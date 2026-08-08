22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 08/08•16h
Minuto a Minuto: Grêmio X São Paulo - 08/08/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Grêmio bate o São Paulo de virada por 2x1 e volta a somar três pontos no Brasileirão após dois meses e meio.
51'
•
2ºTEMPO
Vamos até 52.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelado Arboleda.
49'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Kannemann.
48'
•
2ºTEMPO
INCRÍÍVEL!!! Escanteio cobrado da esquerda na primeira trave, Gustavo raspa de cabeça e acerta a trave direita. Na sobra, Bobadilla bate no meio do gol e Weverton defende.
47'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pérez substitui Pavón.
46'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Kannemann, vai Villasanti.
46'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! André Silva pendurado no jogo.
45'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Marlon e André Silva.
45'
•
2ºTEMPO
WEEVERTON!!! Escanteio cobrado da direita aberto, Arboleda testa forte para baixo e dá trabalho ao goleiro gremista.
44'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Estreia do jovem Gustavo Santana no lugar de Wendell.
44'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Pablo Maia, entra Victor Sá.
43'
•
2ºTEMPO
Terceiro gol de Pavón na temporada e o primeiro neste Brasileirão.
42'
•
2ºTEMPO
Festa gremista na Arena com a virada.
41'
•
2ºTEMPO
Segundo gol de falta de Pavón em dois jogos seguidos.
40'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO GRÊMIO!!! Pavón bate falta de perto da entrada da área por baixo da barreira e acerta o cantinho direito baixo de Rafael!
40'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO GRÊMIO!!!
39'
•
2ºTEMPO
Passes errados: Grêmio 30x41 São Paulo.
38'
•
2ºTEMPO
Marlon fecha bem os espaços pela esquerda da defesa e corta passagem de Lucas Ramon.
37'
•
2ºTEMPO
O jogo entre os dois times não termina empatado há mais de dez anos.
36'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Caito adianta muito a bola pelo meio do campo e acerta Wendell. Cartão.
35'
•
2ºTEMPO
Parte do torcedor gremista não gostou da saída de Carlos Vinícius e hostilizou seu treinador.
34'
•
2ºTEMPO
POR CIMA!!! Pavón acha lindo passe na diagonal para Caito já dentro da área, o lateral bate com a destra e erra o alvo.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Grêmio, Braithwaite na vaga de Carlos Vinícius.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dorival coloca André Silva no lugar de Calleri.
31'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Luciano amarelado por reclamação.
30'
•
2ºTEMPO
Na terça-feira o São Paulo encara o Bolívar pelas oitavas de final da Sul-Americana; time boliviano eliminou o Grêmio na fase playoffs.
29'
•
2ºTEMPO
São Paulo roda a bola no campo de ataque.
28'
•
2ºTEMPO
Jogo mais morno nos últimos minutos.
27'
•
2ºTEMPO
Finalizações certas: Grêmio 4x4 São Paulo.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Cauly na vaga de Ferreira.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no São Paulo: Bobadilla no lugar de Danielzinho.
24'
•
2ºTEMPO
Pavón recebe inversão de jogo na ponta direita, encara marcação dupla e cruza na segunda trave. Corte de cabeça de Lucas Ramon.
23'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco do São Paulo.
22'
•
2ºTEMPO
Pavón finta dois na ponta direita, invade a área e erra o passe curto travado por Pablo Maia.
21'
•
2ºTEMPO
Público: 34.783 torcedores.
20'
•
2ºTEMPO
Já de pé o camisa 9 do Grêmio.
19'
•
2ºTEMPO
Amuzu caído sentindo o tornozelo direito após lance com Arboleda.
18'
•
2ºTEMPO
Bola esticada de Marlon para esquerda do ataque, Amuzu gira sem tocar nela e Arboleda chega antes para dar um bico de lado.
17'
•
2ºTEMPO
Imortal terá semana livre para descanso e treinamentos.
16'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Grêmio visita o Atlético-MG, já o São Paulo recebe o Coritiba.
15'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo mais aberto até aqui.
14'
•
2ºTEMPO
POR CIMA! Lucas Ramon é lançado na ponta direita nas costas de Marlon, ganha no corpo e cruza pelo alto. Calleri cabeceia nas costas de Gustavo Martins mas joga pra fora.
13'
•
2ºTEMPO
Ferreira cruza do bico esquerdo da área para pequena área, Wallace sobe com Luciano e corta de cabeça.
12'
•
2ºTEMPO
No meio da semana o São Paulo terá pela frente o Bolívar pelas oitavas de final da Sul-Americana; time boliviano eliminou o Grêmio na fase de playoffs.
11'
•
2ºTEMPO
Luís Castro pede para seu time subir as linhas.
10'
•
2ºTEMPO
Carlos Vinícius ganha disputa de corpo com Arboleda na área, fica com ela de frente para o gol mas Rafael sai atento para abafar.
9'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Grêmio vaia o argentino Nardoni no momento da substituição.
8'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dodi substitui Nardoni.
7'
•
2ºTEMPO
Amuzu tenta tabela com Nardoni na meia esquerda, mas o argentino erra devolução de letra.
