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encerrado
Couto Pereira Curitiba, Paraná
Coritiba Coritiba
2 × 1
Chapecoense Chapecoense

22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 08/0820h30

Minuto a Minuto: Coritiba X Chapecoense - 08/08/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
APITA O ÁRBITRO! Coritiba sai na frente e leva pressão no segundo tempo, mas faz com Pedro Rocha na etapa final e vence mesmo tomando o gol no apagar das luzes!

bola

51'

2ºTEMPO

Chape diminui tarde, mas até que merece seu golzinho.

gol

50'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! TULIO EDUARDO!!! Giovanni Augusto abre em Bruno Pacheco na ponta esquerda e o lateral cruza, Tulio domina sem nenhuma marcação e finaliza de chapa no canto direito para diminuir!!!

bola

50'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!

bola

49'

2ºTEMPO

Giovanni Augusto manda a bola na área do Coxa e ela para limpa nas mãos de Morisco.

bola

48'

2ºTEMPO

Rossi dribla Cóser na intermediária e na sequência recebe falta do zagueiro.

bola

47'

2ºTEMPO

Rossi arrisca da entrada da área e Morisco encaixa no centro do gol.

bola

46'

2ºTEMPO

Atacante do Coritiba cai dentro da área, todos reclamam pênalti, mas o árbitro manda o jogo seguir.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos seis minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

MORISCO!!! Mais uma vez Ramirez solta o petardo de fora da área e o goleirão dá linda ponta no canto direito!

bola

43'

2ºTEMPO

Ramirez desce veloz pela direita e solta a pancada por cima do gol de Morisco.

bola

42'

2ºTEMPO

Brasileirão em andamento: Botafogo 1x1 Fluminense. Ignácio.

bola

41'

2ºTEMPO

Giovanni Augusto cobra falta na entrada da área e a bola explode na barreira.

bola

40'

2ºTEMPO

Enio arrisca da intermediária e manda nas arquibancadas!

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última alteração no jogo. Sai Pedro Rocha e Maicon entra.

bola

38'

2ºTEMPO

Agora, a torcida do Coritiba fica mais aliviada depois da pressão da Chape.

gol

37'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CORITIBA!!! PEDRO ROCHA!!! Tinga inverte o jogo lá na ponta esquerda, Felipe Jonatan aciona Lavega que cruza rasteiro, e no meio de dois marcadores, o atacante pega de primeira para ampliar no Couto!

bola

37'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO CORITIBA!!!

bola

36'

2ºTEMPO

Coritiba troca passes no ataque.

bola

35'

2ºTEMPO

SALVA MOLEDO! Dentro da área, Bruno Pacheco aciona Rossi que chuta, o zagueirão coloca a cabeça nela e evita o empate!

bola

34'

2ºTEMPO

Pedro Rocha troca passes com Breno Lopes, cruza e a bola passa por Lavega, que não consegue dominar.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Enio fica com a vaga de Camilo.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças na Chape. Fernando sai para a entrada de Bruno Pacheco...

bola

31'

2ºTEMPO

Giovanni Augusto manda mais uma bola na área e Moledo cede escanteio de cabeça.

bola

30'

2ºTEMPO

Chapecoense troca passes no ataque e a torcida do Coxa vaia.

bola

29'

2ºTEMPO

Neste momento, parece que a Chapecoense está jogando na Arena Condá, em casa!

bola

28'

2ºTEMPO

PRA FORAAA!!! Giovanni Augusto manda no segundo pau, Morisco fica vendido no lance e Tulio cabeceia sem ângulo para fora!

bola

27'

2ºTEMPO

Tinga tenta estourar a bola com um chutão para frente e Rossi dá uma forte pegada no lateral.

bola

26'

2ºTEMPO

Fernando cobra escanteio da esquerda e depois do bate rebate, Moledo afasta de cabeça.

bola

25'

2ºTEMPO

Rossi cisca pela esquerda e cruza em cima de Tinga. Escanteio.

bola

24'

2ºTEMPO

Ramirez manda a bola na área da esquerda e em cima da hora, Cóser afasta para escanteio.

bola

23'

