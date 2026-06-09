26ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 06/09•16h
Minuto a Minuto: Remo X Flamengo - 06/09/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! Cartão vermelho pra Edson, por reclamação, após o apito final.
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Flamengo vence um jogo duro contra o Remo por 1x0 no Mangueirão e assume, provisoriamente, a liderança do campeonato.
48'
•
2ºTEMPO
Passe pra Marlon na esquerda de ataque. Forte demais. Lateral Flamengo.
47'
•
2ºTEMPO
Tchamba curte uma de ponta esquerda, chega ao fundo e erra o cruzamento. Tiro de meta pra Rossi cobrar.
46'
•
2ºTEMPO
Marcelinho vai ao fundo pela direita de ataque. Léo Pereira afasta pelo alto.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Se lança ao ataque o time do Remo. Agora é a hora do tudo ou nada.
43'
•
2ºTEMPO
Freitas rouba a bola no meio de campo mas, segundo o juiz, com falta.
42'
•
2ºTEMPO
Remo aperta a marcação, ainda acreditando pelo menos no gol de empate.
41'
•
2ºTEMPO
Flamengo tenta gastar o tempo rodando a bola pelo meio de campo.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Galeano deixa o jogo para a entrada de Edson.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Remo faz suas últimas mexidas. Sai Patrick e entra Poveda.
39'
•
2ºTEMPO
Alef Manga recebe na direita de ataque e bate cruzado. Rossi faz boa intervenção.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Samuel Lino também sai e entra Valencia no seu lugar.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas duas trocas no Flamengo. Sai Lucas Paquetá e entra Saúl.
37'
•
2ºTEMPO
Flamengo prende a bola no seu campo de defesa. Cansaço começa a bater forte.
36'
•
2ºTEMPO
Campo fica pesado demais e algumas poças aparecem em algum trechos do gramado.
35'
•
2ºTEMPO
Defesa do Flamengo falha e Alef Manga fica com a bola pela esquerda de ataque. Ele rola para o meio, mas Ayrton Lucas consegue afastar.
34'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Bruno Henrique encontra Lucas Paquetá na área do Remo, pela esquerda. Ele finaliza e manda na rede pelo lado de fora.
33'
•
2ºTEMPO
Tentativa de jogada pela esquerda de ataque de Marlon. Melhor para Emerson Royal, que fica com o tiro de meta.
32'
•
2ºTEMPO
Vitor Bueno manda balão do meio de campo em direção ao ataque. Defesa flamenguista afasta o perigo.
31'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Joaquín Freitas tenta arrancada pelo meio de campo. Marcelinho chega forte, faz a falta e recebe o cartão amarelo. Ele estava pendurado e desfalcará a equipe na próxima rodada.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pedro deixa o jogo para a entrada de Joaquín Freitas.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Flamengo. Sai Arrascaeta e entra Erick Pulgar.
29'
•
2ºTEMPO
Samuel Lino recebe na área remista pela direita, limpa a marcação e bate. Tchamba consegue bloquear.
28'
•
2ºTEMPO
Marcelinho arranca pela ala direita. Lucas Paquetá rasga no carrinho e corta pra linha lateral.
27'
•
2ºTEMPO
Arrascaeta tenta finta na entrada da área do Remo. Marlon chega junto e faz o desarme limpo.
26'
•
2ºTEMPO
Chuva aperta ainda mais em Belém.
25'
•
2ºTEMPO
Alef Manga arranca pela direita de ataque e cruza rasteiro. Nas costas de Galeano.
24'
•
2ºTEMPO
Patrick derruba Lucas Paquetá no meio de campo. Falta marcada.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gabriel Taliari também deixa o jogo para a entrada de Alef Manga.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Remo. Sai Zé Ricardo e entra Vitor Bueno.
22'
•
2ºTEMPO
Gabriel Taliari domina na entrada da área carioca e chuta. Bola explode na marcação.
21'
•
2ºTEMPO
Marlon recebe na esquerda de ataque e cruza. Léo Ortiz consegue cortar e manda pra longe.
20'
•
2ºTEMPO
Torcida do Remo não se abala e pede para o time reagir.
