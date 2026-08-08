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encerrado
Mangueirão Belém, Pará
Remo Remo
2 × 2
Atlético-MG Atlético-MG

22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 08/0818h30

Minuto a Minuto: Remo X Atlético-MG - 08/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Remo e Atlético-MG ficam no empate de 2x2 no Pará.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Matheus Felipe por reclamação.

bola

49'

2ºTEMPO

Comissões e bancos reclamam e debatem demais. Juizão apita e gesticula várias avisando que acabou a discussão.

bola

48'

2ºTEMPO

OLHA A LAMBANÇA! Everson recebe bola recuada, erra domínio e passe na sequência. Taliari rouba e bola sobra com Alef Manga, que se desequilibra e perde a jogada.

bola

47'

2ºTEMPO

Patrick recebe de Vitor Bueno na área mineira e chuta de perna direita, que não é a boa. Marcação bloqueia.

bola

46'

2ºTEMPO

As duas equipes ainda buscam a vitória, mas o cansaço é visível e tática dá lugar a força de vontade.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

amarelo

44'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Victor Hugo mata contra ataque remista pelo meio de campo e recebe o amarelinho.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda pela última vez o Remo. Sai Mayk, sentindo dores, e entra Jaderson.

bola

42'

2ºTEMPO

Falta de Vitor Hugo em cima de David Braga no meio de campo.

amarelo

41'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Juiz marca falta de Zé Welison no meio de campo e ele se revolta, reclamando demais. Resultado: amarelo pra ele.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mudança no Atlético-MG. Sai Cissé e entra Thiago Borbas, que faz sua estreia com a camisa atleticana.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no Remo. Sai Zé Ricardo e entra Patrick.

bola

38'

2ºTEMPO

Tudo certo com os dois atletas, que já estão de pé.

bola

37'

2ºTEMPO

Jogo parado. Gabriel Taliari se choca com Everson na área do Galo em disputa de bola pelo alto. Os dois desabam e recebem atendimento médico.

bola

36'

2ºTEMPO

NADA MARCADO! Após checagem do lance no monitor, juiz não marca pênalti e manda jogo seguir.

bola

35'

2ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo chama o juizão ao monitor pra avaliar escorregão de Pascini, que na verdade ocorreu por conta de um pisão de Marllon. Possível penalidade para o Galo.

amarelo

34'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Alan Franco por reclamação.

bola

33'

2ºTEMPO

Pascini recebe de Igor Gomes na área remista pela esquerda, tenta finta e escorrega.

bola

32'

2ºTEMPO

Jogo fica quente nesse momento. As duas equipes acreditam na vitória e partem para o ataque. Torcida do Remo aumenta o volume e empurra seu time.

gol

31'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO REMO!!! TALIARI! Bola na área do Galo com Taliari, completamente livre. Ele limpa Everson e bate quase sem ângulo. Empata o Remo.

bola

31'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO REMO!!!

bola

30'

2ºTEMPO

Tudo certo com Preciado. Bola rolando novamente.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Remo. Sai Jajá e entra Vitor Bueno.

bola

28'

2ºTEMPO

Equipe médica do Galo em campo para atendimento a Preciado.

bola

27'

2ºTEMPO

Jogo parado. Preciado desaba no meio de campo após disputa de bola com Alef Manga.

bola

26'

2ºTEMPO

Lentamente, time atleticano troca passes no meio de campo.

bola

25'

2ºTEMPO

Yago Pikachu cobra escanteio pela direita. Defesa mineira afasta o perigo.

bola

24'

2ºTEMPO

Jajá tenta o cruzamento pela direita de ataque. Bola bate em Pascini e sai em escanteio.

bola

23'

2ºTEMPO

Remo roda a bola no ataque, mas sem muita objetividade.

bola

22'

2ºTEMPO

Igor Gomes recebe no ataque pela esquerda e é desarmado na bola por Zé Welison.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Maycon deixa o campo e entra Igor Gomes.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexidas no Atlético-MG. Sai Reinier e entra Cassierra.

bola

20'

2ºTEMPO

Escanteio cobrado pela esquerda. Everson sai no soco e afasta.

bola

19'

2ºTEMPO

Mayk recebe na esquerda de ataque e tenta cruzar. Preciado desvia e cede escanteio.

bola

18'

2ºTEMPO

Galo esfria completamente a pressão do Remo e passa a atacar também.

bola

17'

