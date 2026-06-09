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encerrado
Mineirão Belo Horizonte, Minas Gerais
Cruzeiro Cruzeiro
3 × 1
Athletico-PR Athletico-PR

26ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 06/0916h

Minuto a Minuto: Cruzeiro X Athletico-PR - 06/09/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Cruzeiro volta a vencer após dois jogos e se aproxima do G5.

bola

50'

2ºTEMPO

Matheus Pereira experimenta chute pela esquerda da área com pouco ângulo e manda por cima.

bola

49'

2ºTEMPO

Encerrados: Internacional 2x3 Santos e Remo 0x1 Flamengo.

bola

48'

2ºTEMPO

Em andamento: Internacional 2x3 Santos e Remo 0x1 Flamengo.

substituicao

47'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lucho Rodríguez no lugar de Kaio Jorge.

substituicao

46'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Cabuloso: sai Matheus Henrique, entra Zé Lucas.

bola

46'

2ºTEMPO

OTÁVIO!!! Luiz Gustavo recebe de frente na entrada da área, deixa João Costa no chão e chuta colocado para defesa do goleiro.

bola

45'

2ºTEMPO

Seis de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Público: 26.320 torcedores.

bola

43'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Cruzeiro visita o Santos, já o Athletico tem clássico contra o Coritiba.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
João Costa vem para o jogo no lugar de Gerson.

bola

41'

2ºTEMPO

Em andamento: Internacional 1x3 Santos e Remo 0x1 Flamengo.

bola

40'

2ºTEMPO

Furacão vai perdendo uma invencibilidade de dez jogos.

bola

39'

2ºTEMPO

Odair quer seu time mais avançado no ataque.

bola_goal

37'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Kaio Jorge bate colocado no canto direito, desloca Mycael e amplia!

bola

37'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!

bola

36'

2ºTEMPO

Torcida pede Kaio Jorge.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Viveros, entra Renan Peixoto.

bola

34'

2ºTEMPO

Odair Hellmann reclama mas a penalidade está confirmada.

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
PÊNALTI PARA O CRUZEIRO! Contra-ataque com bola longa para Kaio Jorge, o atacante acelera para área, corta para esquerda e acaba derrubado por Mycael.

bola

32'

2ºTEMPO

Otávio sai atento dentro da área para corrigir erro de Fabrício Bruno na frente de Viveros.

bola

30'

2ºTEMPO

Portilla bate muito por baixo da bola na entrada da área e manda longe.

bola

29'

2ºTEMPO

OTÁVIO! Boa defesa do jovem goleiro na finalização rasteira de Viveros pela direita da área.

bola

28'

2ºTEMPO

Sobe o volume o torcedor da casa.

bola

27'

2ºTEMPO

Festa Azul Celeste no Mineirão.

gol

26'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Romero recebe de Matheus Pereira na entrada da área, corta bonito na frente de Dantas e chuta colocado no canto de Mycael!

bola

26'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Wesley, vai Arroyo.

bola

24'

2ºTEMPO

OPA! Vargas recebe enfiada de Viveros na direita da área e cai após choque com Fabrício Bruno. Daiane manda seguir.

bola

23'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Cruzeiro visita o Santos, já o Athletico tem clássico contra o Coritiba.

bola

22'

2ºTEMPO

Em andamento: Internacional 1x3 Santos e Remo 0x1 Flamengo.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Leozinho entra Vargas.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Athletico, entra Zapelli sai João Cruz.

amarelo

19'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Fabrício Bruno.

bola

18'

2ºTEMPO

Aguirre mergulha de peixinho na área e evita cruzamento de Villaba.

amarelo

17'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Aguirre segura Kaio Jorge no meio campo e recebe amarelo.

bola

16'

2ºTEMPO

Athletico roda a bola perto da entrada da área.

bola

15'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Cruzeiro visita o Santos, já o Athletico tem clássico contra o Coritiba.

bola

14'

2ºTEMPO

Kaio Jorge bate torto de pé direito da entrada da área e manda à esquerda.

bola

13'

2ºTEMPO

Arroyo alça da meia direita para esquerda da área e Gilberto tira de cabeça.

bola

12'

