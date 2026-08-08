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encerrado
Nilton Santos Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Botafogo Botafogo
1 × 1
Fluminense Fluminense

22ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 08/0821h

Minuto a Minuto: Botafogo X Fluminense - 08/08/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Botafogo e Fluminense empatam em partida da 22ª rodada do Brasileirão 2026.

bola

52'

2ºTEMPO

QUASE!!! Lucas Emanuel cruza a bola da esquerda, Arthur Cabral cabeceia na primeira trave e a bola vai na rede pelo lado de fora.

bola

52'

2ºTEMPO

Árbitro adiciona mais 1 minuto aos acréscimos.

bola

51'

2ºTEMPO

Ferraresi alça a bola da direita, Lucas Emanuel cabeceia sem força e Fábio defende.

bola

50'

2ºTEMPO

Hulk cobra falta do meio de campo para a área e Ignácio cabeceia para a linha de fundo.

vermelho

49'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
Marçal, do banco de reservas, é advertido com cartão vermelho por reclamação.

amarelo

48'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Marçal amarelado no banco.

bola

48'

2ºTEMPO

Danilo ajeita a bola na entrada da área e finaliza à direita do gol.

amarelo

47'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Justino é advertido com cartão amarelo.

bola

46'

2ºTEMPO

Arthur Cabral arrisca chute da entrada da área e Fábio encaixa.

bola

46'

2ºTEMPO

Savarino tenta servir Canobbio na entrada da área, mas ele não consegue o domínio.

bola

45'

2ºTEMPO

MAIS 7! Teremos jogo até os 52 minutos.

bola

44'

2ºTEMPO

Publico presente no Nilton Santos: 23.994 torcedores.

bola

43'

2ºTEMPO

Fábio tenta ligação direta e o árbitro aponta impedimento de Hulk.

bola

42'

2ºTEMPO

Hulk acelera pela lateral esquerda, mas Ferraresi e Justino apertam a marcação e a bola escapa pela lateral.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança dupla no Botafogo: Barrera sai, Lucas Emanuel entra.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança dupla no Botafogo: Montoro sai, Danilo Pereira entra.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança no Fluminense: Castillo sai, Hulk entra.

bola

38'

2ºTEMPO

Barrera cai sozinho na área e partida é paralisada para atendimento.

bola

37'

2ºTEMPO

Botafogo mantém pressão no ataque.

bola

36'

2ºTEMPO

Matheus Martins cobra escanteio curto, Montoro invade a área e chuta cruzado. Fabio espalma.

bola

35'

2ºTEMPO

Paulinho avança pela esquerda e Canobbio faz o desarme para escanteio.

bola

34'

2ºTEMPO

Barrera invade a área pela direita e Jemmes faz o desarme para a lateral.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança dupla no Fluminense: Soteldo sai, Lucho Acosta entra.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança dupla no Fluminense: Savarino entra no lugar de Nonato.

bola

32'

2ºTEMPO

Danilo manda a bola por cima do gol na cobrança de falta.

amarelo

31'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Samuel Xavier é advertido com cartão amarelo por discussão com Vitinho.

amarelo

30'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Nonato puxa a camisa de Danilo e é advertido com cartão amarelo.

bola

29'

2ºTEMPO

Matheus Martins cobra escanteio pelo lado esquerdo e Fabio afasta de soco.

bola

28'

2ºTEMPO

Medina tabela com Cabral na esquerda e Ignácio bloqueia o cruzamento para escanteio.

bola

27'

2ºTEMPO

Montoro finaliza de fora da área, para a linha de fundo.

bola

26'

2ºTEMPO

Matheus Martins recebe na entrada da área e finaliza rasteiro, para defesa de Fábio.

bola

25'

2ºTEMPO

DEFENDEU!!! Jordan Barrera arrisca o chute de fora da área e Fábio espalma para escanteio.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança no Botafogo: Paulinho entra no lugar de Alex Telles.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança dupla no Fluminense: Hércules substitui Ganso.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança dupla no Fluminense: Canobbio entra no lugar de Kevin Serna.

amarelo

22'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Ferraresi é advertido com cartão amarelo por reclamação.

bola

21'

2ºTEMPO

DEFENDEU!!! Nonato recebe passe de Samuel Xavier no lado direito da área e finaliza. Warleson defende de cabeça.

bola

20'

