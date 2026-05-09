26ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 05/09•21h
Minuto a Minuto: Fluminense X Vasco - 05/09/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Maracanã! Fluminense vence clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro.
50'
•
2ºTEMPO
Puma Rodríguez estica passe em busca de Marino. A defesa do Flu leva a melhor pelo alto.
49'
•
2ºTEMPO
Marino enche o pé de fora da área, a bola ganha altura e se perde pela linha de fundo.
47'
•
2ºTEMPO
Marino ganha da marcação e estica passe para a área. Spinelli chuta forte e Fábio salva o Fluminense.
46'
•
2ºTEMPO
Léo Jardim recebe recuo na fogueira e quase vê a bola ser roubada por Lucho Acosta.
45'
•
2ºTEMPO
Colidio assume cobrança de falta e chuta com veneno, mas para fora.
43'
•
2ºTEMPO
Seis minutos de acréscimo.
42'
•
2ºTEMPO
Lucas Piton recebe passe de Robert Renan espetado pela esquerda e cruza com veneno para a área. Defesa do Flu corta e evita o gol de empate.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Guga deixa o campo para a entrada de Julio Fidelis.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas trocas do Fluminense: Hulk sai, entra Guilherme Arana...
39'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Adson deixa o campo para a entrada de Marino Hinestroza.
38'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas trocas do Vasco: Carlos Cuesta sai, entra Ramon Rique.
30'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Tchê Tchê sai para a entrada de Claudio Spinelli.
29'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla troca do Vasco: Paulo Henrique sai, entra Puma Rodriguez.
28'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca do Fluminense: Soteldo sai, entra Kevin Serna.
14'
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2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLUMINENSE!!!! Soteldo cruza na medida, Lucho Acosta vence Lucas Piton e completa para as redes.
12'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca do Vasco: Bruno Duarte sai, entra Adson.
11'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca do FLuminense: Ganso sai, entra Lucno Acosta.
8'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Colídio por falta em Martinelli.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Recomeça o clássico!
51'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Intervalo no Maracanã! Clássico Fluminense x Vasco segue empatado.
50'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Hulk por reclamação.
49'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Ignácio por falta em Andrés Gómez.
48'
•
1ºTEMPO
Sosa rouba a bola no meio-campo e distribui o jogo para o Vasco.
47'
•
1ºTEMPO
Hulk recebe lançamento acompanhado pela zaga, chuta por cobertura e Léo Jardim defende.
45'
•
1ºTEMPO
Após falta de Andrés Gómez em Nonato, jogadores do Fluminense cobram a expulsão do colombiano do Vasco.
44'
•
1ºTEMPO
Cinco minutos de acréscimo.
42'
•
1ºTEMPO
Paulo Henrique escapa pela direita e cruza com veneno. Fábio sai do gol para cortar o passe.
40'
•
1ºTEMPO
Jogadores do Fluminense cercam o árbitro por cartão vermelho após nova falta de Paulo Henrique.
39'
•
1ºTEMPO
Faltas cometidas: Fluminense 4x8 Vasco.
38'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Paulo Henrique após o lateral chutar a bola na direção do banco de reservas do Flu.
37'
•
1ºTEMPO
Sosa chega forte e comete falta em Canobbio. Jogadores do Fluminense protestam contra a intensidade do lance.
35'
•
1ºTEMPO
Sosa força passe para a projeção de Bruno Duarte, mas o centroavante não tem o domínio da bola.
33'
•
1ºTEMPO
Guga estica passe para a área, Soteldo tenta virar uma bicicleta e fica com escanteio para o Fluminense.
31'
•
1ºTEMPO
No apoio pela direita, Paulo Henrique cruza bloqueado pela marcação.
30'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez recebe de Custa pela direita e tenta acelerar o contragolpe do Vasco.
28'
•
1ºTEMPO
Cuesta se aventura no campo de ataque, chuta de fora da área e vê a bola sair longe do alvo.
27'
•
1ºTEMPO
Canobbio é lançado nas costas de Sosa, invade a área e Léo Jardim sai nos pés do uruguaio para evitar a conclusão da jogada.
26'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Fluminense 38% x 62% Vasco.
25'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Martinelli buscando a cabeça de Canobbio na área. Sosa salta no segundo andar e desvia pela linha de fundo, em escanteio.
24'
•
1ºTEMPO
Fluminense troca passes de pé em pé sob as vaias da torcida vascaína.
