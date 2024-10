Uruguai realiza hoje o primeiro turno das eleições presidenciais

Este domingo, 27, é dia de Eleições também no Uruguai. Cerca de 2,7 milhões de eleitores estão habilitados para comparecer às urnas para escolher o presidente. Os dois candidatos que lideram as pesquisas são o esquerdista Yamandú Orsi, da Frente Ampla, e o candidato do Partido Nacional, Álvaro Delgado. Quem vencer as eleições irá ocupar a cadeira do atual presidente Lacalle Pou, de centro-direita.

Professor de história, 57 anos de idade, Yamandú Orsi é um ex-prefeito que lidera as pesquisas de intenções de votos. Yamandú é apoiado pelo ex-presidente da República José Alberto ‘Pepe’ Mujica, que governou o país de 2010 a 2015 e depois foi senador de 2015 a 2018. Yamandú lidera uma série de pesquisas com índices de até 47% das intenções de votos.

Veterinário, deputado, ex-secretário da presidência da República neste mandado de Lacalle Pou, o candidato do Partido Nacional, Álvaro Delgado, apareceu eu nas pequisas com até 25% das intenções de votos. Em terceiro lugar está o advogado Andrés Ojeda, do Partido Colorado, que atingiu 15% das intenções de voto.

Eleitores irão votar também para deputados e senadores

Caso um dos candidatos à presidência da república não tenha maioria absoluta de 50% dos votos neste primeiro turno, o Uruguai vai realizar um segundo turno das eleições presidenciais no dia 24 de novembro.

Neste primeiro turno, os eleitores irão votar para presidente, senador e deputado. Nestas eleições de hoje estão sendo escolhidos também 30 senadores e 99 deputados federais.

Continua após a publicidade

O Uruguai tem 3,4 milhões de habitantes. O presidente Lacalle Pou tem um índice de aprovação de 50%. Ele preside o país desde 2020. A Constituição do Uruguai não permite que ele tente concorre a um segundo mandato consecutivo.

A Frente Ampla uruguaia encampou leis progressistas nos últimos anos, como a legalizado do uso da maconha para fins recreativos e a legalização do casamento de pessoas do mesmo sexo.

No Uruguai não existe esta polarização acirrada como no Brasil. Os eleitores estão mais preocupados com questões ligadas à pobreza e à segurança pública. O Uruguai é um dos países com menores níveis de homicídios da América Latina.