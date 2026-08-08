22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 08/08•20h30
Minuto a Minuto: Coritiba X Chapecoense - 08/08/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! APITA O ÁRBITRO! Coritiba sai na frente e leva pressão no segundo tempo, mas faz com Pedro Rocha na etapa final e vence mesmo tomando o gol no apagar das luzes!
51'
•
2ºTEMPO
Chape diminui tarde, mas até que merece seu golzinho.
50'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! TULIO EDUARDO!!! Giovanni Augusto abre em Bruno Pacheco na ponta esquerda e o lateral cruza, Tulio domina sem nenhuma marcação e finaliza de chapa no canto direito para diminuir!!!
50'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!
49'
•
2ºTEMPO
Giovanni Augusto manda a bola na área do Coxa e ela para limpa nas mãos de Morisco.
48'
•
2ºTEMPO
Rossi dribla Cóser na intermediária e na sequência recebe falta do zagueiro.
47'
•
2ºTEMPO
Rossi arrisca da entrada da área e Morisco encaixa no centro do gol.
46'
•
2ºTEMPO
Atacante do Coritiba cai dentro da área, todos reclamam pênalti, mas o árbitro manda o jogo seguir.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos seis minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
MORISCO!!! Mais uma vez Ramirez solta o petardo de fora da área e o goleirão dá linda ponta no canto direito!
43'
•
2ºTEMPO
Ramirez desce veloz pela direita e solta a pancada por cima do gol de Morisco.
42'
•
2ºTEMPO
Brasileirão em andamento: Botafogo 1x1 Fluminense. Ignácio.
41'
•
2ºTEMPO
Giovanni Augusto cobra falta na entrada da área e a bola explode na barreira.
40'
•
2ºTEMPO
Enio arrisca da intermediária e manda nas arquibancadas!
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última alteração no jogo. Sai Pedro Rocha e Maicon entra.
38'
•
2ºTEMPO
Agora, a torcida do Coritiba fica mais aliviada depois da pressão da Chape.
37'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CORITIBA!!! PEDRO ROCHA!!! Tinga inverte o jogo lá na ponta esquerda, Felipe Jonatan aciona Lavega que cruza rasteiro, e no meio de dois marcadores, o atacante pega de primeira para ampliar no Couto!
37'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO CORITIBA!!!
36'
•
2ºTEMPO
Coritiba troca passes no ataque.
35'
•
2ºTEMPO
SALVA MOLEDO! Dentro da área, Bruno Pacheco aciona Rossi que chuta, o zagueirão coloca a cabeça nela e evita o empate!
34'
•
2ºTEMPO
Pedro Rocha troca passes com Breno Lopes, cruza e a bola passa por Lavega, que não consegue dominar.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Enio fica com a vaga de Camilo.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças na Chape. Fernando sai para a entrada de Bruno Pacheco...
31'
•
2ºTEMPO
Giovanni Augusto manda mais uma bola na área e Moledo cede escanteio de cabeça.
30'
•
2ºTEMPO
Chapecoense troca passes no ataque e a torcida do Coxa vaia.
29'
•
2ºTEMPO
Neste momento, parece que a Chapecoense está jogando na Arena Condá, em casa!
28'
•
2ºTEMPO
PRA FORAAA!!! Giovanni Augusto manda no segundo pau, Morisco fica vendido no lance e Tulio cabeceia sem ângulo para fora!
27'
•
2ºTEMPO
Tinga tenta estourar a bola com um chutão para frente e Rossi dá uma forte pegada no lateral.
26'
•
2ºTEMPO
Fernando cobra escanteio da esquerda e depois do bate rebate, Moledo afasta de cabeça.
25'
•
2ºTEMPO
Rossi cisca pela esquerda e cruza em cima de Tinga. Escanteio.
24'
•
2ºTEMPO
Ramirez manda a bola na área da esquerda e em cima da hora, Cóser afasta para escanteio.
23'
•
2ºTEMPO
Vini Paulista sente dores na perna e recebe atendimento médico.
22'
•
2ºTEMPO
Chapecoense neste momento tem muito mais posse de bola e povoa seu campo de ataque.
21'
•
2ºTEMPO
Fernando Seabra gesticula muito e dá instruções aos seus comandados.
20'
•
2ºTEMPO
Rossi manda na área da esquerda e Cóser afasta de cabeça.
19'
•
2ºTEMPO
Chapecoense troca passes no meio de campo e o Coritiba se fecha.
18'
•
2ºTEMPO
Coritiba troca passes, Breno Lopes cruza da esquerda e Lavega não acha nada de cabeça.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Rubens cede lugar a Rossi.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alterações na Chape. Sai Marcinho e entra Ramirez...
15'
•
2ºTEMPO
Chapecoense nos últimos minutos faz certa pressão no Coxa, que esta passivo na marcação.
14'
•
2ºTEMPO
Tulio faz grande jogada pela esquerda, cruza e Marcinho faz de cabeça, mas o atacante estava impedido.
