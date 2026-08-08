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encerrado
Arena do Grêmio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio
2 × 1
São Paulo São Paulo

22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 08/0816h

Minuto a Minuto: Grêmio X São Paulo - 08/08/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Grêmio bate o São Paulo de virada por 2x1 e volta a somar três pontos no Brasileirão após dois meses e meio.

bola

51'

2ºTEMPO

Vamos até 52.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelado Arboleda.

amarelo

49'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Kannemann.

bola

48'

2ºTEMPO

INCRÍÍVEL!!! Escanteio cobrado da esquerda na primeira trave, Gustavo raspa de cabeça e acerta a trave direita. Na sobra, Bobadilla bate no meio do gol e Weverton defende.

substituicao

47'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pérez substitui Pavón.

substituicao

46'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Kannemann, vai Villasanti.

amarelo

46'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
André Silva pendurado no jogo.

amarelo

45'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Marlon e André Silva.

bola

45'

2ºTEMPO

WEEVERTON!!! Escanteio cobrado da direita aberto, Arboleda testa forte para baixo e dá trabalho ao goleiro gremista.

substituicao

44'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Estreia do jovem Gustavo Santana no lugar de Wendell.

substituicao

44'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Pablo Maia, entra Victor Sá.

bola

43'

2ºTEMPO

Terceiro gol de Pavón na temporada e o primeiro neste Brasileirão.

bola

42'

2ºTEMPO

Festa gremista na Arena com a virada.

bola

41'

2ºTEMPO

Segundo gol de falta de Pavón em dois jogos seguidos.

gol

40'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO GRÊMIO!!! Pavón bate falta de perto da entrada da área por baixo da barreira e acerta o cantinho direito baixo de Rafael!

bola

40'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO GRÊMIO!!!

bola

39'

2ºTEMPO

Passes errados: Grêmio 30x41 São Paulo.

bola

38'

2ºTEMPO

Marlon fecha bem os espaços pela esquerda da defesa e corta passagem de Lucas Ramon.

bola

37'

2ºTEMPO

O jogo entre os dois times não termina empatado há mais de dez anos.

amarelo

36'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Caito adianta muito a bola pelo meio do campo e acerta Wendell. Cartão.

bola

35'

2ºTEMPO

Parte do torcedor gremista não gostou da saída de Carlos Vinícius e hostilizou seu treinador.

bola

34'

2ºTEMPO

POR CIMA!!! Pavón acha lindo passe na diagonal para Caito já dentro da área, o lateral bate com a destra e erra o alvo.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Grêmio, Braithwaite na vaga de Carlos Vinícius.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dorival coloca André Silva no lugar de Calleri.

amarelo

31'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Luciano amarelado por reclamação.

bola

30'

2ºTEMPO

Na terça-feira o São Paulo encara o Bolívar pelas oitavas de final da Sul-Americana; time boliviano eliminou o Grêmio na fase playoffs.

bola

29'

2ºTEMPO

São Paulo roda a bola no campo de ataque.

bola

28'

2ºTEMPO

Jogo mais morno nos últimos minutos.

bola

27'

2ºTEMPO

Finalizações certas: Grêmio 4x4 São Paulo.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Cauly na vaga de Ferreira.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no São Paulo: Bobadilla no lugar de Danielzinho.

bola

24'

2ºTEMPO

Pavón recebe inversão de jogo na ponta direita, encara marcação dupla e cruza na segunda trave. Corte de cabeça de Lucas Ramon.

bola

23'

2ºTEMPO

Movimentação no banco do São Paulo.

bola

22'

2ºTEMPO

Pavón finta dois na ponta direita, invade a área e erra o passe curto travado por Pablo Maia.

bola

21'

2ºTEMPO

Público: 34.783 torcedores.

bola

20'

2ºTEMPO

Já de pé o camisa 9 do Grêmio.

bola

19'

2ºTEMPO

Amuzu caído sentindo o tornozelo direito após lance com Arboleda.

bola

18'

2ºTEMPO

Bola esticada de Marlon para esquerda do ataque, Amuzu gira sem tocar nela e Arboleda chega antes para dar um bico de lado.

bola

17'

2ºTEMPO

Imortal terá semana livre para descanso e treinamentos.

