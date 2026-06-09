26ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 06/09•19h30
Minuto a Minuto: Corinthians X Chapecoense - 06/09/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo na Neo Química Arena! Pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians leva virada contra a lanterna Chapecoense.
50'
•
2ºTEMPO
Breno Bidon mata passe com o peito, arma uma bicicleta com estilo e manda a bola sobre o alvo.
49'
•
2ºTEMPO
Finalizações no alvo: Corinthians 5x6 Chapecoense.
49'
•
2ºTEMPO
Matheuzinho descola dois cruzamentos seguidos pela direita. Na definição, Pedro Raul cabeceia pela linha de fundo.
48'
•
2ºTEMPO
Pedro Raul ganha da marcação pelo alto, completa cruzamento de cabeça e goleiro Anderson defende com o pé direito.
47'
•
2ºTEMPO
Chapecoense vai encontrando a 1ª vitória na Neo Química Arena.
46'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Lingard para a confusão na área é afastado pela marcação da Chape.
45'
•
2ºTEMPO
Seis minutos de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Corinthians: Kaio César sai, entra Dieguinho.
43'
•
2ºTEMPO
Bidon tenta desviar escanteio e a defesa da Chape alivia o perigo.
42'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Matheuzinho pela direita, Gui Negão arma uma bicicleta, só que erra a bola.
41'
•
2ºTEMPO
Matheus Bidu recebe no apoio ao ataque, ergue a cabeça e cruza nas mãos do goleiro Anderson.
40'
•
2ºTEMPO
Gui Negão aproveita sobra de cruzamento, enche o pé e vê a bola sair zunindo, raspando o travessão.
39'
•
2ºTEMPO
Bolasie ajeita lançamento de cabeça, Garcez entra na área em velocidade e chuta direto para fora.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Carrillo sai, entra Pedro Raul.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas trocas do Corinthians: Garro sai, entra Matheus Pereira...
36'
•
2ºTEMPO
Pedro Raul e Matheus Pereira estão concluindo trabalho de aquecimento e devem reforçar o time da casa.
35'
•
2ºTEMPO
Rodrigo Garro tenta construir pela ponta, no entanto cruza nas mãos do goleiro Anderson.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição da Chapecoense: Marcinho sai, entra David.
33'
•
2ºTEMPO
Se não reverter o resultado, o Corinthians para nos 32 pontos e corre risco de ver o Z-4 se aproximar.
32'
•
2ºTEMPO
Corinthians trabalha a bola a partir do meio-campo e tenta voltar ao duelo.
31'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!!! Bolasie recebe ligação direta do goleiro, escapa no contragolpe e cruza na medida para Marcinho virar o placar.
30'
•
2ºTEMPO
Garro avança pelo lado esquerdo da área, no entanto cruza no vazio, para ninguém.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Yago Felipe sai, entra Everton.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas trocas da Chapecoense: Heitor sai, entra Bruno Matias...
27'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Kauan Faria por atrasar reposição de jogo por Kaio César.
26'
•
2ºTEMPO
Heitor recebe no apoio pela direita e cruza bloqueado por Bidu, que fechava a linha de marcação.
25'
•
2ºTEMPO
Ataque do Corinthians é flagrado em impedimento pela arbitragem.
24'
•
2ºTEMPO
Miguel sai nas costas da zaga para ficar frente a frente com Kauê. O goleiro sai no abafa com coragem e evita a conclusão da jogada.
23'
•
2ºTEMPO
Kaio César acelera até a ponta, a marcação fecha a porta e o atacante deixa com Garro.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Alan deixa o campo para a entrada de Lingard.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla troca do Corinthians: Memphis Depay sai, entra Gui Negão...
19'
•
2ºTEMPO
Finalizações: Corinthians 9x5 Chapecoense.
18'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Matheus Bidu para dentro da área. Carrillo se projeta entre a dupla de zaga e testa para fora.
17'
•
2ºTEMPO
Encerrado pelo Campeonato Brasileiro: Botafogo 0x0 Palmeiras.
16'
•
2ºTEMPO
Kaio César põe na velocidade para escapar da defesa, chuta de canhota e Anderson defende.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Giovanni Augusto sai para a entrada de Miguel.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla troca da Chapecoense: Túlio Eduardo sai, entra Bolasie...
