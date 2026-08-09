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encerrado
Arena Fonte Nova Salvador, Bahia
Bahia Bahia
0 × 0
Vasco Vasco

22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 09/0816h

Minuto a Minuto: Bahia X Vasco - 09/08/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Bahia e Vasco ficam no empate de 0x0 em Salvador.

bola

50'

2ºTEMPO

Cuiabano lança do meio de campo, em cobrança de falta, direto pra área baiana, que faz o corte pelo alto.

bola

49'

2ºTEMPO

Tchê Tchê é derrubado por Román Gómez no meio de campo. Falta apontada.

bola

48'

2ºTEMPO

Bahia cresce no jogo nesses minutos finais de partida. Vasco recua.

bola

47'

2ºTEMPO

Sanabria recebe na esquerda de ataque, corta para o meio e chuta de fora da área. Longe do gol.

bola

46'

2ºTEMPO

Kauê Furquim vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Forte demais.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos seis minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

VAR! Checagem rápida do lance. Impedimento de Sanabria é confirmado.

bola

43'

2ºTEMPO

IMPEDIMENTO! Sanabria recebe na área do Vasco e toca pra rede na cavadinha, na saída de Léo Jardim. Bandeira marca impedimento no lance.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bahia também muda pela última vez. Sai Rodrigo Nestor e entra Sanabria.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última troca no Vasco. Sai Jair e entra Cauan Barros.

bola

40'

2ºTEMPO

Após cobrança de Rodrigo Nestor pela direita, zaga vascaína consegue afastar e manda pra longe.

bola

39'

2ºTEMPO

Kauê Furquim levanta pela direita de ataque. Michel Araújo cabeceia prensado com Jair e bola sai em escanteio.

bola

38'

2ºTEMPO

Cuiabano finta a marcação pela esquerda de ataque, dentro da área mandante. Ele bate cruzado com força, bola vai direto para o gol e Ronaldo espalma pra longe.

bola

37'

2ºTEMPO

Thiago Mendes recebe na área baiana e chuta fraquinho. Ronaldo faz a defesa no meio do gol.

bola

36'

2ºTEMPO

Roda a bola no meio de campo o Vasco.

bola

35'

2ºTEMPO

Román Gómez é puxado por Ramon Rique no meio de campo. Falta marcada.

bola

34'

2ºTEMPO

Bahia se fecha na defesa. Vasco ensaia uma pressão.

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Ademir por reclamação, do banco de reservas. Estava pendurado e desfalcará o Bahia na próxima rodada.

bola

32'

2ºTEMPO

Momento do Vasco na partida é melhor.

bola

31'

2ºTEMPO

Marino Hinestroza cruza pela direita de ataque. Román Gómez afasta de cabeça.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda novamente o Vasco. Sai David, lesionado, e entra Ramon Rique no seu lugar.

bola

29'

2ºTEMPO

Jogo parado. David desaba em campo sentindo dores.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Vasco. Sai Adson e entra Spinelli.

bola

27'

2ºTEMPO

Kauê Furquim cruza pela direita de ataque. Adson consegue rebater e joga pra lateral.

bola

26'

2ºTEMPO

Marino Hinestroza é lançado com muita liberdade no comando de ataque. Kauê Furquim volta em velocidade pra ajudar e consegue fazer o desarme.

bola

25'

2ºTEMPO

Bola na linha de fundo pela esquerda com Rodrigo Nestor. Ele tenta cruzar e descola um escanteio para o Bahia.

bola

24'

2ºTEMPO

Adson tenta tabela com Cuiabano no ataque. Lance não dá certo e bola sobra com Ronaldo.

bola

23'

2ºTEMPO

Mingo passa pra Rodrigo Nestor na esquerda de ataque. Thiago Mendes toma a frende e protege até a saída da bola pela linha de fundo.

bola

22'

2ºTEMPO

Jair pega sobra na área mandante e tenta o chute. Marcação trava no momento exato.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Willian José também sai para a entrada de Michel Araújo.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexidas no Bahia. Sai Jean Lucas e entra Caio Alexandre.

bola

20'

2ºTEMPO

Acevedo cochila no meio de campo e Jair rouba a bola dele.

bola

19'

2ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo checa a jogada e traça as linhas sobre posição de David no momento do lançamento. Impedimento é confirmado.

bola

18'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Adson descola lindo passe do meio pra David no ataque. Ele carrega, entra na área baiana e desloca Ronaldo, estufando a rede. Bandeira aponta impedimento.

bola

17'

2ºTEMPO

Kauê Furquim tenta partir em velocidade pelo meio de campo, mas é facilmente desarmado.

bola

16'

2ºTEMPO

Marino Hinestroza pedala pra cima da marcação pela esquerda de ataque. Román Gómez faz o corte e joga pra escanteio.

bola

15'

2ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o Esquadrão de Aço.

bola

14'

2ºTEMPO

Torcida do Bahia aumenta o volume nas arquibancadas e empurra sua equipe.

bola

13'

2ºTEMPO

Depois de um intenso bate e rebate dentro da área do Vasco, defesa finalmente consegue afastar o perigo.

bola

12'

2ºTEMPO

Jogo segue muito brigado pelo meio de campo e com poucos espaços para os dois lados, assim como ocorreu no primeiro tempo.

bola

11'

2ºTEMPO

Cobrança de falta de Rodrigo Nestor pela direita de ataque, direto pra área carioca. Román Gómez desvia de cabeça e joga pra fora.

bola

10'

2ºTEMPO

Román Gómez tenta chegar ao fundo pela direita de ataque. Cuiabano aperta a marcação e comete falta.

bola

9'

2ºTEMPO

Jean Lucas domina na entrada da área do Vasco, mas acaba desarmado.

bola

8'

2ºTEMPO

Sobra de bola com Tchê Tchê na área do Bahia. Ele chuta de canhota e Ronaldo faz a defesa.

bola

7'

2ºTEMPO

Tchê Tchê cobra escanteio pela esquerda. Defesa baiana afasta pelo alto.

bola

6'

2ºTEMPO

Marino Hinestroza ataca pela esquerda, vai ao fundo e descola um escanteio para o Vasco.

bola

5'

2ºTEMPO

Rodrigo Nestor cobra a falta do lado direito de ataque e defesa vascaína afasta o perigo.

bola

4'

2ºTEMPO

Kauê Furquim tenta jogada pela direita de ataque e sofre falta de Cuiabano.

bola

3'

2ºTEMPO

Time da casa fica mais com a bola nesses instantes iniciais de segundo tempo.

bola

2'

2ºTEMPO

Zé Guilherme cruza pela esquerda de ataque. Léo Jardim afasta no soco.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bahia faz uma troca. Luciano Juba sente ao tentar voltar do vestiário e é substituído por Zé Guilherme.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cuesta também deixa o campo para a entrada de Saldivia.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vasco faz duas mudanças. Sai Brenner e entra Marino Hinestroza.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

48'

1ºTEMPO

Kauê Furquim erra passe no meio de campo e perde a posse de bola.

bola

47'

1ºTEMPO

Cuesta sente dores e faz caretas, mas segue no jogo.

bola

46'

1ºTEMPO

Luciano Juba é lançado no ataque, ele deixa Paulo Henrique no chão dentro da área visitante, mas comete falta em Cuesta na sequência.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Troca passes no meio de campo a equipe do Bahia.

bola

43'

1ºTEMPO

Atacante Brenner se recupera e bola rola novamente.

substituicao

42'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Não dá mais pra Ademir. Muda o Bahia. Entra Kauê Furquim.

bola

41'

1ºTEMPO

Brenner, pelo lado do Vasco, também cai em campo e tira a chuteira e o meião do pé esquerdo.

bola

40'

1ºTEMPO

Jogo parado. Ademir sente dores na virilha e desaba em campo.

bola

39'

1ºTEMPO

Falta de Paulo Henrique em cima de Acevedo no meio de campo.

bola

38'

1ºTEMPO

UHHH! Luciano Juba cruza pela esquerda de ataque. Ninguém corta e bola sobra com Ademir na área adversária. Ele bate chapado e joga pra fora, perto da trave direita.

bola

37'

1ºTEMPO

Ademir arranca sozinho para o ataque. Adson volta pra ajudar e faz o desarme limpo.

amarelo

36'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Thiago Mendes por reclamação.

bola

35'