2ºTEMPO

Vitinho cruza a bola da ponta direita, mas Arthur Cabral não consegue cabecear.

bola

19'

2ºTEMPO

Alex Telles cobra novo escanteio pelo lado esquerdo e Jemmes afasta pelo alto.

bola

18'

2ºTEMPO

Alex Telles cobra escanteio pelo lado direito e Serna, na segunda trave, afasta de cabeça para novo escanteio.

bola

17'

2ºTEMPO

Rodrigo Castillo para Gabriel Justino com falta no meio de campo.

bola

16'

2ºTEMPO

Fluminense mantém pressão no campo de ataque.

bola

15'

2ºTEMPO

Montoro para Otavio com falta em disputa no meio de campo.

bola

14'

2ºTEMPO

No meio da semana, o Botafogo enfrenta o Cienciano, no Peru, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O Fluminense joga contra o Independiente Rivadavia, no Rio de Janeiro, pela Copa Libertadores.

bola

14'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Vitória. Partida acontece no domingo (16), em Salvador. O Fluminense joga no sábado (15), contra o Palmeiras, no Rio de Janeiro.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança dupla no Botafogo: Matheus Martins entra no lugar de Lucas Villalba.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança dupla no Botafogo: Jordan Barrera entra no lugar de Kauan Toledo.

gol

12'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLUMINENSE!!! Serna cruza a bola da esquerda e Ignacio sobe mais alto para cabecear para o canto direito. A bola ainda bate na trave antes de entrar na rede.

bola

12'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLUMINENSE!!!

bola

11'

2ºTEMPO

Fluminense pressiona em busca do empate.

bola

10'

2ºTEMPO

Montoro lança Lucas Villalba pela faixa direita. Ele invade a área e finaliza fraco, facilitando a defesa de Fábio.

bola

9'

2ºTEMPO

Após pressão do Fluminense, Serna ajeita para Castillo na área e Vitinho bloqueia a finalização.

amarelo

8'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Ignacio chega atrasado em dividida com Medina, comete falta e é advertido com cartão amarelo.

bola

7'

2ºTEMPO

Serna cruza a bola da ponta esquerda e Danilo afasta de cabeça.

bola

6'

2ºTEMPO

Soteldo finaliza da entrada da área. Alex Telles bloqueia para escanteio.

bola

5'

2ºTEMPO

Soteldo vai ao fundo pela esquerda, cruza para Serna escorar de cabeça na segunda trave. Otávio finaliza em cima de Danilo.

bola

4'

2ºTEMPO

Villalba acelera pela faixa esquerda, mas Ignacio toma a frente e protege a chegada da bola ao goleiro Fábio.

bola

3'

2ºTEMPO

Soteldo cruza rasteiro da direita e Ferraresi desvia para escanteio.

bola

2'

2ºTEMPO

Samuel Xavier cruza a bola da direita, Serna cabeceia e Warleson defende com tranquilidade.

bola

1'

2ºTEMPO

Kauan Toledo comete falta em disputa com Samuel Xavier.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
FIM DA PRIMEIRA ETAPA! Botafogo vai para o intervalo vencendo o Fluminense.

bola

48'

1ºTEMPO

Soteldo cruza a bola da direita e Ferraresi intercepta.

bola

47'

1ºTEMPO

Álvaro Montoro cruza rasteiro da esquerda, mas Vitinho finaliza em cima da marcação.

bola

46'

1ºTEMPO

QUASE!!! Ganso cobra escanteio pelo direito e Jemmes cabeceia na segunda trave. A bola desvia na marcação e sai rente à trave direita de Warleson.

bola

45'

1ºTEMPO

MAIS 4! Primeiro tempo irá até os 49 minutos.

gol

43'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BOTAFOGO!!! Alex Telles manda a bola no ângulo direito, sem chances para Fábio na cobrança de falta.

bola

43'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BOTAFOGO!!!

bola

42'

1ºTEMPO

Kauan Toledo para em mais uma falta de Nonato.

bola

41'

1ºTEMPO

Alex Telles cobra falta curta para Montoro. Ele alça a bola da intermediária para a área e Fábio fica com ela.

bola

40'

1ºTEMPO

Kauan Toledo é parado com falta por Nonato no campo de ataque do Fluminense.

bola

39'

1ºTEMPO

Danilo tenta lançar Arthur Cabral na esquerda e Jemmes faz o desarme para a lateral..

