22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 09/08•19h30
Minuto a Minuto: Flamengo X Vitória - 09/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Flamengo volta a vencer no Brasileirão após duas rodadas e diminui a diferença para o Palmeiras.
49'
•
2ºTEMPO
Plata experimenta chute de canhota já de dentro da área e fica travado por Brítez.
48'
•
2ºTEMPO
Vitória segue sem vencer como visitante no campeonato.
47'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Edenílson entra no Vitória, sai Zé Vitor.
46'
•
2ºTEMPO
Jamerson bate falta da meia direita e joga à direita da meta.
45'
•
2ºTEMPO
Vamos até 50.
44'
•
2ºTEMPO
Na terça-feira o Vitória conhecerá, através de sorteio, seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil.
43'
•
2ºTEMPO
Bruno Henrique força jogada pela linha de fundo na direita e sai com bola e tudo antes do cruzamento.
42'
•
2ºTEMPO
Flamengo vai voltando a vencer após duas rodadas no Brasileirão.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lorran substitui Carrascal.
40'
•
2ºTEMPO
Na quarta-feira o Flamengo encara o Cruzeiro pelas oitavas da Libertadores.
38'
•
2ºTEMPO
Plata tenta fazer fila dentro da área, adianta muito e perde o lance.
37'
•
2ºTEMPO
Fabri tenta escorar de cabeça para Tarzia na área, mas Varela manda para fora.
36'
•
2ºTEMPO
Sobe o volume o torcedor do Flamengo no Maraca.
35'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Carrascal inicia saída pelo meio e aciona Bruno Henrique no mano com Caique. O atacante corta para canhota já na área e bate cruzado no alto para vencer o goleiro!
35'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Fabri entra no lugar de Renê.
34'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Plata por falta em Pochettino.
33'
•
2ºTEMPO
Público: 58.226 torcedores.
32'
•
2ºTEMPO
Vitória terá semana cheia para descanso e treinamentos antes da próxima rodada no fim de semana.
31'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Flamengo visita o Mirassol, já o Vitória recebe o Botafogo.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Evertton Araújo, vai Jorginho.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Plata de Samuel Lino.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Flamengo: entra Bruno Henrique sai Pedro.
27'
•
2ºTEMPO
NA TRAVE! Samuel Lino recebe de Carrascal dentro da área pela direita, bate com a destra e acerta o poste esquerdo do goleiro.
26'
•
2ºTEMPO
Paquetá recebe na frente da área, enfia passe rasteiro no meio da área e Lucas Arcanjo sai para ficar com ela.
25'
•
2ºTEMPO
Fabiano domina sobra de bola pela direita da área após cruzamento da esquerda, bate forte e manda por cima.
24'
•
2ºTEMPO
Paqueta tenta o chute colocado de canhota após recuperar no ataque, mas acerta o zagueiro.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pochettino substitui Walace.
22'
•
2ºTEMPO
Vitoria roda a bola sem acelerar no campo de ataque.
21'
•
2ºTEMPO
Walace parece estar sentindo.
20'
•
2ºTEMPO
Paquetá volta a jogar após lesão ainda durante a Copa do Mundo.
19'
•
2ºTEMPO
Zé Vitor corta Jorginho perto do bico da área pela direita e cai pedindo falta. Wilton manda seguir.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Arrascaeta para entrada de Lucas Paquetá.
17'
•
2ºTEMPO
A bola fica mais viva entre as intermediárias neste segundo tempo.
16'
•
2ºTEMPO
Tarzia recebe na meia esquerda, chuta com a canhota da entrada da área, ela pega em Léo Ortiz e Rossi defende.
15'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco do Flamengo.
14'
•
2ºTEMPO
Com a vitória parcial o Flamengo recupera a vice-liderança e diminui a diferença para o Palmeiras que apenas empatou na rodada.
13'
•
2ºTEMPO
TRAVADO! Brítez faz bem a cobertura pela esquerda da área defensiva e impede finalização de Varela.
12'
•
2ºTEMPO
Na quarta-feira o Flamengo encara o Cruzeiro pelas oitavas da Libertadores.
11'
•
2ºTEMPO
Carrascal bate escanteio da esquerda com muita força e ela passa no vazio.
10'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Flamengo canta nas arquibancadas.
9'
•
2ºTEMPO
Vitória ainda não venceu como visitante neste Brasileirão.
8'
•
2ºTEMPO
Jogo mais truncado neste começo de segundo tempo.
