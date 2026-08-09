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encerrado
Mineirão Belo Horizonte, Minas Gerais
Cruzeiro Cruzeiro
3 × 1
Mirassol Mirassol

22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 09/0811h

Minuto a Minuto: Cruzeiro X Mirassol - 09/08/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Mineirão! Kaio Jorge e Wesley vem do banco e decidem, Cruzeiro vence o Mirassol e sobe para a quinta colocação do Brasileiro!

bola

51'

2ºTEMPO

Alesson invade a grande área e a zaga faz o desarme.

bola

50'

2ºTEMPO

Mirassol troca passes e a torcida cruzeirense vaia.

bola

49'

2ºTEMPO

A finalização de Shaylon de fora da área e Otávio defende.

amarelo

48'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
A falta de Shaylon e o meia recebe o amarelo.

bola

47'

2ºTEMPO

A cobrança de Rojas passa por toda área.

bola

46'

2ºTEMPO

Escanteio para o Cruzeiro.

bola

45'

2ºTEMPO

Gabriel Knesowitsch fica sentindo após dividida com João Costa.

bola

44'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 52! Serão mais sete minutos de acréscimo.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Villalba sai aplaudido para entrada de Rojas.

bola

42'

2ºTEMPO

Rojas vem aí.

bola

41'

2ºTEMPO

A bola na área, André Luis disputa e Villaba tira.

bola

40'

2ºTEMPO

Mais de 57 mil torcedores presentes no Mineirão.

amarelo

39'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
O atacante tira a camisa na comemoração e leva o amarelo.

gol

38'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Wesley faz bonita jogada, sai da marcação de dois defensores e chuta no cantinho de Thomazella!

bola

38'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!!

bola

36'

2ºTEMPO

Wesley faz o cruzamento e ninguém aproveita na área.

bola

35'

2ºTEMPO

Já o Mirassol recebe o Flamengo.t

bola

34'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Cruzeiro visita o Corinthians.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Igor Formiga substitui Elias.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Wallisson deixa o campo para entrada de Alesson.

bola

31'

2ºTEMPO

Vem mudanças no Mirassol.

gol

30'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Kaio Jorge recebe de Fagner pela direita, ganha de Gabriel Knesowitsche e limpa João Victor para finalizar bonito de canhota para fazer o gol!

bola

30'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!!

bola

29'

2ºTEMPO

Shaylon erra o passe e entrega a bola para a zaga mandante.

bola

27'

2ºTEMPO

O jogo retorna em BH.

bola

26'

2ºTEMPO

Pausa para hidratação.

bola

25'

2ºTEMPO

Wesley na sua jogada de velocidade, arrisca o chute e manda para fora.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Eduardo é substituído por Edson Carioca.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E na equipe paulista, Guanaes troca Bruno Santos por André Luis.

amarelo

22'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Elias.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Kaio Jorge em campo e sai Matheus Pereira.

bola

19'

2ºTEMPO

KJ é chamado.

bola

18'

2ºTEMPO

Walisson finaliza torto de canhota e não leva perigo.

bola

17'

2ºTEMPO

Reinaldo busca Bruno Santos na área, Jonathan acompanha e a bola passa.

bola

16'

2ºTEMPO

Na sua primeira jogada, João Costa erra o passe para Fagner.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
João Lucas também em campo, sai Zé Lucas.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Wesley também em campo para a saída de Kenji.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E na Raposa, Lucas Silva substitui Arroyo.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A troca no Mirassol tem Shaylon no lugar de Denilson.

bola

12'

2ºTEMPO

Denilson finaliza de fora da área e a bola bate em Zé Lucas.

bola

11'

2ºTEMPO

Elias carrega pela direita, manda na área e Fagner tira.

bola

9'

2ºTEMPO

E o Mirassol recebe o Flamengo.

bola

8'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Cruzeiro visita o Corinthians.

bola

7'

2ºTEMPO

O passe na área para Arroyo e no caminho Zé Lucas intercepta.

bola

6'

2ºTEMPO

Eduardo coloca para Bruno Santos na frente e o atacante não pega a bola.

bola

5'

2ºTEMPO

Bruno Rodrigues volta para ajudar e retoma a bola de Denilson.

bola

4'

2ºTEMPO

Walisson sofre a falta no meio campo de Villalba.

amarelo

3'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Kenji comete a falta e recebe o amarelo.

bola

2'

2ºTEMPO

Eduardo faz o arremate de longe e isola o chute de fora da área.

bola

1'

2ºTEMPO

As equipes retornam com a mesma formação.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

53'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

bola

52'

1ºTEMPO

POR POUCO! Fagner chuta cruzado da direita, Bruno Rodrigues se joga na bola e quase completa para o gol!

