26ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 06/09•16h
Minuto a Minuto: Cruzeiro X Athletico-PR - 06/09/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Cruzeiro volta a vencer após dois jogos e se aproxima do G5.
50'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira experimenta chute pela esquerda da área com pouco ângulo e manda por cima.
49'
•
2ºTEMPO
Encerrados: Internacional 2x3 Santos e Remo 0x1 Flamengo.
48'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Internacional 2x3 Santos e Remo 0x1 Flamengo.
47'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lucho Rodríguez no lugar de Kaio Jorge.
46'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Cabuloso: sai Matheus Henrique, entra Zé Lucas.
46'
•
2ºTEMPO
OTÁVIO!!! Luiz Gustavo recebe de frente na entrada da área, deixa João Costa no chão e chuta colocado para defesa do goleiro.
45'
•
2ºTEMPO
Seis de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Público: 26.320 torcedores.
43'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Cruzeiro visita o Santos, já o Athletico tem clássico contra o Coritiba.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO João Costa vem para o jogo no lugar de Gerson.
41'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Internacional 1x3 Santos e Remo 0x1 Flamengo.
40'
•
2ºTEMPO
Furacão vai perdendo uma invencibilidade de dez jogos.
39'
•
2ºTEMPO
Odair quer seu time mais avançado no ataque.
37'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Kaio Jorge bate colocado no canto direito, desloca Mycael e amplia!
37'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!
36'
•
2ºTEMPO
Torcida pede Kaio Jorge.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Viveros, entra Renan Peixoto.
34'
•
2ºTEMPO
Odair Hellmann reclama mas a penalidade está confirmada.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! PÊNALTI PARA O CRUZEIRO! Contra-ataque com bola longa para Kaio Jorge, o atacante acelera para área, corta para esquerda e acaba derrubado por Mycael.
32'
•
2ºTEMPO
Otávio sai atento dentro da área para corrigir erro de Fabrício Bruno na frente de Viveros.
30'
•
2ºTEMPO
Portilla bate muito por baixo da bola na entrada da área e manda longe.
29'
•
2ºTEMPO
OTÁVIO! Boa defesa do jovem goleiro na finalização rasteira de Viveros pela direita da área.
28'
•
2ºTEMPO
Sobe o volume o torcedor da casa.
27'
•
2ºTEMPO
Festa Azul Celeste no Mineirão.
26'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Romero recebe de Matheus Pereira na entrada da área, corta bonito na frente de Dantas e chuta colocado no canto de Mycael!
26'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Wesley, vai Arroyo.
24'
•
2ºTEMPO
OPA! Vargas recebe enfiada de Viveros na direita da área e cai após choque com Fabrício Bruno. Daiane manda seguir.
23'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Cruzeiro visita o Santos, já o Athletico tem clássico contra o Coritiba.
22'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Internacional 1x3 Santos e Remo 0x1 Flamengo.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Leozinho entra Vargas.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Athletico, entra Zapelli sai João Cruz.
19'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Fabrício Bruno.
18'
•
2ºTEMPO
Aguirre mergulha de peixinho na área e evita cruzamento de Villaba.
17'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Aguirre segura Kaio Jorge no meio campo e recebe amarelo.
16'
•
2ºTEMPO
Athletico roda a bola perto da entrada da área.
15'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Cruzeiro visita o Santos, já o Athletico tem clássico contra o Coritiba.
14'
•
2ºTEMPO
Kaio Jorge bate torto de pé direito da entrada da área e manda à esquerda.
13'
•
2ºTEMPO
Arroyo alça da meia direita para esquerda da área e Gilberto tira de cabeça.
12'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Cruzeiro sobe o volume incentivando a equipe.
11'
•
2ºTEMPO
Arroyo cruza do bico da área pela direita e Matheus Pereira não consegue o desvio de peixinho.
9'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo começa mais morno.
8'
•
2ºTEMPO
Viveros domina lançamento longo na ponta direita, tenta chegar no fundo mas bate muito forte. Arremesso.
7'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira bate escanteio da esquerda e Esquivel corta no meio da área.
6'
•
2ºTEMPO
Athletico joga com linhas baixas e segue buscando os contra-ataques.
5'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro trabalha a bola no campo de ataque.
4'
•
2ºTEMPO
Os dois times terão a semana cheia para treinos e descanso antes da próxima rodada.
3'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Internacional 1x3 Santos e Remo 0x0 Flamengo.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Jadson para entrada de Portilla.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Athletico, sai Arthur Dias entra Esquivel.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Artur Jorge volta com Villalba no lugar de Rojas.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
54'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
53'
•
1ºTEMPO
OTÁÁVIO!!! Saída rápida do Athletico pelo meio, Luiz Gustavo solta bomba de canhota e o goleiro da casa voa bonito no canto esquerdo para espalmar.
