22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 08/08•18h30
Minuto a Minuto: Remo X Atlético-MG - 08/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Remo e Atlético-MG ficam no empate de 2x2 no Pará.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Matheus Felipe por reclamação.
49'
•
2ºTEMPO
Comissões e bancos reclamam e debatem demais. Juizão apita e gesticula várias avisando que acabou a discussão.
48'
•
2ºTEMPO
OLHA A LAMBANÇA! Everson recebe bola recuada, erra domínio e passe na sequência. Taliari rouba e bola sobra com Alef Manga, que se desequilibra e perde a jogada.
47'
•
2ºTEMPO
Patrick recebe de Vitor Bueno na área mineira e chuta de perna direita, que não é a boa. Marcação bloqueia.
46'
•
2ºTEMPO
As duas equipes ainda buscam a vitória, mas o cansaço é visível e tática dá lugar a força de vontade.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Victor Hugo mata contra ataque remista pelo meio de campo e recebe o amarelinho.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda pela última vez o Remo. Sai Mayk, sentindo dores, e entra Jaderson.
42'
•
2ºTEMPO
Falta de Vitor Hugo em cima de David Braga no meio de campo.
41'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Juiz marca falta de Zé Welison no meio de campo e ele se revolta, reclamando demais. Resultado: amarelo pra ele.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mudança no Atlético-MG. Sai Cissé e entra Thiago Borbas, que faz sua estreia com a camisa atleticana.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no Remo. Sai Zé Ricardo e entra Patrick.
38'
•
2ºTEMPO
Tudo certo com os dois atletas, que já estão de pé.
37'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Gabriel Taliari se choca com Everson na área do Galo em disputa de bola pelo alto. Os dois desabam e recebem atendimento médico.
36'
•
2ºTEMPO
NADA MARCADO! Após checagem do lance no monitor, juiz não marca pênalti e manda jogo seguir.
35'
•
2ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo chama o juizão ao monitor pra avaliar escorregão de Pascini, que na verdade ocorreu por conta de um pisão de Marllon. Possível penalidade para o Galo.
34'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Alan Franco por reclamação.
33'
•
2ºTEMPO
Pascini recebe de Igor Gomes na área remista pela esquerda, tenta finta e escorrega.
32'
•
2ºTEMPO
Jogo fica quente nesse momento. As duas equipes acreditam na vitória e partem para o ataque. Torcida do Remo aumenta o volume e empurra seu time.
31'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO REMO!!! TALIARI! Bola na área do Galo com Taliari, completamente livre. Ele limpa Everson e bate quase sem ângulo. Empata o Remo.
31'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO REMO!!!
30'
•
2ºTEMPO
Tudo certo com Preciado. Bola rolando novamente.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Remo. Sai Jajá e entra Vitor Bueno.
28'
•
2ºTEMPO
Equipe médica do Galo em campo para atendimento a Preciado.
27'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Preciado desaba no meio de campo após disputa de bola com Alef Manga.
26'
•
2ºTEMPO
Lentamente, time atleticano troca passes no meio de campo.
25'
•
2ºTEMPO
Yago Pikachu cobra escanteio pela direita. Defesa mineira afasta o perigo.
24'
•
2ºTEMPO
Jajá tenta o cruzamento pela direita de ataque. Bola bate em Pascini e sai em escanteio.
23'
•
2ºTEMPO
Remo roda a bola no ataque, mas sem muita objetividade.
22'
•
2ºTEMPO
Igor Gomes recebe no ataque pela esquerda e é desarmado na bola por Zé Welison.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Maycon deixa o campo e entra Igor Gomes.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexidas no Atlético-MG. Sai Reinier e entra Cassierra.
20'
•
2ºTEMPO
Escanteio cobrado pela esquerda. Everson sai no soco e afasta.
19'
•
2ºTEMPO
Mayk recebe na esquerda de ataque e tenta cruzar. Preciado desvia e cede escanteio.
18'
•
2ºTEMPO
Galo esfria completamente a pressão do Remo e passa a atacar também.