2ºTEMPO

Torcedor do Cruzeiro sobe o volume incentivando a equipe.

bola

11'

2ºTEMPO

Arroyo cruza do bico da área pela direita e Matheus Pereira não consegue o desvio de peixinho.

bola

9'

2ºTEMPO

Segundo tempo começa mais morno.

bola

8'

2ºTEMPO

Viveros domina lançamento longo na ponta direita, tenta chegar no fundo mas bate muito forte. Arremesso.

bola

7'

2ºTEMPO

Matheus Pereira bate escanteio da esquerda e Esquivel corta no meio da área.

bola

6'

2ºTEMPO

Athletico joga com linhas baixas e segue buscando os contra-ataques.

bola

5'

2ºTEMPO

Cruzeiro trabalha a bola no campo de ataque.

bola

4'

2ºTEMPO

Os dois times terão a semana cheia para treinos e descanso antes da próxima rodada.

bola

3'

2ºTEMPO

Em andamento: Internacional 1x3 Santos e Remo 0x0 Flamengo.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Jadson para entrada de Portilla.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Athletico, sai Arthur Dias entra Esquivel.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Artur Jorge volta com Villalba no lugar de Rojas.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

54'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

53'

1ºTEMPO

OTÁÁVIO!!! Saída rápida do Athletico pelo meio, Luiz Gustavo solta bomba de canhota e o goleiro da casa voa bonito no canto esquerdo para espalmar.

bola_nogoal

52'

1ºTEMPO

MYYYCAEL!!! Matheus Pereira bate de canhota no cantinho direito e o goleiro voa bonito para salvar!

bola

51'

1ºTEMPO

Luiz Gustavo reclama da marcação, mas a penalidade está confirmada.

bola

50'

1ºTEMPO

PÊNALTI PARA O CRUZEIRO! Cabine revê a falta de Luiz Gustavo em Matheus Pereira e confirma dentro da área, em cima da linha.

bola

49'

1ºTEMPO

Matheus Pereira corre na ponta esquerda saindo da área e sofre falta de Luiz Gustavo.

bola

48'

1ºTEMPO

Bom primeiro tempo no Mineirão.

bola

47'

1ºTEMPO

Vamos até 51.

bola

46'

1ºTEMPO

Festa do torcedor rubro-negro no setor dos visitantes.

gol

45'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! GOLAÇO! João Cruz chega antes de Fagner na ponta esquerda, domina voltando para o bico da área e chuta colocado no canto oposto. A bola pega na trave e morre lá dentro!

bola

45'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!

bola

44'

1ºTEMPO

GOL ANULADO! Impedimento confirmado.

bola

43'

1ºTEMPO

VAR EM AÇÃO! Cabine verifica posicionamento de Gerson.

bola

42'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Rojas bate escanteio da esquerda, Kaio Jorge cabeceia em cima da defesa, ela sobra para Gerson que toca por elevação para pequena área e Matheus Henrique marca de peixinho!

bola

42'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!

bola

42'

1ºTEMPO

Em andamento: Internacional 0x3 Santos e Remo 0x0 Flamengo.

bola

41'

1ºTEMPO

Villalba no trabalho de aquecimento. Reservas do Athletico também.

bola

40'

1ºTEMPO

Cruzeiro é melhor após o gol de Matheus Pereira.

bola

39'

1ºTEMPO

UUUHH!!! Boa jogada do Crzueiro pelo meio, Romero fica com a bola limpa após dividida de Gerson, leva para frente da área e finaliza à esquerda da meta.

bola

38'

1ºTEMPO

Fabrício Bruno força enfiada na ponta direita, ela passa por Arroyo e sai em tiro de meta.

bola

37'

1ºTEMPO

Em andamento: Internacional 0x2 Santos e Remo 0x0 Flamengo.

bola

36'

1ºTEMPO

UUHH! Fagner cruza da ponta direita para o meio da área, Matheus Pereira ganha de cabeça e testa à direita da meta.

bola

35'

1ºTEMPO

Já de pé o camisa 9 do Furacão.

bola

34'

1ºTEMPO

Viveros caído para atendimento médico.

amarelo

33'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Falta por trás de Rojas em Viveros e sobe o primeiro amarelo.

