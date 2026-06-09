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encerrado
Neo Química Arena São Paulo, São Paulo
Corinthians Corinthians
1 × 2
Chapecoense Chapecoense

26ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 06/0919h30

Minuto a Minuto: Corinthians X Chapecoense - 06/09/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo na Neo Química Arena! Pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians leva virada contra a lanterna Chapecoense.

bola

50'

2ºTEMPO

Breno Bidon mata passe com o peito, arma uma bicicleta com estilo e manda a bola sobre o alvo.

bola

49'

2ºTEMPO

Finalizações no alvo: Corinthians 5x6 Chapecoense.

bola

49'

2ºTEMPO

Matheuzinho descola dois cruzamentos seguidos pela direita. Na definição, Pedro Raul cabeceia pela linha de fundo.

bola

48'

2ºTEMPO

Pedro Raul ganha da marcação pelo alto, completa cruzamento de cabeça e goleiro Anderson defende com o pé direito.

bola

47'

2ºTEMPO

Chapecoense vai encontrando a 1ª vitória na Neo Química Arena.

bola

46'

2ºTEMPO

Cruzamento de Lingard para a confusão na área é afastado pela marcação da Chape.

bola

45'

2ºTEMPO

Seis minutos de acréscimo.

substituicao

44'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Corinthians: Kaio César sai, entra Dieguinho.

bola

43'

2ºTEMPO

Bidon tenta desviar escanteio e a defesa da Chape alivia o perigo.

bola

42'

2ºTEMPO

Cruzamento de Matheuzinho pela direita, Gui Negão arma uma bicicleta, só que erra a bola.

bola

41'

2ºTEMPO

Matheus Bidu recebe no apoio ao ataque, ergue a cabeça e cruza nas mãos do goleiro Anderson.

bola

40'

2ºTEMPO

Gui Negão aproveita sobra de cruzamento, enche o pé e vê a bola sair zunindo, raspando o travessão.

bola

39'

2ºTEMPO

Bolasie ajeita lançamento de cabeça, Garcez entra na área em velocidade e chuta direto para fora.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Carrillo sai, entra Pedro Raul.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas trocas do Corinthians: Garro sai, entra Matheus Pereira...

bola

36'

2ºTEMPO

Pedro Raul e Matheus Pereira estão concluindo trabalho de aquecimento e devem reforçar o time da casa.

bola

35'

2ºTEMPO

Rodrigo Garro tenta construir pela ponta, no entanto cruza nas mãos do goleiro Anderson.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição da Chapecoense: Marcinho sai, entra David.

bola

33'

2ºTEMPO

Se não reverter o resultado, o Corinthians para nos 32 pontos e corre risco de ver o Z-4 se aproximar.

bola

32'

2ºTEMPO

Corinthians trabalha a bola a partir do meio-campo e tenta voltar ao duelo.

gol

31'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!!! Bolasie recebe ligação direta do goleiro, escapa no contragolpe e cruza na medida para Marcinho virar o placar.

bola

30'

2ºTEMPO

Garro avança pelo lado esquerdo da área, no entanto cruza no vazio, para ninguém.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Yago Felipe sai, entra Everton.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas trocas da Chapecoense: Heitor sai, entra Bruno Matias...

amarelo

27'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Kauan Faria por atrasar reposição de jogo por Kaio César.

bola

26'

2ºTEMPO

Heitor recebe no apoio pela direita e cruza bloqueado por Bidu, que fechava a linha de marcação.

bola

25'

2ºTEMPO

Ataque do Corinthians é flagrado em impedimento pela arbitragem.

bola

24'

2ºTEMPO

Miguel sai nas costas da zaga para ficar frente a frente com Kauê. O goleiro sai no abafa com coragem e evita a conclusão da jogada.

bola

23'

2ºTEMPO

Kaio César acelera até a ponta, a marcação fecha a porta e o atacante deixa com Garro.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Alan deixa o campo para a entrada de Lingard.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla troca do Corinthians: Memphis Depay sai, entra Gui Negão...

bola

19'

2ºTEMPO

Finalizações: Corinthians 9x5 Chapecoense.

bola

18'

2ºTEMPO

Cruzamento de Matheus Bidu para dentro da área. Carrillo se projeta entre a dupla de zaga e testa para fora.

bola

17'

2ºTEMPO

Encerrado pelo Campeonato Brasileiro: Botafogo 0x0 Palmeiras.

bola

16'

2ºTEMPO

Kaio César põe na velocidade para escapar da defesa, chuta de canhota e Anderson defende.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Giovanni Augusto sai para a entrada de Miguel.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla troca da Chapecoense: Túlio Eduardo sai, entra Bolasie...

bola

13'

2ºTEMPO

Na resposta do Corinthians, Garro escapa em velocidade até a área e cruza na medida. Carrillo chuta de perna direita e erra o alvo.

bola

12'

