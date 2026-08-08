22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 08/08•21h
Minuto a Minuto: Botafogo X Fluminense - 08/08/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Botafogo e Fluminense empatam em partida da 22ª rodada do Brasileirão 2026.
52'
•
2ºTEMPO
QUASE!!! Lucas Emanuel cruza a bola da esquerda, Arthur Cabral cabeceia na primeira trave e a bola vai na rede pelo lado de fora.
52'
•
2ºTEMPO
Árbitro adiciona mais 1 minuto aos acréscimos.
51'
•
2ºTEMPO
Ferraresi alça a bola da direita, Lucas Emanuel cabeceia sem força e Fábio defende.
50'
•
2ºTEMPO
Hulk cobra falta do meio de campo para a área e Ignácio cabeceia para a linha de fundo.
49'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! Marçal, do banco de reservas, é advertido com cartão vermelho por reclamação.
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Marçal amarelado no banco.
48'
•
2ºTEMPO
Danilo ajeita a bola na entrada da área e finaliza à direita do gol.
47'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Justino é advertido com cartão amarelo.
46'
•
2ºTEMPO
Arthur Cabral arrisca chute da entrada da área e Fábio encaixa.
46'
•
2ºTEMPO
Savarino tenta servir Canobbio na entrada da área, mas ele não consegue o domínio.
45'
•
2ºTEMPO
MAIS 7! Teremos jogo até os 52 minutos.
44'
•
2ºTEMPO
Publico presente no Nilton Santos: 23.994 torcedores.
43'
•
2ºTEMPO
Fábio tenta ligação direta e o árbitro aponta impedimento de Hulk.
42'
•
2ºTEMPO
Hulk acelera pela lateral esquerda, mas Ferraresi e Justino apertam a marcação e a bola escapa pela lateral.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança dupla no Botafogo: Barrera sai, Lucas Emanuel entra.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança dupla no Botafogo: Montoro sai, Danilo Pereira entra.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança no Fluminense: Castillo sai, Hulk entra.
38'
•
2ºTEMPO
Barrera cai sozinho na área e partida é paralisada para atendimento.
37'
•
2ºTEMPO
Botafogo mantém pressão no ataque.
36'
•
2ºTEMPO
Matheus Martins cobra escanteio curto, Montoro invade a área e chuta cruzado. Fabio espalma.
35'
•
2ºTEMPO
Paulinho avança pela esquerda e Canobbio faz o desarme para escanteio.
34'
•
2ºTEMPO
Barrera invade a área pela direita e Jemmes faz o desarme para a lateral.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança dupla no Fluminense: Soteldo sai, Lucho Acosta entra.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança dupla no Fluminense: Savarino entra no lugar de Nonato.
32'
•
2ºTEMPO
Danilo manda a bola por cima do gol na cobrança de falta.
31'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Samuel Xavier é advertido com cartão amarelo por discussão com Vitinho.
30'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Nonato puxa a camisa de Danilo e é advertido com cartão amarelo.
29'
•
2ºTEMPO
Matheus Martins cobra escanteio pelo lado esquerdo e Fabio afasta de soco.
28'
•
2ºTEMPO
Medina tabela com Cabral na esquerda e Ignácio bloqueia o cruzamento para escanteio.
27'
•
2ºTEMPO
Montoro finaliza de fora da área, para a linha de fundo.
26'
•
2ºTEMPO
Matheus Martins recebe na entrada da área e finaliza rasteiro, para defesa de Fábio.
25'
•
2ºTEMPO
DEFENDEU!!! Jordan Barrera arrisca o chute de fora da área e Fábio espalma para escanteio.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança no Botafogo: Paulinho entra no lugar de Alex Telles.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança dupla no Fluminense: Hércules substitui Ganso.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança dupla no Fluminense: Canobbio entra no lugar de Kevin Serna.
22'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Ferraresi é advertido com cartão amarelo por reclamação.
21'
•
2ºTEMPO
DEFENDEU!!! Nonato recebe passe de Samuel Xavier no lado direito da área e finaliza. Warleson defende de cabeça.
