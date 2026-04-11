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Corinthians Corinthians

34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quarta-feira, 04/1121h30

Minuto a Minuto: São Paulo X Corinthians - 04/11/2026

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Acaba o primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Yuri Alberto avança pela direita de ataque, corta para o meio e bate. Marcação trava bem.

bola

45'

1ºTEMPO

Vitinho arrisca de fora da área. Longe do gol de Rafael.

bola

45'

1ºTEMPO

André Ramalho faz falta em Lucas no seu campo de defesa. Amarelo pra ele. Desfalcará a equipe na próxima rodada, pois estava pendurado.

bola

45'

1ºTEMPO

Matheus Bidu tenta arrancada pela esquerda de ataque e é desarmado na bola por Newton.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Andre Ramalho (Corinthians).

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Artur briga na linha de fundo, pela esquerda de ataque, e descola um escanteio na disputa com Pedro Milans.

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43'

1ºTEMPO

Cobrança de escanteio de Vitinho pela esquerda. Rafael tenta sair pra afastar e sofre falta.

bola

43'

1ºTEMPO

Yuri Alberto pega rebote dentro da área são-paulina e bate. Bola desvia e sai em escanteio.

bola

42'

1ºTEMPO

E não dá mais pra ele. Garro vai deixar o jogo. Vitinho vem no seu lugar.

bola

41'

1ºTEMPO

Jogo parado. Garro desaba em campo, sentindo o joelho direito. Equipe médica do Timão em campo.

bola

41'

1ºTEMPO

Substituição no Corinthians: sai R. Garro, entra Vitinho.

bola

40'

1ºTEMPO

Cobrança de falta de Artur pela direita, direto para o gol. Hugo Souza afasta no soco.

bola

39'

1ºTEMPO

Artur é derrubado na direita de ataque por Angileri. Falta apontada.

bola

38'

1ºTEMPO

Lucas escapa pela direita de ataque e tenta cruzar. Fabrizio Angileri trava e afasta.

bola

37'

1ºTEMPO

André pega sobra na área mandante, gira e bate. Torto demais.

bola

36'

1ºTEMPO

São Paulo segue sem conseguir chegar ao campo de ataque e se defende como pode.

bola

35'

1ºTEMPO

Quarto árbitro finalmente consegue fazer com que o expulso Matheus Pereira saia do banco de reservas.

bola

35'

1ºTEMPO

Garro chuta de fora da área e isola.

bola

34'

1ºTEMPO

Mesmo expulso, Matheus Pereira segue no banco de reservas corintiano.

bola

33'

1ºTEMPO

Clima quente dentro e fora de campo, apesar da chuva intensa.

bola

32'

1ºTEMPO

Banco do Corinthians reclama demais do lance de Djhordney. Juiz vai até os reservas e chama Matheus Pereira pra dar um amarelo. Ele debocha do árbitro e recebe um vermelho.

bola

31'

1ºTEMPO

Garro tenta caneta em Djhordney no meio de campo e é derrubado. Amarelo para o são-paulino.

bola

31'

1ºTEMPO

Cartão vermelho! M. Pereira (Corinthians) é expulso.

bola

31'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Djhordney (São Paulo).

bola

30'

1ºTEMPO

Contra ataque do São Paulo. Lucas arranca pela esquerda e arruma pra Artur. Ele chapa da entrada da área adversária, sem força. Hugo Souza encaixa.

bola

29'

1ºTEMPO

Corinthians ensaia uma pressão nesse momento. São Paulo fechado na defesa.

bola

28'

1ºTEMPO

Matheus Bidu pega sobra de fora da área e arrisca. Por cima do gol, mas com desvio. Escanteio de novo.

bola

27'

1ºTEMPO

Goleiro do São Paulo fica sentindo, mas se levanta prontamente.

bola

26'

1ºTEMPO

QUE PERIGO! Pedro Milans cruza pela direita de ataque, bola fica viva na pequena área. Matheus Bidu tenta finalizar de calcanhar e rafael joga pra escanteio.

bola

25'

1ºTEMPO

André lança do meio de campo em direção ao ataque. Direto pra linha de fundo.

bola

24'

1ºTEMPO

Newton bobeia e perde a bola no meio de campo. Timão no ataque.

