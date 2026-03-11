34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Terça-feira, 03/11•19h30
Minuto a Minuto: Chapecoense X Mirassol - 03/11/2026
36'
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1ºTEMPO
Eduardo sofre a falta cometida por Bolasie pelo lado direito do campo.
35'
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1ºTEMPO
A Chapecoense consegue trabalhar a bola pelo meio-campo, trocando passes para construir suas jogadas.
33'
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1ºTEMPO
Mais uma falta marcada, em uma partida cada vez mais truncada. Desta vez, quem leva a pior é Denilson.
32'
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1ºTEMPO
Bola parada para o Mirassol, Reinaldo bate com força, mas Kauan consegue afastar.
31'
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1ºTEMPO
O placar atual deixa o Mirassol ameaçado na tabela. O time pode ser ultrapassado por dois concorrentes e entrar na zona de rebaixamento.
30'
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1ºTEMPO
Reinaldo aciona Shaylon dentro da área, e Camilo surge bem na cobertura para roubar a bola.
29'
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1ºTEMPO
As duas equipes conseguiram acertar o gol adversário apenas uma vez até o momento.
28'
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1ºTEMPO
Eduardo tenta dificultar a saída da Chapecoense, mas Anderson se livra da pressão com um chutão.
27'
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1ºTEMPO
A bola roda pelo meio, com erros de passe dos dois lados.
26'
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1ºTEMPO
Yago Felipe recebe pela Chapecoense e levanta na área, mas ninguém aparece para completar a jogada.
26'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Rafael Lacerda (Chapecoense).
25'
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1ºTEMPO
Mesmo após a conversa com o árbitro, Rafael Lacerda mantém as reclamações e é advertido com cartão amarelo.
24'
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1ºTEMPO
A arbitragem chama a atenção de Rafael Lacerda, que demonstrava bastante irritação à beira do campo.
23'
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1ºTEMPO
Mais uma falta para o Mirassol, novamente com Reinaldo na cobrança. Ele manda na área, mas a defesa afasta pelo meio.
22'
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1ºTEMPO
Falta praticamente no meio-campo. Reinaldo levanta a bola na área, mas a defesa da Chapecoense afasta sem dificuldade.
22'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Camilo Reijers (Chapecoense).
20'
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1ºTEMPO
Mirassol circula a bola pelo meio-campo e procura caminhos para chegar ao campo ofensivo.
20'
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1ºTEMPO
PERDEEEEEEEEEUUUU! Reinaldo bate forte, na meia altura e carimba a trave.
20'
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1ºTEMPO
Reinaldo (Mirassol) desperdiça o pênalti!
19'
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1ºTEMPO
PENALIDADE MÁXIMA! Reinaldo na bola.
18'
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1ºTEMPO
O VAR entra em ação, e o árbitro vai ao monitor conferir o possível toque de mão que pode resultar em pênalti para o Mirassol.
17'
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1ºTEMPO
Reinaldo bate o escanteio pela esquerda, com a bola fechada na primeira trave. André Luís cabeceia sobre a marcação e pede uma infração por mão.
16'
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1ºTEMPO
Igor Formiga cruza pela direita, a bola chega para Reinaldo, que tenta a finalização, mas é travado pela defesa.
15'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Bruno Pacheco (Chapecoense).
14'
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1ºTEMPO
Mirassol avança suas linhas e tenta pressionar a Chapecoense em busca do empate.
13'
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1ºTEMPO
Reinaldo cobra a bola parada e manda na área, mas a defesa da Chapecoense consegue afastar o perigo.
12'
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1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! KAUAN FARIA!!! A rede balança na Arena Condá! Kauan Farias aproveita a cobrança de escanteio, ganha da marcação pelo alto e cabeceia para marcar o primeiro da Chapecoense!
12'
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1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!
12'
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1ºTEMPO
Gol do Chapecoense! Kauan Faria marca. Assistência de Giovanni Augusto.
10'
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1ºTEMPO
A equipe catarinense assume a iniciativa na troca de passes pelo meio e vai crescendo em confiança.
9'
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1ºTEMPO
Bolasie procura a saída pela lateral, mas Shaylon faz a leitura da jogada, se antecipa e afasta a bola.
8'
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1ºTEMPO
UUUUHH! QUASE! Yago Felipe arrisca o chute colocado da entrada da área, e a bola passa com perigo à esquerda do gol de Walter!
7'
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1ºTEMPO
O Mirassol tem maior controle da posse de bola, enquanto a Chapecoense busca aproveitar os contra-ataques.
6'
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1ºTEMPO
Shaylon carrega pelo centro, estica demais a bola e permite que o adversário chegue para fazer o desarme.
5'
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1ºTEMPO
Shaylon chega para a disputa com Yago Felipe e comete a infração. Jogo parado.
4'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! João Victor finaliza cruzado, buscando o gol, mas Anderson faz uma defesa espetacular e mantém o placar zerado.
3'
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1ºTEMPO
Na cobrança de Reinaldo, a bola é levantada na área e fica disputada. A defesa da Chape chega primeiro e tira o perigo.
2'
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1ºTEMPO
Alesson chega à linha de fundo pela esquerda e cruza, mas a bola bate em Heitor e sai pela linha de fundo. Escanteio para o Mirassol.
1'
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1ºTEMPO
O Mirassol começa a partida trocando passes no campo defensivo e promete aumentar a pressão em busca dos três pontos, importantes para a tabela.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Chapecoense x Mirassol!
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem fica por conta de Lucas Paulo Torezin, do Paraná.
PRÉ-JOGO
Já o Mirassol chega pressionado após duas rodadas sem vencer. A equipe vem de derrota para o Corinthians, resultado que a aproximou da zona de rebaixamento.
PRÉ-JOGO
Lanterna isolado, o Verdão soma 21 pontos em 32 partidas. A Chapecoense ainda tem um jogo atrasado contra o Vasco.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 5 jogos entre as duas equipes, com 1 empate e 4 triunfos do Mirassol.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Chapecoense e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira, 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. O jogo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
L. Torezin
ÁRBITRO