17'
•
2ºTEMPO
Cissé chuta sem ângulo pela direita de ataque e joga direto pra linha de fundo.
16'
•
2ºTEMPO
Maycon cobra escanteio pela esquerda. Victor Hugo cai pedindo pênalti em disputa com a defesa, mas segue o jogo. Nada marcado.
15'
•
2ºTEMPO
Pascini tenta o chute da entrada da área do Remo. Marllon trava no momento exato e Galo ganha escanteio na sequência.
14'
•
2ºTEMPO
Time da casa busca uma brecha na defesa adversária, girando a bola no ataque.
13'
•
2ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o time do Remo.
12'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Minda vai embora e entra Cuello no seu lugar.
12'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Atlético-MG. Sai Bernard e entra Víctor Hugo.
11'
•
2ºTEMPO
Após cobrança de escanteio da direita, Pascini, com frieza, recua na pequena área pra Everson.
10'
•
2ºTEMPO
Bola sobra com Alef Manga na área mineira. Ele arrisca, bola bate em Pascini e sai em escanteio.
9'
•
2ºTEMPO
Vitor Hugo derruba Gabriel Taliari no meio de campo. Falta marcada.
8'
•
2ºTEMPO
Galo tenta esfriar o ímpeto adversário e troca passes pelo meio de campo.
7'
•
2ºTEMPO
Bola sobra com o ataque remista pela esquerda. Bandeira sinaliza posição de impedimento.
6'
•
2ºTEMPO
David Braga levanta pela esquerda de ataque. Ruan afasta o perigo pelo alto.
5'
•
2ºTEMPO
Atlético-MG posicionado totalmente para o jogo de contra ataques. Equipe se mantém no campo de defesa.
4'
•
2ºTEMPO
Mayk cruza pela esquerda de ataque, exagera na força e bola sai pela linha de fundo.
3'
•
2ºTEMPO
Jajá recebe na entrada da área mineira, gira e bate de canhota. Everson faz a defesa com segurança.
2'
•
2ºTEMPO
Início de segundo tempo com o Remo partindo pra cima.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Picco também deixa o jogo para a entrada de David Braga.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Remo volta com mudanças. Sai Matheus Alexandre e entra Alef Manga.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
47'
•
1ºTEMPO
Remo aperta a saída de bola dos visitantes.
46'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
45'
•
1ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo checa rapidamente o lance. Nada de pênalti e nada de cartão. Segue o jogo.
44'
•
1ºTEMPO
OLHA A TRETA! Yago Pikachu domina na direita de ataque, parte pra cima e cai na área do Galo, pedindo pênalti de Bernard nele. Juiz manda seguir. Remistas protestam e atleticanos querem cartão para o jogador da casa.
43'
•
1ºTEMPO
QUASE! Bola alçada para a área mineira do meio de campo. Gabriel Taliari finaliza de cabeça e manda pra fora, rente a trave esquerda.
42'
•
1ºTEMPO
Mais uma falta para o Remo no meio de campo. Agora de Minda em cima de Jajá.
41'
•
1ºTEMPO
Taliari vem buscar jogo no meio de campo e é parado com falta.
40'
•
1ºTEMPO
Panorama da partida muda totalmente nesse momento. Remo parte para o ataque, mas mineiros também respondem.
39'
•
1ºTEMPO
Marllon arranca pelo meio de campo, escorrega, cai e toca a mão na bola. Falta para o Galo.
38'
•
1ºTEMPO
Remo paga caro por optar em somente se defender e virada adversária é uma ducha de água fria.
37'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! BERNARD! Minda recebe um bolão pela direita de ataque, na área do Remo. Ele rola para o meio e Bernard aparece livre pra completar pra rede. Virada atleticana.
37'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!!
36'
•
1ºTEMPO
Pelo lado mineiro, gol motiva a equipe, que insiste no ataque, agora em busca da virada.
35'
•
1ºTEMPO
Postura do Remo automaticamente muda. Equipe agora precisar jogar ao invés de somente se defender.