bola

16'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Grêmio visita o Atlético-MG, já o São Paulo recebe o Coritiba.

bola

15'

2ºTEMPO

Segundo tempo mais aberto até aqui.

bola

14'

2ºTEMPO

POR CIMA! Lucas Ramon é lançado na ponta direita nas costas de Marlon, ganha no corpo e cruza pelo alto. Calleri cabeceia nas costas de Gustavo Martins mas joga pra fora.

bola

13'

2ºTEMPO

Ferreira cruza do bico esquerdo da área para pequena área, Wallace sobe com Luciano e corta de cabeça.

bola

12'

2ºTEMPO

No meio da semana o São Paulo terá pela frente o Bolívar pelas oitavas de final da Sul-Americana; time boliviano eliminou o Grêmio na fase de playoffs.

bola

11'

2ºTEMPO

Luís Castro pede para seu time subir as linhas.

bola

10'

2ºTEMPO

Carlos Vinícius ganha disputa de corpo com Arboleda na área, fica com ela de frente para o gol mas Rafael sai atento para abafar.

bola

9'

2ºTEMPO

Torcedor do Grêmio vaia o argentino Nardoni no momento da substituição.

substituicao

8'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dodi substitui Nardoni.

bola

7'

2ºTEMPO

Amuzu tenta tabela com Nardoni na meia esquerda, mas o argentino erra devolução de letra.

bola

6'

2ºTEMPO

Pablo Maia experimenta chute rasante de fora da área e manda à esquerda da meta.

bola

5'

2ºTEMPO

Primeiro gol de Wallace com a camisa do Grêmio; zagueiro recém contratado junto ao CRB.

bola

4'

2ºTEMPO

Festa do torcedor do Imortal na Arena.

gol

3'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO GRÊMIO!!! Pavón bate escanteio da direita, Noriega desvia de cabeça para segunda trave, Carlos Vinícius escora para pequena área e Wallace fecha sozinho para empatar de cabeça!

bola

3'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO GRÊMIO!!!

bola

2'

2ºTEMPO

UUHH!!! Pavón cobra escanteio da direita aberto, Carlos Vinícius ajeita de cabeça e Villasanti bate com desvio pertinho da trave.

bola

2'

2ºTEMPO

São Paulo é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no Grêmio: sai Jovane Cabral, entra Amuzu.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola no segundo tempo!

amarelo

48'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Villasanti por reclamação.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

gol_contra

47'

1ºTEMPO

GOL CONTRA!
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! Erro de Grêmio na saída pelo meio, Luciano cruza rasteiro do fundo da área pela esquerda, Marcos Antônio divide com Gustavo Martins, Weverton consegue salvar mas ela já havia entrado. Gol contra!

bola

47'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!

bola

46'

1ºTEMPO

Wendell fecha bem pelo meio da área e corta cruzamento rasteiro de Carlos Vinícius.

bola

45'

1ºTEMPO

Três de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Grêmio ataca muito pouco pela esquerda e vai forçando as jogadas com Pavón e Diego Caito na direita.

bola

43'

1ºTEMPO

Pavón cruza da ala direita por baixo e Arboleda rebate.

bola

42'

1ºTEMPO

Impedimento de Carlos Vinícius no lançamento de Weverton.

bola

41'

1ºTEMPO

Ferreira dribla da lateral esquerda para dentro, tenta cavar na área e joga de graça para Weverton.

bola

40'

1ºTEMPO

Dorival Júnior reclama na lateral do campo e recebe advertência verbal do árbitro.

bola

39'

1ºTEMPO

Torcedor gremista não acredita na chance desperdiçada no lance anterior. Segue 0x0.

bola

38'

1ºTEMPO

RAFAEEEL, INCRÍVEL!!! Arboleda corta errado de cabeça no meio da área e deixa limpa para Villasanti. O paraguaio finaliza fraco por baixo, Rafael salva com o pé e, na sequência, Carlos Vinícius bate por baixo para grande defesa do goleiro visitante.

bola

37'

1ºTEMPO

COISA FEIA! Marlon domina errado na lateral esquerda do ataque, ela passa por baixo do pé canhoto e sai.

bola

36'

