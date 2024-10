Veja Essa: Emmanuel Macron, Fernando Haddad e Gabz

“Vamos lutar muito para manter Emily em Paris em Paris. Emily em Paris em Roma não faz sentido.”

Emmanuel Macron, presidente da França, ao defender a permanência da série da Netflix em locações parisienses e não na capital italiana, onde foi rodado o final da atual temporada

“A esquerda não tem nada a dizer à periferia.”

Vladimir Safatle, filósofo e professor da USP

“O mundo está muito mais conservador e muito mais distópico do que a gente imagina. Hoje tem espaço para todo tipo de retórica. Aquilo que parecia improvável dez, vinte anos atrás, improvável do ponto de vista retórico, hoje existe lugar de fala, como se diz no jargão usual, para qualquer um.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

“Reduzir as grandes diferenças de renda entre os países é um dos maiores desafios de nosso tempo.”

Jakob Svensson, presidente do Comitê do Prêmio Nobel em Ciências Econômicas. A láurea foi concedida a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson pelos estudos em torno da prosperidade — e miséria — das nações

“Ficar falando mal do Brasil não é mais legal como era antigamente.”

Manuela Dias, responsável por escrever o texto da nova versão da novela Vale Tudo, exibida originalmente entre 1988 e 1989

“Não sou de Teflon.”

Jennifer Lopez, ao comentar a avalanche de comentários maldosos nas redes sociais a respeito do seu divórcio do ator e diretor Ben Affleck

“O Brasil vai envelhecer antes de ter dado certo.”

Alexandre Kalache, geriatra, 78 anos, especialista em envelhecimento da população

“Ainda posso jogar contra os melhores do mundo.”

Novak Djokovic, depois de perder a final do Masters 1000 de Xangai para o italiano Jannik Sinner, número 1 do ranking. Djokovic, em quarto lugar no rol da ATP, é o derradeiro dos Big Three a permanecer na ativa. Roger Federer deixou as quadras em 2022. Rafael Nadal acabou de anunciar a aposentadoria

“Ser uma mulher trans frequentemente significa encarar portas fechadas, então trabalhar com a Victoria’s Secret, sendo quem sou, significa muito para mim.”

Valentina Sampaio, que estreou como modelo da grife americana na terça 15

“O racismo é cruel. Quando eu conheci o hip-hop e o slam, comecei a ter autoestima, passei a me achar bonita e inteligente.”

Gabz, a chef de cozinha Viola da novela Mania de Você

Publicado em VEJA de 18 de outubro de 2024, edição nº 2915