26ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 05/09•18h30
Minuto a Minuto: São Paulo X Atlético-MG - 05/09/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! São Paulo faz partida segura e vence o Atlético-MG por 2x0 no Morumbi.
50'
•
2ºTEMPO
Marcos Antônio arrisca de fora da área e bola sai com desvio em escanteio.
49'
•
2ºTEMPO
Iago faz bonita jogada e é derrubado por Fred no bico esquerdo da grande área do Galo. Falta.
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Calleri faz jogada de ataque em velocidade pelo meio de campo e é puxado por Cuello. Falta e amarelo aplicado.
47'
•
2ºTEMPO
Pablo Maia derruba Fred no meio de campo. Falta assinalada.
46'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Djhordney agarra Minda no meio de campo e mata contra ataque atleticano. Falta e amarelo pra ele.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos seis minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Gustavo Scarpa recebe na esquerda de ataque e tenta cruzar. Lucas Ramon trava e ele é obrigado a voltar a jogada.
43'
•
2ºTEMPO
PÚBLICO! 39.068 torcedores pagantes nessa noite chuvosa no Morumbi.
42'
•
2ºTEMPO
Bola rolando. Situação é devidamente controlada nas arquibancadas.
41'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Problemas com sinalizadores nas arquibancadas. Aparentemente, vários deles pegaram fogo ao mesmo tempo, prejudicando a visibilidade e assustando os torcedores.
40'
•
2ºTEMPO
Equipe mineira não demonstra nenhum poder de reação nesse momento. Tricolor é que continua no ataque.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda pela última vez o São Paulo. Sai Luciano e entra Ferreirinha.
38'
•
2ºTEMPO
DE NOVO ELE! Marcos Antônio recebe na área atleticana e chuta prensado. Bola sobra com Luciano, que arremata de primeira. Gabriel Delfim espalma e cede mais um escanteio para os mandantes.
37'
•
2ºTEMPO
GABRIEL DELFIIIM! Iago cobra escanteio pela esquerda e Arboleda finaliza bem de cabeça. O goleiro do Galo se estica todo e espalma pra mais um escanteio.
36'
•
2ºTEMPO
Iago vai ao fundo pela esquerda de ataque e descola um escanteio para o São Paulo.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Atlético-MG faz sua última troca. Sai Victor Hugo e entra Gustavo Scarpa.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexida no São Paulo. Sai Artur e entra Djhordney.
33'
•
2ºTEMPO
Com tranquilidade, São Paulo troca passes no meio de campo.
32'
•
2ºTEMPO
Natanael derruba Iago no meio de campo. Falta apontada.
31'
•
2ºTEMPO
Calleri erra passe no meio de campo e Galo vem novamente para o ataque.
30'
•
2ºTEMPO
Bola sobra com Minda na área do São Paulo, pela esquerda. Ele chuta forte e manda longe.
29'
•
2ºTEMPO
Luciano tenta prender a bola na direita de ataque, mas ela escapa e sai pela linha lateral.
28'
•
2ºTEMPO
Victor Hugo tenta avançar pela esquerda de ataque. Domingos Duarte chega junto e faz o desarme limpo.
27'
•
2ºTEMPO
Galo deixa a estratégia defensiva e tenta partir para o ataque. O time precisa correr atrás do prejuízo se não quiser perder a série de 14 jogos oficiais de invencibilidade.
26'
•
2ºTEMPO
Agora sem pressa, São Paulo troca passes no meio de campo.
25'
•
2ºTEMPO
Torcedor do São Paulo toma chuva e canta alto, feliz da vida.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexe o Atlético-MG. Sai Alexsander e entra Minda.
23'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! IAGO! Lucas Ramon vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Iago fecha no meio da área mineira e mergulha de peixinho. Amplia o São Paulo no Morumbi.
23'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!
22'
•
2ºTEMPO
Calleri arranca bem pela esquerda de ataque, entra na área adversária e cruza. Artur manda de cabeça por cima. Quase o segundo.
