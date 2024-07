Veja Essa: Elon Musk, Jair Bolsonaro e Luana Piovani

“A lei está violando a lei.”

Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), em post questionando a ordem de seu desafeto, o ministro do STF Alexandre de Moraes, de retirada das redes de conteúdos críticos a autoridades brasileiras, sob pena de multas milionárias

“Vamos vencer para voltar a um período de paz.”

Jair Bolsonaro, ex-presidente — no momento, inelegível —, sonhando alto nas eleições de 2024 e 2026

“Sem uma mudança constitucional adequada, continuaremos a enfrentar uma criminalidade cada vez mais organizada, sem prover o Estado brasileiro de instrumentos legais e materiais necessários para combatê-la.”

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, sobre a criação de um arcabouço legal para viabilizar o Sistema Único de Segurança Pública

“Pensei que fosse um golpe, mas agora estou confuso. Parece que foi um autogolpe.”

Evo Morales, ex-líder boliviano, sugerindo, em seu programa de rádio, que a recente tentativa de golpe no país foi uma invenção do atual governo

“Que seja uma referência regional e global.”

Mette Frederiksen, primeira-ministra da Dinamarca, sobre o polêmico projeto que pretende taxar a posse de gado por emitir gases do efeito estufa

“Antes de ser padre, eu era bem forte. Depois eu parei, porque na missão eu esqueci daquilo que ensinava aos outros. No empurrão, me dei conta da importância de me cuidar fisicamente.”

Marcelo Rossi, padre e popstar, comentando as fotos do antes e depois de seu porte físico. O religioso voltou a malhar depois de um empurrão seguido de uma queda, em uma celebração entre fiéis em 2019

“Eu nunca gostei de chamar atenção.”

Luana Piovani, artista e polemista militante. Calma — ela se referia ao fato de só usar roupas sexy em festas e sessões de foto

“Fico muito feliz de ser uma inspiração para jovens assim, mesmo sendo tão jovem também. Savinho é um craque, tem um futuro brilhante.”

Rodrygo, 23 anos, atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, trocando elogios com Savinho, 20, aposta do técnico Dorival Júnior para a Copa América

“Eu era a maior fã da Taylor. Ela se tornou minha amiga anos depois. Percebo que sofri da síndrome do impostor durante muito tempo, mas acho que, quanto mais a gente conhece as pessoas, mais fica pensando: ‘Ah, elas têm a mesma m… que eu’.”

Camila Cabello, cantora americana de raiz latina que acaba de lançar novo álbum, falando sobre a amizade com a poderosa Taylor Swift

“Eu queria chorar.”

Kevin Costner, ator, revelando detalhes da experiência de gravar um filme com um acesso de morfina no braço, quando passou por um problema de saúde, em 2016

“Vamos com tudo, Portugal!”

Cristiano Ronaldo, jogador português que bateu o recorde como atleta com o maior número de disputas na Eurocopa, incentivando sua seleção a avançar na competição deste ano

Publicado em VEJA de 5 de julho de 2024, edição nº 2900