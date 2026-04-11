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Arena da Baixada Curitiba, Paraná
Athletico-PR Athletico-PR
0 × 0
Vasco Vasco

34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Quarta-feira, 04/1119h30

Minuto a Minuto: Athletico-PR X Vasco - 04/11/2026

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PRÉ-JOGO

Os paranaenses vêm de três rodadas sem vencer na competição e precisam se reencontrar, isso se quiserem terminar com uma das vagas para a Libertadores do ano que vem. A equipe conta com o apoio dos seus torcedores pra somar três pontos.

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PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Furacão visitou o Grêmio e perdeu por 2x0. O Gigante da Colina jogou como mandante contra o Flamengo e levou a pior, perdendo por 4x1.

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PRÉ-JOGO

O Athletico-PR ocupa a 5ª colocação na tabela, com 54 pontos conquistados, enquanto o Vasco está na 14ª posição, com 38 pontos somados até aqui.

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PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 60 partidas entre as equipes. O Athletico-PR venceu 19, o Vasco levou a melhor em 27 oportunidades, além de 14 empates.

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PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Mário Celso Petraglia, mais conhecido como Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

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PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Athletico-PR e Vasco, jogo válido pela 34ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 19h30min.

Athletico-PR CAP
Vasco VAS

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