1ºTEMPO

Grêmio roda a bola no campo de ataque.

bola

35'

1ºTEMPO

Advertência verbal para Danielzinho por reclamação.

bola

34'

1ºTEMPO

Torcedor gremista faz barulho na Arena.

bola

33'

1ºTEMPO

Pablo Maia perde e jogada na ponta esquerda e comete falta em Pavón na sequência do lance.

bola

32'

1ºTEMPO

Jogo equilibrado, morno e com pouca técnica dos dois lados até aqui.

bola

31'

1ºTEMPO

Bola longa para Pavón na ponta direita, o argentino patina na disputa com Wendell e ela sai em arremesso.

bola

30'

1ºTEMPO

WEVERTON! Marcos Antônio recebe passe lateral na meia direita, leva até a entrada da área com espaço e bate rasante. O goleiro cai no cantinho para desviar.

bola

29'

1ºTEMPO

Advertência verbal para Rafael por demora na cobrança de infração.

bola

28'

1ºTEMPO

Faltas cometidas: Grêmio 5x6 São Paulo.

bola

27'

1ºTEMPO

Empate parcial tira o Grêmio do Z4 mas com a rodada inteira a ser jogada.

bola

26'

1ºTEMPO

Ferreira tenta novo chute colocado já de dentro da área e carimba Gustavo Martins.

bola

25'

1ºTEMPO

Ferreira corta do bico da área pela esquerda para dentro, ajeita com espaço e chuta colocado no centro do gol. Defesa de Weverton.

bola

24'

1ºTEMPO

Com 18 gols na temporada, Carlos Vinícius é a principal arma do Grêmio.

bola

23'

1ºTEMPO

Diego Caito protege a jogada na disputa com Calleri e sofre falta ao ser puxado.

bola

22'

1ºTEMPO

Calleri cai no meio campo para Dorival orientar seus jogadores.

bola

21'

1ºTEMPO

Pavón bate escanteio da esquerda, Arboleda corta para cima e Rafael fica com ela.

bola

20'

1ºTEMPO

UUHH! Erro de passe de Arboleda pela direita, Jovane Cabral intercepta, aciona Nardoni na área e o argentino finaliza com desvio da defesa.

bola

19'

1ºTEMPO

Diego Caito passa na ponta direita, recebe de Pavón finta para o fundo e cruza fraco. Corte da defesa.

bola

18'

1ºTEMPO

Boa jogada de Pavón pela direita, a bola chega na entrada da área pelo meio e Noriega finaliza em cima da defesa.

bola

18'

1ºTEMPO

Marlon consegue drible curto em uma zona perigosa do campo defensivo, ela pega no braço de Marcos Antônio e o árbitro pega falta.

bola

17'

1ºTEMPO

Lançamento para Caito na ponta direita, Wendell chega antes, protege e sofre falta.

bola

16'

1ºTEMPO

Impedimento de Wendell na ponta esquerda.

bola

15'

1ºTEMPO

O atacante Luciano completa 350 jogos com a camisa do São Paulo.

bola

14'

1ºTEMPO

Wendell cruza rasteiro da ponta esquerda no meio da área e Luciano cai pedindo penalidade. Nada.

bola

13'

1ºTEMPO

UUHH!!! Lucas Ramon se manda ao ataque pelo franco direito com espaço, cruza no meio da área e Luciano desvia de cabeça pertinho da trave direita de Weverton.

bola

13'

1ºTEMPO

Começo de jogo truncado e quente entre os jogadores.

bola

12'

1ºTEMPO

Luciano protege a jogada na lateral do campo defensivo e sofre falta de Wallace.

bola

11'

1ºTEMPO

Torcedor gremista faz barulho nas arquibancadas.

bola

10'

1ºTEMPO

Pavón dribla dois na faixa central do campo, adianta muito e comete falta na dividida com Marcos Antônio.

bola

9'

1ºTEMPO

Passes errados: Grêmio 7x3 São Paulo.

bola

8'

1ºTEMPO

Após muitos jogos improvisado na lateral direita, Pavón faz a sua como ponta.

bola

7'

1ºTEMPO

Calleri puxa Wallace pela meia esquerda do ataque e comete falta de ataque.