bola

38'

1ºTEMPO

Ganso cobra a falta da ponta direita para o gol, Warleson afasta de soco e o árbitro aponta falta de Castillo na disputa.

bola

37'

1ºTEMPO

Soteldo vai ao fundo pela direita e para na falta de Kauan Toledo.

bola

35'

1ºTEMPO

QUASE!!! Danilo tabela com Arthur Cabral na entrada da área, mas Samuel Xavier consegue atrapalhar a finalização. A bola ainda bate em Fábio e volta no jogador do Botafogo antes de se perder pela linha de fundo.

bola

34'

1ºTEMPO

Nonato recebe atendimento médico fora das quatro linhas.

bola

33'

1ºTEMPO

Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, é advertido com cartão amarelo por reclamação.

bola

32'

1ºTEMPO

QUASE!!! Villalba cruza a bola da ponta direita, Medina desvia na primeira trave e a bola acerta a rede pelo lado de fora.

bola

31'

1ºTEMPO

Renê para Villalba com falta no meio de campo.

bola

30'

1ºTEMPO

Kauan Toledo é lançado na esquerda, mas Samuel Xavier consegue fazer o desarme.

bola

29'

1ºTEMPO

Fluminense tenta pressionar a saída de bola do Botafogo.

bola

28'

1ºTEMPO

QUASE!!! Arthur Cabral faz o pivô para Medina no bico direito da área e ele finaliza para a linha de fundo.

bola

27'

1ºTEMPO

Vitinho ajeita para Medina na entrada da área e Jemmes bloqueia a finalização.

bola

26'

1ºTEMPO

Partida paralisada para atendimento a Gabriel Justino.

bola

25'

1ºTEMPO

Alex Telles cobra escanteio curto pela direita, recebe a devolução e aciona Montoro no meio. Samuel Xavier trava a finalização.

bola

24'

1ºTEMPO

Medina aciona Villalba na direita, mas Jemmes consegue travar a finalização para escanteio.

bola

23'

1ºTEMPO

Fluminense mantém a bola no campo de ataque.

bola

22'

1ºTEMPO

Serna tenta jogada individual pela esquerda, mas Vitinho consegue fazer o desarme.

bola

21'

1ºTEMPO

QUASE!!! Soteldo arrisca o chute da entrada da área e a bola passa tirando tinta do travessão.

bola

20'

1ºTEMPO

Nonato arranca pela direita e Vitinho faz o desarme para a lateral.

bola

20'

1ºTEMPO

Alex Telles cobra escanteio pelo lado direito e a defesa do Fluminense afasta pelo alto.

bola

19'

1ºTEMPO

Arthur Cabral finaliza rasteiro de fora da área e Fabio defende em dois tempos.

bola

18'

1ºTEMPO

QUASE!!! Otávio arrisca o chute de fora da área e a bola sai rente à trave esquerda de Warleson.

bola

17'

1ºTEMPO

Fluminense troca passes no meio de campo.

bola

16'

1ºTEMPO

Danilo dá um passe por elevação para Medina no bico direito da área e Ignácio consegue fazer o desarme.

bola

15'

1ºTEMPO

Samuel Xavier cruza a bola da direita, Castillo escora de cabeça e a defesa do Botafogo afasta.

bola

14'

1ºTEMPO

Soteldo cruza a bola da ponta direita e Ferraresi afasta de cabeça para a lateral.

bola

13'

1ºTEMPO

Ganso comete falta em disputa com Gabriel Justino.

bola

12'

1ºTEMPO

Danilo tenta lançar Alex Telles na esquerda, mas a bola vai direto para a lateral.

bola

11'

1ºTEMPO

Partida paralisada para atendimento a Jemmes.

bola

10'

1ºTEMPO

Montoro aciona Alex Telles no lado esquerdo da área, mas ele não consegue o domínio e Ignacio afasta a bola para a lateral.

bola

9'

1ºTEMPO

Danilo tenta acionar Kauan Toledo na esquerda, mas Ignacio intercepta o passe para a lateral.

bola

8'

1ºTEMPO

Ganso alça a bola da esquerda e Warleson afasta de soco.

bola

7'

1ºTEMPO

Botafogo tenta pressionar a saída de bola do Fluminense.

bola

6'

