34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quarta-feira, 04/11•21h30
Minuto a Minuto: Botafogo X Atlético-MG - 04/11/2026
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Termina a primeira etapa no Nilton Santos.
45'
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1ºTEMPO
A finalização rasteira de Dudu da entrada da área e a defesa de Gabriel Batista.
45'
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1ºTEMPO
Dois minutos de acréscimo.
44'
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1ºTEMPO
PRA FORA! Alexsander sai da marcação de Huguinho e aciona Preciado, o ala serve Scarpa e o meia bate colocado à esquerda do gol!
43'
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1ºTEMPO
Botafogo se fecha nos últimos minutos, Galo no ataque!
42'
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1ºTEMPO
O toque de Scarpa na esquerda com Kauã Pascini, Vitinho vai bem na antecipação.
41'
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1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: São Paulo 0x0 Corinthians.
40'
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1ºTEMPO
Cissé ameaça o arremate e acaba bloqueado por Marçal.
39'
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1ºTEMPO
QUE DEFESA! Dudu bate com efeito, chute forte e Gabriel Batista salva de novo o time carioca.
38'
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1ºTEMPO
GABRIEL BATISTA! Alexsander em boa posição, finaliza colocado e o goleiro evita o empate!
37'
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1ºTEMPO
Danilo Pereira na disputa dentro da área com Léo Duarte, a bola toca por último no atacante e sai em tiro de meta para Everson.
35'
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1ºTEMPO
Cauã Soares abre na esquerda e o assistente pega impedimento de Kauã Pascini.
34'
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1ºTEMPO
O jogo recomeça no Niltão.
33'
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1ºTEMPO
Enquanto a partida fica parada, Danilo Pereira volta a ser atendido.
32'
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1ºTEMPO
O árbitro troca o equipamento e o jogo fica parado.
31'
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1ºTEMPO
Vitinho recebe pela direita e fica sem espaço, recua para Ferraresi.
30'
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1ºTEMPO
PASSA PERTO! Gustavo Scarpa responde com o chute de fora da área, a bola sai à direita de Gabriel Batista.
29'
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1ºTEMPO
NA TRAVE! Paulinho bate o escanteio para dentro da área, a bola fica viva e Tiquinho enche o pé para carimbar o travessão de Everson!
28'
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1ºTEMPO
SALVA! A boa troca de passes chega na direita para Vitinho, que procura Tiquinho e o atacante desvia de cabeça, a defesa tira o perigo.
26'
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1ºTEMPO
Finalizações: Botafogo 2x1 Atlético-MG.
25'
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1ºTEMPO
Cauã Soares finta a zaga na entrada da área e bate cruzado para defesa segura de Gabriel Batista.
24'
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1ºTEMPO
Cauã Soares adianta a bola pela direita e Justinho chega para fazer o corte.
23'
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1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: São Paulo 0x0 Corinthians.
22'
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1ºTEMPO
Cissé parte no contra-ataque e acaba desarmado por Huguinho.
21'
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1ºTEMPO
A vitória parcial faz o Botafogo subir para a 11ª posição.
20'
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1ºTEMPO
Edenilson marca pelo segundo jogo consecutivo para o Glorioso.
19'
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1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO BOTAFOGO!!! Edenilson recebe bom passe de Vitinho na área e finaliza forte para abrir o placar!
19'
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1ºTEMPO
Gol do Botafogo! Edenilson marca. Assistência de Vitinho.
17'
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1ºTEMPO
Ferraresi coloca a bola na área e a zaga tira com Léo Duarte.
16'
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1ºTEMPO
Marçal olha a marcação forte no ataque e recomeça com Justino.
15'
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1ºTEMPO
Por parar o contra-ataque com a falta, Medina é punido pelo árbitro.
14'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para C. Medina (Botafogo).
13'
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1ºTEMPO
A cobrança direto de Scarpa na área e Gabriel Batista sai da meta para socar a bola.
12'
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1ºTEMPO
A bola parada é do lado esquerdo, Scarpa na bola.
11'
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1ºTEMPO
Medina puxa a camisa de Dudu e comete a falta.
10'
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1ºTEMPO
Jogos encerrados pelo Brasileirão: Flamengo 3x1 Grêmio e Athletico-PR 1x3 Vasco.
8'
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1ºTEMPO
O passe na esquerda para Paulinho, tem um desentedimento entre a zaga e o goleiro Everson, e quase sobra para o atacante botafoguense.
7'
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1ºTEMPO
Matheus Martins faz o aquecimento na beira do campo.
6'
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1ºTEMPO
Danilo Pereira é atendido no campo.
5'
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1ºTEMPO
Marçal na esquerda com Paulinho e Preciado recupera a bola no lance.
4'
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1ºTEMPO
Preciado erra na saída de jogo pela direita e cede o lateral.
3'
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1ºTEMPO
Alexsander manda o passe na frente para Cauã, a bola vai direto nas mãos de Gabriel Batista.
2'
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1ºTEMPO
Gustavo Scarpa volta para organizar o jogo, mas o passe é interceptado pela marcação carioca.
1'
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1ºTEMPO
Lucas Casagrande é o árbitro do jogo.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Botafogo x Atlético-MG!
PRÉ-JOGO
Encerrado o protocolo incial, vai começar o jogo no Nilton Santos.
PRÉ-JOGO
As equipes entram no gramado.
PRÉ-JOGO
Do lado atleticano, Everson volta ao gol após longo período de ausência.
PRÉ-JOGO
Tiquinho Soares veste a camisa 9 e está confirmado.
PRÉ-JOGO
O time atleticano está todo mudado, os titulares ficaram em Belo Horizonte e hoje entra uma equipe alternativa no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
Danilo é a principal ausência do Glorioso nesta noite.
PRÉ-JOGO
O Galo ocupa a sétima colocação e quer voltar a vencer para se aproximar do G5. São quatro derrotas consecutivas, inclusive para o City Torque na Sul-Americana e para o Grêmio na Copa do Brasil.
PRÉ-JOGO
O Botafogo vem de uma sequência negativa na temporada, apenas uma vitória nos últimos seis jogos. O Glorioso tem a 13ª posição, mas apenas dois pontos a frente da zona de rebaixamento.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedores! Logo mais, às 21h30, siga tudo de Botafogo x Atlético-MG pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Lucas Casagrande
ÁRBITRO