6'
•
2ºTEMPO
Pablo Maia experimenta chute rasante de fora da área e manda à esquerda da meta.
5'
•
2ºTEMPO
Primeiro gol de Wallace com a camisa do Grêmio; zagueiro recém contratado junto ao CRB.
4'
•
2ºTEMPO
Festa do torcedor do Imortal na Arena.
3'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO GRÊMIO!!! Pavón bate escanteio da direita, Noriega desvia de cabeça para segunda trave, Carlos Vinícius escora para pequena área e Wallace fecha sozinho para empatar de cabeça!
3'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO GRÊMIO!!!
2'
•
2ºTEMPO
UUHH!!! Pavón cobra escanteio da direita aberto, Carlos Vinícius ajeita de cabeça e Villasanti bate com desvio pertinho da trave.
2'
•
2ºTEMPO
São Paulo é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no Grêmio: sai Jovane Cabral, entra Amuzu.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola no segundo tempo!
48'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Villasanti por reclamação.
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
47'
•
1ºTEMPO
GOL CONTRA! GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! Erro de Grêmio na saída pelo meio, Luciano cruza rasteiro do fundo da área pela esquerda, Marcos Antônio divide com Gustavo Martins, Weverton consegue salvar mas ela já havia entrado. Gol contra!
47'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!
46'
•
1ºTEMPO
Wendell fecha bem pelo meio da área e corta cruzamento rasteiro de Carlos Vinícius.
45'
•
1ºTEMPO
Três de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Grêmio ataca muito pouco pela esquerda e vai forçando as jogadas com Pavón e Diego Caito na direita.
43'
•
1ºTEMPO
Pavón cruza da ala direita por baixo e Arboleda rebate.
42'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Carlos Vinícius no lançamento de Weverton.
41'
•
1ºTEMPO
Ferreira dribla da lateral esquerda para dentro, tenta cavar na área e joga de graça para Weverton.
40'
•
1ºTEMPO
Dorival Júnior reclama na lateral do campo e recebe advertência verbal do árbitro.
39'
•
1ºTEMPO
Torcedor gremista não acredita na chance desperdiçada no lance anterior. Segue 0x0.
38'
•
1ºTEMPO
RAFAEEEL, INCRÍVEL!!! Arboleda corta errado de cabeça no meio da área e deixa limpa para Villasanti. O paraguaio finaliza fraco por baixo, Rafael salva com o pé e, na sequência, Carlos Vinícius bate por baixo para grande defesa do goleiro visitante.
37'
•
1ºTEMPO
COISA FEIA! Marlon domina errado na lateral esquerda do ataque, ela passa por baixo do pé canhoto e sai.
36'
•
1ºTEMPO
Grêmio roda a bola no campo de ataque.
35'
•
1ºTEMPO
Advertência verbal para Danielzinho por reclamação.
34'
•
1ºTEMPO
Torcedor gremista faz barulho na Arena.
33'
•
1ºTEMPO
Pablo Maia perde e jogada na ponta esquerda e comete falta em Pavón na sequência do lance.
32'
•
1ºTEMPO
Jogo equilibrado, morno e com pouca técnica dos dois lados até aqui.
31'
•
1ºTEMPO
Bola longa para Pavón na ponta direita, o argentino patina na disputa com Wendell e ela sai em arremesso.
30'
•
1ºTEMPO
WEVERTON! Marcos Antônio recebe passe lateral na meia direita, leva até a entrada da área com espaço e bate rasante. O goleiro cai no cantinho para desviar.
29'
•
1ºTEMPO
Advertência verbal para Rafael por demora na cobrança de infração.
28'
•
1ºTEMPO
Faltas cometidas: Grêmio 5x6 São Paulo.
27'
•
1ºTEMPO
Empate parcial tira o Grêmio do Z4 mas com a rodada inteira a ser jogada.
26'
•
1ºTEMPO
Ferreira tenta novo chute colocado já de dentro da área e carimba Gustavo Martins.
25'
•
1ºTEMPO
Ferreira corta do bico da área pela esquerda para dentro, ajeita com espaço e chuta colocado no centro do gol. Defesa de Weverton.
24'
•
1ºTEMPO
Com 18 gols na temporada, Carlos Vinícius é a principal arma do Grêmio.
23'
•
1ºTEMPO
Diego Caito protege a jogada na disputa com Calleri e sofre falta ao ser puxado.
22'
•
1ºTEMPO
Calleri cai no meio campo para Dorival orientar seus jogadores.
21'
•
1ºTEMPO
Pavón bate escanteio da esquerda, Arboleda corta para cima e Rafael fica com ela.
20'
•
1ºTEMPO
UUHH! Erro de passe de Arboleda pela direita, Jovane Cabral intercepta, aciona Nardoni na área e o argentino finaliza com desvio da defesa.
19'
•
1ºTEMPO
Diego Caito passa na ponta direita, recebe de Pavón finta para o fundo e cruza fraco. Corte da defesa.