13'
•
2ºTEMPO
Na resposta do Corinthians, Garro escapa em velocidade até a área e cruza na medida. Carrillo chuta de perna direita e erra o alvo.
12'
•
2ºTEMPO
Em falta pela direita, Giovanni Augusto cruza por baixo. Marcinho desvia firme e põe para trabalhar o goleiro Kauê.
11'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Giovanni Augusto por falta em Matheuzinho.
10'
•
2ºTEMPO
Chapecoense escapa em contragolpe após ligação direta de Anderson. Garcez acha espaços para chutar e Matheus Bidu trava em cima, evitando o 2º do time visitante.
9'
•
2ºTEMPO
No apoio pela direita, Matheuzinho põe força demais no cruzamento. Ninguém acha a bola na área.
8'
•
2ºTEMPO
Matheuzinho cobra escanteio para a confusão na área. A defesa corta parcialmente e Matheus Bidu chuta para defesa do goleiro Anderson.
7'
•
2ºTEMPO
Ligação direta de Matheus Bidu encontra Garro no meio-campo. Argentino, de cabeça erguida, pensa o jogo para o time da casa.
6'
•
2ºTEMPO
Carrillo busca a bola entre os zagueiros e tenta acelerar a transição para o ataque do Corinthians.
5'
•
2ºTEMPO
Fernando aposta em lance individual pela direita, mas fica preso na marcação de Matheus Bidu.
4'
•
2ºTEMPO
Carrillo estica passe para servir os atacantes na área. Fernando afasta pela Chape.
3'
•
2ºTEMPO
Memphis chama tabela com Kaio César no ataque.
2'
•
2ºTEMPO
Goleiro Kauê sai do gol para cortar lançamento para Túlio Eduardo, mas se enrola sozinho e quase complica o Corinthians.
1'
•
2ºTEMPO
Chapecoense assume o comando da posse de bola neste reinício.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Recomeça o jogo!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Intervalo na Neo Química Arena! Corinthians e Chapecoense estão empatando pelo Campeonato Brasileiro.
47'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Túlio Eduardo por falta de ataque em João Pedro.
46'
•
1ºTEMPO
Túlio Eduardo faz o pivô para a entrada da área, Giovanni Augusto chuta de primeira no cantinho direito e Kauê faz ótima defesa.
45'
•
1ºTEMPO
Três minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
VAR anula o gol de Breno Bidon por impedimento de Bidu na origem do lance.
43'
•
1ºTEMPO
Corinthians chega ao segundo gol com Bidon, mas o lance está sendo revisado pelo VAR.
42'
•
1ºTEMPO
Corinthians sobe as linhas e parte em busca do resultado.
38'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!!!! Marcinho recebe cruzamento livre de Heitor e cabeceia no cantinho de Kauê.
37'
•
1ºTEMPO
Corinthians escapa em velocidade pela esquerda. Memphis recebe cruzamento por baixo, domina com espaço e chuta em cima do goleiro.
35'
•
1ºTEMPO
Garro aproveita sobre de cruzamento de Bidu, chuta forte e exige ótima defesa do goleiro Anderson.
34'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho e Kaio César trocam passes para avançar pela direita.
33'
•
1ºTEMPO
Chapecoense sai jogando com coragem por baixo diante da marcação por pressão do Corinthians.
32'
•
1ºTEMPO
Memphis busca a linha de fundo, deixando Heitor pelo caminho, e estica passe para a pequena área. Kaio César desvia de joelho para fora.
31'
•
1ºTEMPO
Carrillo põe muita força em inversão de jogo. Kaio César não evita a saída da bola em tiro de meta.
28'
•
1ºTEMPO
Garcez aposta em cruzamento pela esquerda, a defesa do Corinthians tira pelo alto.
27'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Matheuzinho pela direita, Memphis dá uma casquinha de cabeça e quase amplia a vantagem.
26'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Corinthians 66% x 34% Chapecoense.
25'
•
1ºTEMPO
Goleiro Kauê sai jogando na fogueira para Gustavo Henrique e quase compromete o Corinthians.
24'
•
1ºTEMPO
Breno Bidon perde a bola no ataque, imediatamente recompõe na marcação e retoma a posse.
23'
•
1ºTEMPO
É a vez do Corinthians buscar espaços na marcação da Chape para entrar na área.
22'
•
1ºTEMPO
Matheus Bidu chama tabela com Memphis para invadir a área. A marcação da Chape antecipa e desarma a dupla.
