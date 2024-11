Veja quem foram os homenageados da 27ª edição do Empreendedor do Ano da EY

A EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria no mundo, realizou nessa terça-feira, 12 de novembro, a 27ª edição do Empreendedor do Ano, uma cerimônia que reuniu e reconheceu os líderes empresariais de destaque por seu estilo de liderança e contribuição para o ecossistema de negócios do país. O evento contou com mais de 25 homenageados, sendo que em cada uma das 7 categorias houve um empreendedor selecionado para representar o segmento.

“O Empreendedor do Ano reconhece todo o trabalho, resiliência e determinação que os homenageados tiveram para chegar até aqui, permite que esses líderes possam enxergar suas trajetórias de sucesso e representa uma oportunidade de exposição e conexões”, conta Raquel Teixeira, sócia de EY Private para América Latina e líder dos programas Empreendedor do Ano Brasil e Winning Women Brazil.

Só no Brasil, mais de 400 empreendedores passaram pelo programa. “Já para os demais empreendedores do país, a iniciativa traz motivação e inspiração. Ao ouvir essas histórias de superação e conquistas eles entendem que não estão sozinhos e se sentem motivados a continuar persistindo para chegar onde desejam”, destaca.

Próxima etapa: reconhecimento global

Cleusa Maria da Silva, fundadora da Sodiê Doces, é a representante Master do Empreendedor do Ano e representará o Brasil na etapa global do programa, o EY World Entrepreneur Of The Year™ -, em junho de 2025, em Mônaco.

A empreendedora, que já trabalhou no corte de cana de açúcar para ajudar no sustento da família, começou a fazer bolos sob encomenda quando era empregada doméstica. Com o apoio da mãe, foi aprimorando receitas e conquistando uma clientela fiel. Um dos clientes foi quem sugeriu que ela abrisse franquia. Para isso, Cleusa passou 5 anos estudando o sistema de franchising e, em 2007, abriu em São Paulo sua primeira unidade, que cresceu rapidamente.

Hoje a Sodiê Doces é a maior franquia de bolos do país, com 372 lojas no Brasil e duas em Orlando, nos EUA. Em seu cardápio, há mais de 80 variedades de sabores, uma linha Zero Açúcar, bolos caseiros e a versão vegana, além de docinhos, balas de coco e sua linha exclusiva de salgados.

“A vida é surpreendente. Esse reconhecimento representa, para mim, a gloria, a felicidade. É o resultado do meu trabalho de sol a sol, é a prova de que quem acredita e se esforça, pode vencer. Já recebi outros prêmios, mas confesso que nenhum me deixou tão emocionada quanto esse, é uma consagração. Uma mulher como eu, que começou do zero, ser a representante do nosso país lá fora, é emocionante demais”, vibrou Cleusa.

Reconhecimentos nacionais

A categoria Emerging, destinada a celebrar líderes de empresas promissoras, com crescimento acelerado, teve como escolhido Marcelo Lombardo, da Omie, para ser o representante. “Empreender no Brasil é algo inóspito, uma jornada bastante longa e, normalmente, solitária. Ter esse reconhecimento é extraordinário e fico muito feliz de envolver todo o time no mesmo propósito, que é mais do que simplesmente construir um business, é construir uma sociedade e um país melhor”, contou o empresário.

Na categoria Impacto, que aponta aqueles que têm como missão responder a desafios socioambientais em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o representante foi Kenny Laplante, da Genial Care. “Temos a grande missão de garantir que toda criança consiga chegar ao seu máximo potencial. É claro que ainda não atingimos essa meta, mas essa homenagem mostra que estamos no caminho certo”, disse o executivo.

Já na categoria Family Enterprise, Daniel Randon, Presidente da Randoncorp, foi escolhido como representante. “Esse reconhecimento nos dá um orgulho enorme, principalmente nesse ano em que a empresa completa 75 anos. Fico emocionado porque esse é um legado que meu pai e meu tio iniciaram, e eu e meus irmãos, junto com nossos mais de 17 mil colaboradores, levamos adiante”, disse.

Miguel Setas, CEO do Grupo CCR, é o representante da categoria Executivo Empreendedor. “Nós, empresários, temos capacidade de influência, recursos e energia para dedicar a projetos que façam a diferença. Precisamos ter consciência que as nossas decisões mudam a vida das pessoas e a realidade de um país, tanto contribuindo com mais justiça social, quanto preservando seu ativo ecológico e gerando riqueza para todos”.

E o Dr. Ivan Botelho, Presidente do Conselho de Administração da Energisa, representa a categoria Lifetime Achievement. “Estou muito emocionado, me sinto reconhecido por essas pessoas que acompanharam na minha trajetória. É muito gratificante”.

