22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 09/08•16h
Minuto a Minuto: Bahia X Vasco - 09/08/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Bahia e Vasco ficam no empate de 0x0 em Salvador.
50'
•
2ºTEMPO
Cuiabano lança do meio de campo, em cobrança de falta, direto pra área baiana, que faz o corte pelo alto.
49'
•
2ºTEMPO
Tchê Tchê é derrubado por Román Gómez no meio de campo. Falta apontada.
48'
•
2ºTEMPO
Bahia cresce no jogo nesses minutos finais de partida. Vasco recua.
47'
•
2ºTEMPO
Sanabria recebe na esquerda de ataque, corta para o meio e chuta de fora da área. Longe do gol.
46'
•
2ºTEMPO
Kauê Furquim vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Forte demais.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos seis minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
VAR! Checagem rápida do lance. Impedimento de Sanabria é confirmado.
43'
•
2ºTEMPO
IMPEDIMENTO! Sanabria recebe na área do Vasco e toca pra rede na cavadinha, na saída de Léo Jardim. Bandeira marca impedimento no lance.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bahia também muda pela última vez. Sai Rodrigo Nestor e entra Sanabria.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última troca no Vasco. Sai Jair e entra Cauan Barros.
40'
•
2ºTEMPO
Após cobrança de Rodrigo Nestor pela direita, zaga vascaína consegue afastar e manda pra longe.
39'
•
2ºTEMPO
Kauê Furquim levanta pela direita de ataque. Michel Araújo cabeceia prensado com Jair e bola sai em escanteio.
38'
•
2ºTEMPO
Cuiabano finta a marcação pela esquerda de ataque, dentro da área mandante. Ele bate cruzado com força, bola vai direto para o gol e Ronaldo espalma pra longe.
37'
•
2ºTEMPO
Thiago Mendes recebe na área baiana e chuta fraquinho. Ronaldo faz a defesa no meio do gol.
36'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no meio de campo o Vasco.
35'
•
2ºTEMPO
Román Gómez é puxado por Ramon Rique no meio de campo. Falta marcada.
34'
•
2ºTEMPO
Bahia se fecha na defesa. Vasco ensaia uma pressão.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Ademir por reclamação, do banco de reservas. Estava pendurado e desfalcará o Bahia na próxima rodada.
32'
•
2ºTEMPO
Momento do Vasco na partida é melhor.
31'
•
2ºTEMPO
Marino Hinestroza cruza pela direita de ataque. Román Gómez afasta de cabeça.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda novamente o Vasco. Sai David, lesionado, e entra Ramon Rique no seu lugar.
29'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. David desaba em campo sentindo dores.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Vasco. Sai Adson e entra Spinelli.
27'
•
2ºTEMPO
Kauê Furquim cruza pela direita de ataque. Adson consegue rebater e joga pra lateral.
26'
•
2ºTEMPO
Marino Hinestroza é lançado com muita liberdade no comando de ataque. Kauê Furquim volta em velocidade pra ajudar e consegue fazer o desarme.
25'
•
2ºTEMPO
Bola na linha de fundo pela esquerda com Rodrigo Nestor. Ele tenta cruzar e descola um escanteio para o Bahia.
24'
•
2ºTEMPO
Adson tenta tabela com Cuiabano no ataque. Lance não dá certo e bola sobra com Ronaldo.
23'
•
2ºTEMPO
Mingo passa pra Rodrigo Nestor na esquerda de ataque. Thiago Mendes toma a frende e protege até a saída da bola pela linha de fundo.
22'
•
2ºTEMPO
Jair pega sobra na área mandante e tenta o chute. Marcação trava no momento exato.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Willian José também sai para a entrada de Michel Araújo.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexidas no Bahia. Sai Jean Lucas e entra Caio Alexandre.
20'
•
2ºTEMPO
Acevedo cochila no meio de campo e Jair rouba a bola dele.