2ºTEMPO

Cissé chuta sem ângulo pela direita de ataque e joga direto pra linha de fundo.

bola

16'

2ºTEMPO

Maycon cobra escanteio pela esquerda. Victor Hugo cai pedindo pênalti em disputa com a defesa, mas segue o jogo. Nada marcado.

bola

15'

2ºTEMPO

Pascini tenta o chute da entrada da área do Remo. Marllon trava no momento exato e Galo ganha escanteio na sequência.

bola

14'

2ºTEMPO

Time da casa busca uma brecha na defesa adversária, girando a bola no ataque.

bola

13'

2ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o time do Remo.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Minda vai embora e entra Cuello no seu lugar.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Atlético-MG. Sai Bernard e entra Víctor Hugo.

bola

11'

2ºTEMPO

Após cobrança de escanteio da direita, Pascini, com frieza, recua na pequena área pra Everson.

bola

10'

2ºTEMPO

Bola sobra com Alef Manga na área mineira. Ele arrisca, bola bate em Pascini e sai em escanteio.

bola

9'

2ºTEMPO

Vitor Hugo derruba Gabriel Taliari no meio de campo. Falta marcada.

bola

8'

2ºTEMPO

Galo tenta esfriar o ímpeto adversário e troca passes pelo meio de campo.

bola

7'

2ºTEMPO

Bola sobra com o ataque remista pela esquerda. Bandeira sinaliza posição de impedimento.

bola

6'

2ºTEMPO

David Braga levanta pela esquerda de ataque. Ruan afasta o perigo pelo alto.

bola

5'

2ºTEMPO

Atlético-MG posicionado totalmente para o jogo de contra ataques. Equipe se mantém no campo de defesa.

bola

4'

2ºTEMPO

Mayk cruza pela esquerda de ataque, exagera na força e bola sai pela linha de fundo.

bola

3'

2ºTEMPO

Jajá recebe na entrada da área mineira, gira e bate de canhota. Everson faz a defesa com segurança.

bola

2'

2ºTEMPO

Início de segundo tempo com o Remo partindo pra cima.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Picco também deixa o jogo para a entrada de David Braga.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Remo volta com mudanças. Sai Matheus Alexandre e entra Alef Manga.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

47'

1ºTEMPO

Remo aperta a saída de bola dos visitantes.

bola

46'

1ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

45'

1ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo checa rapidamente o lance. Nada de pênalti e nada de cartão. Segue o jogo.

bola

44'

1ºTEMPO

OLHA A TRETA! Yago Pikachu domina na direita de ataque, parte pra cima e cai na área do Galo, pedindo pênalti de Bernard nele. Juiz manda seguir. Remistas protestam e atleticanos querem cartão para o jogador da casa.

bola

43'

1ºTEMPO

QUASE! Bola alçada para a área mineira do meio de campo. Gabriel Taliari finaliza de cabeça e manda pra fora, rente a trave esquerda.

bola

42'

1ºTEMPO

Mais uma falta para o Remo no meio de campo. Agora de Minda em cima de Jajá.

bola

41'

1ºTEMPO

Taliari vem buscar jogo no meio de campo e é parado com falta.

bola

40'

1ºTEMPO

Panorama da partida muda totalmente nesse momento. Remo parte para o ataque, mas mineiros também respondem.

bola

39'

1ºTEMPO

Marllon arranca pelo meio de campo, escorrega, cai e toca a mão na bola. Falta para o Galo.

bola

38'

1ºTEMPO

Remo paga caro por optar em somente se defender e virada adversária é uma ducha de água fria.

gol

37'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! BERNARD! Minda recebe um bolão pela direita de ataque, na área do Remo. Ele rola para o meio e Bernard aparece livre pra completar pra rede. Virada atleticana.

bola

37'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!!

bola

36'

1ºTEMPO

Pelo lado mineiro, gol motiva a equipe, que insiste no ataque, agora em busca da virada.

bola

35'

1ºTEMPO

Postura do Remo automaticamente muda. Equipe agora precisar jogar ao invés de somente se defender.

gol

34'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! REINIER! Preciado vai ao fundo pela direita de ataque e cruza na medida. Reinier sobe bonito e cabeceia pra rede. Empata o Galo.

bola

34'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!!

bola

33'

1ºTEMPO

Time mineiro apela para os cruzamentos. Bola alçada passa a ser a única opção nesse momento.

