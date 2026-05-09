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encerrado
Morumbis São Paulo, São Paulo
São Paulo São Paulo
2 × 0
Atlético-MG Atlético-MG

26ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 05/0918h30

Minuto a Minuto: São Paulo X Atlético-MG - 05/09/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! São Paulo faz partida segura e vence o Atlético-MG por 2x0 no Morumbi.

bola

50'

2ºTEMPO

Marcos Antônio arrisca de fora da área e bola sai com desvio em escanteio.

bola

49'

2ºTEMPO

Iago faz bonita jogada e é derrubado por Fred no bico esquerdo da grande área do Galo. Falta.

amarelo

48'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Calleri faz jogada de ataque em velocidade pelo meio de campo e é puxado por Cuello. Falta e amarelo aplicado.

bola

47'

2ºTEMPO

Pablo Maia derruba Fred no meio de campo. Falta assinalada.

amarelo

46'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Djhordney agarra Minda no meio de campo e mata contra ataque atleticano. Falta e amarelo pra ele.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos seis minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Gustavo Scarpa recebe na esquerda de ataque e tenta cruzar. Lucas Ramon trava e ele é obrigado a voltar a jogada.

bola

43'

2ºTEMPO

PÚBLICO! 39.068 torcedores pagantes nessa noite chuvosa no Morumbi.

bola

42'

2ºTEMPO

Bola rolando. Situação é devidamente controlada nas arquibancadas.

bola

41'

2ºTEMPO

Jogo parado. Problemas com sinalizadores nas arquibancadas. Aparentemente, vários deles pegaram fogo ao mesmo tempo, prejudicando a visibilidade e assustando os torcedores.

bola

40'

2ºTEMPO

Equipe mineira não demonstra nenhum poder de reação nesse momento. Tricolor é que continua no ataque.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda pela última vez o São Paulo. Sai Luciano e entra Ferreirinha.

bola

38'

2ºTEMPO

DE NOVO ELE! Marcos Antônio recebe na área atleticana e chuta prensado. Bola sobra com Luciano, que arremata de primeira. Gabriel Delfim espalma e cede mais um escanteio para os mandantes.

bola

37'

2ºTEMPO

GABRIEL DELFIIIM! Iago cobra escanteio pela esquerda e Arboleda finaliza bem de cabeça. O goleiro do Galo se estica todo e espalma pra mais um escanteio.

bola

36'

2ºTEMPO

Iago vai ao fundo pela esquerda de ataque e descola um escanteio para o São Paulo.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Atlético-MG faz sua última troca. Sai Victor Hugo e entra Gustavo Scarpa.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexida no São Paulo. Sai Artur e entra Djhordney.

bola

33'

2ºTEMPO

Com tranquilidade, São Paulo troca passes no meio de campo.

bola

32'

2ºTEMPO

Natanael derruba Iago no meio de campo. Falta apontada.

bola

31'

2ºTEMPO

Calleri erra passe no meio de campo e Galo vem novamente para o ataque.

bola

30'

2ºTEMPO

Bola sobra com Minda na área do São Paulo, pela esquerda. Ele chuta forte e manda longe.

bola

29'

2ºTEMPO

Luciano tenta prender a bola na direita de ataque, mas ela escapa e sai pela linha lateral.

bola

28'

2ºTEMPO

Victor Hugo tenta avançar pela esquerda de ataque. Domingos Duarte chega junto e faz o desarme limpo.

bola

27'

2ºTEMPO

Galo deixa a estratégia defensiva e tenta partir para o ataque. O time precisa correr atrás do prejuízo se não quiser perder a série de 14 jogos oficiais de invencibilidade.

bola

26'

2ºTEMPO

Agora sem pressa, São Paulo troca passes no meio de campo.

bola

25'

2ºTEMPO

Torcedor do São Paulo toma chuva e canta alto, feliz da vida.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexe o Atlético-MG. Sai Alexsander e entra Minda.

gol

23'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! IAGO! Lucas Ramon vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Iago fecha no meio da área mineira e mergulha de peixinho. Amplia o São Paulo no Morumbi.

bola

23'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!

bola

22'

2ºTEMPO

Calleri arranca bem pela esquerda de ataque, entra na área adversária e cruza. Artur manda de cabeça por cima. Quase o segundo.

gol

21'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! LUCIANO! Iago cruza bem pela esquerda de ataque. Artur domina na área mineira pela direita e bate cruzado. Luciano só desvia pra rede e abre o marcador para o Tricolor.

