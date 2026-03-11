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Beira-Rio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Internacional Internacional
0 × 0
Coritiba Coritiba

34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Terça-feira, 03/1121h30

Minuto a Minuto: Internacional X Coritiba - 03/11/2026

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Sobe a placa com sete de acréscimos.

bola

45'

1ºTEMPO

Bola é alçada na área paranaense e Thiago Santos tira o perigo de cabeça.

bola

45'

1ºTEMPO

Aguirre é a válvula de escape do Inter, cruza e a bola desvia na zaga. Escanteio.

bola

44'

1ºTEMPO

Bruno Melo cobra novo escanteio no primeiro pau e Tinga mais uma vez afasta de cabeça.

bola

43'

1ºTEMPO

UUUHHH!!! Aguirre cruza da direita, Thiago Mai recebe sem marcação e chuta com desvio em Fonseca. Escanteio.

bola

42'

1ºTEMPO

Matheus Bahia conduz pela esquerda e sem marcação tenta o arremate de longa distância, mas a bola sobe demais. Tiro de meta.

bola

41'

1ºTEMPO

Josué alça bola no meio da área colorada e Jacy sobe para cabecear por cima do gol.

bola

40'

1ºTEMPO

Mercado faz falta em Josué na intermediária. Vem perigo para o gol de Kauan Jesus!

bola

39'

1ºTEMPO

Jogo volta a ficar concentrado no meio de campo, muito perde e ganha e muitos passes errados.

bola

38'

1ºTEMPO

VAR ainda entra em ação, mas o gol é prontamente invalidado.

bola

37'

1ºTEMPO

Breno Lopes recebe nas costas da zaga, finaliza cruzado e faz o gol, mas está impedido.

bola

36'

1ºTEMPO

UUUHHH!!! Aguirre cruza na área, a bola faz curva, bate no chão e quase entra. Tiro de meta.

bola

35'

1ºTEMPO

Não é a toa que Morisco está sendo convocado. O goleiro do Coritiba pega muito!

bola

34'

1ºTEMPO

Aguirre recebe de Bruno Gomes, cruza no segundo pau e Matheus Bahia cabeceia para a defesa de Morisco.

bola

33'

1ºTEMPO

Inter troca passes no ataque e pressiona a zaga do Coxa.

bola

32'

1ºTEMPO

Jacy sai de campo e é atendido pelos médicos. Inter fica com um a mais por enquanto.

bola

31'

1ºTEMPO

Jacy tromba com Aguirre e cai no gramado colocando a mão no joelho direito.

bola

30'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Tiago Coser (Coritiba).

bola

29'

1ºTEMPO

Brasileirão encerrado: Chapecoense 1x2 Mirassol. Chapecoense matematicamente rebaixada.

bola

28'

1ºTEMPO

Tinga faz enfiada de bola na frente em direção a Pedro Rocha e Kauan Jesus sai do gol para afastar com um chutão.

bola

27'

1ºTEMPO

Matheus Bahia cobra falta na área pelo alto e Cóser afasta o perigo de cabeça.

bola

26'

1ºTEMPO

Carbonero cisca pra cima de Cóser e recebe falta na ponta esquerda. Vem bola na área de Morisco!

bola

25'

1ºTEMPO

Matheus Bahia erra passe fácil pela esquerda e Breno Lopes desarma para sair jogando.

bola

24'

1ºTEMPO

Toda vez que o Inter leva perigo ao gol adversário, a torcida se inflama!

bola

23'

1ºTEMPO

MORISCO!!! Bola é cruzada na área da direita, Juninho testa forte no meio do gol e o goleirão defende.

bola

22'

1ºTEMPO

Bruno Gomes aciona Aguirre na passagem, o lateral cruza com desvio na zaga e ganha escanteio.

bola

21'

1ºTEMPO

Carbonero sofre falta de Fonseca no contra ataque pelo meio.

bola

20'

1ºTEMPO

Josué manfa a bola aérea para dentro da área e Kauan Jesus encaixa no alto.

bola

19'

1ºTEMPO

Muita demora para a cobrança da falta. Torcida do Inter está preocupada.