1ºTEMPO

Alex Telles arrisca o chute de fora da área e manda a bola por cima do gol, sem perigo.

bola

5'

1ºTEMPO

Danilo cruza a bola da ponta esquerda e Serna intercepta no lado direito da área.

bola

4'

1ºTEMPO

Cristian Medina tenta roubar a bola no meio de campo e comete falta em Renê.

bola

3'

1ºTEMPO

Fluminense troca passes no campo de defesa.

bola

2'

1ºTEMPO

Vitinho tenta lançar Lucas Villalba na ponta direita, mas manda a bola pela linha de fundo.

bola

2'

1ºTEMPO

Ignácio puxa Arthur Cabral no meio de campo e o árbitro marca falta a favor do Botafogo.

bola

1'

1ºTEMPO

Samuel Xavier alça a bola da direita e a defesa do Botafogo afasta.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
A bola está rolando!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Botafogo joba com camisas listradas em preto e branco e calções pretos. O Fluminense veste camisas e calções brancos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem é do Rio de Janeiro: Bruno Arleu de Araujo apita a partida, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Luiz Claudio Regazone. Rodolpho Toski Marques comanda o VAR.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Fluminense inicia a partida com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Otávio, Nonato e Ganso; Serna, Rodrigo Castillo e Soteldo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Botafogo está escalado com Warleson, Vitinho, Justino, Ferraresi e Alex Telles; Medina e Danilo; Montoro, Villalba, Arthur Cabral e Kauan Toledo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aquecimento concluído e equipes definidas!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os desfalques do Botafogo são John Kennedy, Matheus Reis, Millán, Thiago Silva e Freytes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Botafogo não conta com Huguinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Allan, Kaio Pantaleão e Júnior Santos, em recuperação.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No primeiro turno, o Fluminense venceu o Botafogo por 1x0, com gol de Lucho Acosta.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Botafogo ocupa a 8ª posição na tabela, com 29 pontos. O Fluminense é o 4° colocado, com 34 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe, a partir de agora, os lances de Botafogo x Fluminense, partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Botafogo BOT

  • Franclim Carvalho

    TECNICO

  • Warleson

    Goleiro

  • Vitinho

    Defesa

  • Gabriel JustinoAmarelo

    Defesa

  • Nahuel FerraresiAmarelo

    Defesa

  • Alex TellesSaiuGol

    Defesa

  • PaulinhoEntrou

    Defesa

  • Cristian Medina

    Meio-Campo

  • Danilo

    Meio-Campo

  • Álvaro MontoroSaiu

    Meio-Campo

  • Danilo PereiraEntrou

    Atacante

  • Lucas VillalbaSaiu

    Atacante

  • Matheus MartinsEntrou

    Atacante

  • Arthur Cabral

    Atacante

  • Kauan ToledoSaiu

    Atacante

  • Jordan BarreraEntrouSaiu

    Meio-Campo

Fluminense FLU

  • Luis Zubeldía

    TECNICO

  • Fábio

    Goleiro

  • Samuel XavierAmarelo

    Defesa

  • IgnácioGolAmarelo

    Defesa

  • Jemmes

    Defesa

  • Renê

    Defesa

  • Otávio

    Meio-Campo

  • NonatoSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Jefferson SavarinoEntrou

    Atacante

  • GansoSaiu

    Meio-Campo

  • HérculesEntrou

    Meio-Campo

  • Kevin SernaSaiu

    Atacante

  • Agustín CanobbioEntrou

    Atacante

  • Rodrigo CastilloSaiu

    Atacante

  • HulkEntrou

    Atacante

  • Yeferson SoteldoSaiu

    Atacante

  • Lucho AcostaEntrou

    Meio-Campo

  • Bruno Arleu de Araújo (RJ)

    ÁRBITRO

  • Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

    ASSISTENTE

  • Luiz Claudio Regazone (RJ)

    ASSISTENTE

Botafogo BOT
Fluminense FLU

GOLS

Gol Alex Telles
Ignácio Gol
POSSE DE BOLA
39% 61%
20FINALIZAÇÕES13
8FINALIZAÇÕES CERTAS4
16FALTAS COMETIDAS18
8CRUZAMENTOS14
35PASSES ERRADOS51
6DESARMES12
7ESCANTEIOS7
0IMPEDIMENTOS1
3CARTÕES AMARELOS3
1CARTÕES VERMELHOS0
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