Veja Essa: Abel Ferreira, Pablo Marçal e Fausto Silva

“Vocês têm que entender que eu tenho que dar satisfação a três mulheres só. Minha mãe, minha mulher e a presidente do Palmeiras. São as únicas que têm o direito de falar comigo e pedir explicações.”

Abel Ferreira, treinador do alviverde paulista, depois de ouvir a pergunta de uma repórter. Ele pediria desculpa depois pela absurda postura misógina

“Manda o Pix que já te mando dinheiro pra procurar tratamento psiquiátrico.”

Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo, em comentário dirigido a Carlos Bolsonaro, que reluta em apoiar o franco-atirador, influenciador que se autointitula “coach”

“Nosso compromisso é com a ciência e a saúde da população.”

Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, de São Paulo, ao anunciar a suspensão do desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19, a Butanvac, que não obteve os resultados clínicos previamente desejados

“Não podemos continuar pisando no produto que nós vendemos.”

Dorival Júnior, treinador da seleção brasileira masculina de futebol, ao dizer que continuará a chamar jogadores de clubes brasileiros, apesar do esperneio dos cartolas de times do Rio e de São Paulo

“A melhor homenagem que podem prestar a ele é ter muito juízo, humildade e aprender cada vez mais para valorizar ainda mais não só o império milionário, mas principalmente a obra que ele deixou.”

Fausto Silva, em comentário dirigido para as filhas de Silvio Santos

“Quero comer pão de queijo e feijão com arroz.”

Mariah Carey, empolgada em voltar ao Brasil com duas apresentações em setembro. Na semana passada, ela revelou a morte da mãe e de uma irmã em um mesmo dia — e, apesar do drama, seguirá com seus planos

“Achei bacanérrima. Parece arte moderna.”

Caetano Veloso, a respeito da versão em funk de sua música Você É Linda, produzida pelo mineiro Davi Kneip

“Não me interessam os filmes de super-heróis, nem as sequências, nem as ‘prequels’.”

Pedro Almodóvar, cineasta espanhol

“O Gosling é uma lenda. Sou apenas o Glen.”

Glen Powell, ator americano, rechaçando qualquer comparação com Ryan Gosling, o Ken do megassucesso Barbie

“Não invoque um poder que você não pode controlar.”

Yuval Noah Harari, escritor israelense, um tantinho assustado com os recursos de inteligência artificial (IA)

“Nunca é tarde, mas ainda é tarde.”

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, em postagem conjunta nas redes sociais, ao registrar a condenação a oito anos de prisão da influenciadora Dayane Alcântara Couto de Andrade, que em 2017 fez comentários racistas contra um dos filhos do casal