13'
•
2ºTEMPO
Giovanni Augusto cruza mais uma bola da esquerda e mais uma vez Moledo afasta de cabeça.
12'
•
2ºTEMPO
Thiago Santos protege a bola depois de desarmar Marcinho e fica com o lateral.
11'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Rubens chega atrasado em Breno Lopes no contra ataque e recebe o segundo amarelo da partida.
10'
•
2ºTEMPO
Giovanni Augusto cruza da esquerda na área e Moledo afasta de cabeça.
9'
•
2ºTEMPO
NA TRAVEEE!!! Novamente Pedro Lopes tem a bola dominada dentro da área e solta a bomba na trave direita de Anderson!
8'
•
2ºTEMPO
Breno Lopes conduz pela esquerda, cruza para trás e Lavega chuta no alto para a defesa em dois tempos de Anderson.
7'
•
2ºTEMPO
Brasileirão em andamento: Botafogo 1x0 Fluminense. Alex Telles.
6'
•
2ºTEMPO
PRA FORAAA!!! No contra ataque, Breno Lopes toca na passagem de Pedro Rocha e dentro da área o atacante chuta para fora.
5'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Jacy cede lugar a Rodrigo Moledo.
4'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituições no Coritiba. Sai Ocampo e entra Vini Paulista.
3'
•
2ºTEMPO
A bruxa está solta no Coritiba. Jacy também pede substituição.
2'
•
2ºTEMPO
Ocampo, que entrou no lugar de Josué, cai no gramado e parece não ter mais condições de jogo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Coritiba. Sai Bruno Melo e entra Felipe Jonatan.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar!
52'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do 1º tempo!
51'
•
1ºTEMPO
Chapecoense não tem criatividade na frente. Até troca passes, mas não chega perto no gol adversário.
50'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto lança bola na área para ninguém e ela sai direto pela linha de fundo. Tiro de meta.
49'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto recebe bola de frente para o gol, mas sem opções de tabela, é obrigado a voltar o jogo.
48'
•
1ºTEMPO
Vamos até os 52 minutos no primeiro tempo.
47'
•
1ºTEMPO
Pedro Rocha recebe bola dentro da área e de canhota arremata torto a direita do gol.
46'
•
1ºTEMPO
GOL ANULADO. Jogo segue 1 a 0 para o Coritiba.
45'
•
1ºTEMPO
VAR verifica possível impedimento na origem do lance.
44'
•
1ºTEMPO
Na comemoração, Jacy se machuca e recebe atendimento médico.
43'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO CORITIBA!!! JACY!!! Bruno Melo alça bola na área, o zagueirão sobe entre dois zagueiros e testa para o chão! 2 a 0!
43'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO CORITIBA!!!
42'
•
1ºTEMPO
Breno Lopes arranca veloz pela esquerda e ganha escanteio para o Coritiba.
41'
•
1ºTEMPO
O jogo é muito picotado, com faltas e interrupções a todo momento.
40'
•
1ºTEMPO
Bruno Melo divide bola com Tulio na lateral esquerda, leva a pior e cai sentindo dores.
39'
•
1ºTEMPO
Chape troca passes na entrada da área e não acha espaços para a finalização.
38'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição na Chapecoense. Sai Max e entra Tulio.
37'
•
1ºTEMPO
Max sente fortes dores nas costelas e é outro que não tem mais condições de jogo.
36'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Coritiba. Sai Josué e entra Ocampo.
35'
•
1ºTEMPO
Josué cai no gramado, não tem mais condições de jogo e pede substituição.
34'
•
1ºTEMPO
Torcida do Coxa faz a festa e canta alto no Couto Pereira.
33'
•
1ºTEMPO
Everton fica caído no chão e recebe atendimento médico.
32'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bruno Melo chega atrasado de carrinho pra cima de Everton e é amarelado.
31'
•
1ºTEMPO
Na comemoração, Cóser homenageia Lucas Ronier e Pedro Rangel, que sofreram graves lesões.
30'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CORITIBA!!! TIAGO CÓSER!!! Escanteio é cobrado da ponta direita por Josué no segundo pau, o zagueiro sobe mais que Doma e testa no canto direito de Anderson para abrir o placar!!!
30'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO CORITIBA!!!
29'
•
1ºTEMPO
Coritiba cruza várias bolas na área e ganha escanteio pela direita.
28'
•
1ºTEMPO
Lavega recebe bola de Josué na entrada da área e tem chute travado.
27'
•
1ºTEMPO
Anderson faz cera para cobrar o tiro de meta e recebe bronca do árbitro.
26'
•
1ºTEMPO
Josué cobra falta na área, a bola passa por todo mundo e sai. Tiro de meta.
25'
•
1ºTEMPO
Josué recebe falta na intermediária. Vem bola na área de Anderson.
24'
•
1ºTEMPO
Doma erra passe de três metros no meio de campo e cede lateral ao Coritiba.
23'
•
1ºTEMPO
Escanteio é cobrado na área e Jacy afasta de cabeça no terceiro andar.
