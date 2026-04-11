Minuto a Minuto:
Athletico-PR X Vasco -
04/11/2026
PRÉ-JOGO
Os paranaenses vêm de três rodadas sem vencer na competição e precisam se reencontrar, isso se quiserem terminar com uma das vagas para a Libertadores do ano que vem. A equipe conta com o apoio dos seus torcedores pra somar três pontos.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Furacão visitou o Grêmio e perdeu por 2x0. O Gigante da Colina jogou como mandante contra o Flamengo e levou a pior, perdendo por 4x1.
PRÉ-JOGO
O Athletico-PR ocupa a 5ª colocação na tabela, com 54 pontos conquistados, enquanto o Vasco está na 14ª posição, com 38 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 60 partidas entre as equipes. O Athletico-PR venceu 19, o Vasco levou a melhor em 27 oportunidades, além de 14 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Mário Celso Petraglia, mais conhecido como Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Athletico-PR e Vasco, jogo válido pela 34ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 19h30min.