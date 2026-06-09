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encerrado
Mangueirão Belém, Pará
Remo Remo
0 × 1
Flamengo Flamengo

26ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 06/0916h

Minuto a Minuto: Remo X Flamengo - 06/09/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

vermelho

50'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
Cartão vermelho pra Edson, por reclamação, após o apito final.

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Flamengo vence um jogo duro contra o Remo por 1x0 no Mangueirão e assume, provisoriamente, a liderança do campeonato.

bola

48'

2ºTEMPO

Passe pra Marlon na esquerda de ataque. Forte demais. Lateral Flamengo.

bola

47'

2ºTEMPO

Tchamba curte uma de ponta esquerda, chega ao fundo e erra o cruzamento. Tiro de meta pra Rossi cobrar.

bola

46'

2ºTEMPO

Marcelinho vai ao fundo pela direita de ataque. Léo Pereira afasta pelo alto.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Se lança ao ataque o time do Remo. Agora é a hora do tudo ou nada.

bola

43'

2ºTEMPO

Freitas rouba a bola no meio de campo mas, segundo o juiz, com falta.

bola

42'

2ºTEMPO

Remo aperta a marcação, ainda acreditando pelo menos no gol de empate.

bola

41'

2ºTEMPO

Flamengo tenta gastar o tempo rodando a bola pelo meio de campo.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Galeano deixa o jogo para a entrada de Edson.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Remo faz suas últimas mexidas. Sai Patrick e entra Poveda.

bola

39'

2ºTEMPO

Alef Manga recebe na direita de ataque e bate cruzado. Rossi faz boa intervenção.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Samuel Lino também sai e entra Valencia no seu lugar.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas duas trocas no Flamengo. Sai Lucas Paquetá e entra Saúl.

bola

37'

2ºTEMPO

Flamengo prende a bola no seu campo de defesa. Cansaço começa a bater forte.

bola

36'

2ºTEMPO

Campo fica pesado demais e algumas poças aparecem em algum trechos do gramado.

bola

35'

2ºTEMPO

Defesa do Flamengo falha e Alef Manga fica com a bola pela esquerda de ataque. Ele rola para o meio, mas Ayrton Lucas consegue afastar.

bola

34'

2ºTEMPO

PRA FORA! Bruno Henrique encontra Lucas Paquetá na área do Remo, pela esquerda. Ele finaliza e manda na rede pelo lado de fora.

bola

33'

2ºTEMPO

Tentativa de jogada pela esquerda de ataque de Marlon. Melhor para Emerson Royal, que fica com o tiro de meta.

bola

32'

2ºTEMPO

Vitor Bueno manda balão do meio de campo em direção ao ataque. Defesa flamenguista afasta o perigo.

amarelo

31'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Joaquín Freitas tenta arrancada pelo meio de campo. Marcelinho chega forte, faz a falta e recebe o cartão amarelo. Ele estava pendurado e desfalcará a equipe na próxima rodada.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pedro deixa o jogo para a entrada de Joaquín Freitas.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Flamengo. Sai Arrascaeta e entra Erick Pulgar.

bola

29'

2ºTEMPO

Samuel Lino recebe na área remista pela direita, limpa a marcação e bate. Tchamba consegue bloquear.

bola

28'

2ºTEMPO

Marcelinho arranca pela ala direita. Lucas Paquetá rasga no carrinho e corta pra linha lateral.

bola

27'

2ºTEMPO

Arrascaeta tenta finta na entrada da área do Remo. Marlon chega junto e faz o desarme limpo.

bola

26'

2ºTEMPO

Chuva aperta ainda mais em Belém.

bola

25'

2ºTEMPO

Alef Manga arranca pela direita de ataque e cruza rasteiro. Nas costas de Galeano.

bola

24'

2ºTEMPO

Patrick derruba Lucas Paquetá no meio de campo. Falta marcada.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gabriel Taliari também deixa o jogo para a entrada de Alef Manga.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Remo. Sai Zé Ricardo e entra Vitor Bueno.

bola

22'

2ºTEMPO

Gabriel Taliari domina na entrada da área carioca e chuta. Bola explode na marcação.

bola

21'

2ºTEMPO

Marlon recebe na esquerda de ataque e cruza. Léo Ortiz consegue cortar e manda pra longe.

bola

20'

2ºTEMPO

Torcida do Remo não se abala e pede para o time reagir.

gol

19'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! SAMUEL LINO! Bom passe de Arrascaeta pra Samuel Lino na área do Remo, pela esquerda. Ele finaliza de bico, no canto esquerdo de Marcelo Rangel, e abre a contagem para o Mengão.