2ºTEMPO

Vini Paulista sente dores na perna e recebe atendimento médico.

bola

22'

2ºTEMPO

Chapecoense neste momento tem muito mais posse de bola e povoa seu campo de ataque.

bola

21'

2ºTEMPO

Fernando Seabra gesticula muito e dá instruções aos seus comandados.

bola

20'

2ºTEMPO

Rossi manda na área da esquerda e Cóser afasta de cabeça.

bola

19'

2ºTEMPO

Chapecoense troca passes no meio de campo e o Coritiba se fecha.

bola

18'

2ºTEMPO

Coritiba troca passes, Breno Lopes cruza da esquerda e Lavega não acha nada de cabeça.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Rubens cede lugar a Rossi.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alterações na Chape. Sai Marcinho e entra Ramirez...

bola

15'

2ºTEMPO

Chapecoense nos últimos minutos faz certa pressão no Coxa, que esta passivo na marcação.

bola

14'

2ºTEMPO

Tulio faz grande jogada pela esquerda, cruza e Marcinho faz de cabeça, mas o atacante estava impedido.

bola

13'

2ºTEMPO

Giovanni Augusto cruza mais uma bola da esquerda e mais uma vez Moledo afasta de cabeça.

bola

12'

2ºTEMPO

Thiago Santos protege a bola depois de desarmar Marcinho e fica com o lateral.

amarelo

11'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Rubens chega atrasado em Breno Lopes no contra ataque e recebe o segundo amarelo da partida.

bola

10'

2ºTEMPO

Giovanni Augusto cruza da esquerda na área e Moledo afasta de cabeça.

bola

9'

2ºTEMPO

NA TRAVEEE!!! Novamente Pedro Lopes tem a bola dominada dentro da área e solta a bomba na trave direita de Anderson!

bola

8'

2ºTEMPO

Breno Lopes conduz pela esquerda, cruza para trás e Lavega chuta no alto para a defesa em dois tempos de Anderson.

bola

7'

2ºTEMPO

Brasileirão em andamento: Botafogo 1x0 Fluminense. Alex Telles.

bola

6'

2ºTEMPO

PRA FORAAA!!! No contra ataque, Breno Lopes toca na passagem de Pedro Rocha e dentro da área o atacante chuta para fora.

substituicao

5'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Jacy cede lugar a Rodrigo Moledo.

substituicao

4'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituições no Coritiba. Sai Ocampo e entra Vini Paulista.

bola

3'

2ºTEMPO

A bruxa está solta no Coritiba. Jacy também pede substituição.

bola

2'

2ºTEMPO

Ocampo, que entrou no lugar de Josué, cai no gramado e parece não ter mais condições de jogo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Coritiba. Sai Bruno Melo e entra Felipe Jonatan.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar!

fim

52'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do 1º tempo!

bola

51'

1ºTEMPO

Chapecoense não tem criatividade na frente. Até troca passes, mas não chega perto no gol adversário.

bola

50'

1ºTEMPO

Giovanni Augusto lança bola na área para ninguém e ela sai direto pela linha de fundo. Tiro de meta.

bola

49'

1ºTEMPO

Giovanni Augusto recebe bola de frente para o gol, mas sem opções de tabela, é obrigado a voltar o jogo.

bola

48'

1ºTEMPO

Vamos até os 52 minutos no primeiro tempo.

bola

47'

1ºTEMPO

Pedro Rocha recebe bola dentro da área e de canhota arremata torto a direita do gol.

bola

46'

1ºTEMPO

GOL ANULADO. Jogo segue 1 a 0 para o Coritiba.

bola

45'

1ºTEMPO

VAR verifica possível impedimento na origem do lance.

bola

44'

1ºTEMPO

Na comemoração, Jacy se machuca e recebe atendimento médico.

bola

43'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO CORITIBA!!! JACY!!! Bruno Melo alça bola na área, o zagueirão sobe entre dois zagueiros e testa para o chão! 2 a 0!

bola

43'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO CORITIBA!!!

bola

42'

1ºTEMPO

Breno Lopes arranca veloz pela esquerda e ganha escanteio para o Coritiba.

bola

41'