Novidade do ano

A 27ª edição contou com uma grande novidade: a inclusão da categoria Winning Women, que reconhece as mulheres empreendedoras que passaram pela aceleração e se destacaram ao longo dos 11 anos do programa. A representante da nova categoria foi Graciele Davince, da Eletrofrigor. “As mulheres têm desafios muito maiores que os homens, precisam equilibrar o tempo de cuidado com a família e com o negócio, por exemplo. Esse reconhecimento evidencia que todas nós podemos. Vamos juntas, uma ajudando a outra, porque unidas somos mais fortes e chegaremos mais longe”, vibrou.

“Estamos orgulhosos por incluir essa categoria no programa Empreendedor do Ano porque é preciso reconhecer que as mulheres que têm um papel fundamental a exercer na sociedade e estão transformando o mercado brasileiro. A ideia é dar voz a elas e mostrar, para o Brasil e para o mundo, que essas empreendedoras têm um enorme potencial e valor”, afirmou Raquel Teixeira.

Tradição no empreendedorismo

Idealizado e promovido pela EY desde 1998, o programa Empreendedor do Ano busca reconhecer o trabalho e o esforço de líderes empresariais para transformar o futuro do país, deixando um legado positivo e contribuindo para melhoria do mundo de negócios.

“Ao longo desses 27 anos o Empreendedor do Ano tem ajudado a fortalecer o ecossistema de empreendedorismo no Brasil. Hoje os empreendedores vêm olhando não só para o botton line, ou seja, para o lucro, mas, também, para o impacto causados em seus stakeholders, buscando ajudar a transformar o país. Eles enxergam seu papel na geração de emprego, valor e entrega de soluções que resolvam as dores da sociedade. E o programa tem acompanhado essa evolução.

Essa é uma festa de celebração, para ajudar a contar as histórias de sucesso, lembrando que essa jornada não é fácil, exige muita resiliência, criatividade e inovação. Sabemos que empreender é muito difícil. Hoje queremos homenagear essas pessoas determinadas que estão transformando o mundo dos negócios”, contou Luiz Sérgio Vieira, CEO da EY Brasil.

Confira, abaixo, os homenageados de cada categoria:

– Master (empreendedores e fundadores de empresas consolidadas e líderes em seus respectivos mercados de atuação): Armando Ahmed (Drogaria Venancio); Chris Freeman e Sissi Freeman (Granado Pharmácias); Cleusa Maria da Silva (Sodiê Doces); Delino Souza (Grupo Iquine); Gabriel Sens, Joice Sens e Paulo Demo (LIVE!); Rodrigo Mauad (Oggi Sorvetes) e Sergio Furio (Creditas).

– Emerging (empreendedores e fundadores à frente de empresas com crescimento acelerado no mercado): Gabriel Granjeiro (Gran); Marcelo Lombardo (Omie); Ulisses Silva (Leve Saúde); Rafael Stark (Stark Bank); Ricardo Brandão (Skyone) e Rodrigo Barros (Boali).

– Impacto (empreendedores e fundadores de empresas que nasceram com a missão de responder aos desafios socioambientais em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que se guiem pelos princípios de ESG (Environmental, Social and Governance) e apresentem soluções com resultados efetivos): Fábio Silva (Rede Muda Mundo); Kenny Laplante (Genial Care); Ticiana Rolim (Somos Um); Rodrigo Mendes Cavalcante (Phomenta) e Luiz Grilo (Yattó).

– Winning Women (empresárias passaram pela aceleração e se destacaram ao longo dos 11 anos do programa): Graciele Davince (Eletrofrigor), Fatima Macedo (Mental Clean), Danielle Thomé (Projex Engenharia), Luciana Melo (Café Cultura) e Carolina Ignarra e Juliana Ramalho (Talento Incluir).

– Executivo Empreendedor (CEOs que, por meio de seu trabalho, tenham ajudado a impulsionar o crescimento e a transformação de empresas consagradas no mercado): Miguel Setas (Grupo CCR).

– Family Enterprise (Fundador ou presidente membro da família de empresa brasileira familiar que já tenha efetuado, com sucesso, a transição do negócio entre gerações (segunda ou terceira geração): Daniel Randon (Randoncorp).

– Lifetime Achievement (homens e mulheres empreendedores com uma longa trajetória e que tenham contribuído para o desenvolvimento econômico e social do país): Dr. Ivan Botelho (Energisa).

Os homenageados no 26º Empreendedor do Ano

Na última edição, realizada em novembro de 2023, Antonio Soares, fundador da Dock, foi o reconhecido a categoria Master, sendo o representante do Brasil na etapa global, o EY World Entrepreneur Of The Year™, em Mônaco. A categoria Emerging teve como representante Raul Matos, CEO e fundador da Biscoitê e, na categoria Impacto, Eimi Arikawa e Osmar Bambini, cofundadores da umgrauemeio. Na categoria Family Enterprise, a representante foi para Amanda Klabin, Presidente do Conselho de Administração da empresa de papel e celulose, enquanto Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil, foi a representante na categoria Executivo Empreendedor. Outra homenagem foi dada a Elie Horn, fundador do Grupo Cyrela, na categoria Lifetime Achievement.

E as inscrições para o EOY25 já estão abertas. Participe acessando o link.