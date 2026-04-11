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Grêmio Grêmio

34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quarta-feira, 04/1119h30

Minuto a Minuto: Flamengo X Grêmio - 04/11/2026

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PRÉ-JOGO

Na última rodada, o Flamengo venceu o Vasco por 4x1 e o Grêmio ganhou do Athletico-PR por 2x0 na Arena.

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PRÉ-JOGO

Já o Grêmio entrou na zona de rebaixamento com a vitória do Internacional ontem. O Tricolor gaúcho ainda disputa a semifinal da Copa do Brasil e preserva alguns titulares na partida de hoje.

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PRÉ-JOGO

Líder do Brasileirão, o Flamengo entra em campo para aumentar a sua vantagem para o segundo colocado Palmeiras. Com 73 pontos, o Rubro-negro tem três a mais que o Verdão e ainda a vantagem de ter mais vitórias no confronto direto contra o adversário paulista.

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PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedores! A partir das 19h30, siga as emoções de Flamengo x Grêmio pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Flamengo FLA
Grêmio GRE

  • P. Zanovelli

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