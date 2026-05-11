34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quinta-feira, 05/11•19h30
Minuto a Minuto: Palmeiras X Remo - 05/11/2026
21'
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1ºTEMPO
Gol do Palmeiras! Mauricio marca.
19'
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1ºTEMPO
Na linha de fundo, Maurício atropela Marlon e faz falta de ataque a favor do Remo.
18'
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1ºTEMPO
Arthur recebe bola esticada na ponta esquerda e não consegue alcançar. Lateral para o Remo.
17'
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1ºTEMPO
Arthur manda a bola na área, ela bate no braço de Zé Welison e o árbitro diz que o braço está colado ao corpo.
16'
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1ºTEMPO
Palmeiras encurrala o Remo na entrada da área e troca passes.
15'
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1ºTEMPO
A torcida do Palmeiras faz a festa nas arquibancadas!
14'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! ARIAS!!! Khellven desce rápido pela direita e cruza no segundo pau, o atacante aparece nas costas da zaga e se estica para ampliar!!!
14'
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1ºTEMPO
Gol do Palmeiras! J. Arias marca. Assistência de Khellven.
13'
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1ºTEMPO
Zé Welison cobra falta por debaixo da barreia e a bola para nas mãos de Carlos Miguel.
11'
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1ºTEMPO
David Braga recebe falta de Fuchs a um metro da entrada da área. Vem perigo para o gol de Carlos Miguel.
10'
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1ºTEMPO
Jhon Arias dá um toque por cima, Maurício aparece dentro da área e a bola fica nas mãos de Rangel.
9'
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1ºTEMPO
Remo troca passes rápidos e David Braga da entrada da área chuta prensado na zaga.
8'
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1ºTEMPO
Jhon Arias faz o quinto gol neste Brasileirão e o nono na temporada.
7'
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1ºTEMPO
Patrick recebe de Marlon na ponta esquerda, Murillo chega junto e afasta de carrinho.
6'
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1ºTEMPO
GOL VALIDADO! e a torcida que canta e vibra faz a festa no Nubank Parque!
5'
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1ºTEMPO
VAR entra em ação para verificar se há ou não falta em Patrick no início da jogada.
4'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! ARIAS!!! Andreas tem a bola dominada na intermediária e lança Vitor Roque, o atacante dá um toque para frente e a bola chega no colombiano, que limpa Marcelo Rangel e toca para o gol vazio!
4'
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1ºTEMPO
Gol do Palmeiras! J. Arias marca. Assistência de Vitor Roque.
3'
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1ºTEMPO
Mais uma bola é cruzada na área, agora pela esquerda, e ninguém consegue finalizar.
2'
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1ºTEMPO
Arias manda a bola na área, e sem ninguém, Rangel sobe para encaixar no alto.
1'
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1ºTEMPO
Andreas recebe ótima bola pela direita, cruza rasteiro e ninguém do Palmeiras chega para finalizar.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Palmeiras x Remo!
PRÉ-JOGO
O experiente árbitro Wilton Pereira Sampaio é o dono do apito para a partida de logo mais.
PRÉ-JOGO
Palmeiras vem a campo com o terceiro uniforme, todo verde escuro. Remo por sua vez inteiro de branco.
PRÉ-JOGO
As duas equipes já estão perfiladas no gramado e o hino nacional brasileiro é executado.
PRÉ-JOGO
Para sonhar em permanecer na Série A, o Remo precisa surpreender e vencer. Faltando 15 pontos em disputa, o time está 11 pontos atrás do Inter, primeiro time fora do Z-4.
PRÉ-JOGO
Com a vitória do Flamengo ontem, a situação do Palmeiras fica complicada para a liderança. O time carioca tem seis pontos a mais e três vitórias a mais também com relação ao Palmeiras.
PRÉ-JOGO
A temperatura é agradável para a prática do futebol em São Paulo. Os termômetros marcam 22 graus.
PRÉ-JOGO
No 1º turno, as equipes se enfrentaram em Belém e o jogo terminou empatado em 1 a 1. Os gols foram de Alef Manga e Sosa.
PRÉ-JOGO
Remo tem 29 pontos e é o vice lanterna do campeonato. Na última rodada, o time o Botafogo e venceu no Mangueirão por 1 a 0.
PRÉ-JOGO
Palmeiras é vice líder da competição, com 70 pontos. Na rodada passada, a equipe foi até a Vila Belmiro e empatou sem gols com o Santos.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Dentro de alguns minutos a bola vai rolar na 34ª rodada do Brasileirão Série A! Palmeiras encara o Remo no Nubank Parque.
Wilton Pereira Sampaio
ÁRBITRO