34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 04/11•21h30
Minuto a Minuto: São Paulo X Corinthians - 04/11/2026
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Acaba o primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Yuri Alberto avança pela direita de ataque, corta para o meio e bate. Marcação trava bem.
45'
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1ºTEMPO
Vitinho arrisca de fora da área. Longe do gol de Rafael.
45'
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1ºTEMPO
André Ramalho faz falta em Lucas no seu campo de defesa. Amarelo pra ele. Desfalcará a equipe na próxima rodada, pois estava pendurado.
45'
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1ºTEMPO
Matheus Bidu tenta arrancada pela esquerda de ataque e é desarmado na bola por Newton.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Andre Ramalho (Corinthians).
45'
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1ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
44'
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1ºTEMPO
Artur briga na linha de fundo, pela esquerda de ataque, e descola um escanteio na disputa com Pedro Milans.
43'
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1ºTEMPO
Cobrança de escanteio de Vitinho pela esquerda. Rafael tenta sair pra afastar e sofre falta.
43'
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1ºTEMPO
Yuri Alberto pega rebote dentro da área são-paulina e bate. Bola desvia e sai em escanteio.
42'
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1ºTEMPO
E não dá mais pra ele. Garro vai deixar o jogo. Vitinho vem no seu lugar.
41'
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1ºTEMPO
Jogo parado. Garro desaba em campo, sentindo o joelho direito. Equipe médica do Timão em campo.
41'
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1ºTEMPO
Substituição no Corinthians: sai R. Garro, entra Vitinho.
40'
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1ºTEMPO
Cobrança de falta de Artur pela direita, direto para o gol. Hugo Souza afasta no soco.
39'
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1ºTEMPO
Artur é derrubado na direita de ataque por Angileri. Falta apontada.
38'
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1ºTEMPO
Lucas escapa pela direita de ataque e tenta cruzar. Fabrizio Angileri trava e afasta.
37'
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1ºTEMPO
André pega sobra na área mandante, gira e bate. Torto demais.
36'
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1ºTEMPO
São Paulo segue sem conseguir chegar ao campo de ataque e se defende como pode.
35'
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1ºTEMPO
Quarto árbitro finalmente consegue fazer com que o expulso Matheus Pereira saia do banco de reservas.
35'
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1ºTEMPO
Garro chuta de fora da área e isola.
34'
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1ºTEMPO
Mesmo expulso, Matheus Pereira segue no banco de reservas corintiano.
33'
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1ºTEMPO
Clima quente dentro e fora de campo, apesar da chuva intensa.
32'
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1ºTEMPO
Banco do Corinthians reclama demais do lance de Djhordney. Juiz vai até os reservas e chama Matheus Pereira pra dar um amarelo. Ele debocha do árbitro e recebe um vermelho.
31'
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1ºTEMPO
Garro tenta caneta em Djhordney no meio de campo e é derrubado. Amarelo para o são-paulino.
31'
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1ºTEMPO
Cartão vermelho! M. Pereira (Corinthians) é expulso.
31'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Djhordney (São Paulo).
30'
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1ºTEMPO
Contra ataque do São Paulo. Lucas arranca pela esquerda e arruma pra Artur. Ele chapa da entrada da área adversária, sem força. Hugo Souza encaixa.
29'
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1ºTEMPO
Corinthians ensaia uma pressão nesse momento. São Paulo fechado na defesa.
28'
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1ºTEMPO
Matheus Bidu pega sobra de fora da área e arrisca. Por cima do gol, mas com desvio. Escanteio de novo.
27'
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1ºTEMPO
Goleiro do São Paulo fica sentindo, mas se levanta prontamente.
26'
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1ºTEMPO
QUE PERIGO! Pedro Milans cruza pela direita de ataque, bola fica viva na pequena área. Matheus Bidu tenta finalizar de calcanhar e rafael joga pra escanteio.
25'
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1ºTEMPO
André lança do meio de campo em direção ao ataque. Direto pra linha de fundo.
24'
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1ºTEMPO
Newton bobeia e perde a bola no meio de campo. Timão no ataque.
23'
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1ºTEMPO
Angileri cruza baixo pela esquerda de ataque. Bola desvia e sobra com Yuri Alberto, que bate e bola carimba a marcação.
22'
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1ºTEMPO
QUE VENENO! Iago cruza pela esquerda de ataque, na direção do gol. Hugo Souza é obrigado a saltar pra espalmar no canto, cedendo escanteio.
21'
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1ºTEMPO
Finalmente o jogo para, juiz chama os capitães e conversa sobre o lance. Demais jogadores ficam no bate-boca e empurra-empurra.
20'
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1ºTEMPO
Árbitro avisa o pessoal do banco que VAR já revisou o lance e não houve pênalti, mesmo sem a bola parar.