20'
•
1ºTEMPO
Chapecoense gira a bola em busca de uma brecha entre os marcadores do time da casa.
19'
•
1ºTEMPO
Lançamento nas costas da defesa para a velocidade de Túlio Eduardo. Goleiro Kauê se adianta na área e chega primeiro para fazer a defesa.
18'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Giovanni Augusto pela esquerda é cortado pela zaga do Corinthians.
17'
•
1ºTEMPO
Garcez recebe contragolpe espetado pela esquerda e cruza com veneno para a área. Nem Tulio Eduardo, nem Marcinho consegue completar para as redes.
16'
•
1ºTEMPO
João Pedro se aventura com a bola e sofre falta no meio-campo.
15'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Corinthians 2x0 Chapecoense.
14'
•
1ºTEMPO
Memphis recebe cruzamento por baixo de Bidu, mas deixa a bola escapar no domínio e chuta ela longe do alvo.
11'
•
1ºTEMPO
Breno Bidon tenta acelerar a transição do Corinthians, mas sofre falta cometida por Heitor.
10'
•
1ºTEMPO
Kaio César perde a bola no ataque e arma contragolpe da equipe visitante.
9'
•
1ºTEMPO
Garro cobra escanteio com veneno pela direita. Kauan antecipa Gustavo Henrique e alivia o perigo pelo alto.
8'
•
1ºTEMPO
Carrillo chega deslizando de carrinho para desarmar o centroavante Túlio Eduardo.
7'
•
1ºTEMPO
Corinthians avança pelo lado esquerdo com tabela curta.
6'
•
1ºTEMPO
Passe esticado buscando Garro no comando de ataque é antecipado pela defesa da Chapecoense.
5'
•
1ºTEMPO
Corinthians cadencia o ritmo após o início eletrizante que terminou com o gol de Matheus Bidu.
4'
•
1ºTEMPO
Corinthians sai para o ataque trocando passes de pé em pé.
3'
•
1ºTEMPO
Jogadores da Chapecoense ficaram reclamando de falta de Gustavo Henrique em Kauan na disputa pela falta, mas o árbitro não viu irregularidade.
2'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CORINTHIANS!!!!! Defesa da Chape não afasta a bola após cobrança de falta por Garro e Matheus Bidu emenda um voleio de direita para abrir o placar.
1'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Yago Felipe por entrada por cima em Memphis.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Bola rolando!
PRÉ-JOGO
Escalações definidas pelos técnicos Fernando Diniz (Corinthians) e Rafael Lacerda (Chapecoense). A bola rola em instantes pelo Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Chapecoense sonha com uma recuperação histórica para deixar a lanterna do campeonato. Equipe de Santa Catarina tem apenas 14 pontos em 24 jogos. Nas últimas 5 rodadas, coleciona 1 vitória, 2 empates e duas derrotas.
PRÉ-JOGO
Mandante neste domingo, Corinthians busca se reabilitar após três tropeços seguidos pelo Brasileirão. Clube estacionou nos 32 pontos e atualmente é 11º colocado no campeonato.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Corinthians recebe a Chapecoense pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Siga todos os lances.
Fernando Diniz
TECNICO
Kauê
Goleiro
Matheuzinho
Defesa
João Pedro
Defesa
Gustavo Henrique
Defesa
Matheus Bidu
Defesa
Allan
Meio-Campo
Jesse Lingard
Atacante
Breno Bidon
Meio-Campo
André Carrillo
Meio-Campo
Pedro Raul
Atacante
Rodrigo Garro
Meio-Campo
Matheus Pereira
Meio-Campo
Kaio César
Atacante
Dieguinho
Atacante
Memphis Depay
Atacante
Gui Negão
Atacante
Rafael Lacerda
TECNICO
Anderson
Goleiro
Heitor
Defesa
Bruno Matias
Meio-Campo
Kauan Faria
Meio-Campo
Eduardo Doma
Defesa
Fernando
Defesa
Camilo
Meio-Campo
Yago Felipe
Meio-Campo
Everton
Defesa
Giovanni Augusto
Meio-Campo
Miguel
Meio-Campo
Mauricio Garcez
Atacante
Marcinho
Atacante
David
Meio-Campo
Túlio Eduardo
Atacante
Yannick Bolasie
Atacante
Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
ÁRBITRO
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
ASSISTENTE
Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
ASSISTENTE