1ºTEMPO

Brenner é lançado no ataque, em velocidade. Ele acaba desarmado, mas impedimento é anotado no momento do passe pra ele.

bola

34'

1ºTEMPO

NÃO VALE! Rodrigo Nestor descola bonito passe do meio pra Alejo Véliz no comando de ataque. Ele domina e manda pra rede. Bandeira levanta o pano e assinala impedimento na jogada.

bola

33'

1ºTEMPO

Bola com Rodrigo Nestor na entrada da área carioca. Ele demora demais na definição da jogada e acaba desarmado.

bola

32'

1ºTEMPO

Vasco tem mais posse de bola nesse momento, mas não consegue levar real perigo ao gol de Ronaldo.

amarelo

31'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cuiabano mata contra ataque mandante pelo meio de campo e recebe cartão amarelo. Ele estava pendurado e desfalcará a equipe na próxima rodada.

bola

30'

1ºTEMPO

Paulo Henrique cruza pelo lado direito de ataque. Defesa baiana corta.

bola

29'

1ºTEMPO

Rodrigo Nestor derruba Thiago Mendes no meio de campo. Falta.

bola

28'

1ºTEMPO

Ritmo do jogo é lento nesse instante.

bola

27'

1ºTEMPO

Ademir tenta arrancar pelo meio de campo e é parado com falta por Jair.

bola

26'

1ºTEMPO

Brenner domina no lado esquerdo do ataque. Jean Lucas chega rasgando e corta pra linha lateral.

bola

25'

1ºTEMPO

David vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Zaga da casa afasta o perigo.

bola

24'

1ºTEMPO

Bahia tenta sair para o jogo, mas não consegue passar pela marcação adversária, que está bem encaixada.

bola

23'

1ºTEMPO

Cuiabano é derrubado por Jean Lucas no meio de campo. Falta apontada.

bola

22'

1ºTEMPO

GOL ANULADO! Após checagem, é identificada posição de impedimento no início da jogada do gol carioca. Jogo segue 0x0.

bola

21'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO VASCO!!! ADSON! Thiago Mendes recebe na esquerda de ataque e rola pra Adson, no meio da área baiana. Ele domina e finaliza de canhota, no canto de Ronaldo. Vasco na frente.

bola

20'

1ºTEMPO

Ronaldo recebe recuo, é pressionado por Brenner e chuta a bola para a linha lateral.

bola

19'

1ºTEMPO

Acevedo prende a bola pelo meio de campo e sofre falta de Tchê Tchê.

bola

18'

1ºTEMPO

Román Gómez derruba David pelo lado esquerdo do ataque vascaíno. Falta assinalada.

bola

17'

1ºTEMPO

Jean Lucas chuta de fora da área e manda direto pela linha de fundo.

bola

16'

1ºTEMPO

Partida fica morna nesse momento. Muita disputa pelo meio de campo, mas sem chances claras de gol de ambos os lados.

bola

15'

1ºTEMPO

Adson domina na área adversária e chuta forte. Muito longe do gol de Ronaldo.

bola

14'

1ºTEMPO

David chuta de dentro da área baiana. Román Gómez trava e bola sai em escanteio.

bola

13'

1ºTEMPO

Mingo lança do meio em direção ao ataque. Alejo Véliz finaliza prensado dentro da área carioca e Léo Jardim fica com ela.

bola

12'

1ºTEMPO

Cuiabano recebe na esquerda de ataque e cruza. Pra ninguém.

bola

11'

1ºTEMPO

Equipe visitante tenta sair para o jogo e trabalha a bola no ataque.

bola

10'

1ºTEMPO

Luciano Juba cruza pela esquerda de ataque. Bola passa por Alejo e Mingo e sai pela linha de fundo.

bola

9'

1ºTEMPO

Tentativa de chute de fora da área de Jair. Bola explode em David Duarte.

bola

8'

1ºTEMPO

Alejo Véliz derruba Jair no meio de campo. Falta marcada.

bola

7'

1ºTEMPO

Tchê Tchê cobra escanteio da direita. Zaga baiana rebate e Cuiabano finaliza da entrada da área. Longe do gol.

bola

6'

1ºTEMPO

Paulo Henrique é acionado na direita de ataque e descola um escanteio para o Vasco.