21'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! LUCIANO! Iago cruza bem pela esquerda de ataque. Artur domina na área mineira pela direita e bate cruzado. Luciano só desvia pra rede e abre o marcador para o Tricolor.
21'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!
20'
•
2ºTEMPO
Ensaia uma pressão o São Paulo, empurrado por seus torcedores.
19'
•
2ºTEMPO
Artur limpa a marcação e manda uma sapatada de fora da área. Pra fora.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gustavo Santana vai embora para a entrada de Calleri.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Wendell vai descansar e entra Iago.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no São Paulo. Sai Danielzinho e entra Pablo Maia.
17'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no campo de defesa o Tricolor. Galo sobre as linhas e tenta dificultar a saída dos donos da casa.
16'
•
2ºTEMPO
Jogo muito morno nesse momento.
15'
•
2ºTEMPO
Gustavo Santana vem buscar jogo no meio de campo, se enrola com a bola e acaba desarmado.
14'
•
2ºTEMPO
Galo começa a buscar mais o ataque. Torcida do São Paulo sente o melhor momento dos visitantes e canta alto nas arquibancadas.
13'
•
2ºTEMPO
Danielzinho erra passe no meio de campo e Cassierra fica com ela, mas também erra ao tentar enfiada para o ataque.
12'
•
2ºTEMPO
QUE PERIGO! Fred bate cruzado pela esquerda de ataque. Arboleda raspa e Cassierra finaliza pra fora, da pequena área.
11'
•
2ºTEMPO
Lucas Ramon erra passe pela direita de ataque. Defesa atleticana afasta.
10'
•
2ºTEMPO
POR POUCO! Danielzinho cobra escanteio pela esquerda. Domingos Duarte cabeceia com estilo e bola passa perto da trave esquerda do Galo.
9'
•
2ºTEMPO
Artur cruza pela direita de ataque. Zaga mineira desvia e bola sai em escanteio para o São Paulo.
8'
•
2ºTEMPO
Cuello puxa Sabino no meio de campo. Falta apontada.
7'
•
2ºTEMPO
Panorama da partida é o mesmo do primeiro tempo. São Paulo fica com a bola e Galo se mantém fechado na defesa.
6'
•
2ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o time do São Paulo.
5'
•
2ºTEMPO
Lucas Ramon cruza pela direita de ataque. Gustavo Santana finaliza de cabeça e manda pra fora, sem nenhum perigo.
4'
•
2ºTEMPO
UHHH! Marcos Antônio arrisca chapado de fora da área. Bola passa perto do travessão de Gabriel Delfim.
3'
•
2ºTEMPO
Alexsander é derrubado por Danielzinho no meio de campo. Falta marcada.
2'
•
2ºTEMPO
Arrancada de Natanael pela ala direita de campo. Marcos Antônio rasga no carrinho e corta pra linha lateral.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Castaño também deixa o jogo para a entrada de Vitor Hugo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bernard deixa o jogo e entra Fred.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Atlético-MG volta com mudanças. Sai Reinier e entra Cassierra.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
46'
•
1ºTEMPO
Wendell tenta passe pra Luciano no meio de campo, mas ele não consegue fazer o pivô e acaba desarmado.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos dois minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Bernard é acionado pela ala esquerda de campo. Domingos Duarte faz boa antecipação e desarma a jogada.
43'
•
1ºTEMPO
Ritmo da partida diminui nesse momento.
42'
•
1ºTEMPO
Natanael chuta de fora da área e bola sai à direita do gol de Rafael.
41'
•
1ºTEMPO
Acalma o jogo o time mineiro, trocando passes no seu campo de defesa.
40'
•
1ºTEMPO
Sabino arrisca de muito longe e manda direto para a linha de fundo.
39'
•
1ºTEMPO
Danielzinho cobra escanteio pela esquerda. Renan Lodi afasta o perigo pelo alto.
38'
•
1ºTEMPO
Gustavo Santana recebe de Marcos Antônio na área adversária e tenta o chute. Vitão trava e bola sai em escanteio.
37'
•
1ºTEMPO
Postura do Galo não muda, mas Atlético-MG ainda não finalizou no jogo. Time segue apostando somente nos contra ataques, embora não tenha conseguido encaixar nenhum até aqui.