19'
•
2ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo checa a jogada e traça as linhas sobre posição de David no momento do lançamento. Impedimento é confirmado.
18'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Adson descola lindo passe do meio pra David no ataque. Ele carrega, entra na área baiana e desloca Ronaldo, estufando a rede. Bandeira aponta impedimento.
17'
•
2ºTEMPO
Kauê Furquim tenta partir em velocidade pelo meio de campo, mas é facilmente desarmado.
16'
•
2ºTEMPO
Marino Hinestroza pedala pra cima da marcação pela esquerda de ataque. Román Gómez faz o corte e joga pra escanteio.
15'
•
2ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o Esquadrão de Aço.
14'
•
2ºTEMPO
Torcida do Bahia aumenta o volume nas arquibancadas e empurra sua equipe.
13'
•
2ºTEMPO
Depois de um intenso bate e rebate dentro da área do Vasco, defesa finalmente consegue afastar o perigo.
12'
•
2ºTEMPO
Jogo segue muito brigado pelo meio de campo e com poucos espaços para os dois lados, assim como ocorreu no primeiro tempo.
11'
•
2ºTEMPO
Cobrança de falta de Rodrigo Nestor pela direita de ataque, direto pra área carioca. Román Gómez desvia de cabeça e joga pra fora.
10'
•
2ºTEMPO
Román Gómez tenta chegar ao fundo pela direita de ataque. Cuiabano aperta a marcação e comete falta.
9'
•
2ºTEMPO
Jean Lucas domina na entrada da área do Vasco, mas acaba desarmado.
8'
•
2ºTEMPO
Sobra de bola com Tchê Tchê na área do Bahia. Ele chuta de canhota e Ronaldo faz a defesa.
7'
•
2ºTEMPO
Tchê Tchê cobra escanteio pela esquerda. Defesa baiana afasta pelo alto.
6'
•
2ºTEMPO
Marino Hinestroza ataca pela esquerda, vai ao fundo e descola um escanteio para o Vasco.
5'
•
2ºTEMPO
Rodrigo Nestor cobra a falta do lado direito de ataque e defesa vascaína afasta o perigo.
4'
•
2ºTEMPO
Kauê Furquim tenta jogada pela direita de ataque e sofre falta de Cuiabano.
3'
•
2ºTEMPO
Time da casa fica mais com a bola nesses instantes iniciais de segundo tempo.
2'
•
2ºTEMPO
Zé Guilherme cruza pela esquerda de ataque. Léo Jardim afasta no soco.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bahia faz uma troca. Luciano Juba sente ao tentar voltar do vestiário e é substituído por Zé Guilherme.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cuesta também deixa o campo para a entrada de Saldivia.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vasco faz duas mudanças. Sai Brenner e entra Marino Hinestroza.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
48'
•
1ºTEMPO
Kauê Furquim erra passe no meio de campo e perde a posse de bola.
47'
•
1ºTEMPO
Cuesta sente dores e faz caretas, mas segue no jogo.
46'
•
1ºTEMPO
Luciano Juba é lançado no ataque, ele deixa Paulo Henrique no chão dentro da área visitante, mas comete falta em Cuesta na sequência.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Troca passes no meio de campo a equipe do Bahia.
43'
•
1ºTEMPO
Atacante Brenner se recupera e bola rola novamente.
42'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Não dá mais pra Ademir. Muda o Bahia. Entra Kauê Furquim.
41'
•
1ºTEMPO
Brenner, pelo lado do Vasco, também cai em campo e tira a chuteira e o meião do pé esquerdo.
40'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Ademir sente dores na virilha e desaba em campo.
39'
•
1ºTEMPO
Falta de Paulo Henrique em cima de Acevedo no meio de campo.
38'
•
1ºTEMPO
UHHH! Luciano Juba cruza pela esquerda de ataque. Ninguém corta e bola sobra com Ademir na área adversária. Ele bate chapado e joga pra fora, perto da trave direita.