19'
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1ºTEMPO
Após cobrança de escanteio da esquerda, Rafael Tolói cai no meio da área corintiana pedindo penalidade. Juiz manda o jogo seguir. Muita reclamação pelo lado são-paulino, principalmente do banco de reservas.
18'
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1ºTEMPO
HUGO SOUZAAA! Pedro Lima cruza na medida pela direita de ataque. Luciano desvia de cabeça e Hugo Souza se estica todo pra espalmar pra escanteio.
17'
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1ºTEMPO
FRACO DEMAIS! Yuri Alberto recebe livre no comando de ataque, arranca e chuta fraquinho. Rafael faz a defesa.
16'
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1ºTEMPO
São Paulo troca passes pela faixa central de campo, obrigando Timão a recuar.
15'
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1ºTEMPO
Torcedor do Tricolor faz muito barulho na Vila Belmiro, cantando sem parar e empurrando sua equipe.
14'
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1ºTEMPO
Luciano tenta passe no ataque. Gustavo Henrique faz bom desarme.
13'
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1ºTEMPO
Bom início de Majestoso. As duas equipes querem jogo.
12'
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1ºTEMPO
Campo de defesa do São Paulo tem diversos lugares com poças de água, onde a bola para.
11'
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1ºTEMPO
Artur arranca pela esquerda de ataque e cruza rasteiro. Luciano tenta finalizar, mas é desarmado por Angileri.
10'
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1ºTEMPO
Cobrança de escanteio de Garro pela direita. Gustavo Henrique desvia de cabeça e joga pra fora.
9'
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1ºTEMPO
Matheus Bidu tenta passe do meio de campo pra Yuri Alberto na esquerda de ataque. Pedro Lima corta no meio do caminho e joga pra escanteio.
8'
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1ºTEMPO
Corinthians troca passes no seu campo de defesa. São Paulo marca alto e aperta a marcação.
7'
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1ºTEMPO
Garro cobra escanteio pela direita, Gustavo Henrique domina e tenta bater, mas só descola novo escanteio, após desvio em Iago.
6'
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1ºTEMPO
Fabrizio Angileri levanta pela esquerda de ataque. Zaga são-paulina corta de cabeça e cede escanteio.
5'
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1ºTEMPO
Vale lembrar que, embora o mando seja do São Paulo, Morumbi está alugado para shows, por isso a partida ocorre na Vila Belmiro.
4'
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1ºTEMPO
Chove forte na Vila Belmiro. Gramado pesado e com algumas poças.
3'
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1ºTEMPO
PRA FORA! Pedro Lima cobra falta no capricho pela direita de ataque. Newton sobe bem de cabeça, mas manda por cima do gol.
2'
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1ºTEMPO
Artur tenta finta pela direita de ataque e é parado com falta por Matheus Bidu.
1'
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1ºTEMPO
O São Paulo joga todo de branco. O Corinthians vem a campo de camisas listradas em branco e preto e calções e meiões pretos.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: São Paulo x Corinthians!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP).
PRÉ-JOGO
Corinthians definido por Clarence Seedorf: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon e Garro; Kaio César, Matheus Bidu e Yuri Alberto.
PRÉ-JOGO
São Paulo escalado por Dorival Júnior: Rafael; Newton, Arboleda e Rafael Tolói; Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney e Iago; Artur, Lucas e Luciano.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Buta, Domingos Duarte, Marcos Antônio e Nicolas, lesionados. Sabino, suspenso (e com cirurgia programada), também ficará de fora. Os visitantes não contarão com Gabriel Paulista, Lingard, Labyad, Kayke e Raniele, entregues ao departamento médico. Matheuzinho, suspenso, também ficará de fora.
PRÉ-JOGO
Pelo lado corintiano, depois de passar uma sequência incrível de onze jogos oficiais consecutivos sem vencer, interrompida na rodada passada, o foco total é lutar contra a zona da degola. Somar pontos é fundamental.
PRÉ-JOGO
Os são-paulinos não têm maiores pretensões no campeonato. Praticamente sem chances de vaga para a Libertadores e precisando de dois pontos pra se livrar de vez de qualquer risco de rebaixamento, o intuito é fazer boas apresentação nas rodadas finais e ao menos garantir uma vaga na Sul-Americana.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Tricolor visitou o Bahia e perdeu por 3x2. O Timão jogou em casa contra o Mirassol e levou a melhor, vencendo por 2x0.
PRÉ-JOGO
O São Paulo ocupa a 10ª colocação na tabela, com 43 pontos conquistados, enquanto o Corinthians está na 18ª posição, com 36 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 321 partidas entre as equipes. O São Paulo venceu 100, o Corinthians levou a melhor em 115 oportunidades, além de 106 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de São Paulo e Corinthians, jogo válido pela 34ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 21h30min.
Raphael Claus
ÁRBITRO