bola

5'

1ºTEMPO

Vasco esfria o jogo e troca passes pela faixa central de campo.

bola

4'

1ºTEMPO

Jean Lucas cochila com a bola nos pés no meio de campo e acaba desarmado por Brenner.

bola

3'

1ºTEMPO

Tima da casa começa na pressão. Vasco se fecha na defesa nesses instantes iniciais de jogo.

bola

2'

1ºTEMPO

Ademir pega sobra na área carioca e testa o goleiro adversário. Boa defesa de Léo Jardim.

bola

1'

1ºTEMPO

O Bahia joga de camisas brancas, calções azuis e meiões vermelhos. O Vasco vem a campo de camisas e meiões pretos e calções brancos.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Salvador.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vasco definido por Pedro Emanuel: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Adson, David e Brenner.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bahia escalado por Rogério Ceni: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Willian José e Alejo Véliz.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Léo Vieira, Erick e Everton Ribeiro, lesionados, além do suspenso Erick Pulga. Os visitantes não contarão com Mateus Carvalho, entregue ao departamento médico. Nuno Moreira, suspenso, também é ausência confirmada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado carioca, apesar de classificado para as oitavas na Sul-Americana e para as quartas na Copa do Brasil, a situação no Brasileirão é preocupante. Em penúltimo lugar na classificação, uma vitória é considerada fundamental.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time baiano conta com o apoio dos seus torcedores pra voltar a vencer na competição. A equipe vem de três empates consecutivos e precisa somar pontos pra continuar na briga pela parte superior da tabela.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Esquadrão de Aço visitou o Fluminense e empatou em 0x0. O Cruzmaltino jogou em casa contra o Mirassol e ficou no empate de 1x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Bahia ocupa a 6ª colocação na tabela, com 32 pontos conquistados, enquanto o Vasco está na 19ª posição, com 21 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 84 partidas entre as equipes. O Bahia venceu 32, o Vasco levou a melhor em 31 oportunidades, além de 21 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Bahia e Vasco, jogo válido pela 22ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 16h.

Bahia BAH

  • Rogério Ceni

    TECNICO

  • Ronaldo

    Goleiro

  • Román Gómez

    Defesa

  • David Duarte

    Defesa

  • Ramos Mingo

    Defesa

  • Luciano JubaSaiu

    Defesa

  • Zé GuilhermeEntrou

    Defesa

  • Nicolás Acevedo

    Meio-Campo

  • Jean LucasSaiu

    Meio-Campo

  • Caio AlexandreEntrou

    Meio-Campo

  • Rodrigo NestorSaiu

    Meio-Campo

  • Mateo SanabriaEntrou

    Atacante

  • AdemirSaiuAmarelo

    Atacante

  • Kauê FurquimEntrou

    Atacante

  • Willian JoséSaiu

    Atacante

  • Michel AraújoEntrou

    Atacante

  • Alejo Véliz

    Atacante

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Paulo Henrique

    Defesa

  • Carlos CuestaSaiu

    Defesa

  • Alan SaldiviaEntrou

    Defesa

  • Robert Renan

    Defesa

  • CuiabanoAmarelo

    Defesa

  • JairSaiu

    Meio-Campo

  • Cauan BarrosEntrou

    Meio-Campo

  • Tchê Tchê

    Meio-Campo

  • Thiago MendesAmarelo

    Meio-Campo

  • AdsonSaiu

    Atacante

  • Claudio SpinelliEntrou

    Atacante

  • DavidSaiu

    Atacante

  • Ramon RiqueEntrou

    Meio-Campo

  • BrennerSaiu

    Atacante

  • Marino HinestrozaEntrou

    Atacante

  • Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

    ÁRBITRO

  • Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

    ASSISTENTE

  • Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

    ASSISTENTE

  • Gustavo Ervino Bauermann (SC)

    QUARTO ÁRBITRO

Bahia BAH
Vasco VAS

GOLS

POSSE DE BOLA
48% 52%
4FINALIZAÇÕES5
2FINALIZAÇÕES CERTAS1
9FALTAS COMETIDAS9
0CRUZAMENTOS0
23PASSES ERRADOS20
7DESARMES8
1ESCANTEIOS3
1IMPEDIMENTOS0
1CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
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