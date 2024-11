Veja Essa: Luís Roberto Barroso, Bárbara Paz e Zeca Camargo

“Estou sobretudo preocupado porque o Brasil não era assim. O que aconteceu para a gente ter esse tipo de atitude de pessoas pensando em assassinar agente públicos?”

LUÍS ROBERTO BARROSO, presidente do STF (leia mais na pág. 30)

“Todos estão determinados a que no dia 10 de janeiro comece a reconstrução da Venezuela. Para isso, contamos com o respaldo e o apoio de cada um de vocês onde estiverem.”

EDMUNDO GONZÁLEZ, político de oposição da Venezuela, conclamando a população a estar presente em sua posse como presidente. O atual mandatário, Nicolás Maduro, diz ter vencido a eleição em julho. González está no exílio, na Espanha

“A América Latina não será mais o quintal dos Estados Unidos.”

LUIS ARCE, presidente da Bolívia

“Quando tomar empréstimos, faça isso de forma prudente. Não é muito diferente do que se deve fazer no orçamento familiar.”

KRISTALINA GEORGIEVA, diretora-geral do FMI

“Terminei minha cerveja, vou pegar mais uma, depois mudar para outra coisa. Não preciso me preocupar em dirigir mais hoje.”

MAX VERSTAPPEN, ao garantir o tetracampeonato mundial de Fórmula 1 com o quinto lugar no GP de Las Vegas

“Ser uma artista é muito mais importante do que ter a pele lisinha.”

BÁRBARA PAZ, atriz

“Apesar de já ter tido pedidos para isso, não me sinto bem com menu vegano.”

THOMAS TROISGROS, chef de cozinha, membro de uma das famílias mais respeitadas no mundo da gastronomia

“Vejo a televisão bastante perdida, mas isso não é ruim.”

ZECA CAMARGO, apresentador, que acaba de estrear um programa de viagens na recém-inaugurada emissora CNBC/Times

“Uma arma muito poderosa contra isso tudo é a cultura.”

VALENTINA HERSZAGE, atriz, que faz a personagem Vera, filha de Eunice Paiva, no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Ela se refere à recuperação da memória dos anos de ditadura militar, o melhor modo de evitar um outro inaceitável passo atrás

Publicado em VEJA de 29 de novembro de 2024, edição nº 2921