34'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! REINIER! Preciado vai ao fundo pela direita de ataque e cruza na medida. Reinier sobe bonito e cabeceia pra rede. Empata o Galo.
34'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!!
33'
•
1ºTEMPO
Time mineiro apela para os cruzamentos. Bola alçada passa a ser a única opção nesse momento.
32'
•
1ºTEMPO
Atlético-MG tenta de todas as formas agredir o Remo, mas não consegue nenhuma boa infiltração.
31'
•
1ºTEMPO
Vitor Hugo lança do meio em direção ao ataque. Direto para o goleiro da casa.
30'
•
1ºTEMPO
Minda chuta de fora da área e manda longe do gol de Marcelo Rangel.
29'
•
1ºTEMPO
Jajá e Matheus Felipe tentam fazer uma cera no reinício do jogo com a falta no meio, mas Ramon Abatti Abel, juiz de Copa do Mundo, dá uma bela bronca e avisa que acabou.
28'
•
1ºTEMPO
Jajá arranca pela ala esquerda, em tentativa de contra ataque. Preciado para a jogada com falta.
27'
•
1ºTEMPO
Bernard cruza pela esquerda de ataque. Mayk afasta de cabeça.
26'
•
1ºTEMPO
Falta de Taliari em Maycon no meio de campo.
25'
•
1ºTEMPO
Chutão do meio para o ataque do Remo. Bandeira aponta impedimento de Zé Ricardo na jogada.
24'
•
1ºTEMPO
Galo tem mais posse, mas não leva perigo. Em contrapartida, quase todo contra ataque remista é bastante agudo.
23'
•
1ºTEMPO
EEEVERSON! Mais um chute de Zé Ricardo de fora da área. Dessa vez ele bate colocadinha e o goleiro atleticano salta no canto esquerdo pra espalmar bonito.
22'
•
1ºTEMPO
Lançamento pra Pascini na ponta esquerda de ataque. O lateral não alcança e bola sai pela linha de fundo.
21'
•
1ºTEMPO
Troca de passes atleticana é lenta no ataque, o que facilita a marcação dos donos da casa.
20'
•
1ºTEMPO
Cissé tenta caneta em Jajá no meio de campo e perde a bola.
19'
•
1ºTEMPO
UHHH! Contra ataque rápido do Leão Azul. Zé Ricardo chuta de fora da área e assusta Everson. Tiro de meta.
18'
•
1ºTEMPO
Pascini cruza pela esquerda de ataque. Jajá ajuda a defesa e afasta mandando um bico pra frente.
17'
•
1ºTEMPO
Segue girando a bola pelo meio de campo o Galo, sem muita criatividade.
16'
•
1ºTEMPO
Atlético-MG controla as ações da partida, mas encontra muita dificuldade em furar o bloqueio defensivo do Remo, que se mantém inteiro fechado.
15'
•
1ºTEMPO
Cissé erra passe pelo meio de campo e comete falta na sequência.
14'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no campo de ataque o Galo, tentando abrir a defesa adversária.
13'
•
1ºTEMPO
Pascini recebe na esquerda de ataque. Matheus Alexandre chega junto e corta bem.
12'
•
1ºTEMPO
Erro de domínio de Minda na direita de ataque. Bola escapa e sai pela linha lateral.
11'
•
1ºTEMPO
Remo marca bem, mas encontra muita dificuldade no momento de tentar sair para o jogo.
10'
•
1ºTEMPO
Mineiros seguem pressionando, mas sem levar perigo real ao gol de Marcelo Rangel.
9'
•
1ºTEMPO
Minda cruza pela direita de ataque. Zaga remista consegue afastar o perigo.
8'
•
1ºTEMPO
Mandantes retomam temporariamente a posse de bola e trocam passes pela faixa central de campo, sem nenhuma pressa.
7'
•
1ºTEMPO
Time atleticano inteiro no campo de ataque, tentando pressionar.
6'
•
1ºTEMPO
Paraenses automaticamente recuam e agora passam a jogar somente nos contra ataques.