bola

32'

1ºTEMPO

Atlético-MG tenta de todas as formas agredir o Remo, mas não consegue nenhuma boa infiltração.

bola

31'

1ºTEMPO

Vitor Hugo lança do meio em direção ao ataque. Direto para o goleiro da casa.

bola

30'

1ºTEMPO

Minda chuta de fora da área e manda longe do gol de Marcelo Rangel.

bola

29'

1ºTEMPO

Jajá e Matheus Felipe tentam fazer uma cera no reinício do jogo com a falta no meio, mas Ramon Abatti Abel, juiz de Copa do Mundo, dá uma bela bronca e avisa que acabou.

bola

28'

1ºTEMPO

Jajá arranca pela ala esquerda, em tentativa de contra ataque. Preciado para a jogada com falta.

bola

27'

1ºTEMPO

Bernard cruza pela esquerda de ataque. Mayk afasta de cabeça.

bola

26'

1ºTEMPO

Falta de Taliari em Maycon no meio de campo.

bola

25'

1ºTEMPO

Chutão do meio para o ataque do Remo. Bandeira aponta impedimento de Zé Ricardo na jogada.

bola

24'

1ºTEMPO

Galo tem mais posse, mas não leva perigo. Em contrapartida, quase todo contra ataque remista é bastante agudo.

bola

23'

1ºTEMPO

EEEVERSON! Mais um chute de Zé Ricardo de fora da área. Dessa vez ele bate colocadinha e o goleiro atleticano salta no canto esquerdo pra espalmar bonito.

bola

22'

1ºTEMPO

Lançamento pra Pascini na ponta esquerda de ataque. O lateral não alcança e bola sai pela linha de fundo.

bola

21'

1ºTEMPO

Troca de passes atleticana é lenta no ataque, o que facilita a marcação dos donos da casa.

bola

20'

1ºTEMPO

Cissé tenta caneta em Jajá no meio de campo e perde a bola.

bola

19'

1ºTEMPO

UHHH! Contra ataque rápido do Leão Azul. Zé Ricardo chuta de fora da área e assusta Everson. Tiro de meta.

bola

18'

1ºTEMPO

Pascini cruza pela esquerda de ataque. Jajá ajuda a defesa e afasta mandando um bico pra frente.

bola

17'

1ºTEMPO

Segue girando a bola pelo meio de campo o Galo, sem muita criatividade.

bola

16'

1ºTEMPO

Atlético-MG controla as ações da partida, mas encontra muita dificuldade em furar o bloqueio defensivo do Remo, que se mantém inteiro fechado.

bola

15'

1ºTEMPO

Cissé erra passe pelo meio de campo e comete falta na sequência.

bola

14'

1ºTEMPO

Roda a bola no campo de ataque o Galo, tentando abrir a defesa adversária.

bola

13'

1ºTEMPO

Pascini recebe na esquerda de ataque. Matheus Alexandre chega junto e corta bem.

bola

12'

1ºTEMPO

Erro de domínio de Minda na direita de ataque. Bola escapa e sai pela linha lateral.

bola

11'

1ºTEMPO

Remo marca bem, mas encontra muita dificuldade no momento de tentar sair para o jogo.

bola

10'

1ºTEMPO

Mineiros seguem pressionando, mas sem levar perigo real ao gol de Marcelo Rangel.

bola

9'

1ºTEMPO

Minda cruza pela direita de ataque. Zaga remista consegue afastar o perigo.

bola

8'

1ºTEMPO

Mandantes retomam temporariamente a posse de bola e trocam passes pela faixa central de campo, sem nenhuma pressa.

bola

7'

1ºTEMPO

Time atleticano inteiro no campo de ataque, tentando pressionar.

bola

6'

1ºTEMPO

Paraenses automaticamente recuam e agora passam a jogar somente nos contra ataques.

bola

5'

1ºTEMPO

Preciado lança do meio de campo em direção a Minda no ataque. Forte demais. Bola se perde pela linha de fundo.

bola

4'

1ºTEMPO

Galo tenta assimilar o baque e troca passes lentamente pelo meio de campo.

bola

3'

1ºTEMPO

Time da casa começa o jogo com tudo, pra alegria do seu torcedor.

gol

2'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO REMO!!! JAJÁ! Everson manda um chutão pra frente, bola é rebatida no meio de campo e sobra com Jajá no ataque. Ele chapa de fora da área, no canto esquerdo, e abre a contagem no Mangueirão.

