Veja Essa: Edmundo González, Walter Salles e Demi Moore

“Continuaremos na luta.”

Edmundo González, diplomata venezuelano de 75 anos, que alega ter vencido as eleições presidenciais de julho. No domingo 8, ele chegou a Madri, onde recebeu asilo, depois de ter a prisão decretada pela ditadura de Nicolás Maduro

“O capital é um cachorro medroso. Se ele estiver na iminência de tomar uma pedrada, ele vai fugir.”

Ricardo Castellar, fundador da Granja Faria, maior produtor de ovos do Brasil, que está na lista de bilionários da revista americana Forbes

“As leis existem, mas a inclusão ainda não.”

Bel Kutner, atriz, mãe de um filho com autismo

“O prêmio de melhor roteiro abraça todo um filme, porque um roteiro é a sua argamassa.”

Walter Salles, diretor do filme Ainda Estou Aqui, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva a respeito do Alzheimer de sua mãe, que passou a vida adulta na busca de alguma explicação para o assassinato do marido, o deputado Rubens Paiva. O roteiro premiado no Festival de Veneza foi escrito por Murilo Hauser e Heitor Lorega

“Não sou uma pessoa particularmente resiliente. Pode parecer que sim, mas tenho medo de ser devorado pela tragédia.”

Nick Cave, compositor e cantor punk australiano que nos últimos anos perdeu dois filhos. Ele acaba de lançar o álbum Wild God

“A internet tira da gente qualquer possibilidade de correr de uma notícia para outra. E eu gosto desse processo. Na internet, o leitor vai direto no que ele quer, não se depara com algo que não espera.”

Antonio Fagundes, ator, diretor e produtor, que se declara um “analfabyte”

“Vou pegar um período particularmente duro. A novela estreia com o horário eleitoral. Depois vem Natal, Réveillon, Carnaval e mais uma coisa, o Big Brother Brasil.”

João Emanuel Carneiro, autor da nova novela da Globo, Mania de Você, preocupado com a audiência, freada pelo calendário e inclusive por um programa de baixa qualidade da emissora

“Fumava meu baseado como um executivo toma sua dose de uísque quando chega em casa.”

Astrid Fontenelle, apresentadora de televisão, que lançará no fim do mês o programa Admiráveis Conselheiras, no GNT, de conversas com mulheres maduras

“Cara, esse gramado é uma m… .”

Lebron James, estrela do basquete, a respeito do campo da Arena Corinthians, onde foi disputada uma partida da liga de futebol americano, a NFL. Os jogadores, mais pesados do que os de futebol, e com movimentos diferentes, escorregavam no piso misto de grama híbrida com sintética

“Um dos maiores equívocos sobre mim é que eu amava meu corpo.”

Demi Moore, atriz americana, 61 anos

Publicado em VEJA de 13 de setembro de 2024, edição nº 2910