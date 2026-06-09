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encerrado
Beira-Rio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Internacional Internacional
2 × 3
Santos Santos

26ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 06/0916h

Minuto a Minuto: Internacional X Santos - 06/09/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
APITA O ÁRBITRO! Com um a mais desde o 1º tempo o Santos abre 3 a 0, Internacional é valente, faz dois gols, mas não consegue empatar no fim do jogo!

bola

52'

2ºTEMPO

Santos tenta cozinhar o jogo e prende a bola em seu campo de ataque.

bola

51'

2ºTEMPO

Da ala direita, Bruno Gomes levanta na segunda trave, Felix Torres sobe muito, mas não alcança de cabeça.

bola

50'

2ºTEMPO

Lima recebe bola nas costas da zaga, demora para chutar e na hora de driblar Aguirre no mano a mano, é desarmado.

bola

49'

2ºTEMPO

Brasileirão em andamento: Cruzeiro 3 x 1 Athletico-PR; Remo 0 x 1 Flamengo.

bola

48'

2ºTEMPO

Vamos até os 53 minutos!!!

bola_goal

47'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! BRUNO HENNRIQUE!!! O meia bate com categoria, deslocando Brazão e jogando a bola no canto esquerdo!!!

bola

47'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!!

bola

46'

2ºTEMPO

PÊNALTI CONFIRMADO! E o árbitro aponta a marca da cal novamente!

bola

45'

2ºTEMPO

E Alex Gomes Stefano é chamado para avaliar o lance na cabine do VAR.

bola

44'

2ºTEMPO

E a chatice continua! Como o jogador brasileiro é chato!

bola

43'

2ºTEMPO

E o tradicional bolinho de jogadores de ambas as equipes cercam o árbitro, cada um querendo algo diferente.

bola

42'

2ºTEMPO

É PÊNALTI!!! Vitinho recebe carga de Miguelito, que empurra dentro da área!

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Inter, Eliasson entra e Carbonero sai.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... E Miguelito entra na vaga deixada por Rollheiser.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mais alterações no Santos. João Schmidt entra no lugar de Gustavo Henrique...

bola

38'

2ºTEMPO

Brasileirão em andamento: Cruzeiro 2 x 1 Athletico-PR; Remo 0 x 1 Flamengo.

bola

37'

2ºTEMPO

A torcida do Santos canta alto atrás do gol de Brazão.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Lima fica com a vaga de Bontempo.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cuca saca Gabigol e coloca Thaciano...

bola

34'

2ºTEMPO

23.748 torcedores estão presentes no Beira Rio.

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Aguirre faz falta por trás em Arthur na sequência da jogada e recebe o amarelo.

bola

32'

2ºTEMPO

Carbonero toca no contrapé de Aguirre na entrada da área, Arthur desarma e sai jogando.

bola

31'

2ºTEMPO

Santos mantém a posse de bola no ataque e faz o Inter correr atrás da bola.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Villagra entra no lugar de Ronaldo.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexidas no Inter. Bruno Henrique entra no lugar de Alan Patrick...

bola

28'

2ºTEMPO

Brasileirão em andamento: Cruzeiro 1 x 1 Athletico-PR; Remo 0 x 1 Flamengo.

amarelo

27'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Agora é a vez de Escobar ser amarelado, por falta dura em Vitinho.

amarelo

26'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
E Vitinho não fica para trás, também toma o amarelinho.

amarelo

25'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Gustavo Henrique quase sai no soco com Vitinho e é amarelado de graça.

amarelo

24'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
E ´pela falta em Arthur, Paulinho é amarelado.

bola

23'

2ºTEMPO

Desde 2008 o Santos não vence o Internacional dentro do Beira Rio.

bola

22'

2ºTEMPO

Arthur recebe falta por trás de Paulinho, fica bravo com o adversário e reclama com o árbitro.

bola

21'

2ºTEMPO

Bontempo recebe falta por trás de Felix Torres e fica se contorcendo em dores perto da área técnica do Santos.

bola

20'

2ºTEMPO

Santos vai vencendo sua terceira partida seguida como visitante.

amarelo

19'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Ronaldo reclama com o árbitro e é presenteado com o amarelo.

bola

18'

2ºTEMPO

Santos rouba a bola na intermediária, Gabigol recebe de Arthur e chuta, a bola desvia em Mercado e sai. É escanteio.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança no Inter. Paulinho entra no lugar de Thiago Maia.

bola

16'

2ºTEMPO

Inter troca passes em seu campo de defesa!