20'
•
2ºTEMPO
Vitinho cruza a bola da ponta direita, mas Arthur Cabral não consegue cabecear.
19'
•
2ºTEMPO
Alex Telles cobra novo escanteio pelo lado esquerdo e Jemmes afasta pelo alto.
18'
•
2ºTEMPO
Alex Telles cobra escanteio pelo lado direito e Serna, na segunda trave, afasta de cabeça para novo escanteio.
17'
•
2ºTEMPO
Rodrigo Castillo para Gabriel Justino com falta no meio de campo.
16'
•
2ºTEMPO
Fluminense mantém pressão no campo de ataque.
15'
•
2ºTEMPO
Montoro para Otavio com falta em disputa no meio de campo.
14'
•
2ºTEMPO
No meio da semana, o Botafogo enfrenta o Cienciano, no Peru, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O Fluminense joga contra o Independiente Rivadavia, no Rio de Janeiro, pela Copa Libertadores.
14'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Vitória. Partida acontece no domingo (16), em Salvador. O Fluminense joga no sábado (15), contra o Palmeiras, no Rio de Janeiro.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança dupla no Botafogo: Matheus Martins entra no lugar de Lucas Villalba.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança dupla no Botafogo: Jordan Barrera entra no lugar de Kauan Toledo.
12'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLUMINENSE!!! Serna cruza a bola da esquerda e Ignacio sobe mais alto para cabecear para o canto direito. A bola ainda bate na trave antes de entrar na rede.
12'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLUMINENSE!!!
11'
•
2ºTEMPO
Fluminense pressiona em busca do empate.
10'
•
2ºTEMPO
Montoro lança Lucas Villalba pela faixa direita. Ele invade a área e finaliza fraco, facilitando a defesa de Fábio.
9'
•
2ºTEMPO
Após pressão do Fluminense, Serna ajeita para Castillo na área e Vitinho bloqueia a finalização.
8'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Ignacio chega atrasado em dividida com Medina, comete falta e é advertido com cartão amarelo.
7'
•
2ºTEMPO
Serna cruza a bola da ponta esquerda e Danilo afasta de cabeça.
6'
•
2ºTEMPO
Soteldo finaliza da entrada da área. Alex Telles bloqueia para escanteio.
5'
•
2ºTEMPO
Soteldo vai ao fundo pela esquerda, cruza para Serna escorar de cabeça na segunda trave. Otávio finaliza em cima de Danilo.
4'
•
2ºTEMPO
Villalba acelera pela faixa esquerda, mas Ignacio toma a frente e protege a chegada da bola ao goleiro Fábio.
3'
•
2ºTEMPO
Soteldo cruza rasteiro da direita e Ferraresi desvia para escanteio.
2'
•
2ºTEMPO
Samuel Xavier cruza a bola da direita, Serna cabeceia e Warleson defende com tranquilidade.
1'
•
2ºTEMPO
Kauan Toledo comete falta em disputa com Samuel Xavier.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! FIM DA PRIMEIRA ETAPA! Botafogo vai para o intervalo vencendo o Fluminense.
48'
•
1ºTEMPO
Soteldo cruza a bola da direita e Ferraresi intercepta.
47'
•
1ºTEMPO
Álvaro Montoro cruza rasteiro da esquerda, mas Vitinho finaliza em cima da marcação.
46'
•
1ºTEMPO
QUASE!!! Ganso cobra escanteio pelo direito e Jemmes cabeceia na segunda trave. A bola desvia na marcação e sai rente à trave direita de Warleson.
45'
•
1ºTEMPO
MAIS 4! Primeiro tempo irá até os 49 minutos.
43'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BOTAFOGO!!! Alex Telles manda a bola no ângulo direito, sem chances para Fábio na cobrança de falta.
43'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BOTAFOGO!!!
42'
•
1ºTEMPO
Kauan Toledo para em mais uma falta de Nonato.
41'
•
1ºTEMPO
Alex Telles cobra falta curta para Montoro. Ele alça a bola da intermediária para a área e Fábio fica com ela.