bola

18'

1ºTEMPO

O volante do Coxa fica caído sentindo muitas dores.

bola

18'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Vitinho (Internacional).

bola

17'

1ºTEMPO

Vitinho faz falta dura em Thiago Santos e recebe o 1º amarelo do jogo.

bola

16'

1ºTEMPO

Pedro Rocha faz bela jogada com Josué, recebe dentro da área e chuta fraco nas mãos de Kauan Jesus.

bola

15'

1ºTEMPO

Bruno Gomes aparece pelo lado direito e Jacy aparece bem na jogada para cortar em lateral.

bola

14'

1ºTEMPO

Inter fica com a posse da bola em seu campo de ataque e o Coritiba se fecha todo.

bola

13'

1ºTEMPO

Bruno Gomes cobra escanteio da esquerda fechado e Tinga no primeiro poste afasta de cabeça.

bola

12'

1ºTEMPO

Bruno Gomes cobra falta no segundo pau da direita e Carbonero finaliza em cima da zaga. Escanteio.

bola

11'

1ºTEMPO

Aguirre recebe falta de Pedro Rocha, que vai estabanado no lance.

bola

10'

1ºTEMPO

Pedro Rocha é acionado na ponta esquerda, mas o atacante não domina e a bola acaba saindo em lateral.

bola

9'

1ºTEMPO

Neste momento, o jogo fica concentrado no meio de campo.

bola

8'

1ºTEMPO

Inter pressiona a saída de bola do Coxa e Morisco é obrigado a dar um chutão para a lateral.

bola

7'

1ºTEMPO

Josué cobra mal a falta, rasteiro, e a zaga do Inter afasta com um chutão para frente.

bola

6'

1ºTEMPO

Bola é levantada na área do Inter e Josué chuta sem perigo para fora.

bola

5'

1ºTEMPO

Bruno Melo desce pela esquerda e recebe falta na linha de fundo.

bola

4'

1ºTEMPO

Josué levanta bola na área do Inter, a zaga corta parcialmente e Fonseca solta a bomba por cima do gol.

bola

3'

1ºTEMPO

E o empurra empurra começa no gramado do Beira Rio. Alerrandro e Cóser começam a confusão.

bola

2'

1ºTEMPO

Carbonero recebe bola no ataque, invade a área e solta a bomba cruzada por cima do gol.

bola

1'

1ºTEMPO

Thiago Santos abre na esquerda muito forte e Pedro Rocha não alcança.

bola

0'

1ºTEMPO

Bola rolando!!!

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Internacional x Coritiba!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Internacional vem a campo com o seu tradicional uniforme de camisas vermelhas, calções e meiões brancos. Coritiba por sua vez veste camisas brancas, calções e meiões pretos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes sobem ao gramado do Beira Rio e ficam perfiladas paras os hinos nacional e do estado do Rio Grande do Sul.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os três pontos também interessam muito o Coritiba. Depois de vencer os baianos na última rodada, basta vencer mais um único jogo para eliminar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A vitória é primordial para o Inter continuar na luta contra o rebaixamento. Se vencer, o time sai do Z-4 e de quebra coloca seu rival Grêmio entre os últimos da competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No 1º turno, as equipes se enfrentaram no Couto Pereira e o jogo terminou em 2 a 2. Gols de Moledo e Lavega para o Coxa e Félix Torres e Borré para o Internacional.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A temperatura é agradável na capital gaúcha. Os termômetros marcam 21 graus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Coritiba é o 11º na classificação e soma até aqui 42 pontos, Na última rodada, o time recebeu o Vitória e levou a melhor por 2 a 0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com 35 pontos somados, o Inter é o 18º na tabela. Na rodada passada, a equipe perdeu de virada para o Fluminense no Maracanã por 2 a 1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Dentro de alguns minutos a bola vai rolar na 34ª rodada do Brasileirão! Internacional recebe o Coritiba no Beira Rio!

Internacional INT
Coritiba CFC

  • Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho

    ÁRBITRO

Internacional INT
Coritiba CFC

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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