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Arena Condá Chapecó, Santa Catarina
Chapecoense Chapecoense
1 × 0
Mirassol Mirassol

34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Terça-feira, 03/1119h30

Minuto a Minuto: Chapecoense X Mirassol - 03/11/2026

bola

36'

1ºTEMPO

Eduardo sofre a falta cometida por Bolasie pelo lado direito do campo.

bola

35'

1ºTEMPO

A Chapecoense consegue trabalhar a bola pelo meio-campo, trocando passes para construir suas jogadas.

bola

33'

1ºTEMPO

Mais uma falta marcada, em uma partida cada vez mais truncada. Desta vez, quem leva a pior é Denilson.

bola

32'

1ºTEMPO

Bola parada para o Mirassol, Reinaldo bate com força, mas Kauan consegue afastar.

bola

31'

1ºTEMPO

O placar atual deixa o Mirassol ameaçado na tabela. O time pode ser ultrapassado por dois concorrentes e entrar na zona de rebaixamento.

bola

30'

1ºTEMPO

Reinaldo aciona Shaylon dentro da área, e Camilo surge bem na cobertura para roubar a bola.

bola

29'

1ºTEMPO

As duas equipes conseguiram acertar o gol adversário apenas uma vez até o momento.

bola

28'

1ºTEMPO

Eduardo tenta dificultar a saída da Chapecoense, mas Anderson se livra da pressão com um chutão.

bola

27'

1ºTEMPO

A bola roda pelo meio, com erros de passe dos dois lados.

bola

26'

1ºTEMPO

Yago Felipe recebe pela Chapecoense e levanta na área, mas ninguém aparece para completar a jogada.

bola

26'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Rafael Lacerda (Chapecoense).

bola

25'

1ºTEMPO

Mesmo após a conversa com o árbitro, Rafael Lacerda mantém as reclamações e é advertido com cartão amarelo.

bola

24'

1ºTEMPO

A arbitragem chama a atenção de Rafael Lacerda, que demonstrava bastante irritação à beira do campo.

bola

23'

1ºTEMPO

Mais uma falta para o Mirassol, novamente com Reinaldo na cobrança. Ele manda na área, mas a defesa afasta pelo meio.

bola

22'

1ºTEMPO

Falta praticamente no meio-campo. Reinaldo levanta a bola na área, mas a defesa da Chapecoense afasta sem dificuldade.

bola

22'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Camilo Reijers (Chapecoense).

bola

20'

1ºTEMPO

Mirassol circula a bola pelo meio-campo e procura caminhos para chegar ao campo ofensivo.

bola

20'

1ºTEMPO

PERDEEEEEEEEEUUUU! Reinaldo bate forte, na meia altura e carimba a trave.

bola

20'

1ºTEMPO

Reinaldo (Mirassol) desperdiça o pênalti!

bola

19'

1ºTEMPO

PENALIDADE MÁXIMA! Reinaldo na bola.

bola

18'

1ºTEMPO

O VAR entra em ação, e o árbitro vai ao monitor conferir o possível toque de mão que pode resultar em pênalti para o Mirassol.

bola

17'

1ºTEMPO

Reinaldo bate o escanteio pela esquerda, com a bola fechada na primeira trave. André Luís cabeceia sobre a marcação e pede uma infração por mão.

bola

16'

1ºTEMPO

Igor Formiga cruza pela direita, a bola chega para Reinaldo, que tenta a finalização, mas é travado pela defesa.

bola

15'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Bruno Pacheco (Chapecoense).

bola

14'

1ºTEMPO

Mirassol avança suas linhas e tenta pressionar a Chapecoense em busca do empate.

bola

13'

1ºTEMPO

Reinaldo cobra a bola parada e manda na área, mas a defesa da Chapecoense consegue afastar o perigo.

bola

12'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! KAUAN FARIA!!! A rede balança na Arena Condá! Kauan Farias aproveita a cobrança de escanteio, ganha da marcação pelo alto e cabeceia para marcar o primeiro da Chapecoense!

bola

12'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!

inicio

12'

1ºTEMPO

Gol do Chapecoense! Kauan Faria marca. Assistência de Giovanni Augusto.

bola

10'

1ºTEMPO

A equipe catarinense assume a iniciativa na troca de passes pelo meio e vai crescendo em confiança.

bola

9'

1ºTEMPO

Bolasie procura a saída pela lateral, mas Shaylon faz a leitura da jogada, se antecipa e afasta a bola.

bola

8'

1ºTEMPO

UUUUHH! QUASE! Yago Felipe arrisca o chute colocado da entrada da área, e a bola passa com perigo à esquerda do gol de Walter!

bola

7'

1ºTEMPO

O Mirassol tem maior controle da posse de bola, enquanto a Chapecoense busca aproveitar os contra-ataques.

bola

6'

1ºTEMPO

Shaylon carrega pelo centro, estica demais a bola e permite que o adversário chegue para fazer o desarme.

bola

5'

1ºTEMPO

Shaylon chega para a disputa com Yago Felipe e comete a infração. Jogo parado.

bola

4'

1ºTEMPO

UUUUHH! João Victor finaliza cruzado, buscando o gol, mas Anderson faz uma defesa espetacular e mantém o placar zerado.

bola

3'

1ºTEMPO

Na cobrança de Reinaldo, a bola é levantada na área e fica disputada. A defesa da Chape chega primeiro e tira o perigo.

bola

2'

1ºTEMPO

Alesson chega à linha de fundo pela esquerda e cruza, mas a bola bate em Heitor e sai pela linha de fundo. Escanteio para o Mirassol.

bola

1'

1ºTEMPO

O Mirassol começa a partida trocando passes no campo defensivo e promete aumentar a pressão em busca dos três pontos, importantes para a tabela.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Chapecoense x Mirassol!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem fica por conta de Lucas Paulo Torezin, do Paraná.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Mirassol chega pressionado após duas rodadas sem vencer. A equipe vem de derrota para o Corinthians, resultado que a aproximou da zona de rebaixamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Lanterna isolado, o Verdão soma 21 pontos em 32 partidas. A Chapecoense ainda tem um jogo atrasado contra o Vasco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 5 jogos entre as duas equipes, com 1 empate e 4 triunfos do Mirassol.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Chapecoense e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira, 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. O jogo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Chapecoense CHA
Mirassol MIR

  • L. Torezin

    ÁRBITRO

Chapecoense CHA
Mirassol MIR

GOLS

Gol Kauan Faria
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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