1ºTEMPO

O jogo é muito picotado, com faltas e interrupções a todo momento.

bola

40'

1ºTEMPO

Bruno Melo divide bola com Tulio na lateral esquerda, leva a pior e cai sentindo dores.

bola

39'

1ºTEMPO

Chape troca passes na entrada da área e não acha espaços para a finalização.

substituicao

38'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição na Chapecoense. Sai Max e entra Tulio.

bola

37'

1ºTEMPO

Max sente fortes dores nas costelas e é outro que não tem mais condições de jogo.

substituicao

36'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Coritiba. Sai Josué e entra Ocampo.

bola

35'

1ºTEMPO

Josué cai no gramado, não tem mais condições de jogo e pede substituição.

bola

34'

1ºTEMPO

Torcida do Coxa faz a festa e canta alto no Couto Pereira.

bola

33'

1ºTEMPO

Everton fica caído no chão e recebe atendimento médico.

amarelo

32'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bruno Melo chega atrasado de carrinho pra cima de Everton e é amarelado.

bola

31'

1ºTEMPO

Na comemoração, Cóser homenageia Lucas Ronier e Pedro Rangel, que sofreram graves lesões.

gol

30'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CORITIBA!!! TIAGO CÓSER!!! Escanteio é cobrado da ponta direita por Josué no segundo pau, o zagueiro sobe mais que Doma e testa no canto direito de Anderson para abrir o placar!!!

bola

30'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO CORITIBA!!!

bola

29'

1ºTEMPO

Coritiba cruza várias bolas na área e ganha escanteio pela direita.

bola

28'

1ºTEMPO

Lavega recebe bola de Josué na entrada da área e tem chute travado.

bola

27'

1ºTEMPO

Anderson faz cera para cobrar o tiro de meta e recebe bronca do árbitro.

bola

26'

1ºTEMPO

Josué cobra falta na área, a bola passa por todo mundo e sai. Tiro de meta.

bola

25'

1ºTEMPO

Josué recebe falta na intermediária. Vem bola na área de Anderson.

bola

24'

1ºTEMPO

Doma erra passe de três metros no meio de campo e cede lateral ao Coritiba.

bola

23'

1ºTEMPO

Escanteio é cobrado na área e Jacy afasta de cabeça no terceiro andar.

bola

22'

1ºTEMPO

Everton desce pela direita e cruza, a bola bate em Jacy e sai. Escanteio.

bola

21'

1ºTEMPO

Chapecoense chega bem até a entrada da área adversária, depois disso, não consegue avançar.

bola

20'

1ºTEMPO

Na história: seis vitórias do Coritiba, cinco da Chape e quatro empates.

bola

19'

1ºTEMPO

Doma lança bola para frente e dentro da área ela fica nas mãos de Pedro Morisco.

bola

18'

1ºTEMPO

Chapecoense tenta esfriar o jogo e troca passes lá atrás. Coritiba sobe suas linhas.

bola

17'

1ºTEMPO

Josué cobra escanteio da esquerda e Tinga desvia sem perigo de cabeça para fora.

bola

16'

1ºTEMPO

Bola é levantada na área e Cóser finaliza de cabeça por cima do gol.

bola

15'

1ºTEMPO

Breno Lopes recebe na ponta esquerda, avre em Josué que cruza, a zaga afasta para trás e é escanteio para o Coxa.

bola

14'

1ºTEMPO

Giovanni Augusto cobra falta na área e Tiago Cóser afasta de cabeça.

bola

13'

1ºTEMPO

Giovanni Augusto domina na intermediária e na hora do giro, recebe a falta.

bola

12'

1ºTEMPO

Lavega aciona Josué na entrada da área, o meia tenta fintar o zagueiro e é desarmado.

bola

11'

1ºTEMPO

Lavega é o homem pensante do Coxa. Todas as jogadas passam por seus pés.

bola

10'

1ºTEMPO

E começa a chover forte no Couto Pereira neste momento.

bola

9'

1ºTEMPO

Marcinho faz jogada pelo meio, perde a bola sendo desarmado e faz falta em Jacy na sequência.

bola

8'

