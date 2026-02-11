34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Segunda-feira, 02/11•20h
Minuto a Minuto: RB Bragantino X Santos - 02/11/2026
14'
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1ºTEMPO
Gabriel Barbosa recebe na área do Bragantino pela esquerda e chuta. Tiago Volpi espalma, mas bandeira aponta impedimento no lance.
13'
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1ºTEMPO
Everton Cebolinha chuta de fora da área e bola carimba a defesa.
12'
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1ºTEMPO
Wallace Yan erra passe no meio de campo. Defesa visitante recolhe e sai jogando.
11'
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1ºTEMPO
Empurrado por seus torcedores, Braga ajusta a marcação e segue buscando o ataque sempre que pode.
10'
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1ºTEMPO
Sobe suas linhas a equipe santista e corre atrás do prejuízo.
9'
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1ºTEMPO
NÃO VALE! Cruzamento pela esquerda do ataque santista. Everton Cebolinha completa pra rede no meio da área mandante, mas arbitragem aponta saída de bola no momento do cruzamento.
8'
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1ºTEMPO
Santos tenta se reorganizar em campo, além de rever sua estratégia.
7'
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1ºTEMPO
Bragantino segue buscando o ataque, agora querendo ampliar o marcador.
6'
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1ºTEMPO
Álvaro Barreal tenta sair jogando pela esquerda de sua defesa e é parado com falta por Ryan.
5'
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1ºTEMPO
Cabeçada muito estranha de Rodinei. Ele parecia um atacante de qualidade. Infelicidade enorme do lateral do Peixe.
4'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO RED BULL BRAGANTINO!!! CONTRA DE RODINEI! Ryan cruza pela direita de ataque e Rodinei, tentando cortar, manda contra o próprio patrimônio. Bragantino na frente.
4'
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1ºTEMPO
Gol contra! Rodinei (Santos) marca contra.
3'
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1ºTEMPO
Instantes iniciais de jogo em ritmo muito lento. Equipes em fase de estudos.
2'
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1ºTEMPO
Roda a bola pelo meio de campo o Massa Bruta.
1'
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1ºTEMPO
O Red Bull Bragantino joga todo de preto. O Santos vem a campo todo de branco.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: RB Bragantino x Santos!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Edina Alves Batista (SP), auxiliada por Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP).
PRÉ-JOGO
Santos definido por Cuca: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Christian Oliva, Gustavo Henrique, Coutinho e Gabriel Bontempo; Everton e Gabriel Barbosa.
PRÉ-JOGO
Red Bull Bragantino escalado por Vagner Mancini: Tiago Volpi; Ryan, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Wallace Yan; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Sasha.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Davi Gomes e Rodriguinho, lesionados. Os visitantes não contarão com Escobar, Gabriel Brazão, Lucas Veríssimo, Thaciano, Vinícius Lira e Willian Arão, entregues ao departamento médico. João Schmidt e Neymar, suspensos, também são ausências confirmadas.
PRÉ-JOGO
Pelo lado santista, a briga também é pelo G-5. Depois de dois empates na competição, vencer é fundamental, ainda mais que, em caso de derrota, o Braga igualará a sua quantidade de pontos na tabela.
PRÉ-JOGO
Os bragantinos querem emendar a segunda vitória consecutiva na competição. O time ainda sonha em conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem e os adversários dessa noite são concorrentes diretos nessa disputa.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Massa Bruta recebeu a Chapecoense e ganhou por 3x0. O Peixe jogou em casa contra o Palmeiras e ficou no empate de 0x0.
PRÉ-JOGO
O Red Bull Bragantino ocupa a 9ª colocação na tabela, com 44 pontos conquistados, enquanto o Santos está na 8ª posição, com 47 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 53 partidas entre as equipes. O Bragantino venceu 12, o Santos levou a melhor em 23 oportunidades, além de 18 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Red Bull Bragantino e Santos, jogo válido pela 34ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h.
E. Batista
ÁRBITRO