40'
•
1ºTEMPO
Kauan Toledo é parado com falta por Nonato no campo de ataque do Fluminense.
39'
•
1ºTEMPO
Danilo tenta lançar Arthur Cabral na esquerda e Jemmes faz o desarme para a lateral..
38'
•
1ºTEMPO
Ganso cobra a falta da ponta direita para o gol, Warleson afasta de soco e o árbitro aponta falta de Castillo na disputa.
37'
•
1ºTEMPO
Soteldo vai ao fundo pela direita e para na falta de Kauan Toledo.
35'
•
1ºTEMPO
QUASE!!! Danilo tabela com Arthur Cabral na entrada da área, mas Samuel Xavier consegue atrapalhar a finalização. A bola ainda bate em Fábio e volta no jogador do Botafogo antes de se perder pela linha de fundo.
34'
•
1ºTEMPO
Nonato recebe atendimento médico fora das quatro linhas.
33'
•
1ºTEMPO
Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, é advertido com cartão amarelo por reclamação.
32'
•
1ºTEMPO
QUASE!!! Villalba cruza a bola da ponta direita, Medina desvia na primeira trave e a bola acerta a rede pelo lado de fora.
31'
•
1ºTEMPO
Renê para Villalba com falta no meio de campo.
30'
•
1ºTEMPO
Kauan Toledo é lançado na esquerda, mas Samuel Xavier consegue fazer o desarme.
29'
•
1ºTEMPO
Fluminense tenta pressionar a saída de bola do Botafogo.
28'
•
1ºTEMPO
QUASE!!! Arthur Cabral faz o pivô para Medina no bico direito da área e ele finaliza para a linha de fundo.
27'
•
1ºTEMPO
Vitinho ajeita para Medina na entrada da área e Jemmes bloqueia a finalização.
26'
•
1ºTEMPO
Partida paralisada para atendimento a Gabriel Justino.
25'
•
1ºTEMPO
Alex Telles cobra escanteio curto pela direita, recebe a devolução e aciona Montoro no meio. Samuel Xavier trava a finalização.
24'
•
1ºTEMPO
Medina aciona Villalba na direita, mas Jemmes consegue travar a finalização para escanteio.
23'
•
1ºTEMPO
Fluminense mantém a bola no campo de ataque.
22'
•
1ºTEMPO
Serna tenta jogada individual pela esquerda, mas Vitinho consegue fazer o desarme.
21'
•
1ºTEMPO
QUASE!!! Soteldo arrisca o chute da entrada da área e a bola passa tirando tinta do travessão.
20'
•
1ºTEMPO
Nonato arranca pela direita e Vitinho faz o desarme para a lateral.
20'
•
1ºTEMPO
Alex Telles cobra escanteio pelo lado direito e a defesa do Fluminense afasta pelo alto.
19'
•
1ºTEMPO
Arthur Cabral finaliza rasteiro de fora da área e Fabio defende em dois tempos.
18'
•
1ºTEMPO
QUASE!!! Otávio arrisca o chute de fora da área e a bola sai rente à trave esquerda de Warleson.
17'
•
1ºTEMPO
Fluminense troca passes no meio de campo.
16'
•
1ºTEMPO
Danilo dá um passe por elevação para Medina no bico direito da área e Ignácio consegue fazer o desarme.
15'
•
1ºTEMPO
Samuel Xavier cruza a bola da direita, Castillo escora de cabeça e a defesa do Botafogo afasta.
14'
•
1ºTEMPO
Soteldo cruza a bola da ponta direita e Ferraresi afasta de cabeça para a lateral.
13'
•
1ºTEMPO
Ganso comete falta em disputa com Gabriel Justino.
12'
•
1ºTEMPO
Danilo tenta lançar Alex Telles na esquerda, mas a bola vai direto para a lateral.
11'
•
1ºTEMPO
Partida paralisada para atendimento a Jemmes.
10'
•
1ºTEMPO
Montoro aciona Alex Telles no lado esquerdo da área, mas ele não consegue o domínio e Ignacio afasta a bola para a lateral.