bola

21'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!

bola

20'

2ºTEMPO

Ensaia uma pressão o São Paulo, empurrado por seus torcedores.

bola

19'

2ºTEMPO

Artur limpa a marcação e manda uma sapatada de fora da área. Pra fora.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gustavo Santana vai embora para a entrada de Calleri.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Wendell vai descansar e entra Iago.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no São Paulo. Sai Danielzinho e entra Pablo Maia.

bola

17'

2ºTEMPO

Roda a bola no campo de defesa o Tricolor. Galo sobre as linhas e tenta dificultar a saída dos donos da casa.

bola

16'

2ºTEMPO

Jogo muito morno nesse momento.

bola

15'

2ºTEMPO

Gustavo Santana vem buscar jogo no meio de campo, se enrola com a bola e acaba desarmado.

bola

14'

2ºTEMPO

Galo começa a buscar mais o ataque. Torcida do São Paulo sente o melhor momento dos visitantes e canta alto nas arquibancadas.

bola

13'

2ºTEMPO

Danielzinho erra passe no meio de campo e Cassierra fica com ela, mas também erra ao tentar enfiada para o ataque.

bola

12'

2ºTEMPO

QUE PERIGO! Fred bate cruzado pela esquerda de ataque. Arboleda raspa e Cassierra finaliza pra fora, da pequena área.

bola

11'

2ºTEMPO

Lucas Ramon erra passe pela direita de ataque. Defesa atleticana afasta.

bola

10'

2ºTEMPO

POR POUCO! Danielzinho cobra escanteio pela esquerda. Domingos Duarte cabeceia com estilo e bola passa perto da trave esquerda do Galo.

bola

9'

2ºTEMPO

Artur cruza pela direita de ataque. Zaga mineira desvia e bola sai em escanteio para o São Paulo.

bola

8'

2ºTEMPO

Cuello puxa Sabino no meio de campo. Falta apontada.

bola

7'

2ºTEMPO

Panorama da partida é o mesmo do primeiro tempo. São Paulo fica com a bola e Galo se mantém fechado na defesa.

bola

6'

2ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o time do São Paulo.

bola

5'

2ºTEMPO

Lucas Ramon cruza pela direita de ataque. Gustavo Santana finaliza de cabeça e manda pra fora, sem nenhum perigo.

bola

4'

2ºTEMPO

UHHH! Marcos Antônio arrisca chapado de fora da área. Bola passa perto do travessão de Gabriel Delfim.

bola

3'

2ºTEMPO

Alexsander é derrubado por Danielzinho no meio de campo. Falta marcada.

bola

2'

2ºTEMPO

Arrancada de Natanael pela ala direita de campo. Marcos Antônio rasga no carrinho e corta pra linha lateral.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Castaño também deixa o jogo para a entrada de Vitor Hugo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bernard deixa o jogo e entra Fred.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Atlético-MG volta com mudanças. Sai Reinier e entra Cassierra.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

46'

1ºTEMPO

Wendell tenta passe pra Luciano no meio de campo, mas ele não consegue fazer o pivô e acaba desarmado.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos dois minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Bernard é acionado pela ala esquerda de campo. Domingos Duarte faz boa antecipação e desarma a jogada.

bola

43'

1ºTEMPO

Ritmo da partida diminui nesse momento.

bola

42'

1ºTEMPO

Natanael chuta de fora da área e bola sai à direita do gol de Rafael.

bola

41'

1ºTEMPO

Acalma o jogo o time mineiro, trocando passes no seu campo de defesa.

bola

40'

1ºTEMPO

Sabino arrisca de muito longe e manda direto para a linha de fundo.

bola

39'

1ºTEMPO

Danielzinho cobra escanteio pela esquerda. Renan Lodi afasta o perigo pelo alto.

bola

38'

1ºTEMPO

Gustavo Santana recebe de Marcos Antônio na área adversária e tenta o chute. Vitão trava e bola sai em escanteio.

bola

37'

1ºTEMPO

Postura do Galo não muda, mas Atlético-MG ainda não finalizou no jogo. Time segue apostando somente nos contra ataques, embora não tenha conseguido encaixar nenhum até aqui.

bola

36'

1ºTEMPO

Nem torcida e nem o time dentro de campo se abalam. São Paulo segue na pressão.

bola

35'