bola

51'

1ºTEMPO

Fernandinho fica livre, mas Eduardo erra o passe para o centroavante.

bola

50'

1ºTEMPO

A cobrança de escanteio de Matheus Pereira e Thomazella sai da meta para socar a bola.

bola

49'

1ºTEMPO

QUE CHANCE! Fagner recebe o passe dentro da área, tem a oportunidade de finalizar, demora e acaba bloqueado pela marcação.

bola

48'

1ºTEMPO

A bola na frente para Bruno Santos e o impedimento é marcado do atacante.

bola

47'

1ºTEMPO

Kenji despeja a bola na área, Arroyo sobe bem e desvia de cabeça para fora.

bola

46'

1ºTEMPO

Sete minutos de acréscimo.

bola

45'

1ºTEMPO

Matheus Pereira cruza fechado na área e Thomazella afasta de soco.

bola

44'

1ºTEMPO

O cruzamento de Fagner na área e João Victor tira mais uma.

bola

43'

1ºTEMPO

Reinaldo bate a falta e manda a bola direto pela linha de fundo.

bola

42'

1ºTEMPO

Walisson é parado com falta por Lucas Romero na intermediária.

bola

41'

1ºTEMPO

Fagner bate o escanteio curto e facilita o corte de Eduardo.

bola

40'

1ºTEMPO

Na jogada individual pela esquerda, Bruno Rodrigues é travado por Gabriel Knesowitsch.

bola

39'

1ºTEMPO

Arroyo é atendido no campo.

bola

37'

1ºTEMPO

Villalba desce pela esquerda, cruza rasteiro e João Victor corta.

bola

36'

1ºTEMPO

OTÁVIO! Eduardo encontra Fernandinho pela esquerda, o atacante puxa para o meio e bate colocado para a boa defesa do goleiro!

bola

35'

1ºTEMPO

O juiz anota a infração de Bruno Santos após o atacante tocar a bola com o braço na área.

bola

34'

1ºTEMPO

Bruno Santos tenta o arremate da entrada da área e a bola pega na marcação.

bola

33'

1ºTEMPO

Resultados do Brasileirão: Remo 2x2 Atlético-MG, Grêmio 2x1 São Paulo, Botafogo 1x1 Fluminense e Coritiba 2x1 Chapecoense.

bola

32'

1ºTEMPO

A finalização fraquinha de Kenji vai nas mãos de Thomazella.

bola

31'

1ºTEMPO

A cobrança de Matheus Pereira atravessa por toda área.

bola

30'

1ºTEMPO

Faltas: Cruzeiro 4x5 Mirassol.

bola

29'

1ºTEMPO

Kenji leva a falta pela esquerda, vem bola aérea dos donos da casa.

bola

28'

1ºTEMPO

O jogo é reiniciado.

bola

27'

1ºTEMPO

Pausa para hidratação.

bola_goal

26'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!! Reinaldo bate firme no canto para vencer o goleiro Otávio!

bola

26'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!!

amarelo

25'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por reclamação, Gerson recebe o amarelo do banco de reservas.

bola

24'

1ºTEMPO

Lucas Casagrande confirma a penalidade, Reinaldo na bola.

bola

23'

1ºTEMPO

TEM VAR! Árbitro é chamado no monitor para rever o pênalti.

bola

22'

1ºTEMPO

Reinaldo pega a bola, enquanto Lucas Romero conversa com o juiz.

bola

21'

1ºTEMPO

Muita reclamação do lado cruzeirense.

bola

20'

1ºTEMPO

É PÊNALTI PARA O MIRASSOL! Reinaldo pega a sobra dentro da área, finaliza e a bola toca no braço de Romero.

bola

18'

1ºTEMPO

Bruno Santos é travado por Lucas Romero na tentativa de cruzamento.

bola

17'

1ºTEMPO

QUE PERIGO! Fagner carrega pela direita e faz o cruzamento, Arroyo toca de calcanhar e por pouco Matheus Pereira não faz o gol.

bola

16'

1ºTEMPO

Posse de bola: Cruzeiro 40% x 60% Mirassol.

bola

15'

1ºTEMPO

Reinaldo faz a cobrança de falta curta e facilita o corte de Matheus Pereira.

bola

14'

1ºTEMPO

Bruno Santos sofre a falta pela esquerda de ataque.

bola

13'

1ºTEMPO

Mirassol troca passes no campo ofensivo.

bola

12'

1ºTEMPO

A comemoração de João Marcelo com os companheiros, o gol é confirmado.

gol

11'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! O arremesso lateral de Fagner na área, Bruno Rodrigues faz o primeiro desvio e depois o zagueiro João Marcelo aparece para concluir para o fundo das redes.

bola

11'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!!