9'
•
1ºTEMPO
Danilo tenta acionar Kauan Toledo na esquerda, mas Ignacio intercepta o passe para a lateral.
8'
•
1ºTEMPO
Ganso alça a bola da esquerda e Warleson afasta de soco.
7'
•
1ºTEMPO
Botafogo tenta pressionar a saída de bola do Fluminense.
6'
•
1ºTEMPO
Alex Telles arrisca o chute de fora da área e manda a bola por cima do gol, sem perigo.
5'
•
1ºTEMPO
Danilo cruza a bola da ponta esquerda e Serna intercepta no lado direito da área.
4'
•
1ºTEMPO
Cristian Medina tenta roubar a bola no meio de campo e comete falta em Renê.
3'
•
1ºTEMPO
Fluminense troca passes no campo de defesa.
2'
•
1ºTEMPO
Vitinho tenta lançar Lucas Villalba na ponta direita, mas manda a bola pela linha de fundo.
2'
•
1ºTEMPO
Ignácio puxa Arthur Cabral no meio de campo e o árbitro marca falta a favor do Botafogo.
1'
•
1ºTEMPO
Samuel Xavier alça a bola da direita e a defesa do Botafogo afasta.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! A bola está rolando!
PRÉ-JOGO
O Botafogo joba com camisas listradas em preto e branco e calções pretos. O Fluminense veste camisas e calções brancos.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo!
PRÉ-JOGO
A arbitragem é do Rio de Janeiro: Bruno Arleu de Araujo apita a partida, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Luiz Claudio Regazone. Rodolpho Toski Marques comanda o VAR.
PRÉ-JOGO
O Fluminense inicia a partida com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Otávio, Nonato e Ganso; Serna, Rodrigo Castillo e Soteldo.
PRÉ-JOGO
O Botafogo está escalado com Warleson, Vitinho, Justino, Ferraresi e Alex Telles; Medina e Danilo; Montoro, Villalba, Arthur Cabral e Kauan Toledo.
PRÉ-JOGO
Aquecimento concluído e equipes definidas!
PRÉ-JOGO
Os desfalques do Botafogo são John Kennedy, Matheus Reis, Millán, Thiago Silva e Freytes.
PRÉ-JOGO
O Botafogo não conta com Huguinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Allan, Kaio Pantaleão e Júnior Santos, em recuperação.
PRÉ-JOGO
No primeiro turno, o Fluminense venceu o Botafogo por 1x0, com gol de Lucho Acosta.
PRÉ-JOGO
O Botafogo ocupa a 8ª posição na tabela, com 29 pontos. O Fluminense é o 4° colocado, com 34 pontos.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe, a partir de agora, os lances de Botafogo x Fluminense, partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Franclim Carvalho
TECNICO
Warleson
Goleiro
Vitinho
Defesa
Gabriel Justino
Defesa
Nahuel Ferraresi
Defesa
Alex Telles
Defesa
Paulinho
Defesa
Cristian Medina
Meio-Campo
Danilo
Meio-Campo
Álvaro Montoro
Meio-Campo
Danilo Pereira
Atacante
Lucas Villalba
Atacante
Matheus Martins
Atacante
Arthur Cabral
Atacante
Kauan Toledo
Atacante
Jordan Barrera
Meio-Campo
Luis Zubeldía
TECNICO
Fábio
Goleiro
Samuel Xavier
Defesa
Ignácio
Defesa
Jemmes
Defesa
Renê
Defesa
Otávio
Meio-Campo
Nonato
Meio-Campo
Jefferson Savarino
Atacante
Ganso
Meio-Campo
Hércules
Meio-Campo
Kevin Serna
Atacante
Agustín Canobbio
Atacante
Rodrigo Castillo
Atacante
Hulk
Atacante
Yeferson Soteldo
Atacante
Lucho Acosta
Meio-Campo
Bruno Arleu de Araújo (RJ)
ÁRBITRO
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
ASSISTENTE
Luiz Claudio Regazone (RJ)
ASSISTENTE