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Mineirão Belo Horizonte, Minas Gerais
Cruzeiro Cruzeiro
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Bahia Bahia

34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quinta-feira, 05/1121h30

Minuto a Minuto: Cruzeiro X Bahia - 05/11/2026

bola

19'

1ºTEMPO

Nicolás Acevedo chega de carrinho e atinge Zé Lucas na intermediária. O árbitro assinala a infração, e a cobrança pode gerar perigo.

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17'

1ºTEMPO

O Cruzeiro tenta avançar suas linhas e passa a pressionar a saída de bola adversária.

bola

16'

1ºTEMPO

Rojas levanta a bola na área pelo lado esquerdo, e Kike consegue fazer o corte.

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15'

1ºTEMPO

Gabriel Rojas recebe de Kaio Jorge após o passe de calcanhar, arrisca a batida e ganha o tiro de canto.

bola

14'

1ºTEMPO

Romero levanta a bola na área pelo lado direito, e a zaga tricolor consegue fazer o corte.

bola

13'

1ºTEMPO

Gerson recebe o passe de Kaio Jorge na entrada da área e tenta o chute, mas é bloqueado pela defesa.

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12'

1ºTEMPO

Cruzeiro fica mais com a bola e adianta suas linhas.

bola

11'

1ºTEMPO

Rojas é acionado pelo lado esquerdo, levanta a cabeça e tem o cruzamento interceptado por Kike.

bola

10'

1ºTEMPO

UUUUHH! Boa oportunidade! Kike Olivera antecipa o passe de Viña, chega sozinho com o goleiro e vê Otávio evitar o gol em defesaça.

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9'

1ºTEMPO

Juba é acionado por Erick no meio-campo, porém falha na recepção e Otávio fica com a bola.

bola

8'

1ºTEMPO

Pressionado na saída, Otávio se livra da bola e faz o lançamento para o setor ofensivo.

bola

7'

1ºTEMPO

As duas equipes acumulam erros de passe neste momento, e a bola fica circulando pelo setor central do campo.

bola

6'

1ºTEMPO

Gerson procura a ligação direta com Keny Arroyo pelo corredor direito, mas Juba se antecipa e recupera a bola.

bola

5'

1ºTEMPO

Substituição no Cruzeiro: sai Fabricio Bruno, entra M. Vina.

bola

4'

1ºTEMPO

Fabrício Bruno sente a parte muscular, não consegue seguir em campo e a tendência é que deixe o jogo.

bola

3'

1ºTEMPO

Kaio Jorge recebe o passe de Fagner em boas condições na área, mas tem a finalização bloqueada pelos defensores do Bahia.

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2'

1ºTEMPO

Nestor coloca a bola na área, mas a zaga cruzeirense se antecipa e afasta.

bola

1'

1ºTEMPO

O Bahia dá os primeiros sinais de pressão. Erick disputa pela direita e consegue o escanteio.

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0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Cruzeiro x Bahia!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

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PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

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PRÉ-JOGO

Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, comanda a arbitragem do confronto.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Bahia chega motivado após vencer o São Paulo na Arena Fonte Nova na rodada passada, e segue firme na disputa por uma vaga na Libertadores.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Cruzeiro vive grande fase, são três vitórias consecutivas, a última delas diante do Atlético, na Arena MRV. A sequência consolidou a equipe na terceira colocação, com 57 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 62 jogos entre as duas equipes, com 14 vitórias do Bahia, 14 empates e 34 triunfos do Cruzeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro CRU
Bahia BAH

  • Rafael Rodrigo Klein

    ÁRBITRO

Cruzeiro CRU
Bahia BAH

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
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