37'
•
1ºTEMPO
Ademir arranca sozinho para o ataque. Adson volta pra ajudar e faz o desarme limpo.
36'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Thiago Mendes por reclamação.
35'
•
1ºTEMPO
Brenner é lançado no ataque, em velocidade. Ele acaba desarmado, mas impedimento é anotado no momento do passe pra ele.
34'
•
1ºTEMPO
NÃO VALE! Rodrigo Nestor descola bonito passe do meio pra Alejo Véliz no comando de ataque. Ele domina e manda pra rede. Bandeira levanta o pano e assinala impedimento na jogada.
33'
•
1ºTEMPO
Bola com Rodrigo Nestor na entrada da área carioca. Ele demora demais na definição da jogada e acaba desarmado.
32'
•
1ºTEMPO
Vasco tem mais posse de bola nesse momento, mas não consegue levar real perigo ao gol de Ronaldo.
31'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cuiabano mata contra ataque mandante pelo meio de campo e recebe cartão amarelo. Ele estava pendurado e desfalcará a equipe na próxima rodada.
30'
•
1ºTEMPO
Paulo Henrique cruza pelo lado direito de ataque. Defesa baiana corta.
29'
•
1ºTEMPO
Rodrigo Nestor derruba Thiago Mendes no meio de campo. Falta.
28'
•
1ºTEMPO
Ritmo do jogo é lento nesse instante.
27'
•
1ºTEMPO
Ademir tenta arrancar pelo meio de campo e é parado com falta por Jair.
26'
•
1ºTEMPO
Brenner domina no lado esquerdo do ataque. Jean Lucas chega rasgando e corta pra linha lateral.
25'
•
1ºTEMPO
David vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Zaga da casa afasta o perigo.
24'
•
1ºTEMPO
Bahia tenta sair para o jogo, mas não consegue passar pela marcação adversária, que está bem encaixada.
23'
•
1ºTEMPO
Cuiabano é derrubado por Jean Lucas no meio de campo. Falta apontada.
22'
•
1ºTEMPO
GOL ANULADO! Após checagem, é identificada posição de impedimento no início da jogada do gol carioca. Jogo segue 0x0.
21'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO VASCO!!! ADSON! Thiago Mendes recebe na esquerda de ataque e rola pra Adson, no meio da área baiana. Ele domina e finaliza de canhota, no canto de Ronaldo. Vasco na frente.
20'
•
1ºTEMPO
Ronaldo recebe recuo, é pressionado por Brenner e chuta a bola para a linha lateral.
19'
•
1ºTEMPO
Acevedo prende a bola pelo meio de campo e sofre falta de Tchê Tchê.
18'
•
1ºTEMPO
Román Gómez derruba David pelo lado esquerdo do ataque vascaíno. Falta assinalada.
17'
•
1ºTEMPO
Jean Lucas chuta de fora da área e manda direto pela linha de fundo.
16'
•
1ºTEMPO
Partida fica morna nesse momento. Muita disputa pelo meio de campo, mas sem chances claras de gol de ambos os lados.
15'
•
1ºTEMPO
Adson domina na área adversária e chuta forte. Muito longe do gol de Ronaldo.
14'
•
1ºTEMPO
David chuta de dentro da área baiana. Román Gómez trava e bola sai em escanteio.
13'
•
1ºTEMPO
Mingo lança do meio em direção ao ataque. Alejo Véliz finaliza prensado dentro da área carioca e Léo Jardim fica com ela.
12'
•
1ºTEMPO
Cuiabano recebe na esquerda de ataque e cruza. Pra ninguém.
11'
•
1ºTEMPO
Equipe visitante tenta sair para o jogo e trabalha a bola no ataque.
10'
•
1ºTEMPO
Luciano Juba cruza pela esquerda de ataque. Bola passa por Alejo e Mingo e sai pela linha de fundo.
9'
•
1ºTEMPO
Tentativa de chute de fora da área de Jair. Bola explode em David Duarte.
