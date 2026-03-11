34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Terça-feira, 03/11•21h30
Minuto a Minuto: Internacional X Coritiba - 03/11/2026
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Sobe a placa com sete de acréscimos.
45'
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1ºTEMPO
Bola é alçada na área paranaense e Thiago Santos tira o perigo de cabeça.
45'
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1ºTEMPO
Aguirre é a válvula de escape do Inter, cruza e a bola desvia na zaga. Escanteio.
44'
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1ºTEMPO
Bruno Melo cobra novo escanteio no primeiro pau e Tinga mais uma vez afasta de cabeça.
43'
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1ºTEMPO
UUUHHH!!! Aguirre cruza da direita, Thiago Mai recebe sem marcação e chuta com desvio em Fonseca. Escanteio.
42'
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1ºTEMPO
Matheus Bahia conduz pela esquerda e sem marcação tenta o arremate de longa distância, mas a bola sobe demais. Tiro de meta.
41'
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1ºTEMPO
Josué alça bola no meio da área colorada e Jacy sobe para cabecear por cima do gol.
40'
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1ºTEMPO
Mercado faz falta em Josué na intermediária. Vem perigo para o gol de Kauan Jesus!
39'
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1ºTEMPO
Jogo volta a ficar concentrado no meio de campo, muito perde e ganha e muitos passes errados.
38'
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1ºTEMPO
VAR ainda entra em ação, mas o gol é prontamente invalidado.
37'
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1ºTEMPO
Breno Lopes recebe nas costas da zaga, finaliza cruzado e faz o gol, mas está impedido.
36'
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1ºTEMPO
UUUHHH!!! Aguirre cruza na área, a bola faz curva, bate no chão e quase entra. Tiro de meta.
35'
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1ºTEMPO
Não é a toa que Morisco está sendo convocado. O goleiro do Coritiba pega muito!
34'
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1ºTEMPO
Aguirre recebe de Bruno Gomes, cruza no segundo pau e Matheus Bahia cabeceia para a defesa de Morisco.
33'
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1ºTEMPO
Inter troca passes no ataque e pressiona a zaga do Coxa.
32'
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1ºTEMPO
Jacy sai de campo e é atendido pelos médicos. Inter fica com um a mais por enquanto.
31'
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1ºTEMPO
Jacy tromba com Aguirre e cai no gramado colocando a mão no joelho direito.
30'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Tiago Coser (Coritiba).
29'
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1ºTEMPO
Brasileirão encerrado: Chapecoense 1x2 Mirassol. Chapecoense matematicamente rebaixada.
28'
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1ºTEMPO
Tinga faz enfiada de bola na frente em direção a Pedro Rocha e Kauan Jesus sai do gol para afastar com um chutão.
27'
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1ºTEMPO
Matheus Bahia cobra falta na área pelo alto e Cóser afasta o perigo de cabeça.
26'
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1ºTEMPO
Carbonero cisca pra cima de Cóser e recebe falta na ponta esquerda. Vem bola na área de Morisco!
25'
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1ºTEMPO
Matheus Bahia erra passe fácil pela esquerda e Breno Lopes desarma para sair jogando.
24'
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1ºTEMPO
Toda vez que o Inter leva perigo ao gol adversário, a torcida se inflama!
23'
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1ºTEMPO
MORISCO!!! Bola é cruzada na área da direita, Juninho testa forte no meio do gol e o goleirão defende.
22'
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1ºTEMPO
Bruno Gomes aciona Aguirre na passagem, o lateral cruza com desvio na zaga e ganha escanteio.
21'
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1ºTEMPO
Carbonero sofre falta de Fonseca no contra ataque pelo meio.
20'
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1ºTEMPO
Josué manfa a bola aérea para dentro da área e Kauan Jesus encaixa no alto.
19'
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1ºTEMPO
Muita demora para a cobrança da falta. Torcida do Inter está preocupada.
18'
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1ºTEMPO
O volante do Coxa fica caído sentindo muitas dores.