18'
•
1ºTEMPO
Boa jogada de Pavón pela direita, a bola chega na entrada da área pelo meio e Noriega finaliza em cima da defesa.
18'
•
1ºTEMPO
Marlon consegue drible curto em uma zona perigosa do campo defensivo, ela pega no braço de Marcos Antônio e o árbitro pega falta.
17'
•
1ºTEMPO
Lançamento para Caito na ponta direita, Wendell chega antes, protege e sofre falta.
16'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Wendell na ponta esquerda.
15'
•
1ºTEMPO
O atacante Luciano completa 350 jogos com a camisa do São Paulo.
14'
•
1ºTEMPO
Wendell cruza rasteiro da ponta esquerda no meio da área e Luciano cai pedindo penalidade. Nada.
13'
•
1ºTEMPO
UUHH!!! Lucas Ramon se manda ao ataque pelo franco direito com espaço, cruza no meio da área e Luciano desvia de cabeça pertinho da trave direita de Weverton.
13'
•
1ºTEMPO
Começo de jogo truncado e quente entre os jogadores.
12'
•
1ºTEMPO
Luciano protege a jogada na lateral do campo defensivo e sofre falta de Wallace.
11'
•
1ºTEMPO
Torcedor gremista faz barulho nas arquibancadas.
10'
•
1ºTEMPO
Pavón dribla dois na faixa central do campo, adianta muito e comete falta na dividida com Marcos Antônio.
9'
•
1ºTEMPO
Passes errados: Grêmio 7x3 São Paulo.
8'
•
1ºTEMPO
Após muitos jogos improvisado na lateral direita, Pavón faz a sua como ponta.
7'
•
1ºTEMPO
Calleri puxa Wallace pela meia esquerda do ataque e comete falta de ataque.
6'
•
1ºTEMPO
RAFAEL! Jovane Cabral domina rebatida da defesa na frente da área, bate por baixo no canto esquerdo e o goleiro cai firme para espalmar.
5'
•
1ºTEMPO
Pavón cruza da meia direita buscando Carlos Vinícius no meio da área, Arboleda chega antes e corta de cabeça.
4'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio cruza errado da ala direita e manda direto pela linha de fundo.
3'
•
1ºTEMPO
Ferreira volta para ajudar na marcação pela esquerda da defesa, consegue bom drible curto e sofre falta de Diego Caito.
2'
•
1ºTEMPO
Bom público na Arena do Grêmio.
1'
•
1ºTEMPO
Grêmio de camisa tricolor e calção preto. São Paulo inteiro de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Arena do Grêmio!
PRÉ-JOGO
Times no gramado.
PRÉ-JOGO
Após pagar sua dívida com a Lazio na negociação de Marcos Antônio, São Paulo ganha a opção de usar os novos reforços: Iago, Domingos Duarte e Newton.
PRÉ-JOGO
Nos últimos dez confrontos entre as equipes em Porto Alegre o Grêmio venceu nove e perdeu apenas um.
PRÉ-JOGO
O árbitro da partida será André Luiz Skettino Policarpo Bento, de Minas Gerais.
PRÉ-JOGO
O Tricolor Paulista ocupa a 12ª posição na tabela com 26 pontos.
PRÉ-JOGO
O Imortal é apena o 17º colocado com 22 pontos e amarga uma sequência de três jogos sem vencer no Brasileirão.
PRÉ-JOGO
O São Paulo teve a semana livre para treinamentos já que foi eliminado da Copa do Brasil e não vence pelo Brasileirão há sete jogos.
PRÉ-JOGO
O Grêmio chega embalado após vencer o Mirassol no meio da semana e garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.
PRÉ-JOGO
Sábado com sol entre nuvens e 16°C em Porto Alegre.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Abertura da 22ª rodada do Brasileirão com o Grêmio recebendo o São Paulo. Acompanhe!
Luís Castro
TECNICO
Weverton
Goleiro
Diego Caito
Defesa
Gustavo Martins
Defesa
Wallace
Defesa
Marlon
Defesa
Mathías Villasanti
Meio-Campo
Walter Kannemann
Defesa
Erick Noriega
Meio-Campo
Juan Nardoni
Meio-Campo
Dodi
Meio-Campo
Cristian Pavón
Atacante
Leonel Pérez
Meio-Campo
Jovane Cabral
Atacante
Francis Amuzu
Atacante
Carlos Vinícius
Atacante
Martin Braithwaite
Atacante
Dorival Júnior
TECNICO
Rafael
Goleiro
Lucas Ramon
Defesa
Robert Arboleda
Defesa
Osório
Defesa
Wendell
Defesa
Gustavo Santana
Atacante
Pablo Maia
Meio-Campo
Victor Sá
Atacante
Danielzinho
Meio-Campo
Damián Bobadilla
Meio-Campo
Marcos Antônio
Meio-Campo
Ferreira
Atacante
Cauly
Meio-Campo
Luciano
Atacante
Jonathan Calleri
Atacante
André Silva
Atacante
André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
ÁRBITRO
Bruno Raphael Pires (GO)
ASSISTENTE
Guilherme Dias Camilo (MG)
ASSISTENTE