1ºTEMPO

GOL ANULADO! Após verificação, é identificada a posição irregular de Lucas Ramon no início da jogada do gol de Gustavo Santana.

bola

34'

1ºTEMPO

VAR! Checagem sobre posição de Lucas Ramon no início da jogada do gol.

bola

33'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! GUSTAVO SANTANA! Lucas Ramon vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Gustavo Santana mergulha de cabeça e manda no canto direito de Gabriel Delfim. Tricolor na frente.

bola

32'

1ºTEMPO

QUE PANCADA! Lucas Ramon limpa a jogada, invade a área atleticana e chuta forte. Gabriel Delfim espalma no canto esquerdo.

bola

31'

1ºTEMPO

Tentativa de tabela entre Artur e Gustavo Santana no ataque. Melhor pra defesa atleticana.

bola

30'

1ºTEMPO

Luciano recebe na área visitante pela esquerda. Ele tenta cruzar e Alan Franco corta e manda pra escanteio.

bola

29'

1ºTEMPO

Roda a bola no ataque o Tricolor, tentando abrir a defesa do Galo.

bola

28'

1ºTEMPO

Cuello limpa a jogada pela direita de ataque e erra passe na sequência.

bola

27'

1ºTEMPO

Chuva aperta no Morumbi e torcida do São Paulo aumenta ainda mais o volume.

bola

26'

1ºTEMPO

Jogada de fundo pela direita de ataque de Artur. Ele cruza e Luciano se joga pra tentar alcançar a bola, mas não consegue.

bola

25'

1ºTEMPO

Artur cobra escanteio pela direita. Bola fica viva na área visitante e Alexsander consegue mandar um bico pra longe.

bola

24'

1ºTEMPO

São Paulo novamente no ataque, mas se conseguir encontrar nenhuma brecha na defesa atleticana.

bola

23'

1ºTEMPO

Erro de passe de Marcos Antônio pela esquerda de ataque, na direção de Luciano. Bola novamente com o Atlético-MG, que sai lentamente em direção ao ataque.

bola

22'

1ºTEMPO

Galo esfria o jogo e roda a bola na sua defesa.

bola

21'

1ºTEMPO

Reinier recebe na esquerda de ataque e cruza. Victor Hugo tenta passe dentro da área mandante. Defesa afasta.

bola

20'

1ºTEMPO

Torcida aumenta o volume nas arquibancadas, tentando empurrar o Tricolor dentro de campo.

bola

19'

1ºTEMPO

Artur cruza pela direita de ataque. Defesa mineira afasta.

bola

18'

1ºTEMPO

Se mantém com a posse de bola o time da casa. Galo marca de perto e não cede e muitos espaços.

bola

17'

1ºTEMPO

Sabino arranca pela esquerda de ataque e é parado com falta por Alan Franco.

bola

16'

1ºTEMPO

Gira a bola no campo de defesa o time do São Paulo, sem muita objetividade.

bola

15'

1ºTEMPO

Tricolor busca o ataque, mas sem conseguir levar perigo real ao gol de Gabriel Delfim.

bola

14'

1ºTEMPO

Mineiros se posicionam no seu campo de defesa, apostando nos contra ataques.

bola

13'

1ºTEMPO

Artur cobra escanteio pela direita. Arboleda tenta a cabeçada, mas bola bate em Sabino e sai pela linha de fundo.

bola

12'

1ºTEMPO

Luciano abre pra Wendell na esquerda de ataque. Ele cruza, mas Gustavo Santana não chega nela.

bola

11'

1ºTEMPO

Bernard vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Arboleda afasta o perigo mandando pra longe.

bola

10'

1ºTEMPO

Victor Hugo força demais no passe pela ponta direita de ataque. Posse de bola com o São Paulo novamente.

bola

9'

1ºTEMPO

Chute de fora da área de Marcos Antônio. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.

bola

8'

1ºTEMPO

Equipes ainda em fase de estudos, mas ambas buscam o ataque.

bola

7'

1ºTEMPO

Marcos Antônio é derrubado por Castaño no meio de campo. Falta marcada.

bola

6'

1ºTEMPO

Galo trabalha a bola pela faixa central de campo.

bola

5'

1ºTEMPO

Bernard sai jogando pela direita de sua defesa com estilo. Ele dá uma caneta em Marcos Antônio e sofre falta na sequência.

bola

4'

1ºTEMPO

Mais um cruzamento de Wendell pela esquerda de ataque. Dessa vez a bola desvia na marcação e sai em escanteio.