2ºTEMPO

Em falta pela direita, Giovanni Augusto cruza por baixo. Marcinho desvia firme e põe para trabalhar o goleiro Kauê.

amarelo

11'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Giovanni Augusto por falta em Matheuzinho.

bola

10'

2ºTEMPO

Chapecoense escapa em contragolpe após ligação direta de Anderson. Garcez acha espaços para chutar e Matheus Bidu trava em cima, evitando o 2º do time visitante.

bola

9'

2ºTEMPO

No apoio pela direita, Matheuzinho põe força demais no cruzamento. Ninguém acha a bola na área.

bola

8'

2ºTEMPO

Matheuzinho cobra escanteio para a confusão na área. A defesa corta parcialmente e Matheus Bidu chuta para defesa do goleiro Anderson.

bola

7'

2ºTEMPO

Ligação direta de Matheus Bidu encontra Garro no meio-campo. Argentino, de cabeça erguida, pensa o jogo para o time da casa.

bola

6'

2ºTEMPO

Carrillo busca a bola entre os zagueiros e tenta acelerar a transição para o ataque do Corinthians.

bola

5'

2ºTEMPO

Fernando aposta em lance individual pela direita, mas fica preso na marcação de Matheus Bidu.

bola

4'

2ºTEMPO

Carrillo estica passe para servir os atacantes na área. Fernando afasta pela Chape.

bola

3'

2ºTEMPO

Memphis chama tabela com Kaio César no ataque.

bola

2'

2ºTEMPO

Goleiro Kauê sai do gol para cortar lançamento para Túlio Eduardo, mas se enrola sozinho e quase complica o Corinthians.

bola

1'

2ºTEMPO

Chapecoense assume o comando da posse de bola neste reinício.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Recomeça o jogo!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Intervalo na Neo Química Arena! Corinthians e Chapecoense estão empatando pelo Campeonato Brasileiro.

amarelo

47'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Túlio Eduardo por falta de ataque em João Pedro.

bola

46'

1ºTEMPO

Túlio Eduardo faz o pivô para a entrada da área, Giovanni Augusto chuta de primeira no cantinho direito e Kauê faz ótima defesa.

bola

45'

1ºTEMPO

Três minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

VAR anula o gol de Breno Bidon por impedimento de Bidu na origem do lance.

bola

43'

1ºTEMPO

Corinthians chega ao segundo gol com Bidon, mas o lance está sendo revisado pelo VAR.

bola

42'

1ºTEMPO

Corinthians sobe as linhas e parte em busca do resultado.

gol

38'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!!!! Marcinho recebe cruzamento livre de Heitor e cabeceia no cantinho de Kauê.

bola

37'

1ºTEMPO

Corinthians escapa em velocidade pela esquerda. Memphis recebe cruzamento por baixo, domina com espaço e chuta em cima do goleiro.

bola

35'

1ºTEMPO

Garro aproveita sobre de cruzamento de Bidu, chuta forte e exige ótima defesa do goleiro Anderson.

bola

34'

1ºTEMPO

Matheuzinho e Kaio César trocam passes para avançar pela direita.

bola

33'

1ºTEMPO

Chapecoense sai jogando com coragem por baixo diante da marcação por pressão do Corinthians.

bola

32'

1ºTEMPO

Memphis busca a linha de fundo, deixando Heitor pelo caminho, e estica passe para a pequena área. Kaio César desvia de joelho para fora.

bola

31'

1ºTEMPO

Carrillo põe muita força em inversão de jogo. Kaio César não evita a saída da bola em tiro de meta.

bola

28'

1ºTEMPO

Garcez aposta em cruzamento pela esquerda, a defesa do Corinthians tira pelo alto.

bola

27'

1ºTEMPO

Cruzamento de Matheuzinho pela direita, Memphis dá uma casquinha de cabeça e quase amplia a vantagem.

bola

26'

1ºTEMPO

Posse de bola: Corinthians 66% x 34% Chapecoense.

bola

25'

1ºTEMPO

Goleiro Kauê sai jogando na fogueira para Gustavo Henrique e quase compromete o Corinthians.

bola

24'

1ºTEMPO

Breno Bidon perde a bola no ataque, imediatamente recompõe na marcação e retoma a posse.

bola

23'

1ºTEMPO

É a vez do Corinthians buscar espaços na marcação da Chape para entrar na área.

bola

22'

1ºTEMPO

Matheus Bidu chama tabela com Memphis para invadir a área. A marcação da Chape antecipa e desarma a dupla.

bola

20'

1ºTEMPO

Chapecoense gira a bola em busca de uma brecha entre os marcadores do time da casa.

bola

19'

1ºTEMPO

Lançamento nas costas da defesa para a velocidade de Túlio Eduardo. Goleiro Kauê se adianta na área e chega primeiro para fazer a defesa.

bola

18'

1ºTEMPO

Cruzamento de Giovanni Augusto pela esquerda é cortado pela zaga do Corinthians.

bola

17'

