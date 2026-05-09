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encerrado
Maracanã Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Fluminense Fluminense
1 × 0
Vasco Vasco

26ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 05/0921h

Minuto a Minuto: Fluminense X Vasco - 05/09/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Maracanã! Fluminense vence clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro.

bola

50'

2ºTEMPO

Puma Rodríguez estica passe em busca de Marino. A defesa do Flu leva a melhor pelo alto.

bola

49'

2ºTEMPO

Marino enche o pé de fora da área, a bola ganha altura e se perde pela linha de fundo.

bola

47'

2ºTEMPO

Marino ganha da marcação e estica passe para a área. Spinelli chuta forte e Fábio salva o Fluminense.

bola

46'

2ºTEMPO

Léo Jardim recebe recuo na fogueira e quase vê a bola ser roubada por Lucho Acosta.

bola

45'

2ºTEMPO

Colidio assume cobrança de falta e chuta com veneno, mas para fora.

bola

43'

2ºTEMPO

Seis minutos de acréscimo.

bola

42'

2ºTEMPO

Lucas Piton recebe passe de Robert Renan espetado pela esquerda e cruza com veneno para a área. Defesa do Flu corta e evita o gol de empate.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Guga deixa o campo para a entrada de Julio Fidelis.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas trocas do Fluminense: Hulk sai, entra Guilherme Arana...

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Adson deixa o campo para a entrada de Marino Hinestroza.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas trocas do Vasco: Carlos Cuesta sai, entra Ramon Rique.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Tchê Tchê sai para a entrada de Claudio Spinelli.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla troca do Vasco: Paulo Henrique sai, entra Puma Rodriguez.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca do Fluminense: Soteldo sai, entra Kevin Serna.

gol

14'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLUMINENSE!!!! Soteldo cruza na medida, Lucho Acosta vence Lucas Piton e completa para as redes.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca do Vasco: Bruno Duarte sai, entra Adson.

substituicao

11'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca do FLuminense: Ganso sai, entra Lucno Acosta.

amarelo

8'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Colídio por falta em Martinelli.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Recomeça o clássico!

fim

51'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Intervalo no Maracanã! Clássico Fluminense x Vasco segue empatado.

amarelo

50'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Hulk por reclamação.

amarelo

49'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Ignácio por falta em Andrés Gómez.

bola

48'

1ºTEMPO

Sosa rouba a bola no meio-campo e distribui o jogo para o Vasco.

bola

47'

1ºTEMPO

Hulk recebe lançamento acompanhado pela zaga, chuta por cobertura e Léo Jardim defende.

bola

45'

1ºTEMPO

Após falta de Andrés Gómez em Nonato, jogadores do Fluminense cobram a expulsão do colombiano do Vasco.

bola

44'

1ºTEMPO

Cinco minutos de acréscimo.

bola

42'

1ºTEMPO

Paulo Henrique escapa pela direita e cruza com veneno. Fábio sai do gol para cortar o passe.

bola

40'

1ºTEMPO

Jogadores do Fluminense cercam o árbitro por cartão vermelho após nova falta de Paulo Henrique.

bola

39'

1ºTEMPO

Faltas cometidas: Fluminense 4x8 Vasco.

amarelo

38'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Paulo Henrique após o lateral chutar a bola na direção do banco de reservas do Flu.

bola

37'

1ºTEMPO

Sosa chega forte e comete falta em Canobbio. Jogadores do Fluminense protestam contra a intensidade do lance.

bola

35'

1ºTEMPO

Sosa força passe para a projeção de Bruno Duarte, mas o centroavante não tem o domínio da bola.

bola

33'

1ºTEMPO

Guga estica passe para a área, Soteldo tenta virar uma bicicleta e fica com escanteio para o Fluminense.

bola

31'

1ºTEMPO

No apoio pela direita, Paulo Henrique cruza bloqueado pela marcação.

bola

30'

1ºTEMPO

Andrés Gómez recebe de Custa pela direita e tenta acelerar o contragolpe do Vasco.

bola

28'

1ºTEMPO

Cuesta se aventura no campo de ataque, chuta de fora da área e vê a bola sair longe do alvo.

bola

27'

1ºTEMPO

Canobbio é lançado nas costas de Sosa, invade a área e Léo Jardim sai nos pés do uruguaio para evitar a conclusão da jogada.

bola

26'

1ºTEMPO

Posse de bola: Fluminense 38% x 62% Vasco.

bola

25'

1ºTEMPO

Cruzamento de Martinelli buscando a cabeça de Canobbio na área. Sosa salta no segundo andar e desvia pela linha de fundo, em escanteio.

bola

24'

1ºTEMPO

Fluminense troca passes de pé em pé sob as vaias da torcida vascaína.

bola

23'

1ºTEMPO

Sosa cobra a falta para a confusão na área. Melhor para a defesa do Flu que corta pelo alto.

bola

22'

1ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Tchê Tchê.

bola

21'

1ºTEMPO

Martinelli mata contragolpe do Vasco com falta em Tchê Tchê.

