26ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 06/09•16h
Minuto a Minuto: Internacional X Santos - 06/09/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! APITA O ÁRBITRO! Com um a mais desde o 1º tempo o Santos abre 3 a 0, Internacional é valente, faz dois gols, mas não consegue empatar no fim do jogo!
52'
•
2ºTEMPO
Santos tenta cozinhar o jogo e prende a bola em seu campo de ataque.
51'
•
2ºTEMPO
Da ala direita, Bruno Gomes levanta na segunda trave, Felix Torres sobe muito, mas não alcança de cabeça.
50'
•
2ºTEMPO
Lima recebe bola nas costas da zaga, demora para chutar e na hora de driblar Aguirre no mano a mano, é desarmado.
49'
•
2ºTEMPO
Brasileirão em andamento: Cruzeiro 3 x 1 Athletico-PR; Remo 0 x 1 Flamengo.
48'
•
2ºTEMPO
Vamos até os 53 minutos!!!
47'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! BRUNO HENNRIQUE!!! O meia bate com categoria, deslocando Brazão e jogando a bola no canto esquerdo!!!
47'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!!
46'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI CONFIRMADO! E o árbitro aponta a marca da cal novamente!
45'
•
2ºTEMPO
E Alex Gomes Stefano é chamado para avaliar o lance na cabine do VAR.
44'
•
2ºTEMPO
E a chatice continua! Como o jogador brasileiro é chato!
43'
•
2ºTEMPO
E o tradicional bolinho de jogadores de ambas as equipes cercam o árbitro, cada um querendo algo diferente.
42'
•
2ºTEMPO
É PÊNALTI!!! Vitinho recebe carga de Miguelito, que empurra dentro da área!
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Inter, Eliasson entra e Carbonero sai.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... E Miguelito entra na vaga deixada por Rollheiser.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mais alterações no Santos. João Schmidt entra no lugar de Gustavo Henrique...
38'
•
2ºTEMPO
Brasileirão em andamento: Cruzeiro 2 x 1 Athletico-PR; Remo 0 x 1 Flamengo.
37'
•
2ºTEMPO
A torcida do Santos canta alto atrás do gol de Brazão.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Lima fica com a vaga de Bontempo.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cuca saca Gabigol e coloca Thaciano...
34'
•
2ºTEMPO
23.748 torcedores estão presentes no Beira Rio.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Aguirre faz falta por trás em Arthur na sequência da jogada e recebe o amarelo.
32'
•
2ºTEMPO
Carbonero toca no contrapé de Aguirre na entrada da área, Arthur desarma e sai jogando.
31'
•
2ºTEMPO
Santos mantém a posse de bola no ataque e faz o Inter correr atrás da bola.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Villagra entra no lugar de Ronaldo.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexidas no Inter. Bruno Henrique entra no lugar de Alan Patrick...
28'
•
2ºTEMPO
Brasileirão em andamento: Cruzeiro 1 x 1 Athletico-PR; Remo 0 x 1 Flamengo.
27'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Agora é a vez de Escobar ser amarelado, por falta dura em Vitinho.
26'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! E Vitinho não fica para trás, também toma o amarelinho.
25'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Gustavo Henrique quase sai no soco com Vitinho e é amarelado de graça.
24'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! E ´pela falta em Arthur, Paulinho é amarelado.
23'
•
2ºTEMPO
Desde 2008 o Santos não vence o Internacional dentro do Beira Rio.
22'
•
2ºTEMPO
Arthur recebe falta por trás de Paulinho, fica bravo com o adversário e reclama com o árbitro.
21'
•
2ºTEMPO
Bontempo recebe falta por trás de Felix Torres e fica se contorcendo em dores perto da área técnica do Santos.
20'
•
2ºTEMPO
Santos vai vencendo sua terceira partida seguida como visitante.
19'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Ronaldo reclama com o árbitro e é presenteado com o amarelo.
18'
•
2ºTEMPO
Santos rouba a bola na intermediária, Gabigol recebe de Arthur e chuta, a bola desvia em Mercado e sai. É escanteio.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança no Inter. Paulinho entra no lugar de Thiago Maia.
16'
•
2ºTEMPO
Inter troca passes em seu campo de defesa!
