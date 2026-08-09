22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 09/08•11h
Minuto a Minuto: Cruzeiro X Mirassol - 09/08/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Mineirão! Kaio Jorge e Wesley vem do banco e decidem, Cruzeiro vence o Mirassol e sobe para a quinta colocação do Brasileiro!
51'
•
2ºTEMPO
Alesson invade a grande área e a zaga faz o desarme.
50'
•
2ºTEMPO
Mirassol troca passes e a torcida cruzeirense vaia.
49'
•
2ºTEMPO
A finalização de Shaylon de fora da área e Otávio defende.
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! A falta de Shaylon e o meia recebe o amarelo.
47'
•
2ºTEMPO
A cobrança de Rojas passa por toda área.
46'
•
2ºTEMPO
Escanteio para o Cruzeiro.
45'
•
2ºTEMPO
Gabriel Knesowitsch fica sentindo após dividida com João Costa.
44'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 52! Serão mais sete minutos de acréscimo.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Villalba sai aplaudido para entrada de Rojas.
42'
•
2ºTEMPO
Rojas vem aí.
41'
•
2ºTEMPO
A bola na área, André Luis disputa e Villaba tira.
40'
•
2ºTEMPO
Mais de 57 mil torcedores presentes no Mineirão.
39'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! O atacante tira a camisa na comemoração e leva o amarelo.
38'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Wesley faz bonita jogada, sai da marcação de dois defensores e chuta no cantinho de Thomazella!
38'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!!
36'
•
2ºTEMPO
Wesley faz o cruzamento e ninguém aproveita na área.
35'
•
2ºTEMPO
Já o Mirassol recebe o Flamengo.t
34'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Cruzeiro visita o Corinthians.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Igor Formiga substitui Elias.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Wallisson deixa o campo para entrada de Alesson.
31'
•
2ºTEMPO
Vem mudanças no Mirassol.
30'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Kaio Jorge recebe de Fagner pela direita, ganha de Gabriel Knesowitsche e limpa João Victor para finalizar bonito de canhota para fazer o gol!
30'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!!
29'
•
2ºTEMPO
Shaylon erra o passe e entrega a bola para a zaga mandante.
27'
•
2ºTEMPO
O jogo retorna em BH.
26'
•
2ºTEMPO
Pausa para hidratação.
25'
•
2ºTEMPO
Wesley na sua jogada de velocidade, arrisca o chute e manda para fora.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Eduardo é substituído por Edson Carioca.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E na equipe paulista, Guanaes troca Bruno Santos por André Luis.
22'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Elias.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Kaio Jorge em campo e sai Matheus Pereira.
19'
•
2ºTEMPO
KJ é chamado.
18'
•
2ºTEMPO
Walisson finaliza torto de canhota e não leva perigo.
17'
•
2ºTEMPO
Reinaldo busca Bruno Santos na área, Jonathan acompanha e a bola passa.
16'
•
2ºTEMPO
Na sua primeira jogada, João Costa erra o passe para Fagner.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO João Lucas também em campo, sai Zé Lucas.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Wesley também em campo para a saída de Kenji.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E na Raposa, Lucas Silva substitui Arroyo.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A troca no Mirassol tem Shaylon no lugar de Denilson.
12'
•
2ºTEMPO
Denilson finaliza de fora da área e a bola bate em Zé Lucas.
11'
•
2ºTEMPO
Elias carrega pela direita, manda na área e Fagner tira.
9'
•
2ºTEMPO
E o Mirassol recebe o Flamengo.
8'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Cruzeiro visita o Corinthians.
7'
•
2ºTEMPO
O passe na área para Arroyo e no caminho Zé Lucas intercepta.
6'
•
2ºTEMPO
Eduardo coloca para Bruno Santos na frente e o atacante não pega a bola.
5'
•
2ºTEMPO
Bruno Rodrigues volta para ajudar e retoma a bola de Denilson.
4'
•
2ºTEMPO
Walisson sofre a falta no meio campo de Villalba.
3'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Kenji comete a falta e recebe o amarelo.
2'
•
2ºTEMPO
Eduardo faz o arremate de longe e isola o chute de fora da área.