amarelo

20'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Freytes.

amarelo

19'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Daniel Fuzato.

bola

18'

1ºTEMPO

Fecha o tempo no Maracanã após disputa forte seguida de troca de empurrões dos dois lados.

bola

17'

1ºTEMPO

Bruno Duarte abre na esquerda, Lucas Piton enche a perna canhota e põe para trabalhar o goleiro Fábio.

bola

16'

1ºTEMPO

Thiago Mendes aproveita vacilo de Ignácio na saída de jogo, conduz com liberdade e chuta de dentro da área. Renê trava em cima.

bola

14'

1ºTEMPO

Vasco começa melhor no clássico e vai criando chances para abrir o placar.

bola

13'

1ºTEMPO

Passes errados: Fluminense 3x8 Vasco.

bola

11'

1ºTEMPO

Após tabela com Guga, Canobbio busca a linha de fundo e chuta cruzado. Léo Jardim defende, sem rebote.

bola

10'

1ºTEMPO

Após roubada no ataque, Paulo Henrique cruza na medida para Colídio. Ignácio corta no meio do caminho e evita o 1º gol do Vasco.

bola

9'

1ºTEMPO

Andrés Gómez arranca em diagonal desde a direita, engatilha o chute de fora da área, mas é bloqueado por Ignácio.

amarelo

8'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Andrés Gómez recebe cartão amarelo por falta em Renê.

bola

7'

1ºTEMPO

PH Ganso busca Soteldo para crair jogada pela lateral do campo.

bola

6'

1ºTEMPO

Acompanhado por Robert Renan, Canobbio adianta demais a bola e acaba saindo com ela pela linha de fundo, em tiro de meta.

bola

5'

1ºTEMPO

Isolado na frente, Hulk tenta comandar ataque e chuta de fora da área, longe do alvo.

bola

4'

1ºTEMPO

Lucas Piton cobra escanteio fechado. Fábio sai de soco para cortar o cruzamento.

bola

3'

1ºTEMPO

Robert Renan faz ligação direta para o apoio de Paulo Henrique. Lateral tenta de cabeça e Renê afasta pela linha de fundo.

bola

1'

1ºTEMPO

Tchê Tchê põe muita força em cruzamento para a área. Ninguém do Vasco acha a bola pelo alto.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Começa o clássico!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Escalações definidas por Marcão (Fluminense) e Pedro Emanuel (Vasco).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Clássico é duelo de opostos no Campeonato Brasileiro. Se o Fluminense briga em cima, a disputa do Vasco é para sair da zona de degola.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vasco também chega com moral para o clássico pela sequência de três vitórias seguidas na temporada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Invicto há seis jogos, Fluminense testa a boa fase justamente contra o algoz da Copa do Brasil, Vasco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Fluminense e Vasco fazem clássico carioca pelo Campeonato Brasileiro. Siga aqui todos os lances.

Fluminense FLU

  • Marcão

    TECNICO

  • Fábio

    Goleiro

  • GugaSaiu

    Defesa

  • Julio FidelisEntrou

    Defesa

  • IgnácioAmarelo

    Defesa

  • Julián Millán

    Defesa

  • Renê

    Defesa

  • Martinelli

    Meio-Campo

  • Nonato

    Meio-Campo

  • GansoSaiu

    Meio-Campo

  • Lucho AcostaEntrouGol

    Meio-Campo

  • Agustín Canobbio

    Atacante

  • Yeferson SoteldoSaiu

    Atacante

  • Kevin SernaEntrou

    Atacante

  • HulkSaiuAmarelo

    Atacante

  • Guilherme AranaEntrou

    Defesa

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Paulo HenriqueSaiuAmarelo

    Defesa

  • Puma RodriguezEntrou

    Defesa

  • Carlos CuestaSaiu

    Defesa

  • Ramon RiqueEntrou

    Meio-Campo

  • Robert Renan

    Defesa

  • Lucas Piton

    Defesa

  • Santiago Sosa

    Meio-Campo

  • Tchê TchêSaiu

    Meio-Campo

  • Claudio SpinelliEntrou

    Atacante

  • Thiago Mendes

    Meio-Campo

  • Facundo ColidioAmarelo

    Atacante

  • Andrés GómezAmarelo

    Atacante

  • Bruno DuarteSaiu

    Atacante

  • AdsonEntrouSaiu

    Atacante

  • Davi de Oliveira Lacerda (ES)

    ÁRBITRO

  • Rafael da Silva Alves (RS)

    ASSISTENTE

  • Douglas Pagung (ES)

    ASSISTENTE

Fluminense FLU
Vasco VAS

GOLS

Gol Lucho Acosta
POSSE DE BOLA
46% 54%
7FINALIZAÇÕES13
4FINALIZAÇÕES CERTAS4
11FALTAS COMETIDAS20
5CRUZAMENTOS5
19PASSES ERRADOS39
18DESARMES10
6ESCANTEIOS6
1IMPEDIMENTOS1
3CARTÕES AMARELOS4
0CARTÕES VERMELHOS0
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