bola

10'

1ºTEMPO

O cruzamento de Bruno Rodrigues na área e a bola passa perigosamente por toda área.

bola

9'

1ºTEMPO

Bruno Santos disputa a bola na área e cabeceia para fora.

bola

8'

1ºTEMPO

Na avanço pela ponta, Fernandinho adianta demais e deixa a bola sair.

bola

7'

1ºTEMPO

Thomazella lança muito forte e devolve a posse de bola para o time mineiro.

bola

6'

1ºTEMPO

Fernandinho erra na tentativa de tabela com Bruno Santos.

bola

5'

1ºTEMPO

Fernandinho volta para ajudar e fica com o lateral após jogada de Arroyo.

bola

4'

1ºTEMPO

Fagner pega o rebote da entrada da área e dispara o chute sem perigo para Tomazella.

bola

3'

1ºTEMPO

Kenji fica sentindo após dividida com João Victor.

bola

2'

1ºTEMPO

Fernandinho recebe pela esquerda e ergue a bola na área, João Marcelo tira.

bola

1'

1ºTEMPO

Lucas Casagrande é o árbitro da partida.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Mineirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vai começar o jogo em BH.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo e perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

E do lado paulista, Rafael Guanaes não terá Negueba, Aldo e Walter, além do meia Japa, que está emprestado pelo Cruzeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Artur Jorge tem os desfalques de Cássio, Gabriel Pec, Neyser e Léo Aragão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

MIRASSOL: Thomazella; Elias, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Wallisson, Denilson, Gustavo Cazonatti e Eduardo; Bruno Santos e Fernandinho.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

CRUZEIRO: Otávio; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Zé Lucas e Matheus Pereira; Kenji, Arroyo e Bruno Rodrigues.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Mirassol foi eliminado na Copa do Brasil pelo Grêmio. No Brasileirão, o time do interior paulista tem a 15ª posição e está apenas um ponto da zona de rebaixamento. Pela Libertadores, o clube desafia a LDU na quinta-feira.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Depois de avançar na Copa do Brasil, o Cruzeiro retorna suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde ocupa a nona colocação e o resultado positivo hoje coloca a equipe Celeste no G6. Nesta semana, o clube mineiro ainda terá o desafio da Libertadores, onde enfrenta o Flamengo nas oitavas de final.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bom dia, torcedores! A partir das 11h, siga as emoções de Cruzeiro x Mirassol pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Cruzeiro CRU

  • Artur Jorge

    TECNICO

  • Otávio

    Goleiro

  • Fagner

    Defesa

  • João MarceloGol

    Defesa

  • Jonathan Jesus

    Defesa

  • Lucas VillalbaSaiu

    Defesa

  • Gabriel RojasEntrou

    Defesa

  • Lucas Romero

    Meio-Campo

  • Zé LucasSaiu

    Meio-Campo

  • João CostaEntrou

    Atacante

  • Matheus PereiraSaiu

    Meio-Campo

  • Kaio JorgeEntrouGol

    Atacante

  • KenjiSaiuAmarelo

    Atacante

  • WesleyEntrouGolAmarelo

    Atacante

  • Keny ArroyoSaiu

    Atacante

  • Lucas SilvaEntrou

    Meio-Campo

  • Bruno Rodrigues

    Atacante

Mirassol MIR

  • Rafael Guanaes

    TECNICO

  • Thomazella

    Goleiro

  • EliasSaiuAmarelo

    Defesa

  • Igor FormigaEntrou

    Defesa

  • João Victor

    Defesa

  • Gabriel Knesowitsch

    Defesa

  • ReinaldoGol

    Defesa

  • WallissonSaiu

    Meio-Campo

  • AlessonEntrou

    Atacante

  • DenilsonSaiu

    Meio-Campo

  • ShaylonEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Gustavo Cazonatti

    Meio-Campo

  • EduardoSaiu

    Meio-Campo

  • Edson CariocaEntrou

    Atacante

  • Fernandinho

    Atacante

  • Bruno SantosSaiu

    Atacante

  • André LuisEntrou

    Atacante

  • Lucas Casagrande (PR)

    ÁRBITRO

  • Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

    ASSISTENTE

  • Rafael Trombeta (PR)

    ASSISTENTE

Cruzeiro CRU
Mirassol MIR

GOLS

Gol João Marcelo
Gol Kaio Jorge
Gol Wesley
Reinaldo Gol
POSSE DE BOLA
51% 49%
11FINALIZAÇÕES10
4FINALIZAÇÕES CERTAS3
14FALTAS COMETIDAS19
7CRUZAMENTOS3
24PASSES ERRADOS19
9DESARMES11
4ESCANTEIOS1
0IMPEDIMENTOS1
3CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
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