19'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! SAMUEL LINO! Bom passe de Arrascaeta pra Samuel Lino na área do Remo, pela esquerda. Ele finaliza de bico, no canto esquerdo de Marcelo Rangel, e abre a contagem para o Mengão.
19'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!
18'
•
2ºTEMPO
Troca passes pela faixa central de campo o time do Flamengo, diminuindo um pouco o ritmo.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexe o Flamengo. Sai Carrascal e entra Bruno Henrique.
16'
•
2ºTEMPO
Flamengo segue pressionando no ataque, mas Remo começa e reagir com mais efetividade e faz transições rápidas.
15'
•
2ºTEMPO
Arrascaeta recebe na esquerda de ataque, vai ao fundo e cruza. Marllon afasta o perigo.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no Remo. Sai Yago Pikachu e entra Jajá.
13'
•
2ºTEMPO
Gabriel Taliari faz a famosa cama de gato em Léo Pereira no meio de campo. Falta marcada.
12'
•
2ºTEMPO
Flamengo se empolga e parte novamente para o ataque.
11'
•
2ºTEMPO
MILAGRE DE RANGEL! Ayrton Lucas avança em velocidade pela esquerda de ataque e cruza. Pedro desvia de primeira na pequena área e Marcelo Rangel faz simplesmente um milagre, espalmando pra escanteio.
10'
•
2ºTEMPO
Na base do incentivo da sua torcida, Remo resolve jogar, ao invés de somente se defender.
9'
•
2ºTEMPO
UHHH! Marcelinho cruza pela direita de ataque. Picco sobe bonito e manda de cabeça. À direita do gol de Rossi, com muito perigo.
8'
•
2ºTEMPO
Galeano tenta jogada pela esquerda de ataque. Jorginho disputa com ele e consegue fazer o desarme, jogando para a linha lateral.
7'
•
2ºTEMPO
A chuva, que havia dado uma trégua, agora volta a todo vapor.
6'
•
2ºTEMPO
Bola no ataque, pela esquerda, pra Pedro. Bandeira levanta o pano e marca impedimento na jogada.
5'
•
2ºTEMPO
SENSACIONAL RANGEL! Pedro finaliza de cabeça, à queima roupa, do meio da área do Remo. Marcelo Rangel faz uma defesa maravilhosa e evita o gol do Mengão.
4'
•
2ºTEMPO
NA TRAVE! Samuel Lino recebe na entrada da área do Remo e chuta. Bola acerta o poste direito de Marcelo Rangel.
3'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Carrascal faz falta em Galeano pela direita de ataque e chuta a bola longe na sequência. Amarelo pra ele.
2'
•
2ºTEMPO
Flamengo começa no ataque, pressionando os mandantes.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
47'
•
1ºTEMPO
Juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo.
47'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino derruba Marcelinho na direita do ataque do Remo. Falta marcada.
46'
•
1ºTEMPO
Cobrança de escanteio de Patrick pelo lado direito, cheia de veneno. Defesa corta e joga pra novo escanteio.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos dois minutos de acréscimos.
45'
•
1ºTEMPO
ROOOSSI! Marcelinho cruza na medida pela direita de ataque. Gabriel Taliari finaliza bem de cabeça. Rossi defende e joga pra escanteio.
44'
•
1ºTEMPO
Ritmo do Flamengo diminui nesses instantes finais de primeira etapa. Remo tenta chegar mais ao ataque.
43'
•
1ºTEMPO
Marcelinho tenta jogada pela direita de ataque, mas escorrega e perde o lance.
42'
•
1ºTEMPO
Yago Pikachu cruza pela direita de ataque. Defesa carioca consegue afastar.
41'
•
1ºTEMPO
Jogo esquenta. Jogadores e torcida do Remo não gostam das decisões da arbitragem que, supostamente, favorecem o Flamengo.
40'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Arrascaeta por carrinho em Galeano no meio de campo.
39'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Galeano por reclamação. Juiz não marca possível falta para o Remo no meio de campo, mas marca infração de Gabriel Taliari na sequência.