bola

19'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!!

bola

18'

2ºTEMPO

Troca passes pela faixa central de campo o time do Flamengo, diminuindo um pouco o ritmo.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexe o Flamengo. Sai Carrascal e entra Bruno Henrique.

bola

16'

2ºTEMPO

Flamengo segue pressionando no ataque, mas Remo começa e reagir com mais efetividade e faz transições rápidas.

bola

15'

2ºTEMPO

Arrascaeta recebe na esquerda de ataque, vai ao fundo e cruza. Marllon afasta o perigo.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no Remo. Sai Yago Pikachu e entra Jajá.

bola

13'

2ºTEMPO

Gabriel Taliari faz a famosa cama de gato em Léo Pereira no meio de campo. Falta marcada.

bola

12'

2ºTEMPO

Flamengo se empolga e parte novamente para o ataque.

bola

11'

2ºTEMPO

MILAGRE DE RANGEL! Ayrton Lucas avança em velocidade pela esquerda de ataque e cruza. Pedro desvia de primeira na pequena área e Marcelo Rangel faz simplesmente um milagre, espalmando pra escanteio.

bola

10'

2ºTEMPO

Na base do incentivo da sua torcida, Remo resolve jogar, ao invés de somente se defender.

bola

9'

2ºTEMPO

UHHH! Marcelinho cruza pela direita de ataque. Picco sobe bonito e manda de cabeça. À direita do gol de Rossi, com muito perigo.

bola

8'

2ºTEMPO

Galeano tenta jogada pela esquerda de ataque. Jorginho disputa com ele e consegue fazer o desarme, jogando para a linha lateral.

bola

7'

2ºTEMPO

A chuva, que havia dado uma trégua, agora volta a todo vapor.

bola

6'

2ºTEMPO

Bola no ataque, pela esquerda, pra Pedro. Bandeira levanta o pano e marca impedimento na jogada.

bola

5'

2ºTEMPO

SENSACIONAL RANGEL! Pedro finaliza de cabeça, à queima roupa, do meio da área do Remo. Marcelo Rangel faz uma defesa maravilhosa e evita o gol do Mengão.

bola

4'

2ºTEMPO

NA TRAVE! Samuel Lino recebe na entrada da área do Remo e chuta. Bola acerta o poste direito de Marcelo Rangel.

amarelo

3'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Carrascal faz falta em Galeano pela direita de ataque e chuta a bola longe na sequência. Amarelo pra ele.

bola

2'

2ºTEMPO

Flamengo começa no ataque, pressionando os mandantes.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

47'

1ºTEMPO

Juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo.

bola

47'

1ºTEMPO

Samuel Lino derruba Marcelinho na direita do ataque do Remo. Falta marcada.

bola

46'

1ºTEMPO

Cobrança de escanteio de Patrick pelo lado direito, cheia de veneno. Defesa corta e joga pra novo escanteio.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos dois minutos de acréscimos.

bola

45'

1ºTEMPO

ROOOSSI! Marcelinho cruza na medida pela direita de ataque. Gabriel Taliari finaliza bem de cabeça. Rossi defende e joga pra escanteio.

bola

44'

1ºTEMPO

Ritmo do Flamengo diminui nesses instantes finais de primeira etapa. Remo tenta chegar mais ao ataque.

bola

43'

1ºTEMPO

Marcelinho tenta jogada pela direita de ataque, mas escorrega e perde o lance.

bola

42'

1ºTEMPO

Yago Pikachu cruza pela direita de ataque. Defesa carioca consegue afastar.

bola

41'

1ºTEMPO

Jogo esquenta. Jogadores e torcida do Remo não gostam das decisões da arbitragem que, supostamente, favorecem o Flamengo.

amarelo

40'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Arrascaeta por carrinho em Galeano no meio de campo.

amarelo

39'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Galeano por reclamação. Juiz não marca possível falta para o Remo no meio de campo, mas marca infração de Gabriel Taliari na sequência.

bola

38'

1ºTEMPO

Arrascaeta recebe livre na área do Remo pela esquerda. Ele tenta passe para o meio e Marllon corta pra escanteio.

bola

37'

1ºTEMPO

Leão Azul nem tenta atacar. Os onze jogadores se mantém na defesa, montando um paredão.

bola

36'

1ºTEMPO

Emerson Royal vai ao fundo pela direita de ataque. Patrick rasga no carrinho e rouba a bola.

