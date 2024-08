Veja Essa: Edmundo González, Jair Bolsonaro e Tabata Amaral

“Os venezuelanos expressaram claramente a vontade deles. Conseguiremos que sua decisão seja respeitada.”

Edmundo González, candidato da oposição à Presidência venezuelana, reivindicando a vitória sobre Nicolás Maduro após manifestações tomarem as ruas do país em meio a pleito marcado por desconfiança e pressão internacional

“Não podemos pensar em eleger para a prefeitura alguém que nunca trabalhou na vida. Alguém que, quando foi à rua, invadiu a propriedade alheia.”

Jair Bolsonaro, durante lançamento da campanha de Ricardo Nunes à reeleição em São Paulo, em ato marcado por ataques ao rival Guilherme Boulos, “defensor da ditadura venezuelana”

“Sou a única que tem o diálogo e a condição de aglutinar o governador Tarcísio e o presidente Lula para podermos focar em São Paulo.”

Tabata Amaral, deputada federal e candidata à prefeitura da capital paulista, expondo seu suposto diferencial em relação aos adversários

“Eles também são resultado da ação do homem.”

Osvaldo Gajardo, membro do WWF-Brasil, após ser divulgado balanço com o recorde de incêndios na Amazônia em quase vinte anos, diante de um cenário de secas históricas

“São patógenos ainda confinados a regiões específicas, mas com potencial de se espalhar globalmente.”

Naomi Forrester-Soto, cientista britânica, resumindo novo alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre vírus e bactérias capazes de provocar outra pandemia

“É oficial. Estou me aposentando.”

Luana Alonso, nadadora paraguaia de 20 anos, eleita uma das musas da Olimpíada, ao anunciar, irritada, o fim da carreira nas piscinas após eliminação prematura da competição

“Milton é sagrado.”

Esperanza Spalding, premiada contrabaixista e cantora de jazz americana, sobre parceria e novo álbum ao lado de Milton Nascimento

“É para a vó, mãe!”

Beatriz Souza, judoca que levou a primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos de Paris, celebrando, em lágrimas, a vitória na categoria acima de 78 quilos com uma homenagem à avó, falecida há menos de dois meses

“Tentei o meu melhor, mas é claro que fiquei muito decepcionado.”

Hugo Calderano, esperança de medalha brasileira no tênis de mesa, depois de perder o bronze para oponente francês

“Ao continuar sua associação com a Coca-Cola, o movimento olímpico corre o risco de ser cúmplice da intensificação de uma epidemia global de má nutrição e degradação ambiental.”

Trish Cotter, pesquisadora australiana, criticando o vínculo da marca de refrigerantes com o evento esportivo, em editorial publicado no periódico científico British Medical Journal

Publicado em VEJA de 9 de agosto de 2024, edição nº 2905