bola

15'

2ºTEMPO

Bola é levantada na área do Inter e a bola bate no braço de Arão. Falta.

bola

14'

2ºTEMPO

Alan Patrick faz falta em Gustavo Henrique e reclama com a arbitragem.

bola

13'

2ºTEMPO

Depois do ímpeto inicial do Inter, aos poucos o Santos começa a valorizar mais a posse da bola.

bola

12'

2ºTEMPO

Arthur dá outra dinâmica para o meio de campo do Santos e prende a bola em seu pé.

amarelo

11'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Gabigol recebe o amarelo.

substituicao

10'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Santos. Sai Caballero e entra Arthur.

bola

9'

2ºTEMPO

Bola levantada na área do Santos, Luan Peres afasta parcialmente e na sequência a bola bate no braço de Alan Patrick.

bola

8'

2ºTEMPO

Vitinho recebe de Bruno Gomes, cruza na primeira trave e Luan Peres afasta.

bola

7'

2ºTEMPO

Inter volta com tudo para o segundo tempo e mesmo com um a menos encurrala o Santos.

bola

6'

2ºTEMPO

Bola é alçada novamente na área e o ataque do Inter não consegue finalizar.

bola

5'

2ºTEMPO

Carbonero costura a zaga do Santos e recebe falta na entrada da área.

gol

4'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! AGUIRRE!!! Escanteio é cobrado da direita, a zaga afasta parcialmente para frente e o lateral solta o petardo de primeira, no ângulo direito de Brazão que voa, mas não alcança! QUE GOLAÇO!!!

bola

4'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!!

bola

3'

2ºTEMPO

Bruno Gomes cobra falta no meio da área e a zaga paulista afasta de cabeça.

bola

2'

2ºTEMPO

BRAZÃO!!! Carbonerso solta o pé na entrada da área e o goleiro santista faz ótima defesa pelo alto.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Inter. Sai Sanabria e entra Aguirre.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar em Porto Alegre!

fim

51'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do 1º tempo! Santos vai vencendo fácil por 3 a 0.

bola

50'

1ºTEMPO

Carbonero passa pela marcação de Igor Vinícius e cruza nas mãos de Brazão.

bola

49'

1ºTEMPO

Santos segura a bola em seu campo de defesa, Brazão fica com a posse e é obrigado a dar um chutão depois da chegada de Sanabria.

bola

48'

1ºTEMPO

Rollheiser vê Gabigol dentro da área, cruza da esquerda e Vitinho chega na frente para fazer o corte.

bola

47'

1ºTEMPO

Brasileirão em andamento: Cruzeiro 1 x 1 Athletico-PR; Remo 0 x 0 Flamengo.

bola

46'

1ºTEMPO

Pelo Brasileirão, o Inter foi a única equipe que ainda não venceu no pós Copa.

bola

45'

1ºTEMPO

Sobe a placa com seis de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Agora é o Inter que troca passes, mas sem efetividade.

bola

43'

1ºTEMPO

Santos troca passes no ataque e o Inter se fecha com os 10 em campo.

bola

42'

1ºTEMPO

Caballero recebe de Rollheiser na ponta esquerda, cruza e Mercado se antecipa a Gabigol para fazer o corte.

bola

41'

1ºTEMPO

E a torcida do Inter já joga a toalha. Mais pessoas vão deixando as dependências do Beira Rio!

bola

40'

1ºTEMPO

Oliva faz dois gols em dois jogos seguidos pelo Brasileirão!

gol

39'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SANTOS!!! OLIVA!!! Rollheiser recebe na ponta esquerda e cruza, o volante aparece entre Felix Torres e Mercado e testa firme no canto direito para fazer o terceiro!!!

bola

39'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

38'

1ºTEMPO

Matheus Cunha recebe bola mal recuada e não evita o escanteio. A coisa está feia para o time gaúcho.

bola

37'

1ºTEMPO

Gabriel Bontempo estica demais a bola para Igor Vinícius na ponta direita e o lateral não alcança. Tiro de meta.

bola

36'

1ºTEMPO

Com um a menos e com o placar adverso, o Inter não tem escolha... precisa partir para cima do Santos.

bola

35'

1ºTEMPO

Mais uma bola de Bruno Gomes na área santista e Brazão no segundo pau tira com um tapa.

bola

34'

1ºTEMPO

Alan Patrick cobra escanteio do canto direito e Vitinho cabeceia sem perigo para fora.

bola

33'