8'
•
1ºTEMPO
Alejo Véliz derruba Jair no meio de campo. Falta marcada.
7'
•
1ºTEMPO
Tchê Tchê cobra escanteio da direita. Zaga baiana rebate e Cuiabano finaliza da entrada da área. Longe do gol.
6'
•
1ºTEMPO
Paulo Henrique é acionado na direita de ataque e descola um escanteio para o Vasco.
5'
•
1ºTEMPO
Vasco esfria o jogo e troca passes pela faixa central de campo.
4'
•
1ºTEMPO
Jean Lucas cochila com a bola nos pés no meio de campo e acaba desarmado por Brenner.
3'
•
1ºTEMPO
Tima da casa começa na pressão. Vasco se fecha na defesa nesses instantes iniciais de jogo.
2'
•
1ºTEMPO
Ademir pega sobra na área carioca e testa o goleiro adversário. Boa defesa de Léo Jardim.
1'
•
1ºTEMPO
O Bahia joga de camisas brancas, calções azuis e meiões vermelhos. O Vasco vem a campo de camisas e meiões pretos e calções brancos.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Salvador.
PRÉ-JOGO
Vasco definido por Pedro Emanuel: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Adson, David e Brenner.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE).
PRÉ-JOGO
Bahia escalado por Rogério Ceni: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Willian José e Alejo Véliz.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Léo Vieira, Erick e Everton Ribeiro, lesionados, além do suspenso Erick Pulga. Os visitantes não contarão com Mateus Carvalho, entregue ao departamento médico. Nuno Moreira, suspenso, também é ausência confirmada.
PRÉ-JOGO
Pelo lado carioca, apesar de classificado para as oitavas na Sul-Americana e para as quartas na Copa do Brasil, a situação no Brasileirão é preocupante. Em penúltimo lugar na classificação, uma vitória é considerada fundamental.
PRÉ-JOGO
O time baiano conta com o apoio dos seus torcedores pra voltar a vencer na competição. A equipe vem de três empates consecutivos e precisa somar pontos pra continuar na briga pela parte superior da tabela.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Esquadrão de Aço visitou o Fluminense e empatou em 0x0. O Cruzmaltino jogou em casa contra o Mirassol e ficou no empate de 1x1.
PRÉ-JOGO
O Bahia ocupa a 6ª colocação na tabela, com 32 pontos conquistados, enquanto o Vasco está na 19ª posição, com 21 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 84 partidas entre as equipes. O Bahia venceu 32, o Vasco levou a melhor em 31 oportunidades, além de 21 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Bahia e Vasco, jogo válido pela 22ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 16h.
Rogério Ceni
TECNICO
Ronaldo
Goleiro
Román Gómez
Defesa
David Duarte
Defesa
Ramos Mingo
Defesa
Luciano Juba
Defesa
Zé Guilherme
Defesa
Nicolás Acevedo
Meio-Campo
Jean Lucas
Meio-Campo
Caio Alexandre
Meio-Campo
Rodrigo Nestor
Meio-Campo
Mateo Sanabria
Atacante
Ademir
Atacante
Kauê Furquim
Atacante
Willian José
Atacante
Michel Araújo
Atacante
Alejo Véliz
Atacante
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Paulo Henrique
Defesa
Carlos Cuesta
Defesa
Alan Saldivia
Defesa
Robert Renan
Defesa
Cuiabano
Defesa
Jair
Meio-Campo
Cauan Barros
Meio-Campo
Tchê Tchê
Meio-Campo
Thiago Mendes
Meio-Campo
Adson
Atacante
Claudio Spinelli
Atacante
David
Atacante
Ramon Rique
Meio-Campo
Brenner
Atacante
Marino Hinestroza
Atacante
Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
ÁRBITRO
Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
ASSISTENTE
Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
ASSISTENTE
Gustavo Ervino Bauermann (SC)
QUARTO ÁRBITRO