1'
•
2ºTEMPO
As equipes retornam com a mesma formação.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
53'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
52'
•
1ºTEMPO
POR POUCO! Fagner chuta cruzado da direita, Bruno Rodrigues se joga na bola e quase completa para o gol!
51'
•
1ºTEMPO
Fernandinho fica livre, mas Eduardo erra o passe para o centroavante.
50'
•
1ºTEMPO
A cobrança de escanteio de Matheus Pereira e Thomazella sai da meta para socar a bola.
49'
•
1ºTEMPO
QUE CHANCE! Fagner recebe o passe dentro da área, tem a oportunidade de finalizar, demora e acaba bloqueado pela marcação.
48'
•
1ºTEMPO
A bola na frente para Bruno Santos e o impedimento é marcado do atacante.
47'
•
1ºTEMPO
Kenji despeja a bola na área, Arroyo sobe bem e desvia de cabeça para fora.
46'
•
1ºTEMPO
Sete minutos de acréscimo.
45'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira cruza fechado na área e Thomazella afasta de soco.
44'
•
1ºTEMPO
O cruzamento de Fagner na área e João Victor tira mais uma.
43'
•
1ºTEMPO
Reinaldo bate a falta e manda a bola direto pela linha de fundo.
42'
•
1ºTEMPO
Walisson é parado com falta por Lucas Romero na intermediária.
41'
•
1ºTEMPO
Fagner bate o escanteio curto e facilita o corte de Eduardo.
40'
•
1ºTEMPO
Na jogada individual pela esquerda, Bruno Rodrigues é travado por Gabriel Knesowitsch.
39'
•
1ºTEMPO
Arroyo é atendido no campo.
37'
•
1ºTEMPO
Villalba desce pela esquerda, cruza rasteiro e João Victor corta.
36'
•
1ºTEMPO
OTÁVIO! Eduardo encontra Fernandinho pela esquerda, o atacante puxa para o meio e bate colocado para a boa defesa do goleiro!
35'
•
1ºTEMPO
O juiz anota a infração de Bruno Santos após o atacante tocar a bola com o braço na área.
34'
•
1ºTEMPO
Bruno Santos tenta o arremate da entrada da área e a bola pega na marcação.
33'
•
1ºTEMPO
Resultados do Brasileirão: Remo 2x2 Atlético-MG, Grêmio 2x1 São Paulo, Botafogo 1x1 Fluminense e Coritiba 2x1 Chapecoense.
32'
•
1ºTEMPO
A finalização fraquinha de Kenji vai nas mãos de Thomazella.
31'
•
1ºTEMPO
A cobrança de Matheus Pereira atravessa por toda área.
30'
•
1ºTEMPO
Faltas: Cruzeiro 4x5 Mirassol.
29'
•
1ºTEMPO
Kenji leva a falta pela esquerda, vem bola aérea dos donos da casa.
28'
•
1ºTEMPO
O jogo é reiniciado.
27'
•
1ºTEMPO
Pausa para hidratação.
26'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!! Reinaldo bate firme no canto para vencer o goleiro Otávio!
26'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!!
25'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por reclamação, Gerson recebe o amarelo do banco de reservas.
24'
•
1ºTEMPO
Lucas Casagrande confirma a penalidade, Reinaldo na bola.
23'
•
1ºTEMPO
TEM VAR! Árbitro é chamado no monitor para rever o pênalti.
22'
•
1ºTEMPO
Reinaldo pega a bola, enquanto Lucas Romero conversa com o juiz.
21'
•
1ºTEMPO
Muita reclamação do lado cruzeirense.
20'
•
1ºTEMPO
É PÊNALTI PARA O MIRASSOL! Reinaldo pega a sobra dentro da área, finaliza e a bola toca no braço de Romero.
18'
•
1ºTEMPO
Bruno Santos é travado por Lucas Romero na tentativa de cruzamento.
17'
•
1ºTEMPO
QUE PERIGO! Fagner carrega pela direita e faz o cruzamento, Arroyo toca de calcanhar e por pouco Matheus Pereira não faz o gol.
16'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Cruzeiro 40% x 60% Mirassol.
15'
•
1ºTEMPO
Reinaldo faz a cobrança de falta curta e facilita o corte de Matheus Pereira.
14'
•
1ºTEMPO
Bruno Santos sofre a falta pela esquerda de ataque.
