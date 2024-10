Veja Essa: Javier Milei, Michelle Bolsonaro e Mariana Ximenes

“O déficit sempre foi consequência de pensar primeiro quanto gastar e depois ver como financiar. Nós vamos fazer o contrário: pensando primeiro em quanto temos que poupar, para depois ver quanto podemos gastar.”

Javier Milei, presidente da Argentina, ao prometer prejuízo zero das contas públicas em cadeia nacional de televisão e rádio

“Temos o lado sujo da política, onde nossos adversários querem nos tirar a qualquer custo. Só que nós, como candidatos… Olha aí, me coloquei como candidato.”

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, assumindo pela primeira vez seus anseios políticos para 2026

“Os homens podem ajudar de 1 bilhão de maneiras. É cara ou coroa: as mulheres são mais necessárias nos primeiros meses de vida de um bebê. Mas os homens poderiam muito bem assumir a maior parte das tarefas depois disso. Bebês não dizem apenas ‘mamãe’, eles dizem ‘papai’.”

Claudia Goldin, Nobel de Economia em 2023

“Sim, eu vi o tuíte. Bobagem hedionda de incel. Eu realmente não tenho nada a acrescentar, é simplesmente abominável.”

Vivian Jenna Wilson, filha de Elon Musk, ao criticar o pai por ter condenado o apoio de Taylor Swift a Kamala Harris (leia na pág. 56). Um incel — palavra que resulta do acrônimo de “celibatários involuntários”, em inglês — prega a misoginia escancarada e desavergonhada

“Seja gentil, seja curioso, seja travesso.”

Judi Dench, atriz de 89 anos, sugerindo como viver bem na maturidade

“No topo do mundo.”

Rayssa Leal, a skatista de apenas 16 anos, bicampeã mundial da modalidade street, em Roma

“Proibir é sempre pior.”

Pedro Bandeira, autor de livros infantis, o pai da série Os Karas, a respeito da censura imposta por grupos de conservadores que sonham barrar qualquer alusão a diversidade nas escolas

“Não desisto, porque sempre existe a chance de surgir algo diferente, um sopro de talento.”

Tostão, ex-camisa 9 do Brasil, depois das péssimas atuações da seleção brasileira masculina de futebol

“Enfim, casados.”

Gabriely Miranda, agora mulher do atacante Endrick, do Real Madrid e da seleção, ao celebrar a união nas redes sociais. Ela tem 21 anos; ele, 18

“Mãe, eu te amo. (…) Você me ensinou o estoicismo.”

Anna Sawai, atriz japonesa, premiada com o Emmy por sua interpretação como a Mariko Toda da série Xógun, no Disney+

“As pessoas invertem, pensam que, ao abortar, a mulher está matando uma vida. Não, você pode estar salvando a vida da mãe.”

Mariana Ximenes, atriz

Publicado em VEJA de 20 de setembro de 2024, edição nº 2911