bola

6'

1ºTEMPO

RAFAEL! Jovane Cabral domina rebatida da defesa na frente da área, bate por baixo no canto esquerdo e o goleiro cai firme para espalmar.

bola

5'

1ºTEMPO

Pavón cruza da meia direita buscando Carlos Vinícius no meio da área, Arboleda chega antes e corta de cabeça.

bola

4'

1ºTEMPO

Marcos Antônio cruza errado da ala direita e manda direto pela linha de fundo.

bola

3'

1ºTEMPO

Ferreira volta para ajudar na marcação pela esquerda da defesa, consegue bom drible curto e sofre falta de Diego Caito.

bola

2'

1ºTEMPO

Bom público na Arena do Grêmio.

bola

1'

1ºTEMPO

Grêmio de camisa tricolor e calção preto. São Paulo inteiro de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Arena do Grêmio!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Após pagar sua dívida com a Lazio na negociação de Marcos Antônio, São Paulo ganha a opção de usar os novos reforços: Iago, Domingos Duarte e Newton.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nos últimos dez confrontos entre as equipes em Porto Alegre o Grêmio venceu nove e perdeu apenas um.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro da partida será André Luiz Skettino Policarpo Bento, de Minas Gerais.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Tricolor Paulista ocupa a 12ª posição na tabela com 26 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Imortal é apena o 17º colocado com 22 pontos e amarga uma sequência de três jogos sem vencer no Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O São Paulo teve a semana livre para treinamentos já que foi eliminado da Copa do Brasil e não vence pelo Brasileirão há sete jogos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Grêmio chega embalado após vencer o Mirassol no meio da semana e garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Sábado com sol entre nuvens e 16°C em Porto Alegre.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Abertura da 22ª rodada do Brasileirão com o Grêmio recebendo o São Paulo. Acompanhe!

Grêmio GRE

  • Luís Castro

    TECNICO

  • Weverton

    Goleiro

  • Diego CaitoAmarelo

    Defesa

  • Gustavo MartinsGol Contra

    Defesa

  • WallaceGol

    Defesa

  • MarlonAmarelo

    Defesa

  • Mathías VillasantiSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Walter KannemannEntrouAmarelo

    Defesa

  • Erick Noriega

    Meio-Campo

  • Juan NardoniSaiu

    Meio-Campo

  • DodiEntrou

    Meio-Campo

  • Cristian PavónSaiuGol

    Atacante

  • Leonel PérezEntrou

    Meio-Campo

  • Jovane CabralSaiu

    Atacante

  • Francis AmuzuEntrou

    Atacante

  • Carlos ViníciusSaiu

    Atacante

  • Martin BraithwaiteEntrou

    Atacante

São Paulo SPA

  • Dorival Júnior

    TECNICO

  • Rafael

    Goleiro

  • Lucas Ramon

    Defesa

  • Robert ArboledaAmarelo

    Defesa

  • Osório

    Defesa

  • WendellSaiu

    Defesa

  • Gustavo SantanaEntrou

    Atacante

  • Pablo MaiaSaiu

    Meio-Campo

  • Victor SáEntrou

    Atacante

  • DanielzinhoSaiu

    Meio-Campo

  • Damián BobadillaEntrou

    Meio-Campo

  • Marcos Antônio

    Meio-Campo

  • FerreiraSaiu

    Atacante

  • CaulyEntrou

    Meio-Campo

  • LucianoAmarelo

    Atacante

  • Jonathan CalleriSaiu

    Atacante

  • André SilvaEntrouAmarelo

    Atacante

  • André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

    ÁRBITRO

  • Bruno Raphael Pires (GO)

    ASSISTENTE

  • Guilherme Dias Camilo (MG)

    ASSISTENTE

Grêmio GRE
São Paulo SPA

GOLS

Gol Contra Gustavo Martins
Gol Wallace
Gol Cristian Pavón
POSSE DE BOLA
46% 54%
7FINALIZAÇÕES11
5FINALIZAÇÕES CERTAS6
14FALTAS COMETIDAS19
8CRUZAMENTOS16
33PASSES ERRADOS44
7DESARMES14
7ESCANTEIOS6
1IMPEDIMENTOS2
4CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
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