15'
•
2ºTEMPO
Bola é levantada na área do Inter e a bola bate no braço de Arão. Falta.
14'
•
2ºTEMPO
Alan Patrick faz falta em Gustavo Henrique e reclama com a arbitragem.
13'
•
2ºTEMPO
Depois do ímpeto inicial do Inter, aos poucos o Santos começa a valorizar mais a posse da bola.
12'
•
2ºTEMPO
Arthur dá outra dinâmica para o meio de campo do Santos e prende a bola em seu pé.
11'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Gabigol recebe o amarelo.
10'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Santos. Sai Caballero e entra Arthur.
9'
•
2ºTEMPO
Bola levantada na área do Santos, Luan Peres afasta parcialmente e na sequência a bola bate no braço de Alan Patrick.
8'
•
2ºTEMPO
Vitinho recebe de Bruno Gomes, cruza na primeira trave e Luan Peres afasta.
7'
•
2ºTEMPO
Inter volta com tudo para o segundo tempo e mesmo com um a menos encurrala o Santos.
6'
•
2ºTEMPO
Bola é alçada novamente na área e o ataque do Inter não consegue finalizar.
5'
•
2ºTEMPO
Carbonero costura a zaga do Santos e recebe falta na entrada da área.
4'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! AGUIRRE!!! Escanteio é cobrado da direita, a zaga afasta parcialmente para frente e o lateral solta o petardo de primeira, no ângulo direito de Brazão que voa, mas não alcança! QUE GOLAÇO!!!
4'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!!
3'
•
2ºTEMPO
Bruno Gomes cobra falta no meio da área e a zaga paulista afasta de cabeça.
2'
•
2ºTEMPO
BRAZÃO!!! Carbonerso solta o pé na entrada da área e o goleiro santista faz ótima defesa pelo alto.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Inter. Sai Sanabria e entra Aguirre.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar em Porto Alegre!
51'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do 1º tempo! Santos vai vencendo fácil por 3 a 0.
50'
•
1ºTEMPO
Carbonero passa pela marcação de Igor Vinícius e cruza nas mãos de Brazão.
49'
•
1ºTEMPO
Santos segura a bola em seu campo de defesa, Brazão fica com a posse e é obrigado a dar um chutão depois da chegada de Sanabria.
48'
•
1ºTEMPO
Rollheiser vê Gabigol dentro da área, cruza da esquerda e Vitinho chega na frente para fazer o corte.
47'
•
1ºTEMPO
Brasileirão em andamento: Cruzeiro 1 x 1 Athletico-PR; Remo 0 x 0 Flamengo.
46'
•
1ºTEMPO
Pelo Brasileirão, o Inter foi a única equipe que ainda não venceu no pós Copa.
45'
•
1ºTEMPO
Sobe a placa com seis de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Agora é o Inter que troca passes, mas sem efetividade.
43'
•
1ºTEMPO
Santos troca passes no ataque e o Inter se fecha com os 10 em campo.
42'
•
1ºTEMPO
Caballero recebe de Rollheiser na ponta esquerda, cruza e Mercado se antecipa a Gabigol para fazer o corte.
41'
•
1ºTEMPO
E a torcida do Inter já joga a toalha. Mais pessoas vão deixando as dependências do Beira Rio!
40'
•
1ºTEMPO
Oliva faz dois gols em dois jogos seguidos pelo Brasileirão!
39'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SANTOS!!! OLIVA!!! Rollheiser recebe na ponta esquerda e cruza, o volante aparece entre Felix Torres e Mercado e testa firme no canto direito para fazer o terceiro!!!
39'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SANTOS!!!
38'
•
1ºTEMPO
Matheus Cunha recebe bola mal recuada e não evita o escanteio. A coisa está feia para o time gaúcho.
37'
•
1ºTEMPO
Gabriel Bontempo estica demais a bola para Igor Vinícius na ponta direita e o lateral não alcança. Tiro de meta.
36'
•
1ºTEMPO
Com um a menos e com o placar adverso, o Inter não tem escolha... precisa partir para cima do Santos.
35'
•
1ºTEMPO
Mais uma bola de Bruno Gomes na área santista e Brazão no segundo pau tira com um tapa.