bola

3'

1ºTEMPO

PRA FORA! Wendell levanta pela esquerda de ataque. Luciano finaliza bem de cabeça. Bola passa perto do poste direito de Gabriel Delfim.

bola

2'

1ºTEMPO

Cuello é lançado na ponta direita de ataque. Sabino chega junto e corta pra linha lateral.

bola

1'

1ºTEMPO

O São Paulo joga todo de branco. Atlético-MG vem a campo de camisas listradas em preto e branco e calções e meiões pretos.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Morumbi.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Bráulio da Silva Machado (SC), auxiliado por Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atlético-MG definido por Eduardo Domínguez: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão e Renan Lodi; Alexsander, Alan Franco, Castaño e Victor Hugo; Bernard, Cuello e Reinier.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

São Paulo escalado por Dorival Júnior: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Marcos Antônio, Danielzinho, Luciano e Wendell; Artur e Gustavo Santana.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Bobadilla, Lucas, Lucca e Victor Sá, lesionados. Os visitantes não contarão com Everson, Ruan Tressoldi, Lyanco, Léo Duarte, Maycon, Tomás Pérez, Igor Gomes e Thiago Borbas, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado mineiro, o momento é muito bom. O time está invicto há 14 jogos oficiais e quer manter o ritmo, mesmo jogando fora de casa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time paulista, depois de passar um longo jejum de vitórias no Brasileirão, chega motivado após a vitória na rodada passada. A equipe conta com o apoio dos seus torcedores pra conquistar mais um bom resultado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Tricolor recebeu o Red Bull Bragantino e venceu por 2x1. O Galo jogou em casa contra o Vitória e levou a melhor, vencendo por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Red Bull Bragantino ocupa a 9ª colocação na tabela, com 35 pontos conquistados, enquanto o Bahia está na 5ª posição, com 40 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 114 partidas entre as equipes. O São Paulo venceu 37, o Atlético-MG levou a melhor em 40 oportunidades, além de 37 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de São Paulo e Atlético-MG, jogo válido pela 26ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.

São Paulo SPA

  • Dorival Júnior

    TECNICO

  • Rafael

    Goleiro

  • Domingos Duarte

    Defesa

  • Robert Arboleda

    Defesa

  • Sabino

    Defesa

  • Lucas Ramon

    Defesa

  • Marcos Antônio

    Meio-Campo

  • DanielzinhoSaiu

    Meio-Campo

  • Pablo MaiaEntrou

    Meio-Campo

  • LucianoSaiuGol

    Atacante

  • FerreiraEntrou

    Atacante

  • WendellSaiu

    Defesa

  • IagoEntrouGol

    Defesa

  • ArturSaiu

    Atacante

  • DjhordneyEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Gustavo SantanaSaiu

    Atacante

  • Jonathan CalleriEntrou

    Atacante

Atlético-MG CAM

  • Eduardo Domínguez

    TECNICO

  • Gabriel Delfim

    Goleiro

  • Natanael

    Defesa

  • Vitão

    Defesa

  • Renan Lodi

    Defesa

  • AlexsanderSaiu

    Meio-Campo

  • Alan MindaEntrou

    Atacante

  • Alan Franco

    Meio-Campo

  • Kevin CastañoSaiu

    Meio-Campo

  • Vitor HugoEntrou

    Defesa

  • Victor HugoSaiu

    Meio-Campo

  • Gustavo ScarpaEntrou

    Meio-Campo

  • BernardSaiu

    Atacante

  • FredEntrou

    Meio-Campo

  • Tomás CuelloAmarelo

    Atacante

  • Reinier Saiu

    Atacante

  • Mateo CassierraEntrou

    Atacante

  • Bráulio da Silva Machado (SC)

    ÁRBITRO

  • Thiaggo Americano Labes (SC)

    ASSISTENTE

  • Alex dos Santos (SC)

    ASSISTENTE

  • Wiomar Santana de Oliveira (AL)

    QUARTO ÁRBITRO

São Paulo SPA
Atlético-MG CAM

GOLS

Gol Luciano
Gol Iago
POSSE DE BOLA
52% 48%
23FINALIZAÇÕES4
5FINALIZAÇÕES CERTAS0
19FALTAS COMETIDAS12
12CRUZAMENTOS4
54PASSES ERRADOS45
11DESARMES8
15ESCANTEIOS2
2IMPEDIMENTOS0
1CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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