13'
•
1ºTEMPO
Mirassol troca passes no campo ofensivo.
12'
•
1ºTEMPO
A comemoração de João Marcelo com os companheiros, o gol é confirmado.
11'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!! O arremesso lateral de Fagner na área, Bruno Rodrigues faz o primeiro desvio e depois o zagueiro João Marcelo aparece para concluir para o fundo das redes.
11'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO CRUZEIRO!!!
10'
•
1ºTEMPO
O cruzamento de Bruno Rodrigues na área e a bola passa perigosamente por toda área.
9'
•
1ºTEMPO
Bruno Santos disputa a bola na área e cabeceia para fora.
8'
•
1ºTEMPO
Na avanço pela ponta, Fernandinho adianta demais e deixa a bola sair.
7'
•
1ºTEMPO
Thomazella lança muito forte e devolve a posse de bola para o time mineiro.
6'
•
1ºTEMPO
Fernandinho erra na tentativa de tabela com Bruno Santos.
5'
•
1ºTEMPO
Fernandinho volta para ajudar e fica com o lateral após jogada de Arroyo.
4'
•
1ºTEMPO
Fagner pega o rebote da entrada da área e dispara o chute sem perigo para Tomazella.
3'
•
1ºTEMPO
Kenji fica sentindo após dividida com João Victor.
2'
•
1ºTEMPO
Fernandinho recebe pela esquerda e ergue a bola na área, João Marcelo tira.
1'
•
1ºTEMPO
Lucas Casagrande é o árbitro da partida.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Mineirão.
PRÉ-JOGO
Vai começar o jogo em BH.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo e perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro.
PRÉ-JOGO
E do lado paulista, Rafael Guanaes não terá Negueba, Aldo e Walter, além do meia Japa, que está emprestado pelo Cruzeiro.
PRÉ-JOGO
Artur Jorge tem os desfalques de Cássio, Gabriel Pec, Neyser e Léo Aragão.
PRÉ-JOGO
MIRASSOL: Thomazella; Elias, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Wallisson, Denilson, Gustavo Cazonatti e Eduardo; Bruno Santos e Fernandinho.
PRÉ-JOGO
CRUZEIRO: Otávio; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Zé Lucas e Matheus Pereira; Kenji, Arroyo e Bruno Rodrigues.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
Já o Mirassol foi eliminado na Copa do Brasil pelo Grêmio. No Brasileirão, o time do interior paulista tem a 15ª posição e está apenas um ponto da zona de rebaixamento. Pela Libertadores, o clube desafia a LDU na quinta-feira.
PRÉ-JOGO
Depois de avançar na Copa do Brasil, o Cruzeiro retorna suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde ocupa a nona colocação e o resultado positivo hoje coloca a equipe Celeste no G6. Nesta semana, o clube mineiro ainda terá o desafio da Libertadores, onde enfrenta o Flamengo nas oitavas de final.
PRÉ-JOGO
Bom dia, torcedores! A partir das 11h, siga as emoções de Cruzeiro x Mirassol pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Artur Jorge
TECNICO
Otávio
Goleiro
Fagner
Defesa
João Marcelo
Defesa
Jonathan Jesus
Defesa
Lucas Villalba
Defesa
Gabriel Rojas
Defesa
Lucas Romero
Meio-Campo
Zé Lucas
Meio-Campo
João Costa
Atacante
Matheus Pereira
Meio-Campo
Kaio Jorge
Atacante
Kenji
Atacante
Wesley
Atacante
Keny Arroyo
Atacante
Lucas Silva
Meio-Campo
Bruno Rodrigues
Atacante
Rafael Guanaes
TECNICO
Thomazella
Goleiro
Elias
Defesa
Igor Formiga
Defesa
João Victor
Defesa
Gabriel Knesowitsch
Defesa
Reinaldo
Defesa
Wallisson
Meio-Campo
Alesson
Atacante
Denilson
Meio-Campo
Shaylon
Meio-Campo
Gustavo Cazonatti
Meio-Campo
Eduardo
Meio-Campo
Edson Carioca
Atacante
Fernandinho
Atacante
Bruno Santos
Atacante
André Luis
Atacante
Lucas Casagrande (PR)
ÁRBITRO
Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
ASSISTENTE
Rafael Trombeta (PR)
ASSISTENTE