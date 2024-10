SobeDesce: do Everest a Felipe Neto

SOBE

Everest

Por influência de forças tectônicas, aumentou o ritmo de crescimento da montanha no Nepal que é a mais alta do mundo. Em média, ela vem ganhando agora 2 milímetros por ano.

Fasano Rio

O hotel em Ipanema, no Rio, foi considerado o melhor da América do Sul pelos leitores da revista especializada Condé Nast Traveller.

Ronaldinho Gaúcho

O ex-jogador será um dos embaixadores do Mundial de 2026, que será disputado em três sedes: Estados Unidos, México e Canadá.

DESCE

Felipe Neto

Foi condenado a pagar 20 000 reais de indenização por danos morais a Arthur Lira. Em abril, o influenciador chamou de “excrementíssimo” o presidente da Câmara dos Deputados.

David Almeida

Candidato à reeleição, o prefeito de Manaus é investigado pela PF por suspeita de receber propina para favorecer uma empresa em licitações. Ele nega.

Tite

Depois de dois fiascos seguidos no comando da seleção em Copas do Mundo, o técnico fracassou no Flamengo e acabou demitido.

Publicado em VEJA de 4 de outubro de 2024, edição nº 2913