34'
•
1ºTEMPO
Alan Patrick cobra escanteio do canto direito e Vitinho cabeceia sem perigo para fora.
33'
•
1ºTEMPO
Thiago Maia abre em Bruno Gomes na ponta direita, ele cruza travado por Escobar e ganha escanteio.
32'
•
1ºTEMPO
Brasileirão em andamento: Cruzeiro 1 x 0 Athletico-PR; Remo 0 x 0 Flamengo.
31'
•
1ºTEMPO
E a torcida Colorada está totalmente desanimada nas dependências do Beira Rio.
30'
•
1ºTEMPO
E acredite... já tem torcedor do Inter deixando o Beira Rio!
29'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SANTOS!!! GABIGOL!!! O atacante bate mal no canto esquerdo, Matheus Cunha chega nela, mas não evita!!!
29'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SANTOS!!!
28'
•
1ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! E a cor do cartão muda! Matheus Bahia é expulso!
27'
•
1ºTEMPO
A falta é clara. A dúvida é se Matheus Bahia deve ou não ser expulso!
26'
•
1ºTEMPO
Alex Gomes Stefano vai para a cabine do VAR!
25'
•
1ºTEMPO
E pelo pênalti em Gabigol, Matheus Bahia é amarelado.
24'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI!!! Rollheiser acha linda bola para Gabigol entre dois zagueiros, o atacante invade a área e é derrubado por Matheus Bahia!
23'
•
1ºTEMPO
Ronaldo bota Matheus Bahia para correr, ele passa por Oliva e na cobertura Igor Vinícius corta para a lateral.
22'
•
1ºTEMPO
Vitinho recebe bola esticada de Bruno Gomes na ponta direita e cruza travado por Escobar, que chega de carrinho.
21'
•
1ºTEMPO
Felix Torres agora faz desarme na linha de fundo pra cima de Caballero e parte da torcida do Inter incentiva o zagueiro.
20'
•
1ºTEMPO
Brasileirão em andamento: Cruzeiro 0 x 0 Athletico-PR; Remo 0 x 0 Flamengo.
19'
•
1ºTEMPO
Alan Patrick solta a bomba na cobrança de falta, mas como a falta é de muito longe, amortece dentro da área.
18'
•
1ºTEMPO
Bruno Gomes tenta girar pra cima da marcação de Caballero e recebe falta do gringo.
17'
•
1ºTEMPO
Vitinho cruza, Carbonero domina com liberdade no segundo pau e chuta travado pela zaga.
16'
•
1ºTEMPO
Neste momento, o jogo fica concentrado no meio de campo, com muito perde e ganha. Jogo é brigado.
15'
•
1ºTEMPO
Brazão dá lindo drible, porém perigoso, sendo o último homem.
14'
•
1ºTEMPO
Santos troca passes na ponta esquerda e sem brincadeira, Felix Torres chega para afastar com um chutão.
13'
•
1ºTEMPO
Internacional mantém a bola no meio de campo e o Santos fica fechadinho, apostando nos contra ataques.
12'
•
1ºTEMPO
Thiago Maia faz falta em Rollheiser na intermediária e reclama com a arbitragem.
11'
•
1ºTEMPO
Escobar recebeu o terceiro amarelo e não enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada.
10'
•
1ºTEMPO
Toda vez que Felix Torres pega na bola, a torcida Colorada vaia.
9'
•
1ºTEMPO
Gabigol faz seu nono gol contra o Internacional em toda a sua carreira!
8'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SANTOS!!! GABIGOL!!! Felix Torres vacila na frente do atacante, ele rouba a bola, invade a área e chuta cruzado, a bola bate na trave esquerda de Matheus Cunha e entra!!!
8'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SANTOS!!!
7'
•
1ºTEMPO
Bruno Gomes recebe na ponta direita, cruza na área e a zaga do Santos afasta de cabeça.
6'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Rollheiser dá um pontapé em Vitinho na ponta direita e recebe o 1º amarelo da partida.
5'
•
1ºTEMPO
Bola é alçada na área do Santos e Brazão sai do gol para cortar com um soco.
