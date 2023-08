Torre Eiffel é fechada por ameaça de bomba

Uma ameaça de bomba levou a Torre Eiffel, em Paris, a ser fechada neste sábado, 12. O público ficou sem acesso a três andares de um dos principais pontos turísticos do mundo, incluindo o restaurante. Foi uma medida de precaução: durante uma hora e meia, as pessoas foram retiradas do local, por medida de segurança.

Às 13h30 (8h30 no horário de Brasília), a visitação voltou à normalidade. Segundo o porta-voz da Torre, o procedimento de evacuação do espaço é habitual, mas as ameças são raras.

Por ano, o monumento recebe cerca de 7 milhões de visitantes, cerca de 75% dos quais são estrangeiros.