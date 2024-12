SobeDesce: da BYD à Disney

SOBE

BYD

Em fase de implantação de uma fábrica na Bahia, a montadora chinesa anunciou a contratação de 10 000 funcionários para o local entre janeiro e agosto de 2025.

Nutella

A demanda pelo creme de avelã no país levou a marca italiana de doces Ferrero a investir cerca de 60 milhões de reais na ampliação de sua fábrica em Poços de Caldas, em Minas Gerais.

Rebeca Andrade

A espetacular ginasta está na lista da BBC das 100 mulheres mais influentes do mundo em 2024.

DESCE

Disney

Devido às baixas audiências, a empresa decidiu fechar a maior parte de seus canais por assinatura no Brasil, com exceção da ESPN.

Gordura corporal

Segundo estudo apresentado na Sociedade de Radiologia da América do Norte, os quilos a mais na cintura podem representar fator de risco para o Alzheimer.

Guardiola

O melhor técnico de futebol do mundo vive uma das piores fases de sua carreira, colecionando derrotas seguidas e vexames no comando do Manchester City.

Publicado em VEJA de 6 de dezembro de 2024, edição nº 2922