52'
•
1ºTEMPO
MYYYCAEL!!! Matheus Pereira bate de canhota no cantinho direito e o goleiro voa bonito para salvar!
51'
•
1ºTEMPO
Luiz Gustavo reclama da marcação, mas a penalidade está confirmada.
50'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI PARA O CRUZEIRO! Cabine revê a falta de Luiz Gustavo em Matheus Pereira e confirma dentro da área, em cima da linha.
49'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira corre na ponta esquerda saindo da área e sofre falta de Luiz Gustavo.
48'
•
1ºTEMPO
Bom primeiro tempo no Mineirão.
47'
•
1ºTEMPO
Vamos até 51.
46'
•
1ºTEMPO
Festa do torcedor rubro-negro no setor dos visitantes.
45'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!! GOLAÇO! João Cruz chega antes de Fagner na ponta esquerda, domina voltando para o bico da área e chuta colocado no canto oposto. A bola pega na trave e morre lá dentro!
45'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO ATHLETICO-PR!!!
44'
•
1ºTEMPO
GOL ANULADO! Impedimento confirmado.
43'
•
1ºTEMPO
VAR EM AÇÃO! Cabine verifica posicionamento de Gerson.
42'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Rojas bate escanteio da esquerda, Kaio Jorge cabeceia em cima da defesa, ela sobra para Gerson que toca por elevação para pequena área e Matheus Henrique marca de peixinho!
42'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!
42'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Internacional 0x3 Santos e Remo 0x0 Flamengo.
41'
•
1ºTEMPO
Villalba no trabalho de aquecimento. Reservas do Athletico também.
40'
•
1ºTEMPO
Cruzeiro é melhor após o gol de Matheus Pereira.
39'
•
1ºTEMPO
UUUHH!!! Boa jogada do Crzueiro pelo meio, Romero fica com a bola limpa após dividida de Gerson, leva para frente da área e finaliza à esquerda da meta.
38'
•
1ºTEMPO
Fabrício Bruno força enfiada na ponta direita, ela passa por Arroyo e sai em tiro de meta.
37'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Internacional 0x2 Santos e Remo 0x0 Flamengo.
36'
•
1ºTEMPO
UUHH! Fagner cruza da ponta direita para o meio da área, Matheus Pereira ganha de cabeça e testa à direita da meta.
35'
•
1ºTEMPO
Já de pé o camisa 9 do Furacão.
34'
•
1ºTEMPO
Viveros caído para atendimento médico.
33'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Falta por trás de Rojas em Viveros e sobe o primeiro amarelo.
32'
•
1ºTEMPO
MYCAEL! Arroyo recebe enfiada de bola nas costas da defesa pela esquerda, bate rasteiro e o goleiro cai para espalmar.
31'
•
1ºTEMPO
Sétimo gol de Matheus Pereira na temporada.
30'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Gerson cruza do bico da área pela esquerda para perto da marca penal, Matheus Pereira cabeceia livre e manda fora do alcance de Mycael!
30'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!
29'
•
1ºTEMPO
PRA FOORA!!! Boa troca de passes do Athletico dentro da área do Cruzeiro, Mendoza recebe escorada de Viveros e chapa de canhota para fora.
28'
•
1ºTEMPO
COISA FEIA! João Cruz pega muito por baixo da bola no cruzamento da ponta direita e joga direto para fora.
27'
•
1ºTEMPO
Rojas bate escanteio da esquerda aberto, João Marcelo toca de cabeça e manda por cima.
26'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira bate escanteio da direita com força para o lado oposto, a defesa sobe bem e corta de cabeça.
25'
•
1ºTEMPO
Odair Hellmann bastante agitado na beira do campo.
24'
•
1ºTEMPO
Arroyo recebe de Matheus Pereira na meia direita, leva para entrada da área e chuta travado por Jadson.
23'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira bate falta da ponta direita para pequena área e Mycael vai no alto para ficar com ela.
22'
•
1ºTEMPO
Fagner desarma Arthur Dias na ponta direita e sofre falta ao ser puxado.
21'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Cruzeiro 59% x 41% Athletico.
20'
•
1ºTEMPO
Romero caído no campo de ataque após choque com a mão de João Cruz.
19'
•
1ºTEMPO
Viveros empurra Fabrício Bruno pelas costas e comete falta de ataque.
18'
•
1ºTEMPO
Toca de lado o Cruzeiro perto do meio campo.
17'
•
1ºTEMPO
Fagner recebe de Matheus Pereira na direita, leva para o fundo e cruza com desvio de Luiz Gustavo. Defesa de Mycael.
16'
•
1ºTEMPO
Viveros encara marcação de João Marcelo dentro da área, adianta muito para o fundo e sai com bola e tudo.
15'
•
1ºTEMPO
Rojas bate escanteio da esquerda para entrada da área, mas Matheus Henrique pega mascado jogando para cima.
