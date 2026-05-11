34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quinta-feira, 05/11•21h30
Minuto a Minuto: Cruzeiro X Bahia - 05/11/2026
19'
•
1ºTEMPO
Nicolás Acevedo chega de carrinho e atinge Zé Lucas na intermediária. O árbitro assinala a infração, e a cobrança pode gerar perigo.
17'
•
1ºTEMPO
O Cruzeiro tenta avançar suas linhas e passa a pressionar a saída de bola adversária.
16'
•
1ºTEMPO
Rojas levanta a bola na área pelo lado esquerdo, e Kike consegue fazer o corte.
15'
•
1ºTEMPO
Gabriel Rojas recebe de Kaio Jorge após o passe de calcanhar, arrisca a batida e ganha o tiro de canto.
14'
•
1ºTEMPO
Romero levanta a bola na área pelo lado direito, e a zaga tricolor consegue fazer o corte.
13'
•
1ºTEMPO
Gerson recebe o passe de Kaio Jorge na entrada da área e tenta o chute, mas é bloqueado pela defesa.
12'
•
1ºTEMPO
Cruzeiro fica mais com a bola e adianta suas linhas.
11'
•
1ºTEMPO
Rojas é acionado pelo lado esquerdo, levanta a cabeça e tem o cruzamento interceptado por Kike.
10'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Boa oportunidade! Kike Olivera antecipa o passe de Viña, chega sozinho com o goleiro e vê Otávio evitar o gol em defesaça.
9'
•
1ºTEMPO
Juba é acionado por Erick no meio-campo, porém falha na recepção e Otávio fica com a bola.
8'
•
1ºTEMPO
Pressionado na saída, Otávio se livra da bola e faz o lançamento para o setor ofensivo.
7'
•
1ºTEMPO
As duas equipes acumulam erros de passe neste momento, e a bola fica circulando pelo setor central do campo.
6'
•
1ºTEMPO
Gerson procura a ligação direta com Keny Arroyo pelo corredor direito, mas Juba se antecipa e recupera a bola.
5'
•
1ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro: sai Fabricio Bruno, entra M. Vina.
4'
•
1ºTEMPO
Fabrício Bruno sente a parte muscular, não consegue seguir em campo e a tendência é que deixe o jogo.
3'
•
1ºTEMPO
Kaio Jorge recebe o passe de Fagner em boas condições na área, mas tem a finalização bloqueada pelos defensores do Bahia.
2'
•
1ºTEMPO
Nestor coloca a bola na área, mas a zaga cruzeirense se antecipa e afasta.
1'
•
1ºTEMPO
O Bahia dá os primeiros sinais de pressão. Erick disputa pela direita e consegue o escanteio.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Cruzeiro x Bahia!
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, comanda a arbitragem do confronto.
PRÉ-JOGO
O Bahia chega motivado após vencer o São Paulo na Arena Fonte Nova na rodada passada, e segue firme na disputa por uma vaga na Libertadores.
PRÉ-JOGO
O Cruzeiro vive grande fase, são três vitórias consecutivas, a última delas diante do Atlético, na Arena MRV. A sequência consolidou a equipe na terceira colocação, com 57 pontos.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 62 jogos entre as duas equipes, com 14 vitórias do Bahia, 14 empates e 34 triunfos do Cruzeiro.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Rafael Rodrigo Klein
ÁRBITRO