Veja Essa: Francis Ford Coppola, Lewis Hamilton e Roberto Carlos

“O conselho simples para os jovens é: façam o que amam.”

Francis Ford Coppola, 85 anos, diretor da trilogia O Poderoso Chefão e de Apocalypse Now, em entrevista para o programa Em Cartaz, de VEJA

“Se a chacoalhada, no caso do governo, é mudar ministros, aí é um julgamento do presidente da República.”

Humberto Costa, senador e coordenador do grupo de estratégia eleitoral do PT

“O meu fim de semana não tem sido dos melhores, mas o Brasil sempre será o lugar onde meus sonhos se realizam. Eu sou muito grato por esse país, pelo seu povo e seu amor.”

Lewis Hamilton, depois de pilotar em Interlagos a McLaren com a qual Ayrton Senna ganhou o bicampeonato mundial de F1, em 1990

“Trabalho dá dignidade.”

Fabio Assunção, ao incentivar o filho João a sempre ter algum emprego. Ele trabalhou na produção do Rock in Rio

“Você viu algum babaca tentando questionar o resultado da eleição dizendo que as urnas eletrônicas não eram confiáveis?”

Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social, ao lembrar que nenhum dos 48 candidatos a vereadores que defendiam o movimento golpista de 8 de janeiro de 2023 foi eleito

Continua após a publicidade

“A verdade, como o sol, sairá.”

Marcelo, lateral-esquerdo do Fluminense, depois de ter seu contrato rescindido. Ele teve um desentendimento com o treinador Mano Menezes

“Eu sou um homem de saia e adoro isso. Fora o podre, o resto, tudo o que homem faz eu também faço. Sou um homem de saia.”

Luana Piovani, atriz

“A palavra ‘chef’ tem uma coisa de status que eu não quero carregar.”

Paola Carosella, apresentadora do programa Alma de Cozinheira, dona do restaurante Arturito, em São Paulo, e da rede de empanadas La Guapa

Continua após a publicidade

“Sou um nepo baby dessa geração, mas estou trilhando meu caminho.”

Pedro Novaes, filho dos atores Leticia Spiller e Marcello Novaes

“A segunda coisa que mais gosto é sexo. A primeira é sexo com amor, e a terceira é um bom sorvete de morango.”

Roberto Carlos, em show no Paraguai, antes de cantar Proposta

Publicado em VEJA de 8 de novembro de 2024, edição nº 2918