bola

2'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO REMO!!!

bola

1'

1ºTEMPO

O Remo joga de camisas azuis e calções e meiões brancos. O Atlético-MG vem a campo de camisas brancas e calções e meiões pretos.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Pará.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Thiaggo Americano Labes (SC) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atlético-MG definido por Eduardo Domínguez: Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Pascini; Cissé, Alan Franco, Maycon e Bernard; Minda e Reinier.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Remo escalado por Léo Condé: Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Zé Welison, Picco e Zé Ricardo; Pikachu, Jajá e Taliari.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Tchamba, lesionado, além do suspenso Zé Ivaldo. Marcelinho, por opção técnica, também ficará de fora. Os visitantes não contarão com Gustavo Scarpa, Índio, Léo Duarte e Patrick, entregues ao departamento médico. Renan Lodi, suspenso, também é ausência confirmada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado mineiro, o momento é muito bom. Já são seis jogos oficiais de invencibilidade, classificação para as quartas na Copa do Brasil e a volta da motivação para a sequência da temporada. Mesmo fora de casa, a vitória é vista como fundamental para a subida na tabela da competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time paraense conta com o apoio dos seus torcedores na luta contra a zona do rebaixamento. Em caso de triunfo e dependendo de outros resultados, a equipe pode terminar a rodada fora do Z-4. Após eliminação na Copa do Brasil diante do Santos, as atenções agora estarão 100% no Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão Azul visitou o Mirassol e perdeu por 2x1. O Galo jogou fora de casa contra o Palmeiras e levou a melhor, vencendo por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Remo ocupa a 19ª colocação na tabela, com 21 pontos conquistados, enquanto o Atlético-MG está na 10ª posição, com 28 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 16 partidas entre as equipes. O Remo venceu 2, o Atlético-MG levou a melhor em 9 oportunidades, além de 5 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém, no Pará.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Remo e Atlético-MG, jogo válido pela 22ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.

Remo REM

  • Leonardo Condé

    TECNICO

  • Marcelo Rangel

    Goleiro

  • Matheus AlexandreSaiu

    Defesa

  • Alef MangaEntrou

    Atacante

  • Marllon

    Defesa

  • Matheus FelipeAmarelo

    Defesa

  • MaykSaiu

    Defesa

  • JadersonEntrou

    Atacante

  • Zé WelisonAmarelo

    Meio-Campo

  • Leonel PiccoSaiu

    Meio-Campo

  • David BragaEntrou

    Meio-Campo

  • Zé RicardoSaiu

    Meio-Campo

  • PatrickEntrou

    Meio-Campo

  • Yago Pikachu

    Meio-Campo

  • JajáSaiuGol

    Atacante

  • Vitor BuenoEntrou

    Meio-Campo

  • Gabriel TaliariGol

    Atacante

Atlético-MG CAM

  • Eduardo Domínguez

    TECNICO

  • Everson

    Goleiro

  • Angelo Preciado

    Defesa

  • Ruan Tressoldi

    Defesa

  • Vitor Hugo

    Defesa

  • Kauã Pascini

    Defesa

  • Mamady CisséSaiu

    Meio-Campo

  • Thiago BorbasEntrou

    Atacante

  • Alan FrancoAmarelo

    Meio-Campo

  • MayconSaiu

    Meio-Campo

  • Igor GomesEntrou

    Meio-Campo

  • BernardSaiuGol

    Atacante

  • Victor HugoEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Alan MindaSaiu

    Atacante

  • Tomás CuelloEntrou

    Atacante

  • Reinier SaiuGol

    Atacante

  • Mateo CassierraEntrou

    Atacante

  • Ramon Abatti Abel (SC)

    ÁRBITRO

  • Thiaggo Americano Labes (SC)

    ASSISTENTE

  • Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

    ASSISTENTE

  • Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

    QUARTO ÁRBITRO

Remo REM
Atlético-MG CAM

GOLS

Gol Jajá
Gol Gabriel Taliari
Reinier Gol
Bernard Gol
POSSE DE BOLA
41% 59%
10FINALIZAÇÕES9
4FINALIZAÇÕES CERTAS2
14FALTAS COMETIDAS11
4CRUZAMENTOS4
49PASSES ERRADOS36
8DESARMES7
5ESCANTEIOS2
2IMPEDIMENTOS1
2CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
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