36'
•
1ºTEMPO
Nem torcida e nem o time dentro de campo se abalam. São Paulo segue na pressão.
35'
•
1ºTEMPO
GOL ANULADO! Após verificação, é identificada a posição irregular de Lucas Ramon no início da jogada do gol de Gustavo Santana.
34'
•
1ºTEMPO
VAR! Checagem sobre posição de Lucas Ramon no início da jogada do gol.
33'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! GUSTAVO SANTANA! Lucas Ramon vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Gustavo Santana mergulha de cabeça e manda no canto direito de Gabriel Delfim. Tricolor na frente.
32'
•
1ºTEMPO
QUE PANCADA! Lucas Ramon limpa a jogada, invade a área atleticana e chuta forte. Gabriel Delfim espalma no canto esquerdo.
31'
•
1ºTEMPO
Tentativa de tabela entre Artur e Gustavo Santana no ataque. Melhor pra defesa atleticana.
30'
•
1ºTEMPO
Luciano recebe na área visitante pela esquerda. Ele tenta cruzar e Alan Franco corta e manda pra escanteio.
29'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no ataque o Tricolor, tentando abrir a defesa do Galo.
28'
•
1ºTEMPO
Cuello limpa a jogada pela direita de ataque e erra passe na sequência.
27'
•
1ºTEMPO
Chuva aperta no Morumbi e torcida do São Paulo aumenta ainda mais o volume.
26'
•
1ºTEMPO
Jogada de fundo pela direita de ataque de Artur. Ele cruza e Luciano se joga pra tentar alcançar a bola, mas não consegue.
25'
•
1ºTEMPO
Artur cobra escanteio pela direita. Bola fica viva na área visitante e Alexsander consegue mandar um bico pra longe.
24'
•
1ºTEMPO
São Paulo novamente no ataque, mas se conseguir encontrar nenhuma brecha na defesa atleticana.
23'
•
1ºTEMPO
Erro de passe de Marcos Antônio pela esquerda de ataque, na direção de Luciano. Bola novamente com o Atlético-MG, que sai lentamente em direção ao ataque.
22'
•
1ºTEMPO
Galo esfria o jogo e roda a bola na sua defesa.
21'
•
1ºTEMPO
Reinier recebe na esquerda de ataque e cruza. Victor Hugo tenta passe dentro da área mandante. Defesa afasta.
20'
•
1ºTEMPO
Torcida aumenta o volume nas arquibancadas, tentando empurrar o Tricolor dentro de campo.
19'
•
1ºTEMPO
Artur cruza pela direita de ataque. Defesa mineira afasta.
18'
•
1ºTEMPO
Se mantém com a posse de bola o time da casa. Galo marca de perto e não cede e muitos espaços.
17'
•
1ºTEMPO
Sabino arranca pela esquerda de ataque e é parado com falta por Alan Franco.
16'
•
1ºTEMPO
Gira a bola no campo de defesa o time do São Paulo, sem muita objetividade.
15'
•
1ºTEMPO
Tricolor busca o ataque, mas sem conseguir levar perigo real ao gol de Gabriel Delfim.
14'
•
1ºTEMPO
Mineiros se posicionam no seu campo de defesa, apostando nos contra ataques.
13'
•
1ºTEMPO
Artur cobra escanteio pela direita. Arboleda tenta a cabeçada, mas bola bate em Sabino e sai pela linha de fundo.
12'
•
1ºTEMPO
Luciano abre pra Wendell na esquerda de ataque. Ele cruza, mas Gustavo Santana não chega nela.
11'
•
1ºTEMPO
Bernard vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Arboleda afasta o perigo mandando pra longe.
10'
•
1ºTEMPO
Victor Hugo força demais no passe pela ponta direita de ataque. Posse de bola com o São Paulo novamente.
9'
•
1ºTEMPO
Chute de fora da área de Marcos Antônio. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.
8'
•
1ºTEMPO
Equipes ainda em fase de estudos, mas ambas buscam o ataque.