bola

35'

1ºTEMPO

Pedro arrisca colocadinha de fora da área. Sem nenhum perigo. Tiro de meta para o Remo.

bola

34'

1ºTEMPO

Segue pressionando o time do Flamengo. Remo se segura como pode.

bola

33'

1ºTEMPO

Jorginho erra passe do meio de campo em direção a ponta direita de ataque.

bola

32'

1ºTEMPO

Marlon cruza pela esquerda de ataque. Léo Pereira recua com o peito e bola fica com Rossi.

bola

31'

1ºTEMPO

Lucas Paquetá arrisca de fora da área e manda muito longe.

bola

30'

1ºTEMPO

Remo encontra muita dificuldade em sair jogando. Flamengo pressiona e encurrala os donos da casa.

bola

29'

1ºTEMPO

MARCELO RANGEEEL! Samuel Lino domina na área do Remo pela esquerda e finaliza rasteiro. O goleirão se estica todo no canto esquerdo e espalma.

bola

28'

1ºTEMPO

Contra ataque do Remo. Patrick carrega bem e encontra Gabriel Taliari na área do Flamengo. Ele demora demais na definição e perde a jogada.

bola

27'

1ºTEMPO

Emerson Royal também cruza, pela direita de ataque. Picco sobe e afasta o perigo pelo alto.

bola

26'

1ºTEMPO

Ayrton Lucas faz jogada de fundo pela esquerda de ataque e cruza. Defesa intercepta e Marcelo Rangel fica com ela.

bola

25'

1ºTEMPO

Bola com Arrascaeta na esquerda de ataque. Ele cruza e zaga afasta o perigo.

bola

24'

1ºTEMPO

Roda a bola no campo de ataque a equipe do Flamengo. Remo bem postado.

bola

23'

1ºTEMPO

Começa a chover forte em Belém.

bola

22'

1ºTEMPO

Cobrança de escanteio da esquerda de Carrascal. Pedro domina na área mandante e isola.

bola

21'

1ºTEMPO

Arrascaeta cobra a falta para o meio da área do Remo. Marcelinho corta de cabeça e cede escanteio.

bola

20'

1ºTEMPO

Carrascal parte pra finta pela direita de ataque e é derrubado por Marlon na quina da grande área. Infração é marcada.

bola

19'

1ºTEMPO

Pedro chuta de fora da área. Fraquinho. Marcelo Rangel faz defesa com tranquilidade no meio do gol.

bola

18'

1ºTEMPO

Arrascaeta derruba Yago Pikachu no meio de campo. Falta apontada.

bola

17'

1ºTEMPO

Yago Pikachu lança do meio de campo em direção a Galeano na ponta esquerda de ataque. Muito forte.

bola

16'

1ºTEMPO

Gabriel Taliari cochila com a bola nos pés na entrada da área carioca e acaba desarmado por Samuel Lino. Muita demora pra finalizar.

bola

15'

1ºTEMPO

Remo esfria o jogo e troca passes no meio de campo.

bola

14'

1ºTEMPO

Arrascaeta cobra escanteio pela esquerda. Marcelo Rangel sobe no terceiro andar e fica com ela.

bola

13'

1ºTEMPO

Carrascal recebe na direita de ataque, na área do Remo, e rola para o meio. Pedro tenta chegar, mas zaga desvia e manda pra escanteio.

bola

12'

1ºTEMPO

Galeano pega sobra de fora da área e arrisca. Muito longe do gol de Rossi.

bola

11'

1ºTEMPO

Início de jogo em ritmo acelerado, com Flamengo mantendo maior posse de bola e Remo tentando contra atacar sempre que possível.

bola

10'

1ºTEMPO

Yago Pikachu coloca Galeano pra correr na ponta direita de ataque. Ele tenta cruzar, mas Léo Pereira intercepta.

bola

9'

1ºTEMPO

Ao som de muitas vaias, Flamengo roda a bola no campo de ataque.

bola

8'

1ºTEMPO

Empurrão de Samuel Lino em cima de Marcelinho dentro da área do Remo. Falta apontada.

bola

7'

1ºTEMPO

Marcelinho recebe na direita de ataque e cruza. Emerson Royal recolhe, sozinho, e sai jogando.

bola

6'

1ºTEMPO

Samuel Lino recebe na esquerda de ataque, entra na área mandante e rola para o meio. Carrascal chega batendo e joga pra fora.

bola

5'

1ºTEMPO

Troca passes na faixa central de campo o time do Flamengo.