22'
•
1ºTEMPO
Everton desce pela direita e cruza, a bola bate em Jacy e sai. Escanteio.
21'
•
1ºTEMPO
Chapecoense chega bem até a entrada da área adversária, depois disso, não consegue avançar.
20'
•
1ºTEMPO
Na história: seis vitórias do Coritiba, cinco da Chape e quatro empates.
19'
•
1ºTEMPO
Doma lança bola para frente e dentro da área ela fica nas mãos de Pedro Morisco.
18'
•
1ºTEMPO
Chapecoense tenta esfriar o jogo e troca passes lá atrás. Coritiba sobe suas linhas.
17'
•
1ºTEMPO
Josué cobra escanteio da esquerda e Tinga desvia sem perigo de cabeça para fora.
16'
•
1ºTEMPO
Bola é levantada na área e Cóser finaliza de cabeça por cima do gol.
15'
•
1ºTEMPO
Breno Lopes recebe na ponta esquerda, avre em Josué que cruza, a zaga afasta para trás e é escanteio para o Coxa.
14'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto cobra falta na área e Tiago Cóser afasta de cabeça.
13'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto domina na intermediária e na hora do giro, recebe a falta.
12'
•
1ºTEMPO
Lavega aciona Josué na entrada da área, o meia tenta fintar o zagueiro e é desarmado.
11'
•
1ºTEMPO
Lavega é o homem pensante do Coxa. Todas as jogadas passam por seus pés.
10'
•
1ºTEMPO
E começa a chover forte no Couto Pereira neste momento.
9'
•
1ºTEMPO
Marcinho faz jogada pelo meio, perde a bola sendo desarmado e faz falta em Jacy na sequência.
8'
•
1ºTEMPO
Josué recebe lançamento na ponta esquerda, manda para a área de cabeça e a bola fica nas mãos de Anderson.
7'
•
1ºTEMPO
Fernando cobra escanteio curto e a zaga paranaense afasta.
6'
•
1ºTEMPO
Chape trama jogada pela esquerda e ganha escanteio.
5'
•
1ºTEMPO
O jogo fica muito concentrado no meio de campo.
4'
•
1ºTEMPO
Coritiba troca passes em seu campo de defesa e Pedro Morisco dá um chutão na sequência.
3'
•
1ºTEMPO
A torcida coxa branca faz barulho nos primeiros minutos da partida.
2'
•
1ºTEMPO
Mais uma falta no meio de campo. Desta vez, Fernando está caído no chão.
1'
•
1ºTEMPO
Rubens tenta partir pra cima na ala esquerda e recebe falta no meio de campo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Bola rolando no Couto Pereira!
PRÉ-JOGO
Coxa veste seu tradicional uniforme de camisas brancas com listras horizontais em verde, calções pertos e meiões brancos. Já a Chape veste camisas listradas na vertical em verde e branco, calções brancos e meiões verdes.
PRÉ-JOGO
As duas equipes entram em campo neste momento, sendo puxadas pelo quarteto de arbitragem, liderado por João Vitor Gobi.
PRÉ-JOGO
Faz frio na noite curitibana. Os termômetros marcam 18 graus.
PRÉ-JOGO
Já a Chapecoense segura a lanterna da Série A, com apenas 10 pontos conquistados. Na última rodada, o time não entrou em campo, pois a partida contra o Vasco foi adiada por causa dos playoffs da Sul-Americana.
PRÉ-JOGO
Cotitiba é o 11º na tabela, com 27 pontos somados. Na rodada passada, o time recebeu o Cruzeiro e perdeu por 1 a 0.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Daqui a pouco a bola vai rolar na 22ª rodada da Série A! Coritiba recebe a Chapecoense no Couto Pereira!
Fernando Seabra
TECNICO
Pedro Morisco
Goleiro
Tinga
Defesa
Tiago Cóser
Defesa
Jacy
Defesa
Rodrigo Moledo
Defesa
Bruno Melo
Defesa
Felipe Jonatan
Defesa
Thiago Santos
Defesa
Sebastián Gómez
Meio-Campo
Josué
Meio-Campo
Brian Ocampo
Atacante
Joaquín Lavega
Atacante
Pedro Rocha
Atacante
Maicon
Defesa
Breno Lopes
Atacante
Rafael Lacerda
TECNICO
Anderson
Goleiro
Everton
Defesa
Kauan Faria
Meio-Campo
Eduardo Doma
Defesa
Fernando
Defesa
Bruno Pacheco
Defesa
Camilo
Meio-Campo
Enio
Atacante
Bruno Matias
Meio-Campo
Max Alves
Atacante
Túlio Eduardo
Atacante
Giovanni Augusto
Meio-Campo
Rubens
Atacante
Franco Rossi
Atacante
Marcinho
Atacante
Kevin Ramírez
Atacante
João Vitor Gobi (SP)
ÁRBITRO
Alex Ang Ribeiro (SP)
ASSISTENTE
Michael Stanislau (RS)
ASSISTENTE