Tempestade de areia assusta moradores do interior de São Paulo

Uma tempestade de areia supreendeu e assustou moradores de diversas cidades do interior de São Paulo. O fenômeno foi registrado na tarde deste domingo, 26, em municípios como Franca, Ribeirão Preto, Jales, Presidente Prudente, Araçatuba, entre outros.

Segundo o Climatempo. essa tempestade ocorre quando ventos intensos levantam uma quantidade significativa de poeira do solo para atmosfera, podendo transportar essas partículas por grandes distâncias. O vendaval levantou nuvens de poeira e o dia ficou com cara de noite, registradas em vídeos postados em redes sociais. Em Ribeirão Preto, por exemplo, os ventos passaram de 92 km/h.

Franca SP tempestade de areia pic.twitter.com/j0agqhNlCq — ranieri giuliano Fernandes 🇧🇷🇧🇷 (@ranierigiuliano) September 26, 2021

Barretos na hora da tempestade de areia pic.twitter.com/MuXzLGcQRy Continua após a publicidade — Arthurgta #XboxSeriesX (@ArthurgtaX) September 26, 2021

teve tempestade sim, tempestade de areia pic.twitter.com/srl3umdmSg — isabel (@jasontoddynho) September 26, 2021

O fenômeno trouxe imagens espantosas que foram registradas nas redes sociais. Durante a passagem da nuvem de poeira o dia chegou a virar noite com escuridão quase total em alguns municípios do interior paulista. O Metsul afirma que Imagens de satélite mostram que se formaram fortes áreas de instabilidade associadas ao calor da região. O aumento de umidade formou nuvens que geram vento forte e granizo. “Como o tempo vinha muito seco com chuva escassa por semanas e em algumas cidades até por meses, o solo estava muito seco e com grande quantidade de poeira. Com as nuvens carregadas e o vento forte se formou a tempestade de poeira”, explica a agência de meteorologia.