7'
•
2ºTEMPO
Arrascaeta bate falta frontal sem muita força e Lucas Arcanjo defende no centro da meta.
6'
•
2ºTEMPO
Arrascaeta tabela curto com Samuel Lino e sofre falta ao ser puxado por Martínez.
5'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo começa mais morno.
3'
•
2ºTEMPO
Encerrados: Santos 0x2 Athletico-PR e RB Bragantino 0x2 Corinthians.
2'
•
2ºTEMPO
O Flamengo é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Matheuzinho, entra Marinho.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Vitória: sai Erick entra Tarzia.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
47'
•
1ºTEMPO
Vitória toca a bola no campo de ataque sem acelerar.
46'
•
1ºTEMPO
Toque de braço de Pedro na área ao tentar dominar passe cavado de Arrascaeta.
45'
•
1ºTEMPO
Três de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Flamengo perdeu apenas um jogo como mandante neste Brasileirão.
43'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Zé Vitor acerta a canela de Carrascal e recebe amarelo.
42'
•
1ºTEMPO
Bola muito esticada para Varela na ponta direita e o uruguaio não chega. Tiro de meta.
41'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho faz fila ao driblar dois perto do meio campo e sofre falta de Pulgar.
40'
•
1ºTEMPO
FORA! Samuel Lino recebe passe de Arrascaeta na entrada da área pela esquerda, chega batendo colocado e erra o alvo por pouco.
39'
•
1ºTEMPO
Na quarta-feira o Flamengo encara o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores.
38'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Flamengo 72% x 28% Vitória.
37'
•
1ºTEMPO
UUHH!!! Carrascal recebe de Arrascaeta no meio da área, corta na frente da defesa e finaliza à direita da meta.
36'
•
1ºTEMPO
Na próxima rodada o Flamengo visita o Mirassol, já o Vitória recebe o Botafogo.
35'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino cruza rasteiro da esquerda para pequena área e Brítez rebate para longe.
34'
•
1ºTEMPO
POR CIMA! Carrascal bate escanteio da direita na entrada da pequena área, Léo Ortiz cabeceia e manda perto do travessão.
33'
•
1ºTEMPO
Caíque fecha bem pelo meio da área defensiva e consegue o desarme para cima de Samuel Lino.
32'
•
1ºTEMPO
Segue o Flamengo com seu jogo de imposição ofensiva.
30'
•
1ºTEMPO
Martínez experimenta chute rasante de fora da área e Rossi defende sem dificuldades.
29'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta recebe de Lino no fundo da área pela esquerda, cruza rasteiro e Pedro não chega de carrinho.
28'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino cruza da esquerda com muita força e ela passa pela pequena área.
27'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino recebe de Carrascal na esquerda da área, corta nas duas pernas e chuta por baixo. Travado por Fabiano.
25'
•
1ºTEMPO
Cruzamento da esquerda para o lado direito da área, Erick domina com espaço, tenta o chute colocado de canhota e erra o alvo por muito.
24'
•
1ºTEMPO
Carrascal cruza da linha de fundo pela direita e Caique raspa de cabeça para tirar do voleio de Pedro.
23'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Santos 0x2 Athletico-PR e RB Bragantino 0x1 Corinthians.
22'
•
1ºTEMPO
Flamengo roda a bola no campo de ataque.
21'
•
1ºTEMPO
Vitória encurralado no seu campo defensivo.
20'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino experimenta chute de fora e carimba Martínez.
19'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Santos 0x2 Athletico-PR e RB Bragantino 0x0 Corinthians.
18'
•
1ºTEMPO
Canta feliz o torcedor do Flamengo.
17'
•
1ºTEMPO
DEFESAÇA! Léo Pereira domina sobra de bola na frente da área, bate forte pelo alto com a canhota e Lucas Arcanjo voa bonito no ângulo esquerdo para espalmar!
16'
•
1ºTEMPO
Ayrton Lucas cruza rasteiro da esquerda e Pedro não consegue o desvio de letra.
15'
•
1ºTEMPO
Sexto gol de Pulgar com a camisa do Flamengo.
14'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! GOLAÇO! Pulgar recebe passe lateral na meia central, solta uma bomba de pé direito e manda no ângulo de Lucas Arcanjo!
14'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!
13'
•
1ºTEMPO
Vitória inteiro no seu campo defensivo tirando espaços.
12'
•
1ºTEMPO
Torcedor flamenguista empurra sua equipe no Maracanã.