5'
•
1ºTEMPO
Preciado lança do meio de campo em direção a Minda no ataque. Forte demais. Bola se perde pela linha de fundo.
4'
•
1ºTEMPO
Galo tenta assimilar o baque e troca passes lentamente pelo meio de campo.
3'
•
1ºTEMPO
Time da casa começa o jogo com tudo, pra alegria do seu torcedor.
2'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO REMO!!! JAJÁ! Everson manda um chutão pra frente, bola é rebatida no meio de campo e sobra com Jajá no ataque. Ele chapa de fora da área, no canto esquerdo, e abre a contagem no Mangueirão.
2'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO REMO!!!
1'
•
1ºTEMPO
O Remo joga de camisas azuis e calções e meiões brancos. O Atlético-MG vem a campo de camisas brancas e calções e meiões pretos.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Pará.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Thiaggo Americano Labes (SC) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC).
PRÉ-JOGO
Atlético-MG definido por Eduardo Domínguez: Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Pascini; Cissé, Alan Franco, Maycon e Bernard; Minda e Reinier.
PRÉ-JOGO
Remo escalado por Léo Condé: Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Zé Welison, Picco e Zé Ricardo; Pikachu, Jajá e Taliari.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Tchamba, lesionado, além do suspenso Zé Ivaldo. Marcelinho, por opção técnica, também ficará de fora. Os visitantes não contarão com Gustavo Scarpa, Índio, Léo Duarte e Patrick, entregues ao departamento médico. Renan Lodi, suspenso, também é ausência confirmada.
PRÉ-JOGO
Pelo lado mineiro, o momento é muito bom. Já são seis jogos oficiais de invencibilidade, classificação para as quartas na Copa do Brasil e a volta da motivação para a sequência da temporada. Mesmo fora de casa, a vitória é vista como fundamental para a subida na tabela da competição.
PRÉ-JOGO
O time paraense conta com o apoio dos seus torcedores na luta contra a zona do rebaixamento. Em caso de triunfo e dependendo de outros resultados, a equipe pode terminar a rodada fora do Z-4. Após eliminação na Copa do Brasil diante do Santos, as atenções agora estarão 100% no Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão Azul visitou o Mirassol e perdeu por 2x1. O Galo jogou fora de casa contra o Palmeiras e levou a melhor, vencendo por 2x1.
PRÉ-JOGO
O Remo ocupa a 19ª colocação na tabela, com 21 pontos conquistados, enquanto o Atlético-MG está na 10ª posição, com 28 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 16 partidas entre as equipes. O Remo venceu 2, o Atlético-MG levou a melhor em 9 oportunidades, além de 5 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém, no Pará.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Remo e Atlético-MG, jogo válido pela 22ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.
Leonardo Condé
TECNICO
Marcelo Rangel
Goleiro
Matheus Alexandre
Defesa
Alef Manga
Atacante
Marllon
Defesa
Matheus Felipe
Defesa
Mayk
Defesa
Jaderson
Atacante
Zé Welison
Meio-Campo
Leonel Picco
Meio-Campo
David Braga
Meio-Campo
Zé Ricardo
Meio-Campo
Patrick
Meio-Campo
Yago Pikachu
Meio-Campo
Jajá
Atacante
Vitor Bueno
Meio-Campo
Gabriel Taliari
Atacante
Eduardo Domínguez
TECNICO
Everson
Goleiro
Angelo Preciado
Defesa
Ruan Tressoldi
Defesa
Vitor Hugo
Defesa
Kauã Pascini
Defesa
Mamady Cissé
Meio-Campo
Thiago Borbas
Atacante
Alan Franco
Meio-Campo
Maycon
Meio-Campo
Igor Gomes
Meio-Campo
Bernard
Atacante
Victor Hugo
Meio-Campo
Alan Minda
Atacante
Tomás Cuello
Atacante
Reinier
Atacante
Mateo Cassierra
Atacante
Ramon Abatti Abel (SC)
ÁRBITRO
Thiaggo Americano Labes (SC)
ASSISTENTE
Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
ASSISTENTE
Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
QUARTO ÁRBITRO