14'
•
1ºTEMPO
PRA FOOORA!!! Leozinho desarma Matheus Henrique no meio campo, arranca com espaço pelo meio, chega na entrada da área e chuta colocado pertinho do ângulo de Otávio.
13'
•
1ºTEMPO
Furacão joga com sua linha de três zagueiros e Gilberto e Mendoza fazendo as alas.
12'
•
1ºTEMPO
Erro do Cruzeiro na saída de bola, João Cruz carrega com espaço pelo meio e chuta muito forte, mas sem direção.
11'
•
1ºTEMPO
OTÁVIO! Leozinho recebe esticada na ponta direita com espaço, invade a área e toca no meio para Gilberto. O lateral bate rasante com a destra e dá trabalho ao goleiro da casa.
10'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Internacional 0x1 Santos e Remo 0x0 Flamengo.
9'
•
1ºTEMPO
Athletico ainda não passou do meio campo.
8'
•
1ºTEMPO
Bola longa buscando Arroyo no ataque, mas Dantas corta de cabeça.
7'
•
1ºTEMPO
PRA FOORA!!! Romero cruza da ponta direita para o meio da área, Jadson fura ao tentar cortar e deixa limpa para Gerson. O camisa 8 bate forte de canhota e manda por cima.
6'
•
1ºTEMPO
Otávio recebe recuo na área e dá um bico para frente na aproximação de Viveros.
5'
•
1ºTEMPO
Gerson puxa Jadson no meio campo e Daiane aponta falta.
4'
•
1ºTEMPO
PERDEEEU!!! Romero recebe enfiada no fundo da área pela direita e cruza rasteiro para segunda trave. Rojas finaliza de canhota com liberdade mas joga por cima.
3'
•
1ºTEMPO
Cruzeiro roda a bola no campo de ataque.
2'
•
1ºTEMPO
Matheus Henrique recebe ajeitada de Matheus Pereira na frente da área, bate com a destra e manda por cima.
2'
•
1ºTEMPO
Mais de 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.
1'
•
1ºTEMPO
Cruzeiro de camisa azul e calção branco, Athletico veste rubro-negro.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Mineirão!
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Times escalados e daqui a pouco a bola rola.
PRÉ-JOGO
No primeiro turno o Furacão bateu a Raposa por 2x1 em Curitiba.
PRÉ-JOGO
A árbitra da partida será Daiane Muniz, de São Paulo. As assistentes serão Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS).
PRÉ-JOGO
Resultados da rodada: RB Bragantino 2x3 Bahia, São Paulo 2x0 Atlético-MG, Fluminense 1x0 Vasco e Coritiba 1x2 Mirassol.
PRÉ-JOGO
O Furacão vive grande fase na temporada, não perde há dez jogos no campeonato, e tenta se aproximar de Flamengo e Palmeiras na ponta da tabela.
PRÉ-JOGO
No meio da semana a Raposa foi eliminada da Copa do Brasil pelo maior rival Atlético-MG e agora foca todos seus esforços para o Brasileirão em busca do G4.
PRÉ-JOGO
O Athletico é o terceiro na tabela com 45 pontos e vem de empate em casa diante do Fluminense por 3x3.
PRÉ-JOGO
O Cruzeiro é o sexto colocado do campeonato com 39 pontos e vem de derrota para o Vasco por 3x1 na última rodada.
PRÉ-JOGO
Os termômetros marcam 26°C em Belo Horizonte.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! VEM DE BRASILEIRÃO! Acompanhe os lances de Cruzeiro x Athletico-PR pela 26ª rodada.
Artur Jorge
TECNICO
Otávio
Goleiro
Fagner
Defesa
Fabrício Bruno
Defesa
João Marcelo
Defesa
Gabriel Rojas
Defesa
Lucas Villalba
Defesa
Lucas Romero
Meio-Campo
Gerson
Meio-Campo
João Costa
Atacante
Matheus Henrique
Meio-Campo
Zé Lucas
Meio-Campo
Matheus Pereira
Meio-Campo
Keny Arroyo
Atacante
Wesley
Atacante
Kaio Jorge
Atacante
Lucho Rodríguez
Atacante
Odair Hellmann
TECNICO
Mycael
Goleiro
Dantas
Defesa
Juan Aguirre
Defesa
Arthur Dias
Defesa
Lucas Esquivel
Defesa
Gilberto Moraes
Defesa
Luiz Gustavo
Meio-Campo
Jadson
Meio-Campo
Juan Portilla
Meio-Campo
João Cruz
Meio-Campo
Bruno Zapelli
Meio-Campo
Stiven Mendoza
Atacante
Leozinho
Atacante
Kerwin Vargas
Atacante
Kevin Viveros
Atacante
Renan Peixoto
Atacante
Daiane Muniz (SP)
ÁRBITRO
Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
ASSISTENTE
Maira Mastella Moreira (RS)
ASSISTENTE