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23'

1ºTEMPO

Angileri cruza baixo pela esquerda de ataque. Bola desvia e sobra com Yuri Alberto, que bate e bola carimba a marcação.

bola

22'

1ºTEMPO

QUE VENENO! Iago cruza pela esquerda de ataque, na direção do gol. Hugo Souza é obrigado a saltar pra espalmar no canto, cedendo escanteio.

bola

21'

1ºTEMPO

Finalmente o jogo para, juiz chama os capitães e conversa sobre o lance. Demais jogadores ficam no bate-boca e empurra-empurra.

bola

20'

1ºTEMPO

Árbitro avisa o pessoal do banco que VAR já revisou o lance e não houve pênalti, mesmo sem a bola parar.

bola

19'

1ºTEMPO

Após cobrança de escanteio da esquerda, Rafael Tolói cai no meio da área corintiana pedindo penalidade. Juiz manda o jogo seguir. Muita reclamação pelo lado são-paulino, principalmente do banco de reservas.

bola

18'

1ºTEMPO

HUGO SOUZAAA! Pedro Lima cruza na medida pela direita de ataque. Luciano desvia de cabeça e Hugo Souza se estica todo pra espalmar pra escanteio.

bola

17'

1ºTEMPO

FRACO DEMAIS! Yuri Alberto recebe livre no comando de ataque, arranca e chuta fraquinho. Rafael faz a defesa.

bola

16'

1ºTEMPO

São Paulo troca passes pela faixa central de campo, obrigando Timão a recuar.

bola

15'

1ºTEMPO

Torcedor do Tricolor faz muito barulho na Vila Belmiro, cantando sem parar e empurrando sua equipe.

bola

14'

1ºTEMPO

Luciano tenta passe no ataque. Gustavo Henrique faz bom desarme.

bola

13'

1ºTEMPO

Bom início de Majestoso. As duas equipes querem jogo.

bola

12'

1ºTEMPO

Campo de defesa do São Paulo tem diversos lugares com poças de água, onde a bola para.

bola

11'

1ºTEMPO

Artur arranca pela esquerda de ataque e cruza rasteiro. Luciano tenta finalizar, mas é desarmado por Angileri.

bola

10'

1ºTEMPO

Cobrança de escanteio de Garro pela direita. Gustavo Henrique desvia de cabeça e joga pra fora.

bola

9'

1ºTEMPO

Matheus Bidu tenta passe do meio de campo pra Yuri Alberto na esquerda de ataque. Pedro Lima corta no meio do caminho e joga pra escanteio.

bola

8'

1ºTEMPO

Corinthians troca passes no seu campo de defesa. São Paulo marca alto e aperta a marcação.

bola

7'

1ºTEMPO

Garro cobra escanteio pela direita, Gustavo Henrique domina e tenta bater, mas só descola novo escanteio, após desvio em Iago.

bola

6'

1ºTEMPO

Fabrizio Angileri levanta pela esquerda de ataque. Zaga são-paulina corta de cabeça e cede escanteio.

bola

5'

1ºTEMPO

Vale lembrar que, embora o mando seja do São Paulo, Morumbi está alugado para shows, por isso a partida ocorre na Vila Belmiro.

bola

4'

1ºTEMPO

Chove forte na Vila Belmiro. Gramado pesado e com algumas poças.

bola

3'

1ºTEMPO

PRA FORA! Pedro Lima cobra falta no capricho pela direita de ataque. Newton sobe bem de cabeça, mas manda por cima do gol.

bola

2'

1ºTEMPO

Artur tenta finta pela direita de ataque e é parado com falta por Matheus Bidu.

bola

1'

1ºTEMPO

O São Paulo joga todo de branco. O Corinthians vem a campo de camisas listradas em branco e preto e calções e meiões pretos.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: São Paulo x Corinthians!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Corinthians definido por Clarence Seedorf: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon e Garro; Kaio César, Matheus Bidu e Yuri Alberto.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

São Paulo escalado por Dorival Júnior: Rafael; Newton, Arboleda e Rafael Tolói; Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney e Iago; Artur, Lucas e Luciano.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Buta, Domingos Duarte, Marcos Antônio e Nicolas, lesionados. Sabino, suspenso (e com cirurgia programada), também ficará de fora. Os visitantes não contarão com Gabriel Paulista, Lingard, Labyad, Kayke e Raniele, entregues ao departamento médico. Matheuzinho, suspenso, também ficará de fora.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado corintiano, depois de passar uma sequência incrível de onze jogos oficiais consecutivos sem vencer, interrompida na rodada passada, o foco total é lutar contra a zona da degola. Somar pontos é fundamental.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os são-paulinos não têm maiores pretensões no campeonato. Praticamente sem chances de vaga para a Libertadores e precisando de dois pontos pra se livrar de vez de qualquer risco de rebaixamento, o intuito é fazer boas apresentação nas rodadas finais e ao menos garantir uma vaga na Sul-Americana.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Tricolor visitou o Bahia e perdeu por 3x2. O Timão jogou em casa contra o Mirassol e levou a melhor, vencendo por 2x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O São Paulo ocupa a 10ª colocação na tabela, com 43 pontos conquistados, enquanto o Corinthians está na 18ª posição, com 36 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 321 partidas entre as equipes. O São Paulo venceu 100, o Corinthians levou a melhor em 115 oportunidades, além de 106 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de São Paulo e Corinthians, jogo válido pela 34ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 21h30min.

São Paulo SPA
Corinthians COR

  • Raphael Claus

    ÁRBITRO

São Paulo SPA
Corinthians COR

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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