18'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Vitinho (Internacional).
17'
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1ºTEMPO
Vitinho faz falta dura em Thiago Santos e recebe o 1º amarelo do jogo.
16'
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1ºTEMPO
Pedro Rocha faz bela jogada com Josué, recebe dentro da área e chuta fraco nas mãos de Kauan Jesus.
15'
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1ºTEMPO
Bruno Gomes aparece pelo lado direito e Jacy aparece bem na jogada para cortar em lateral.
14'
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1ºTEMPO
Inter fica com a posse da bola em seu campo de ataque e o Coritiba se fecha todo.
13'
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1ºTEMPO
Bruno Gomes cobra escanteio da esquerda fechado e Tinga no primeiro poste afasta de cabeça.
12'
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1ºTEMPO
Bruno Gomes cobra falta no segundo pau da direita e Carbonero finaliza em cima da zaga. Escanteio.
11'
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1ºTEMPO
Aguirre recebe falta de Pedro Rocha, que vai estabanado no lance.
10'
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1ºTEMPO
Pedro Rocha é acionado na ponta esquerda, mas o atacante não domina e a bola acaba saindo em lateral.
9'
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1ºTEMPO
Neste momento, o jogo fica concentrado no meio de campo.
8'
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1ºTEMPO
Inter pressiona a saída de bola do Coxa e Morisco é obrigado a dar um chutão para a lateral.
7'
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1ºTEMPO
Josué cobra mal a falta, rasteiro, e a zaga do Inter afasta com um chutão para frente.
6'
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1ºTEMPO
Bola é levantada na área do Inter e Josué chuta sem perigo para fora.
5'
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1ºTEMPO
Bruno Melo desce pela esquerda e recebe falta na linha de fundo.
4'
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1ºTEMPO
Josué levanta bola na área do Inter, a zaga corta parcialmente e Fonseca solta a bomba por cima do gol.
3'
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1ºTEMPO
E o empurra empurra começa no gramado do Beira Rio. Alerrandro e Cóser começam a confusão.
2'
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1ºTEMPO
Carbonero recebe bola no ataque, invade a área e solta a bomba cruzada por cima do gol.
1'
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1ºTEMPO
Thiago Santos abre na esquerda muito forte e Pedro Rocha não alcança.
0'
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1ºTEMPO
Bola rolando!!!
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Internacional x Coritiba!
PRÉ-JOGO
Internacional vem a campo com o seu tradicional uniforme de camisas vermelhas, calções e meiões brancos. Coritiba por sua vez veste camisas brancas, calções e meiões pretos.
PRÉ-JOGO
As duas equipes sobem ao gramado do Beira Rio e ficam perfiladas paras os hinos nacional e do estado do Rio Grande do Sul.
PRÉ-JOGO
Os três pontos também interessam muito o Coritiba. Depois de vencer os baianos na última rodada, basta vencer mais um único jogo para eliminar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento.
PRÉ-JOGO
A vitória é primordial para o Inter continuar na luta contra o rebaixamento. Se vencer, o time sai do Z-4 e de quebra coloca seu rival Grêmio entre os últimos da competição.
PRÉ-JOGO
No 1º turno, as equipes se enfrentaram no Couto Pereira e o jogo terminou em 2 a 2. Gols de Moledo e Lavega para o Coxa e Félix Torres e Borré para o Internacional.
PRÉ-JOGO
A temperatura é agradável na capital gaúcha. Os termômetros marcam 21 graus.
PRÉ-JOGO
Coritiba é o 11º na classificação e soma até aqui 42 pontos, Na última rodada, o time recebeu o Vitória e levou a melhor por 2 a 0.
PRÉ-JOGO
Com 35 pontos somados, o Inter é o 18º na tabela. Na rodada passada, a equipe perdeu de virada para o Fluminense no Maracanã por 2 a 1.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Dentro de alguns minutos a bola vai rolar na 34ª rodada do Brasileirão! Internacional recebe o Coritiba no Beira Rio!
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho
ÁRBITRO