1ºTEMPO

Josué recebe lançamento na ponta esquerda, manda para a área de cabeça e a bola fica nas mãos de Anderson.

bola

7'

1ºTEMPO

Fernando cobra escanteio curto e a zaga paranaense afasta.

bola

6'

1ºTEMPO

Chape trama jogada pela esquerda e ganha escanteio.

bola

5'

1ºTEMPO

O jogo fica muito concentrado no meio de campo.

bola

4'

1ºTEMPO

Coritiba troca passes em seu campo de defesa e Pedro Morisco dá um chutão na sequência.

bola

3'

1ºTEMPO

A torcida coxa branca faz barulho nos primeiros minutos da partida.

bola

2'

1ºTEMPO

Mais uma falta no meio de campo. Desta vez, Fernando está caído no chão.

bola

1'

1ºTEMPO

Rubens tenta partir pra cima na ala esquerda e recebe falta no meio de campo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Bola rolando no Couto Pereira!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Coxa veste seu tradicional uniforme de camisas brancas com listras horizontais em verde, calções pertos e meiões brancos. Já a Chape veste camisas listradas na vertical em verde e branco, calções brancos e meiões verdes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes entram em campo neste momento, sendo puxadas pelo quarteto de arbitragem, liderado por João Vitor Gobi.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Faz frio na noite curitibana. Os termômetros marcam 18 graus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já a Chapecoense segura a lanterna da Série A, com apenas 10 pontos conquistados. Na última rodada, o time não entrou em campo, pois a partida contra o Vasco foi adiada por causa dos playoffs da Sul-Americana.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Cotitiba é o 11º na tabela, com 27 pontos somados. Na rodada passada, o time recebeu o Cruzeiro e perdeu por 1 a 0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Daqui a pouco a bola vai rolar na 22ª rodada da Série A! Coritiba recebe a Chapecoense no Couto Pereira!

Coritiba CFC

  • Fernando Seabra

    TECNICO

  • Pedro Morisco

    Goleiro

  • Tinga

    Defesa

  • Tiago CóserGol

    Defesa

  • JacySaiu

    Defesa

  • Rodrigo MoledoEntrou

    Defesa

  • Bruno MeloSaiuAmarelo

    Defesa

  • Felipe JonatanEntrou

    Defesa

  • Thiago Santos

    Defesa

  • Sebastián Gómez

    Meio-Campo

  • JosuéSaiu

    Meio-Campo

  • Brian OcampoEntrouSaiu

    Atacante

  • Joaquín Lavega

    Atacante

  • Pedro RochaSaiuGol

    Atacante

  • MaiconEntrou

    Defesa

  • Breno Lopes

    Atacante

Chapecoense CHA

  • Rafael Lacerda

    TECNICO

  • Anderson

    Goleiro

  • Everton

    Defesa

  • Kauan Faria

    Meio-Campo

  • Eduardo Doma

    Defesa

  • FernandoSaiu

    Defesa

  • Bruno PachecoEntrou

    Defesa

  • CamiloSaiu

    Meio-Campo

  • EnioEntrou

    Atacante

  • Bruno Matias

    Meio-Campo

  • Max AlvesSaiu

    Atacante

  • Túlio EduardoEntrouGol

    Atacante

  • Giovanni Augusto

    Meio-Campo

  • RubensSaiuAmarelo

    Atacante

  • Franco RossiEntrou

    Atacante

  • MarcinhoSaiu

    Atacante

  • Kevin Ramírez Entrou

    Atacante

  • João Vitor Gobi (SP)

    ÁRBITRO

  • Alex Ang Ribeiro (SP)

    ASSISTENTE

  • Michael Stanislau (RS)

    ASSISTENTE

Coritiba CFC
Chapecoense CHA

GOLS

Gol Tiago Cóser
Gol Pedro Rocha
Túlio Eduardo Gol
POSSE DE BOLA
36% 64%
15FINALIZAÇÕES9
4FINALIZAÇÕES CERTAS3
13FALTAS COMETIDAS11
0CRUZAMENTOS0
38PASSES ERRADOS41
15DESARMES9
5ESCANTEIOS6
0IMPEDIMENTOS0
1CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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