos 0x2 Athletico-PR e RB Bragantino 0x0 Corinthians.

bola

18'

1ºTEMPO

Canta feliz o torcedor do Flamengo.

bola

17'

1ºTEMPO

DEFESAÇA! Léo Pereira domina sobra de bola na frente da área, bate forte pelo alto com a canhota e Lucas Arcanjo voa bonito no ângulo esquerdo para espalmar!

bola

16'

1ºTEMPO

Ayrton Lucas cruza rasteiro da esquerda e Pedro não consegue o desvio de letra.

bola

15'

1ºTEMPO

Sexto gol de Pulgar com a camisa do Flamengo.

gol

14'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! GOLAÇO! Pulgar recebe passe lateral na meia central, solta uma bomba de pé direito e manda no ângulo de Lucas Arcanjo!

bola

14'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!!

bola

13'

1ºTEMPO

Vitória inteiro no seu campo defensivo tirando espaços.

bola

12'

1ºTEMPO

Torcedor flamenguista empurra sua equipe no Maracanã.

bola

11'

1ºTEMPO

Jorginho alça da intermediária com muita força e joga no vazio.

bola

10'

1ºTEMPO

Ayrton Lucas tenta chegar cruzando da ponta esquerda, mas carimba Fabiano.

bola

9'

1ºTEMPO

Varela é lançado por Jorginho no fundo da área pela direita, cruza por cima e Brítez corta de cabeça.

bola

8'

1ºTEMPO

Brítez fecha bem pelo meio da área e consegue atrapalhar o giro de Pedro após cavadinha de Arrascaeta.

bola

7'

1ºTEMPO

Flamengo com a bola no ataque em busca de espaços.

bola

6'

1ºTEMPO

Arrascaeta recebe aberto na esquerda, força enfiada para Ayrton Lucas mas Fabiano protege e ganha tiro de meta.

bola

5'

1ºTEMPO

Pedro tenta dominar girando na intermediária ofensiva, mas perde para Caique.

bola

4'

1ºTEMPO

Grande público no Maraca.

bola

3'

1ºTEMPO

UUHH! Samuel Lino tabela curto com Arrascaeta na ponta esquerda, recebe com espaço e chuta rasteiro. A bola desvia na defesa e sai.

bola

2'

1ºTEMPO

Em andamento: Santos 0x2 Athletico-PR e RB Bragantino 0x0 Corinthians.

bola

1'

1ºTEMPO

Ayrton Lucas recebe bola longa na ponta esquerda, ganha no corpo e cruza do fundo. Carrascal aparece nas costas de Jamerson e testa nos braços de Lucas Arcanjo.

bola

1'

1ºTEMPO

Flamengo de camisa rubro-negra e calção branco, Vitória de branco e preto.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Maracanã!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com a vitória parcial do Athletico-PR sobre o Santos, a equipe paranaense ultrapassa o Flamengo na segunda posição. Se vencer, o time de Leonardo Jardim recupera seu posto de vice-líder e diminui a diferença para o Palmeiras, que apenas empatou na rodada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogos encerrados de hoje: Cruzeiro 3x1 Mirassol, Palmeiras 0x0 Internacional e Bahia 0x0 Vasco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro da partida será Wilton Pereira Sampaio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No primeiro turno, em Salvador, o Flamengo venceu o Vitória por 2x1. As equipes também se enfrentaram pela Copa do Brasil este ano e o Leão levou a melhor.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Leão da Barra não vence há três rodadas no campeonato, mas chega embalado após garantir a classificação na Copa do Brasil eliminando o Athletico-PR.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Rubro-Negro Carioca vem de dois empates seguidos no Brasileirão, contra Internacional e São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Neste momento o Flamengo é o terceiro colocado com 39 pontos mas com um jogo a menos. O Vitória é o 13º com 26 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 23°C no Rio de Janeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Flamengo x Vitória no jogo que fecha a 22ª rodada do Brasileirão.

Flamengo FLA

  • Leonardo Jardim

    TECNICO

  • Agustín Rossi

    Goleiro

  • Guillermo Varela

    Defesa

  • Léo Ortiz

    Defesa

  • Léo Pereira

    Defesa

  • Ayrton Lucas

    Defesa

  • Erick PulgarGol

    Meio-Campo

  • Jorginho FrelloSaiu

    Meio-Campo

  • Evertton AraujoEntrou

    Meio-Campo

  • De ArrascaetaSaiu

    Meio-Campo

  • Lucas PaquetáEntrou

    Meio-Campo

  • Jorge CarrascalSaiu

    Meio-Campo

  • LorranEntrou

    Meio-Campo

  • Samuel LinoSaiu

    Atacante

  • Gonzalo PlataEntrouAmarelo

    Atacante

  • PedroSaiu

    Atacante

  • Bruno HenriqueEntrouGol

    Atacante

Vitória VIT

  • Jair Ventura

    TECNICO

  • Lucas Arcanjo

    Goleiro

  • Fabiano

    Defesa

  • Caíque

    Meio-Campo

  • Emanuel Brítez

    Defesa

  • Jamerson

    Defesa

  • WalaceSaiu

    Meio-Campo

  • Tomás PochettinoEntrou

    Meio-Campo

  • Zé VitorSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • EdenilsonEntrou

    Meio-Campo

  • Emmanuel Martínez

    Meio-Campo

  • MatheuzinhoSaiu

    Atacante

  • MarinhoEntrou

    Atacante

  • ErickSaiu

    Atacante

  • Diego TarziaEntrou

    Atacante

  • RenêSaiu

    Atacante

  • FabriEntrou

    Atacante

  • Wilton Pereira Sampaio (GO)

    ÁRBITRO

  • Bruno Boschilia (PR)

    ASSISTENTE

  • Leone Carvalho Rocha (GO)

    ASSISTENTE

Flamengo FLA
Vitória VIT

GOLS

Gol Erick Pulgar
Gol Bruno Henrique
POSSE DE BOLA
68% 32%
18FINALIZAÇÕES7
6FINALIZAÇÕES CERTAS1
13FALTAS COMETIDAS7
13CRUZAMENTOS3
50PASSES ERRADOS41
11DESARMES13
7ESCANTEIOS2
0IMPEDIMENTOS0
1CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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