bola

32'

1ºTEMPO

MYCAEL! Arroyo recebe enfiada de bola nas costas da defesa pela esquerda, bate rasteiro e o goleiro cai para espalmar.

bola

31'

1ºTEMPO

Sétimo gol de Matheus Pereira na temporada.

gol

30'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Gerson cruza do bico da área pela esquerda para perto da marca penal, Matheus Pereira cabeceia livre e manda fora do alcance de Mycael!

bola

30'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!

bola

29'

1ºTEMPO

PRA FOORA!!! Boa troca de passes do Athletico dentro da área do Cruzeiro, Mendoza recebe escorada de Viveros e chapa de canhota para fora.

bola

28'

1ºTEMPO

COISA FEIA! João Cruz pega muito por baixo da bola no cruzamento da ponta direita e joga direto para fora.

bola

27'

1ºTEMPO

Rojas bate escanteio da esquerda aberto, João Marcelo toca de cabeça e manda por cima.

bola

26'

1ºTEMPO

Matheus Pereira bate escanteio da direita com força para o lado oposto, a defesa sobe bem e corta de cabeça.

bola

25'

1ºTEMPO

Odair Hellmann bastante agitado na beira do campo.

bola

24'

1ºTEMPO

Arroyo recebe de Matheus Pereira na meia direita, leva para entrada da área e chuta travado por Jadson.

bola

23'

1ºTEMPO

Matheus Pereira bate falta da ponta direita para pequena área e Mycael vai no alto para ficar com ela.

bola

22'

1ºTEMPO

Fagner desarma Arthur Dias na ponta direita e sofre falta ao ser puxado.

bola

21'

1ºTEMPO

Posse de bola: Cruzeiro 59% x 41% Athletico.

bola

20'

1ºTEMPO

Romero caído no campo de ataque após choque com a mão de João Cruz.

bola

19'

1ºTEMPO

Viveros empurra Fabrício Bruno pelas costas e comete falta de ataque.

bola

18'

1ºTEMPO

Toca de lado o Cruzeiro perto do meio campo.

bola

17'

1ºTEMPO

Fagner recebe de Matheus Pereira na direita, leva para o fundo e cruza com desvio de Luiz Gustavo. Defesa de Mycael.

bola

16'

1ºTEMPO

Viveros encara marcação de João Marcelo dentro da área, adianta muito para o fundo e sai com bola e tudo.

bola

15'

1ºTEMPO

Rojas bate escanteio da esquerda para entrada da área, mas Matheus Henrique pega mascado jogando para cima.

bola

14'

1ºTEMPO

PRA FOOORA!!! Leozinho desarma Matheus Henrique no meio campo, arranca com espaço pelo meio, chega na entrada da área e chuta colocado pertinho do ângulo de Otávio.

bola

13'

1ºTEMPO

Furacão joga com sua linha de três zagueiros e Gilberto e Mendoza fazendo as alas.

bola

12'

1ºTEMPO

Erro do Cruzeiro na saída de bola, João Cruz carrega com espaço pelo meio e chuta muito forte, mas sem direção.

bola

11'

1ºTEMPO

OTÁVIO! Leozinho recebe esticada na ponta direita com espaço, invade a área e toca no meio para Gilberto. O lateral bate rasante com a destra e dá trabalho ao goleiro da casa.

bola

10'

1ºTEMPO

Em andamento: Internacional 0x1 Santos e Remo 0x0 Flamengo.

bola

9'

1ºTEMPO

Athletico ainda não passou do meio campo.

bola

8'

1ºTEMPO

Bola longa buscando Arroyo no ataque, mas Dantas corta de cabeça.

bola

7'

1ºTEMPO

PRA FOORA!!! Romero cruza da ponta direita para o meio da área, Jadson fura ao tentar cortar e deixa limpa para Gerson. O camisa 8 bate forte de canhota e manda por cima.

bola

6'

1ºTEMPO

Otávio recebe recuo na área e dá um bico para frente na aproximação de Viveros.

bola

5'

1ºTEMPO

Gerson puxa Jadson no meio campo e Daiane aponta falta.

bola

4'

