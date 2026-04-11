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Nilton Santos Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Botafogo Botafogo
1 × 0
Atlético-MG Atlético-MG

34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quarta-feira, 04/1121h30

Minuto a Minuto: Botafogo X Atlético-MG - 04/11/2026

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Termina a primeira etapa no Nilton Santos.

bola

45'

1ºTEMPO

A finalização rasteira de Dudu da entrada da área e a defesa de Gabriel Batista.

bola

45'

1ºTEMPO

Dois minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

PRA FORA! Alexsander sai da marcação de Huguinho e aciona Preciado, o ala serve Scarpa e o meia bate colocado à esquerda do gol!

bola

43'

1ºTEMPO

Botafogo se fecha nos últimos minutos, Galo no ataque!

bola

42'

1ºTEMPO

O toque de Scarpa na esquerda com Kauã Pascini, Vitinho vai bem na antecipação.

bola

41'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: São Paulo 0x0 Corinthians.

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40'

1ºTEMPO

Cissé ameaça o arremate e acaba bloqueado por Marçal.

bola

39'

1ºTEMPO

QUE DEFESA! Dudu bate com efeito, chute forte e Gabriel Batista salva de novo o time carioca.

bola

38'

1ºTEMPO

GABRIEL BATISTA! Alexsander em boa posição, finaliza colocado e o goleiro evita o empate!

bola

37'

1ºTEMPO

Danilo Pereira na disputa dentro da área com Léo Duarte, a bola toca por último no atacante e sai em tiro de meta para Everson.

bola

35'

1ºTEMPO

Cauã Soares abre na esquerda e o assistente pega impedimento de Kauã Pascini.

bola

34'

1ºTEMPO

O jogo recomeça no Niltão.

bola

33'

1ºTEMPO

Enquanto a partida fica parada, Danilo Pereira volta a ser atendido.

bola

32'

1ºTEMPO

O árbitro troca o equipamento e o jogo fica parado.

bola

31'

1ºTEMPO

Vitinho recebe pela direita e fica sem espaço, recua para Ferraresi.

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30'

1ºTEMPO

PASSA PERTO! Gustavo Scarpa responde com o chute de fora da área, a bola sai à direita de Gabriel Batista.

bola

29'

1ºTEMPO

NA TRAVE! Paulinho bate o escanteio para dentro da área, a bola fica viva e Tiquinho enche o pé para carimbar o travessão de Everson!

bola

28'

1ºTEMPO

SALVA! A boa troca de passes chega na direita para Vitinho, que procura Tiquinho e o atacante desvia de cabeça, a defesa tira o perigo.

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26'

1ºTEMPO

Finalizações: Botafogo 2x1 Atlético-MG.

bola

25'

1ºTEMPO

Cauã Soares finta a zaga na entrada da área e bate cruzado para defesa segura de Gabriel Batista.

bola

24'

1ºTEMPO

Cauã Soares adianta a bola pela direita e Justinho chega para fazer o corte.

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23'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: São Paulo 0x0 Corinthians.

bola

22'

1ºTEMPO

Cissé parte no contra-ataque e acaba desarmado por Huguinho.

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21'

1ºTEMPO

A vitória parcial faz o Botafogo subir para a 11ª posição.

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20'

1ºTEMPO

Edenilson marca pelo segundo jogo consecutivo para o Glorioso.

bola

19'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO BOTAFOGO!!! Edenilson recebe bom passe de Vitinho na área e finaliza forte para abrir o placar!

inicio

19'

1ºTEMPO

Gol do Botafogo! Edenilson marca. Assistência de Vitinho.

bola

17'

1ºTEMPO

Ferraresi coloca a bola na área e a zaga tira com Léo Duarte.

bola

16'

1ºTEMPO

Marçal olha a marcação forte no ataque e recomeça com Justino.

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15'

1ºTEMPO

Por parar o contra-ataque com a falta, Medina é punido pelo árbitro.

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14'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para C. Medina (Botafogo).

bola

13'

1ºTEMPO

A cobrança direto de Scarpa na área e Gabriel Batista sai da meta para socar a bola.

bola

12'

1ºTEMPO

A bola parada é do lado esquerdo, Scarpa na bola.

bola

11'

1ºTEMPO

Medina puxa a camisa de Dudu e comete a falta.

bola

10'

1ºTEMPO

Jogos encerrados pelo Brasileirão: Flamengo 3x1 Grêmio e Athletico-PR 1x3 Vasco.

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8'

1ºTEMPO

O passe na esquerda para Paulinho, tem um desentedimento entre a zaga e o goleiro Everson, e quase sobra para o atacante botafoguense.

bola

7'

1ºTEMPO

Matheus Martins faz o aquecimento na beira do campo.

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6'

1ºTEMPO

Danilo Pereira é atendido no campo.

bola

5'

1ºTEMPO

Marçal na esquerda com Paulinho e Preciado recupera a bola no lance.

bola

4'

1ºTEMPO

Preciado erra na saída de jogo pela direita e cede o lateral.

bola

3'

1ºTEMPO

Alexsander manda o passe na frente para Cauã, a bola vai direto nas mãos de Gabriel Batista.

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2'

1ºTEMPO

Gustavo Scarpa volta para organizar o jogo, mas o passe é interceptado pela marcação carioca.

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1'

1ºTEMPO

Lucas Casagrande é o árbitro do jogo.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Botafogo x Atlético-MG!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Encerrado o protocolo incial, vai começar o jogo no Nilton Santos.

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PRÉ-JOGO

As equipes entram no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Do lado atleticano, Everson volta ao gol após longo período de ausência.

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PRÉ-JOGO

Tiquinho Soares veste a camisa 9 e está confirmado.

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PRÉ-JOGO

O time atleticano está todo mudado, os titulares ficaram em Belo Horizonte e hoje entra uma equipe alternativa no Rio de Janeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Danilo é a principal ausência do Glorioso nesta noite.

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PRÉ-JOGO

O Galo ocupa a sétima colocação e quer voltar a vencer para se aproximar do G5. São quatro derrotas consecutivas, inclusive para o City Torque na Sul-Americana e para o Grêmio na Copa do Brasil.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Botafogo vem de uma sequência negativa na temporada, apenas uma vitória nos últimos seis jogos. O Glorioso tem a 13ª posição, mas apenas dois pontos a frente da zona de rebaixamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedores! Logo mais, às 21h30, siga tudo de Botafogo x Atlético-MG pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Botafogo BOT
Atlético-MG CAM

  • Lucas Casagrande

    ÁRBITRO

Botafogo BOT
Atlético-MG CAM

GOLS

Gol Edenilson
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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