4'
•
1ºTEMPO
Carbonero recebe de Thiago Maia na entrada da área, chuta com desvio na zaga e ganga escanteio.
3'
•
1ºTEMPO
Bruno Gomes tenta o passe na linha de fundo a Vitinho e Gustavo Henrique bem posicionado faz o corte.
2'
•
1ºTEMPO
Carbonero bate a falta e a bola explode na barreira santista.
1'
•
1ºTEMPO
Igor Vinícius comete falta e Carbonero a um passo da grande área. Vem bola na área de Brazão.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Bola rolado no Beira Rio!!!
PRÉ-JOGO
Internacional vem a campo com camisas vermelhas, calções e meiões brancos. Já o Santos veste camisas listradas em preto e branco, calções e meiões pretos.
PRÉ-JOGO
As duas equipes já estão perfiladas para a execução do hino nacional brasileiro.
PRÉ-JOGO
O dono do apito é Alex Gomes Stefano, que vai comandar seu 11º jogo neste Brasileirão.
PRÉ-JOGO
As duas equipes foram eliminadas por rivais no meio de semana pela Copa do Brasil. Inter foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 1 e o Santos pelo Palmeiras por 3 a 0, ambos nos placares agregados. Sentimento ruim para os torcedores!
PRÉ-JOGO
Santos tenta a segunda vitória seguida fora de seus domínios para ficar pelo menos sete pontos a frente do próprio Inter e ir mais tranquilo para as quartas da Sula, onde enfrentará o Atlético-MG no próximo meio de semana.
PRÉ-JOGO
Com a vitória do Mirassol contra o Coritiba hoje de manha, mesmo se vencer, o Inter continua no Z-4. O técnico Paulo Pezzolano está pressionado por bons resultados.
PRÉ-JOGO
Faz frio e está nublado na capital gaúcha. Os termômetros marcam 14 graus.
PRÉ-JOGO
No 1º turno, os times jogaram na Vila Belmiro com vitória Colorada por 2 a 1. Os gols foram marcados por Carbonero e Zé Ivaldo contra, e Neymar.
PRÉ-JOGO
Santos por sua vez é o 14º, com 29 pontos somados. Na última rodada, o time venceu o rival Corinthians em Itaquera, pelo placar de 1 a 0.
PRÉ-JOGO
Com apenas 25 pontos somados até aqui, o Inter é o 18º na tabela. Na rodada passada, a equipe foi até a Fonte Nova e perdeu para o Bahia por 3 a 2.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedor! Dentro de alguns minutos a bola vai rolar para um grande jogo da 26ª rodada do Brasileirão Série A! O Internacional recebe o Santos no Beira Rio!
PRÉ-JOGO
Aguardando o início do jogo.
Paulo Pezzolano
TECNICO
Matheus Cunha
Goleiro
Bruno Gomes
Meio-Campo
Félix Torres
Defesa
Gabriel Mercado
Defesa
Matheus Bahia
Defesa
Ronaldo
Meio-Campo
Rodrigo Villagra
Meio-Campo
Thiago Maia
Meio-Campo
Paulinho
Meio-Campo
Alan Patrick
Meio-Campo
Bruno Henrique
Meio-Campo
Vitinho
Atacante
Johan Carbonero
Atacante
Niclas Eliasson
Atacante
Antonio Sanabria
Atacante
Braian Aguirre
Defesa
Cuca
TECNICO
Gabriel Brazão
Goleiro
Igor Vinícius
Defesa
Willian Arão
Meio-Campo
Luan Peres
Defesa
Gonzalo Escobar
Defesa
Gustavo Henrique
Meio-Campo
João Schmidt
Meio-Campo
Christian Oliva
Meio-Campo
Gabriel Bontempo
Meio-Campo
Lima
Meio-Campo
Benja Rollheiser
Atacante
Miguelito
Meio-Campo
Gustavo Caballero
Atacante
Arthur
Meio-Campo
Gabriel Barbosa
Atacante
Thaciano
Meio-Campo
Alex Gomes Stefano (RJ)
ÁRBITRO
Luiz Claudio Regazone (RJ)
ASSISTENTE
Thayse Marques Fonseca (RJ)
ASSISTENTE