1ºTEMPO

Garcez recebe contragolpe espetado pela esquerda e cruza com veneno para a área. Nem Tulio Eduardo, nem Marcinho consegue completar para as redes.

bola

16'

1ºTEMPO

João Pedro se aventura com a bola e sofre falta no meio-campo.

bola

15'

1ºTEMPO

Finalizações: Corinthians 2x0 Chapecoense.

bola

14'

1ºTEMPO

Memphis recebe cruzamento por baixo de Bidu, mas deixa a bola escapar no domínio e chuta ela longe do alvo.

bola

11'

1ºTEMPO

Breno Bidon tenta acelerar a transição do Corinthians, mas sofre falta cometida por Heitor.

bola

10'

1ºTEMPO

Kaio César perde a bola no ataque e arma contragolpe da equipe visitante.

bola

9'

1ºTEMPO

Garro cobra escanteio com veneno pela direita. Kauan antecipa Gustavo Henrique e alivia o perigo pelo alto.

bola

8'

1ºTEMPO

Carrillo chega deslizando de carrinho para desarmar o centroavante Túlio Eduardo.

bola

7'

1ºTEMPO

Corinthians avança pelo lado esquerdo com tabela curta.

bola

6'

1ºTEMPO

Passe esticado buscando Garro no comando de ataque é antecipado pela defesa da Chapecoense.

bola

5'

1ºTEMPO

Corinthians cadencia o ritmo após o início eletrizante que terminou com o gol de Matheus Bidu.

bola

4'

1ºTEMPO

Corinthians sai para o ataque trocando passes de pé em pé.

bola

3'

1ºTEMPO

Jogadores da Chapecoense ficaram reclamando de falta de Gustavo Henrique em Kauan na disputa pela falta, mas o árbitro não viu irregularidade.

gol

2'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CORINTHIANS!!!!! Defesa da Chape não afasta a bola após cobrança de falta por Garro e Matheus Bidu emenda um voleio de direita para abrir o placar.

amarelo

1'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Yago Felipe por entrada por cima em Memphis.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Bola rolando!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Escalações definidas pelos técnicos Fernando Diniz (Corinthians) e Rafael Lacerda (Chapecoense). A bola rola em instantes pelo Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Chapecoense sonha com uma recuperação histórica para deixar a lanterna do campeonato. Equipe de Santa Catarina tem apenas 14 pontos em 24 jogos. Nas últimas 5 rodadas, coleciona 1 vitória, 2 empates e duas derrotas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Mandante neste domingo, Corinthians busca se reabilitar após três tropeços seguidos pelo Brasileirão. Clube estacionou nos 32 pontos e atualmente é 11º colocado no campeonato.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Corinthians recebe a Chapecoense pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Siga todos os lances.

Corinthians COR

  • Fernando Diniz

    TECNICO

  • Kauê

    Goleiro

  • Matheuzinho

    Defesa

  • João Pedro

    Defesa

  • Gustavo Henrique

    Defesa

  • Matheus BiduGol

    Defesa

  • AllanSaiu

    Meio-Campo

  • Jesse LingardEntrou

    Atacante

  • Breno Bidon

    Meio-Campo

  • André CarrilloSaiu

    Meio-Campo

  • Pedro RaulEntrou

    Atacante

  • Rodrigo GarroSaiu

    Meio-Campo

  • Matheus PereiraEntrou

    Meio-Campo

  • Kaio CésarSaiu

    Atacante

  • DieguinhoEntrou

    Atacante

  • Memphis DepaySaiu

    Atacante

  • Gui NegãoEntrou

    Atacante

Chapecoense CHA

  • Rafael Lacerda

    TECNICO

  • Anderson

    Goleiro

  • HeitorSaiu

    Defesa

  • Bruno MatiasEntrou

    Meio-Campo

  • Kauan FariaAmarelo

    Meio-Campo

  • Eduardo Doma

    Defesa

  • Fernando

    Defesa

  • Camilo

    Meio-Campo

  • Yago FelipeSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • EvertonEntrou

    Defesa

  • Giovanni AugustoSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • MiguelEntrou

    Meio-Campo

  • Mauricio Garcez

    Atacante

  • MarcinhoSaiuGolGol

    Atacante

  • DavidEntrou

    Meio-Campo

  • Túlio EduardoSaiuAmarelo

    Atacante

  • Yannick BolasieEntrou

    Atacante

  • Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

    ÁRBITRO

  • Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

    ASSISTENTE

  • Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

    ASSISTENTE

Corinthians COR
Chapecoense CHA

GOLS

Gol Matheus Bidu
Marcinho Gol
Marcinho Gol
POSSE DE BOLA
66% 34%
12FINALIZAÇÕES8
5FINALIZAÇÕES CERTAS6
5FALTAS COMETIDAS14
10CRUZAMENTOS4
17PASSES ERRADOS9
1DESARMES1
6ESCANTEIOS2
1IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS4
0CARTÕES VERMELHOS0
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