11'
•
1ºTEMPO
Jorginho alça da intermediária com muita força e joga no vazio.
10'
•
1ºTEMPO
Ayrton Lucas tenta chegar cruzando da ponta esquerda, mas carimba Fabiano.
9'
•
1ºTEMPO
Varela é lançado por Jorginho no fundo da área pela direita, cruza por cima e Brítez corta de cabeça.
8'
•
1ºTEMPO
Brítez fecha bem pelo meio da área e consegue atrapalhar o giro de Pedro após cavadinha de Arrascaeta.
7'
•
1ºTEMPO
Flamengo com a bola no ataque em busca de espaços.
6'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta recebe aberto na esquerda, força enfiada para Ayrton Lucas mas Fabiano protege e ganha tiro de meta.
5'
•
1ºTEMPO
Pedro tenta dominar girando na intermediária ofensiva, mas perde para Caique.
4'
•
1ºTEMPO
Grande público no Maraca.
3'
•
1ºTEMPO
UUHH! Samuel Lino tabela curto com Arrascaeta na ponta esquerda, recebe com espaço e chuta rasteiro. A bola desvia na defesa e sai.
2'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Santos 0x2 Athletico-PR e RB Bragantino 0x0 Corinthians.
1'
•
1ºTEMPO
Ayrton Lucas recebe bola longa na ponta esquerda, ganha no corpo e cruza do fundo. Carrascal aparece nas costas de Jamerson e testa nos braços de Lucas Arcanjo.
1'
•
1ºTEMPO
Flamengo de camisa rubro-negra e calção branco, Vitória de branco e preto.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Maracanã!
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Com a vitória parcial do Athletico-PR sobre o Santos, a equipe paranaense ultrapassa o Flamengo na segunda posição. Se vencer, o time de Leonardo Jardim recupera seu posto de vice-líder e diminui a diferença para o Palmeiras, que apenas empatou na rodada.
PRÉ-JOGO
Jogos encerrados de hoje: Cruzeiro 3x1 Mirassol, Palmeiras 0x0 Internacional e Bahia 0x0 Vasco.
PRÉ-JOGO
O árbitro da partida será Wilton Pereira Sampaio.
PRÉ-JOGO
No primeiro turno, em Salvador, o Flamengo venceu o Vitória por 2x1. As equipes também se enfrentaram pela Copa do Brasil este ano e o Leão levou a melhor.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
O Leão da Barra não vence há três rodadas no campeonato, mas chega embalado após garantir a classificação na Copa do Brasil eliminando o Athletico-PR.
PRÉ-JOGO
O Rubro-Negro Carioca vem de dois empates seguidos no Brasileirão, contra Internacional e São Paulo.
PRÉ-JOGO
Neste momento o Flamengo é o terceiro colocado com 39 pontos mas com um jogo a menos. O Vitória é o 13º com 26 pontos.
PRÉ-JOGO
Temos 23°C no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Flamengo x Vitória no jogo que fecha a 22ª rodada do Brasileirão.
Leonardo Jardim
TECNICO
Agustín Rossi
Goleiro
Guillermo Varela
Defesa
Léo Ortiz
Defesa
Léo Pereira
Defesa
Ayrton Lucas
Defesa
Erick Pulgar
Meio-Campo
Jorginho Frello
Meio-Campo
Evertton Araujo
Meio-Campo
De Arrascaeta
Meio-Campo
Lucas Paquetá
Meio-Campo
Jorge Carrascal
Meio-Campo
Lorran
Meio-Campo
Samuel Lino
Atacante
Gonzalo Plata
Atacante
Pedro
Atacante
Bruno Henrique
Atacante
Jair Ventura
TECNICO
Lucas Arcanjo
Goleiro
Fabiano
Defesa
Caíque
Meio-Campo
Emanuel Brítez
Defesa
Jamerson
Defesa
Walace
Meio-Campo
Tomás Pochettino
Meio-Campo
Zé Vitor
Meio-Campo
Edenilson
Meio-Campo
Emmanuel Martínez
Meio-Campo
Matheuzinho
Atacante
Marinho
Atacante
Erick
Atacante
Diego Tarzia
Atacante
Renê
Atacante
Fabri
Atacante
Wilton Pereira Sampaio (GO)
ÁRBITRO
Bruno Boschilia (PR)
ASSISTENTE
Leone Carvalho Rocha (GO)
ASSISTENTE