bola

4'

1ºTEMPO

Pedro derruba Tchamba no meio de campo. Falta marcada.

bola

3'

1ºTEMPO

Arrascaeta domina na entrada da área mandante, limpa a jogada e arrisca. Bola sai à esquerda do gol de Marcelo Rangel.

bola

2'

1ºTEMPO

Torcida do Remo faz uma festa sensacional no Mangueirão.

bola

1'

1ºTEMPO

O Remo joga de camisas azuis e calções e meiões brancos. O Flamengo vem a campo de camisas e meiões vermelhos e calções pretos.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Mangueirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Lucas Casagrande (PR), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Flamengo definido por Leonardo Jardim: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Remo escalado por Léo Condé: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Patrick, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Galeano e Gabriel Taliari.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão o desfalque de João Lucas, lesionado. Os visitantes não contarão com Alex Sandro e Evertton Araújo, entregues ao departamento médico. Gonzalo Plata, que ainda não retornou após venda cancelada para o Dínamo Moscou, também ficará de fora da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado carioca, o momento é bom e a equipe quer emendar a terceira vitória consecutiva na competição. O principal objetivo é tentar assumir a ponta da tabela, que nesse momento é do Palmeiras, apenas 1 ponto na frente.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time paraense está há 7 jogos oficiais sem vencer e amarga a penúltima colocação na tabela do Brasileirão. A equipe conta com o apoio massivo dos seus torcedores pra reverter esse quadro negativo. Vencer é fundamental pra tentar sair da zona da degola o mais rápido possível.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão Azul recebeu o Coritiba e perdeu por 3x2. O Mengão jogou em casa contra o Mirassol e levou a melhor, vencendo por 2x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Remo ocupa a 19ª colocação na tabela, com 23 pontos conquistados, enquanto o Flamengo está na 2ª posição, com 51 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 20 partidas entre as equipes. O Remo venceu 3, o Flamengo levou a melhor em 14 oportunidades, além de 3 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém, no Pará.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Remo e Flamengo, jogo válido pela 26ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 16h.

Remo REM

  • Leonardo Condé

    TECNICO

  • Marcelo Rangel

    Goleiro

  • MarcelinhoAmarelo

    Defesa

  • Marllon

    Defesa

  • Duplexe Tchamba

    Defesa

  • Marlon

    Defesa

  • PatrickSaiu

    Meio-Campo

  • Poveda Entrou

    Atacante

  • Leonel Picco

    Meio-Campo

  • Zé RicardoSaiu

    Meio-Campo

  • Vitor BuenoEntrou

    Meio-Campo

  • Yago PikachuSaiu

    Meio-Campo

  • JajáEntrou

    Atacante

  • Antonio GaleanoSaiuAmarelo

    Atacante

  • EdsonEntrouVermelho

    Meio-Campo

  • Gabriel TaliariSaiu

    Atacante

  • Alef MangaEntrou

    Atacante

Flamengo FLA

  • Leonardo Jardim

    TECNICO

  • Agustín Rossi

    Goleiro

  • Emerson Royal

    Defesa

  • Léo Ortiz

    Defesa

  • Léo Pereira

    Defesa

  • Ayrton Lucas

    Defesa

  • Jorginho Frello

    Meio-Campo

  • Lucas PaquetáSaiu

    Meio-Campo

  • Saúl NiguezEntrou

    Meio-Campo

  • De ArrascaetaSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Erick PulgarEntrou

    Meio-Campo

  • Jorge CarrascalSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Bruno HenriqueEntrou

    Atacante

  • Samuel LinoSaiuGol

    Atacante

  • Anthony ValenciaEntrou

    Atacante

  • PedroSaiu

    Atacante

  • Joaquín FreitasEntrou

    Atacante

  • Lucas Casagrande (PR)

    ÁRBITRO

  • Bruno Boschilia (PR)

    ASSISTENTE

  • Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

    ASSISTENTE

  • Anderson Ribeira Gonçalves (GO)

    QUARTO ÁRBITRO

Remo REM
Flamengo FLA

GOLS

Samuel Lino Gol
POSSE DE BOLA
33% 67%
6FINALIZAÇÕES16
1FINALIZAÇÕES CERTAS5
10FALTAS COMETIDAS13
9CRUZAMENTOS15
37PASSES ERRADOS30
9DESARMES8
7ESCANTEIOS9
1IMPEDIMENTOS1
2CARTÕES AMARELOS2
1CARTÕES VERMELHOS0
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