1ºTEMPO

PERDEEEU!!! Romero recebe enfiada no fundo da área pela direita e cruza rasteiro para segunda trave. Rojas finaliza de canhota com liberdade mas joga por cima.

bola

3'

1ºTEMPO

Cruzeiro roda a bola no campo de ataque.

bola

2'

1ºTEMPO

Matheus Henrique recebe ajeitada de Matheus Pereira na frente da área, bate com a destra e manda por cima.

bola

2'

1ºTEMPO

Mais de 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

bola

1'

1ºTEMPO

Cruzeiro de camisa azul e calção branco, Athletico veste rubro-negro.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Mineirão!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados e daqui a pouco a bola rola.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No primeiro turno o Furacão bateu a Raposa por 2x1 em Curitiba.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A árbitra da partida será Daiane Muniz, de São Paulo. As assistentes serão Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Resultados da rodada: RB Bragantino 2x3 Bahia, São Paulo 2x0 Atlético-MG, Fluminense 1x0 Vasco e Coritiba 1x2 Mirassol.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Furacão vive grande fase na temporada, não perde há dez jogos no campeonato, e tenta se aproximar de Flamengo e Palmeiras na ponta da tabela.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No meio da semana a Raposa foi eliminada da Copa do Brasil pelo maior rival Atlético-MG e agora foca todos seus esforços para o Brasileirão em busca do G4.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Athletico é o terceiro na tabela com 45 pontos e vem de empate em casa diante do Fluminense por 3x3.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Cruzeiro é o sexto colocado do campeonato com 39 pontos e vem de derrota para o Vasco por 3x1 na última rodada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os termômetros marcam 26°C em Belo Horizonte.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! VEM DE BRASILEIRÃO! Acompanhe os lances de Cruzeiro x Athletico-PR pela 26ª rodada.

Cruzeiro CRU

  • Artur Jorge

    TECNICO

  • Otávio

    Goleiro

  • Fagner

    Defesa

  • Fabrício BrunoAmarelo

    Defesa

  • João Marcelo

    Defesa

  • Gabriel RojasSaiuAmarelo

    Defesa

  • Lucas VillalbaEntrou

    Defesa

  • Lucas RomeroGol

    Meio-Campo

  • GersonSaiu

    Meio-Campo

  • João CostaEntrou

    Atacante

  • Matheus HenriqueSaiu

    Meio-Campo

  • Zé LucasEntrou

    Meio-Campo

  • Matheus PereiraGol

    Meio-Campo

  • Keny ArroyoSaiu

    Atacante

  • WesleyEntrou

    Atacante

  • Kaio JorgeSaiuGol

    Atacante

  • Lucho RodríguezEntrou

    Atacante

Athletico-PR CAP

  • Odair Hellmann

    TECNICO

  • MycaelAmarelo

    Goleiro

  • Dantas

    Defesa

  • Juan AguirreAmarelo

    Defesa

  • Arthur DiasSaiu

    Defesa

  • Lucas EsquivelEntrou

    Defesa

  • Gilberto Moraes

    Defesa

  • Luiz Gustavo

    Meio-Campo

  • JadsonSaiu

    Meio-Campo

  • Juan PortillaEntrou

    Meio-Campo

  • João CruzSaiuGol

    Meio-Campo

  • Bruno ZapelliEntrou

    Meio-Campo

  • Stiven Mendoza

    Atacante

  • LeozinhoSaiu

    Atacante

  • Kerwin VargasEntrou

    Atacante

  • Kevin ViverosSaiu

    Atacante

  • Renan PeixotoEntrou

    Atacante

  • Daiane Muniz (SP)

    ÁRBITRO

  • Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

    ASSISTENTE

  • Maira Mastella Moreira (RS)

    ASSISTENTE

Cruzeiro CRU
Athletico-PR CAP

GOLS

Gol Matheus Pereira
Gol Lucas Romero
Gol Kaio Jorge
João Cruz Gol
POSSE DE BOLA
62% 38%
16FINALIZAÇÕES18
6FINALIZAÇÕES CERTAS7
8FALTAS COMETIDAS14
11CRUZAMENTOS4
18PASSES ERRADOS6
5DESARMES11
7ESCANTEIOS2
1IMPEDIMENTOS1
2CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
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