7'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio é derrubado por Castaño no meio de campo. Falta marcada.
6'
•
1ºTEMPO
Galo trabalha a bola pela faixa central de campo.
5'
•
1ºTEMPO
Bernard sai jogando pela direita de sua defesa com estilo. Ele dá uma caneta em Marcos Antônio e sofre falta na sequência.
4'
•
1ºTEMPO
Mais um cruzamento de Wendell pela esquerda de ataque. Dessa vez a bola desvia na marcação e sai em escanteio.
3'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Wendell levanta pela esquerda de ataque. Luciano finaliza bem de cabeça. Bola passa perto do poste direito de Gabriel Delfim.
2'
•
1ºTEMPO
Cuello é lançado na ponta direita de ataque. Sabino chega junto e corta pra linha lateral.
1'
•
1ºTEMPO
O São Paulo joga todo de branco. Atlético-MG vem a campo de camisas listradas em preto e branco e calções e meiões pretos.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Morumbi.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Bráulio da Silva Machado (SC), auxiliado por Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC).
PRÉ-JOGO
Atlético-MG definido por Eduardo Domínguez: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão e Renan Lodi; Alexsander, Alan Franco, Castaño e Victor Hugo; Bernard, Cuello e Reinier.
PRÉ-JOGO
São Paulo escalado por Dorival Júnior: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Marcos Antônio, Danielzinho, Luciano e Wendell; Artur e Gustavo Santana.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Bobadilla, Lucas, Lucca e Victor Sá, lesionados. Os visitantes não contarão com Everson, Ruan Tressoldi, Lyanco, Léo Duarte, Maycon, Tomás Pérez, Igor Gomes e Thiago Borbas, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado mineiro, o momento é muito bom. O time está invicto há 14 jogos oficiais e quer manter o ritmo, mesmo jogando fora de casa.
PRÉ-JOGO
O time paulista, depois de passar um longo jejum de vitórias no Brasileirão, chega motivado após a vitória na rodada passada. A equipe conta com o apoio dos seus torcedores pra conquistar mais um bom resultado.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Tricolor recebeu o Red Bull Bragantino e venceu por 2x1. O Galo jogou em casa contra o Vitória e levou a melhor, vencendo por 2x1.
PRÉ-JOGO
O Red Bull Bragantino ocupa a 9ª colocação na tabela, com 35 pontos conquistados, enquanto o Bahia está na 5ª posição, com 40 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 114 partidas entre as equipes. O São Paulo venceu 37, o Atlético-MG levou a melhor em 40 oportunidades, além de 37 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de São Paulo e Atlético-MG, jogo válido pela 26ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 18h30min.
Dorival Júnior
TECNICO
Rafael
Goleiro
Domingos Duarte
Defesa
Robert Arboleda
Defesa
Sabino
Defesa
Lucas Ramon
Defesa
Marcos Antônio
Meio-Campo
Danielzinho
Meio-Campo
Pablo Maia
Meio-Campo
Luciano
Atacante
Ferreira
Atacante
Wendell
Defesa
Iago
Defesa
Artur
Atacante
Djhordney
Meio-Campo
Gustavo Santana
Atacante
Jonathan Calleri
Atacante
Eduardo Domínguez
TECNICO
Gabriel Delfim
Goleiro
Natanael
Defesa
Vitão
Defesa
Renan Lodi
Defesa
Alexsander
Meio-Campo
Alan Minda
Atacante
Alan Franco
Meio-Campo
Kevin Castaño
Meio-Campo
Vitor Hugo
Defesa
Victor Hugo
Meio-Campo
Gustavo Scarpa
Meio-Campo
Bernard
Atacante
Fred
Meio-Campo
Tomás Cuello
Atacante
Reinier
Atacante
Mateo Cassierra
Atacante
Bráulio da Silva Machado (SC)
ÁRBITRO
Thiaggo Americano Labes (SC)
ASSISTENTE
Alex dos Santos (SC)
ASSISTENTE
Wiomar Santana de Oliveira (AL)
QUARTO ÁRBITRO