23'
•
1ºTEMPO
Sosa cobra a falta para a confusão na área. Melhor para a defesa do Flu que corta pelo alto.
22'
•
1ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Tchê Tchê.
21'
•
1ºTEMPO
Martinelli mata contragolpe do Vasco com falta em Tchê Tchê.
20'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Freytes.
19'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Daniel Fuzato.
18'
•
1ºTEMPO
Fecha o tempo no Maracanã após disputa forte seguida de troca de empurrões dos dois lados.
17'
•
1ºTEMPO
Bruno Duarte abre na esquerda, Lucas Piton enche a perna canhota e põe para trabalhar o goleiro Fábio.
16'
•
1ºTEMPO
Thiago Mendes aproveita vacilo de Ignácio na saída de jogo, conduz com liberdade e chuta de dentro da área. Renê trava em cima.
14'
•
1ºTEMPO
Vasco começa melhor no clássico e vai criando chances para abrir o placar.
13'
•
1ºTEMPO
Passes errados: Fluminense 3x8 Vasco.
11'
•
1ºTEMPO
Após tabela com Guga, Canobbio busca a linha de fundo e chuta cruzado. Léo Jardim defende, sem rebote.
10'
•
1ºTEMPO
Após roubada no ataque, Paulo Henrique cruza na medida para Colídio. Ignácio corta no meio do caminho e evita o 1º gol do Vasco.
9'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez arranca em diagonal desde a direita, engatilha o chute de fora da área, mas é bloqueado por Ignácio.
8'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Andrés Gómez recebe cartão amarelo por falta em Renê.
7'
•
1ºTEMPO
PH Ganso busca Soteldo para crair jogada pela lateral do campo.
6'
•
1ºTEMPO
Acompanhado por Robert Renan, Canobbio adianta demais a bola e acaba saindo com ela pela linha de fundo, em tiro de meta.
5'
•
1ºTEMPO
Isolado na frente, Hulk tenta comandar ataque e chuta de fora da área, longe do alvo.
4'
•
1ºTEMPO
Lucas Piton cobra escanteio fechado. Fábio sai de soco para cortar o cruzamento.
3'
•
1ºTEMPO
Robert Renan faz ligação direta para o apoio de Paulo Henrique. Lateral tenta de cabeça e Renê afasta pela linha de fundo.
1'
•
1ºTEMPO
Tchê Tchê põe muita força em cruzamento para a área. Ninguém do Vasco acha a bola pelo alto.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Começa o clássico!
PRÉ-JOGO
Escalações definidas por Marcão (Fluminense) e Pedro Emanuel (Vasco).
PRÉ-JOGO
Clássico é duelo de opostos no Campeonato Brasileiro. Se o Fluminense briga em cima, a disputa do Vasco é para sair da zona de degola.
PRÉ-JOGO
Vasco também chega com moral para o clássico pela sequência de três vitórias seguidas na temporada.
PRÉ-JOGO
Invicto há seis jogos, Fluminense testa a boa fase justamente contra o algoz da Copa do Brasil, Vasco.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Fluminense e Vasco fazem clássico carioca pelo Campeonato Brasileiro. Siga aqui todos os lances.
Marcão
TECNICO
Fábio
Goleiro
Guga
Defesa
Julio Fidelis
Defesa
Ignácio
Defesa
Julián Millán
Defesa
Renê
Defesa
Martinelli
Meio-Campo
Nonato
Meio-Campo
Ganso
Meio-Campo
Lucho Acosta
Meio-Campo
Agustín Canobbio
Atacante
Yeferson Soteldo
Atacante
Kevin Serna
Atacante
Hulk
Atacante
Guilherme Arana
Defesa
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Paulo Henrique
Defesa
Puma Rodriguez
Defesa
Carlos Cuesta
Defesa
Ramon Rique
Meio-Campo
Robert Renan
Defesa
Lucas Piton
Defesa
Santiago Sosa
Meio-Campo
Tchê Tchê
Meio-Campo
Claudio Spinelli
Atacante
Thiago Mendes
Meio-Campo
Facundo Colidio
Atacante
Andrés Gómez
Atacante
Bruno Duarte
Atacante
Adson
Atacante
Davi de Oliveira Lacerda (ES)
ÁRBITRO
Rafael da Silva Alves (RS)
ASSISTENTE
Douglas Pagung (ES)
ASSISTENTE