38'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta recebe livre na área do Remo pela esquerda. Ele tenta passe para o meio e Marllon corta pra escanteio.
37'
•
1ºTEMPO
Leão Azul nem tenta atacar. Os onze jogadores se mantém na defesa, montando um paredão.
36'
•
1ºTEMPO
Emerson Royal vai ao fundo pela direita de ataque. Patrick rasga no carrinho e rouba a bola.
35'
•
1ºTEMPO
Pedro arrisca colocadinha de fora da área. Sem nenhum perigo. Tiro de meta para o Remo.
34'
•
1ºTEMPO
Segue pressionando o time do Flamengo. Remo se segura como pode.
33'
•
1ºTEMPO
Jorginho erra passe do meio de campo em direção a ponta direita de ataque.
32'
•
1ºTEMPO
Marlon cruza pela esquerda de ataque. Léo Pereira recua com o peito e bola fica com Rossi.
31'
•
1ºTEMPO
Lucas Paquetá arrisca de fora da área e manda muito longe.
30'
•
1ºTEMPO
Remo encontra muita dificuldade em sair jogando. Flamengo pressiona e encurrala os donos da casa.
29'
•
1ºTEMPO
MARCELO RANGEEEL! Samuel Lino domina na área do Remo pela esquerda e finaliza rasteiro. O goleirão se estica todo no canto esquerdo e espalma.
28'
•
1ºTEMPO
Contra ataque do Remo. Patrick carrega bem e encontra Gabriel Taliari na área do Flamengo. Ele demora demais na definição e perde a jogada.
27'
•
1ºTEMPO
Emerson Royal também cruza, pela direita de ataque. Picco sobe e afasta o perigo pelo alto.
26'
•
1ºTEMPO
Ayrton Lucas faz jogada de fundo pela esquerda de ataque e cruza. Defesa intercepta e Marcelo Rangel fica com ela.
25'
•
1ºTEMPO
Bola com Arrascaeta na esquerda de ataque. Ele cruza e zaga afasta o perigo.
24'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no campo de ataque a equipe do Flamengo. Remo bem postado.
23'
•
1ºTEMPO
Começa a chover forte em Belém.
22'
•
1ºTEMPO
Cobrança de escanteio da esquerda de Carrascal. Pedro domina na área mandante e isola.
21'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta cobra a falta para o meio da área do Remo. Marcelinho corta de cabeça e cede escanteio.
20'
•
1ºTEMPO
Carrascal parte pra finta pela direita de ataque e é derrubado por Marlon na quina da grande área. Infração é marcada.
19'
•
1ºTEMPO
Pedro chuta de fora da área. Fraquinho. Marcelo Rangel faz defesa com tranquilidade no meio do gol.
18'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta derruba Yago Pikachu no meio de campo. Falta apontada.
17'
•
1ºTEMPO
Yago Pikachu lança do meio de campo em direção a Galeano na ponta esquerda de ataque. Muito forte.
16'
•
1ºTEMPO
Gabriel Taliari cochila com a bola nos pés na entrada da área carioca e acaba desarmado por Samuel Lino. Muita demora pra finalizar.
15'
•
1ºTEMPO
Remo esfria o jogo e troca passes no meio de campo.
14'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta cobra escanteio pela esquerda. Marcelo Rangel sobe no terceiro andar e fica com ela.
13'
•
1ºTEMPO
Carrascal recebe na direita de ataque, na área do Remo, e rola para o meio. Pedro tenta chegar, mas zaga desvia e manda pra escanteio.
12'
•
1ºTEMPO
Galeano pega sobra de fora da área e arrisca. Muito longe do gol de Rossi.
11'
•
1ºTEMPO
Início de jogo em ritmo acelerado, com Flamengo mantendo maior posse de bola e Remo tentando contra atacar sempre que possível.
10'
•
1ºTEMPO
Yago Pikachu coloca Galeano pra correr na ponta direita de ataque. Ele tenta cruzar, mas Léo Pereira intercepta.
9'
•
1ºTEMPO
Ao som de muitas vaias, Flamengo roda a bola no campo de ataque.
