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aovivo
RB Bragantino RB Bragantino
1 × 0
Santos Santos

34ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Segunda-feira, 02/1120h

Minuto a Minuto: RB Bragantino X Santos - 02/11/2026

bola

14'

1ºTEMPO

Gabriel Barbosa recebe na área do Bragantino pela esquerda e chuta. Tiago Volpi espalma, mas bandeira aponta impedimento no lance.

bola

13'

1ºTEMPO

Everton Cebolinha chuta de fora da área e bola carimba a defesa.

bola

12'

1ºTEMPO

Wallace Yan erra passe no meio de campo. Defesa visitante recolhe e sai jogando.

bola

11'

1ºTEMPO

Empurrado por seus torcedores, Braga ajusta a marcação e segue buscando o ataque sempre que pode.

bola

10'

1ºTEMPO

Sobe suas linhas a equipe santista e corre atrás do prejuízo.

bola

9'

1ºTEMPO

NÃO VALE! Cruzamento pela esquerda do ataque santista. Everton Cebolinha completa pra rede no meio da área mandante, mas arbitragem aponta saída de bola no momento do cruzamento.

bola

8'

1ºTEMPO

Santos tenta se reorganizar em campo, além de rever sua estratégia.

bola

7'

1ºTEMPO

Bragantino segue buscando o ataque, agora querendo ampliar o marcador.

bola

6'

1ºTEMPO

Álvaro Barreal tenta sair jogando pela esquerda de sua defesa e é parado com falta por Ryan.

bola

5'

1ºTEMPO

Cabeçada muito estranha de Rodinei. Ele parecia um atacante de qualidade. Infelicidade enorme do lateral do Peixe.

bola

4'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO RED BULL BRAGANTINO!!! CONTRA DE RODINEI! Ryan cruza pela direita de ataque e Rodinei, tentando cortar, manda contra o próprio patrimônio. Bragantino na frente.

bola

4'

1ºTEMPO

Gol contra! Rodinei (Santos) marca contra.

bola

3'

1ºTEMPO

Instantes iniciais de jogo em ritmo muito lento. Equipes em fase de estudos.

bola

2'

1ºTEMPO

Roda a bola pelo meio de campo o Massa Bruta.

bola

1'

1ºTEMPO

O Red Bull Bragantino joga todo de preto. O Santos vem a campo todo de branco.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: RB Bragantino x Santos!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Edina Alves Batista (SP), auxiliada por Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Santos definido por Cuca: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Christian Oliva, Gustavo Henrique, Coutinho e Gabriel Bontempo; Everton e Gabriel Barbosa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Red Bull Bragantino escalado por Vagner Mancini: Tiago Volpi; Ryan, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Wallace Yan; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Sasha.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Davi Gomes e Rodriguinho, lesionados. Os visitantes não contarão com Escobar, Gabriel Brazão, Lucas Veríssimo, Thaciano, Vinícius Lira e Willian Arão, entregues ao departamento médico. João Schmidt e Neymar, suspensos, também são ausências confirmadas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado santista, a briga também é pelo G-5. Depois de dois empates na competição, vencer é fundamental, ainda mais que, em caso de derrota, o Braga igualará a sua quantidade de pontos na tabela.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os bragantinos querem emendar a segunda vitória consecutiva na competição. O time ainda sonha em conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem e os adversários dessa noite são concorrentes diretos nessa disputa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Massa Bruta recebeu a Chapecoense e ganhou por 3x0. O Peixe jogou em casa contra o Palmeiras e ficou no empate de 0x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Red Bull Bragantino ocupa a 9ª colocação na tabela, com 44 pontos conquistados, enquanto o Santos está na 8ª posição, com 47 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 53 partidas entre as equipes. O Bragantino venceu 12, o Santos levou a melhor em 23 oportunidades, além de 18 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Red Bull Bragantino e Santos, jogo válido pela 34ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h.

RB Bragantino RBB
Santos SAN

  • E. Batista

    ÁRBITRO

RB Bragantino RBB
Santos SAN

GOLS

Rodinei Gol Contra
POSSE DE BOLA
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0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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