1ºTEMPO

Thiago Maia abre em Bruno Gomes na ponta direita, ele cruza travado por Escobar e ganha escanteio.

bola

32'

1ºTEMPO

Brasileirão em andamento: Cruzeiro 1 x 0 Athletico-PR; Remo 0 x 0 Flamengo.

bola

31'

1ºTEMPO

E a torcida Colorada está totalmente desanimada nas dependências do Beira Rio.

bola

30'

1ºTEMPO

E acredite... já tem torcedor do Inter deixando o Beira Rio!

bola_goal

29'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SANTOS!!! GABIGOL!!! O atacante bate mal no canto esquerdo, Matheus Cunha chega nela, mas não evita!!!

bola

29'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SANTOS!!!

vermelho

28'

1ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
E a cor do cartão muda! Matheus Bahia é expulso!

bola

27'

1ºTEMPO

A falta é clara. A dúvida é se Matheus Bahia deve ou não ser expulso!

bola

26'

1ºTEMPO

Alex Gomes Stefano vai para a cabine do VAR!

bola

25'

1ºTEMPO

E pelo pênalti em Gabigol, Matheus Bahia é amarelado.

bola

24'

1ºTEMPO

PÊNALTI!!! Rollheiser acha linda bola para Gabigol entre dois zagueiros, o atacante invade a área e é derrubado por Matheus Bahia!

bola

23'

1ºTEMPO

Ronaldo bota Matheus Bahia para correr, ele passa por Oliva e na cobertura Igor Vinícius corta para a lateral.

bola

22'

1ºTEMPO

Vitinho recebe bola esticada de Bruno Gomes na ponta direita e cruza travado por Escobar, que chega de carrinho.

bola

21'

1ºTEMPO

Felix Torres agora faz desarme na linha de fundo pra cima de Caballero e parte da torcida do Inter incentiva o zagueiro.

bola

20'

1ºTEMPO

Brasileirão em andamento: Cruzeiro 0 x 0 Athletico-PR; Remo 0 x 0 Flamengo.

bola

19'

1ºTEMPO

Alan Patrick solta a bomba na cobrança de falta, mas como a falta é de muito longe, amortece dentro da área.

bola

18'

1ºTEMPO

Bruno Gomes tenta girar pra cima da marcação de Caballero e recebe falta do gringo.

bola

17'

1ºTEMPO

Vitinho cruza, Carbonero domina com liberdade no segundo pau e chuta travado pela zaga.

bola

16'

1ºTEMPO

Neste momento, o jogo fica concentrado no meio de campo, com muito perde e ganha. Jogo é brigado.

bola

15'

1ºTEMPO

Brazão dá lindo drible, porém perigoso, sendo o último homem.

bola

14'

1ºTEMPO

Santos troca passes na ponta esquerda e sem brincadeira, Felix Torres chega para afastar com um chutão.

bola

13'

1ºTEMPO

Internacional mantém a bola no meio de campo e o Santos fica fechadinho, apostando nos contra ataques.

bola

12'

1ºTEMPO

Thiago Maia faz falta em Rollheiser na intermediária e reclama com a arbitragem.

bola

11'

1ºTEMPO

Escobar recebeu o terceiro amarelo e não enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada.

bola

10'

1ºTEMPO

Toda vez que Felix Torres pega na bola, a torcida Colorada vaia.

bola

9'

1ºTEMPO

Gabigol faz seu nono gol contra o Internacional em toda a sua carreira!

gol

8'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SANTOS!!! GABIGOL!!! Felix Torres vacila na frente do atacante, ele rouba a bola, invade a área e chuta cruzado, a bola bate na trave esquerda de Matheus Cunha e entra!!!

bola

8'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

7'

1ºTEMPO

Bruno Gomes recebe na ponta direita, cruza na área e a zaga do Santos afasta de cabeça.

amarelo

6'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Rollheiser dá um pontapé em Vitinho na ponta direita e recebe o 1º amarelo da partida.

bola

5'

1ºTEMPO

Bola é alçada na área do Santos e Brazão sai do gol para cortar com um soco.

bola

4'

1ºTEMPO

Carbonero recebe de Thiago Maia na entrada da área, chuta com desvio na zaga e ganga escanteio.

bola

3'

1ºTEMPO

Bruno Gomes tenta o passe na linha de fundo a Vitinho e Gustavo Henrique bem posicionado faz o corte.

bola

2'

1ºTEMPO

Carbonero bate a falta e a bola explode na barreira santista.