8'
•
1ºTEMPO
Empurrão de Samuel Lino em cima de Marcelinho dentro da área do Remo. Falta apontada.
7'
•
1ºTEMPO
Marcelinho recebe na direita de ataque e cruza. Emerson Royal recolhe, sozinho, e sai jogando.
6'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino recebe na esquerda de ataque, entra na área mandante e rola para o meio. Carrascal chega batendo e joga pra fora.
5'
•
1ºTEMPO
Troca passes na faixa central de campo o time do Flamengo.
4'
•
1ºTEMPO
Pedro derruba Tchamba no meio de campo. Falta marcada.
3'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta domina na entrada da área mandante, limpa a jogada e arrisca. Bola sai à esquerda do gol de Marcelo Rangel.
2'
•
1ºTEMPO
Torcida do Remo faz uma festa sensacional no Mangueirão.
1'
•
1ºTEMPO
O Remo joga de camisas azuis e calções e meiões brancos. O Flamengo vem a campo de camisas e meiões vermelhos e calções pretos.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Mangueirão.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Lucas Casagrande (PR), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR).
PRÉ-JOGO
Flamengo definido por Leonardo Jardim: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.
PRÉ-JOGO
Remo escalado por Léo Condé: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Patrick, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Galeano e Gabriel Taliari.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão o desfalque de João Lucas, lesionado. Os visitantes não contarão com Alex Sandro e Evertton Araújo, entregues ao departamento médico. Gonzalo Plata, que ainda não retornou após venda cancelada para o Dínamo Moscou, também ficará de fora da partida.
PRÉ-JOGO
Pelo lado carioca, o momento é bom e a equipe quer emendar a terceira vitória consecutiva na competição. O principal objetivo é tentar assumir a ponta da tabela, que nesse momento é do Palmeiras, apenas 1 ponto na frente.
PRÉ-JOGO
O time paraense está há 7 jogos oficiais sem vencer e amarga a penúltima colocação na tabela do Brasileirão. A equipe conta com o apoio massivo dos seus torcedores pra reverter esse quadro negativo. Vencer é fundamental pra tentar sair da zona da degola o mais rápido possível.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão Azul recebeu o Coritiba e perdeu por 3x2. O Mengão jogou em casa contra o Mirassol e levou a melhor, vencendo por 2x0.
PRÉ-JOGO
O Remo ocupa a 19ª colocação na tabela, com 23 pontos conquistados, enquanto o Flamengo está na 2ª posição, com 51 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 20 partidas entre as equipes. O Remo venceu 3, o Flamengo levou a melhor em 14 oportunidades, além de 3 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém, no Pará.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Remo e Flamengo, jogo válido pela 26ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 16h.
Leonardo Condé
TECNICO
Marcelo Rangel
Goleiro
Marcelinho
Defesa
Marllon
Defesa
Duplexe Tchamba
Defesa
Marlon
Defesa
Patrick
Meio-Campo
Poveda
Atacante
Leonel Picco
Meio-Campo
Zé Ricardo
Meio-Campo
Vitor Bueno
Meio-Campo
Yago Pikachu
Meio-Campo
Jajá
Atacante
Antonio Galeano
Atacante
Edson
Meio-Campo
Gabriel Taliari
Atacante
Alef Manga
Atacante
Leonardo Jardim
TECNICO
Agustín Rossi
Goleiro
Emerson Royal
Defesa
Léo Ortiz
Defesa
Léo Pereira
Defesa
Ayrton Lucas
Defesa
Jorginho Frello
Meio-Campo
Lucas Paquetá
Meio-Campo
Saúl Niguez
Meio-Campo
De Arrascaeta
Meio-Campo
Erick Pulgar
Meio-Campo
Jorge Carrascal
Meio-Campo
Bruno Henrique
Atacante
Samuel Lino
Atacante
Anthony Valencia
Atacante
Pedro
Atacante
Joaquín Freitas
Atacante
Lucas Casagrande (PR)
ÁRBITRO
Bruno Boschilia (PR)
ASSISTENTE
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
ASSISTENTE
Anderson Ribeira Gonçalves (GO)
QUARTO ÁRBITRO