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Nubank Parque São Paulo, São Paulo
Palmeiras Palmeiras
3 × 0
Remo Remo

34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quinta-feira, 05/1119h30

Minuto a Minuto: Palmeiras X Remo - 05/11/2026

inicio

21'

1ºTEMPO

Gol do Palmeiras! Mauricio marca.

bola

19'

1ºTEMPO

Na linha de fundo, Maurício atropela Marlon e faz falta de ataque a favor do Remo.

bola

18'

1ºTEMPO

Arthur recebe bola esticada na ponta esquerda e não consegue alcançar. Lateral para o Remo.

bola

17'

1ºTEMPO

Arthur manda a bola na área, ela bate no braço de Zé Welison e o árbitro diz que o braço está colado ao corpo.

bola

16'

1ºTEMPO

Palmeiras encurrala o Remo na entrada da área e troca passes.

bola

15'

1ºTEMPO

A torcida do Palmeiras faz a festa nas arquibancadas!

bola

14'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! ARIAS!!! Khellven desce rápido pela direita e cruza no segundo pau, o atacante aparece nas costas da zaga e se estica para ampliar!!!

inicio

14'

1ºTEMPO

Gol do Palmeiras! J. Arias marca. Assistência de Khellven.

bola

13'

1ºTEMPO

Zé Welison cobra falta por debaixo da barreia e a bola para nas mãos de Carlos Miguel.

bola

11'

1ºTEMPO

David Braga recebe falta de Fuchs a um metro da entrada da área. Vem perigo para o gol de Carlos Miguel.

bola

10'

1ºTEMPO

Jhon Arias dá um toque por cima, Maurício aparece dentro da área e a bola fica nas mãos de Rangel.

bola

9'

1ºTEMPO

Remo troca passes rápidos e David Braga da entrada da área chuta prensado na zaga.

bola

8'

1ºTEMPO

Jhon Arias faz o quinto gol neste Brasileirão e o nono na temporada.

bola

7'

1ºTEMPO

Patrick recebe de Marlon na ponta esquerda, Murillo chega junto e afasta de carrinho.

bola

6'

1ºTEMPO

GOL VALIDADO! e a torcida que canta e vibra faz a festa no Nubank Parque!

bola

5'

1ºTEMPO

VAR entra em ação para verificar se há ou não falta em Patrick no início da jogada.

bola

4'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! ARIAS!!! Andreas tem a bola dominada na intermediária e lança Vitor Roque, o atacante dá um toque para frente e a bola chega no colombiano, que limpa Marcelo Rangel e toca para o gol vazio!

inicio

4'

1ºTEMPO

Gol do Palmeiras! J. Arias marca. Assistência de Vitor Roque.

bola

3'

1ºTEMPO

Mais uma bola é cruzada na área, agora pela esquerda, e ninguém consegue finalizar.

bola

2'

1ºTEMPO

Arias manda a bola na área, e sem ninguém, Rangel sobe para encaixar no alto.

bola

1'

1ºTEMPO

Andreas recebe ótima bola pela direita, cruza rasteiro e ninguém do Palmeiras chega para finalizar.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Palmeiras x Remo!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O experiente árbitro Wilton Pereira Sampaio é o dono do apito para a partida de logo mais.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Palmeiras vem a campo com o terceiro uniforme, todo verde escuro. Remo por sua vez inteiro de branco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes já estão perfiladas no gramado e o hino nacional brasileiro é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Para sonhar em permanecer na Série A, o Remo precisa surpreender e vencer. Faltando 15 pontos em disputa, o time está 11 pontos atrás do Inter, primeiro time fora do Z-4.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com a vitória do Flamengo ontem, a situação do Palmeiras fica complicada para a liderança. O time carioca tem seis pontos a mais e três vitórias a mais também com relação ao Palmeiras.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A temperatura é agradável para a prática do futebol em São Paulo. Os termômetros marcam 22 graus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No 1º turno, as equipes se enfrentaram em Belém e o jogo terminou empatado em 1 a 1. Os gols foram de Alef Manga e Sosa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Remo tem 29 pontos e é o vice lanterna do campeonato. Na última rodada, o time o Botafogo e venceu no Mangueirão por 1 a 0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Palmeiras é vice líder da competição, com 70 pontos. Na rodada passada, a equipe foi até a Vila Belmiro e empatou sem gols com o Santos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Dentro de alguns minutos a bola vai rolar na 34ª rodada do Brasileirão Série A! Palmeiras encara o Remo no Nubank Parque.

Palmeiras PAL
Remo REM

  • Wilton Pereira Sampaio

    ÁRBITRO

Palmeiras PAL
Remo REM

GOLS

Gol J. Arias
Gol J. Arias
Gol Mauricio
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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