bola

1'

1ºTEMPO

Igor Vinícius comete falta e Carbonero a um passo da grande área. Vem bola na área de Brazão.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Bola rolado no Beira Rio!!!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Internacional vem a campo com camisas vermelhas, calções e meiões brancos. Já o Santos veste camisas listradas em preto e branco, calções e meiões pretos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes já estão perfiladas para a execução do hino nacional brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O dono do apito é Alex Gomes Stefano, que vai comandar seu 11º jogo neste Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes foram eliminadas por rivais no meio de semana pela Copa do Brasil. Inter foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 1 e o Santos pelo Palmeiras por 3 a 0, ambos nos placares agregados. Sentimento ruim para os torcedores!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Santos tenta a segunda vitória seguida fora de seus domínios para ficar pelo menos sete pontos a frente do próprio Inter e ir mais tranquilo para as quartas da Sula, onde enfrentará o Atlético-MG no próximo meio de semana.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com a vitória do Mirassol contra o Coritiba hoje de manha, mesmo se vencer, o Inter continua no Z-4. O técnico Paulo Pezzolano está pressionado por bons resultados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Faz frio e está nublado na capital gaúcha. Os termômetros marcam 14 graus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No 1º turno, os times jogaram na Vila Belmiro com vitória Colorada por 2 a 1. Os gols foram marcados por Carbonero e Zé Ivaldo contra, e Neymar.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Santos por sua vez é o 14º, com 29 pontos somados. Na última rodada, o time venceu o rival Corinthians em Itaquera, pelo placar de 1 a 0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com apenas 25 pontos somados até aqui, o Inter é o 18º na tabela. Na rodada passada, a equipe foi até a Fonte Nova e perdeu para o Bahia por 3 a 2.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, torcedor! Dentro de alguns minutos a bola vai rolar para um grande jogo da 26ª rodada do Brasileirão Série A! O Internacional recebe o Santos no Beira Rio!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aguardando o início do jogo.

Internacional INT

  • Paulo Pezzolano

    TECNICO

  • Matheus Cunha

    Goleiro

  • Bruno Gomes

    Meio-Campo

  • Félix Torres

    Defesa

  • Gabriel Mercado

    Defesa

  • Matheus BahiaVermelho

    Defesa

  • RonaldoSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Rodrigo VillagraEntrou

    Meio-Campo

  • Thiago MaiaSaiu

    Meio-Campo

  • PaulinhoEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Alan PatrickSaiu

    Meio-Campo

  • Bruno HenriqueEntrouGol

    Meio-Campo

  • VitinhoAmarelo

    Atacante

  • Johan CarboneroSaiu

    Atacante

  • Niclas EliassonEntrou

    Atacante

  • Antonio SanabriaSaiu

    Atacante

  • Braian AguirreEntrouGolAmarelo

    Defesa

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Gabriel Brazão

    Goleiro

  • Igor Vinícius

    Defesa

  • Willian Arão

    Meio-Campo

  • Luan Peres

    Defesa

  • Gonzalo EscobarAmarelo

    Defesa

  • Gustavo HenriqueSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • João SchmidtEntrou

    Meio-Campo

  • Christian Oliva Gol

    Meio-Campo

  • Gabriel BontempoSaiu

    Meio-Campo

  • LimaEntrou

    Meio-Campo

  • Benja RollheiserSaiuAmarelo

    Atacante

  • MiguelitoEntrou

    Meio-Campo

  • Gustavo CaballeroSaiu

    Atacante

  • ArthurEntrou

    Meio-Campo

  • Gabriel BarbosaSaiuGolGolAmarelo

    Atacante

  • ThacianoEntrou

    Meio-Campo

  • Alex Gomes Stefano (RJ)

    ÁRBITRO

  • Luiz Claudio Regazone (RJ)

    ASSISTENTE

  • Thayse Marques Fonseca (RJ)

    ASSISTENTE

Internacional INT
Santos SAN

GOLS

Gol Braian Aguirre
Gol Bruno Henrique
Gabriel Barbosa Gol
Gabriel Barbosa Gol
Christian Oliva Gol
POSSE DE BOLA
43% 57%
13FINALIZAÇÕES5
6FINALIZAÇÕES CERTAS3
18FALTAS COMETIDAS15
13CRUZAMENTOS3
31PASSES ERRADOS23
5DESARMES9
7ESCANTEIOS2
0IMPEDIMENTOS3
4CARTÕES AMARELOS4
1CARTÕES VERMELHOS0
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