SobeDesce: de Anitta ao Google

SOBE

Imóveis

O preço médio dos endereços residenciais no país subiu 0,76% em julho. Foi a maior alta registrada em uma década.

Bets

Segundo estimativas da Strategy&, consultoria estratégica da PwC, o mercado de apostas esportivas no país pode alcançar um faturamento anual de 130 bilhões de reais até o final de 2024.

Anitta

A cantora é a única brasileira finalista na mais nova edição do MTV Video Music Awards: ela concorre em três categorias.

DESCE

Ministério das comunicações

A pasta teve de se retratar por ter trocado a foto de Rebeca Andrade no pódio do ouro pela imagem de um computador para celebrar conquistas do governo.

Google

A Justiça americana decidiu que a empresa violou as leis de competição para preservar sua liderança nas buscas on-line.

CazéTV

O sucesso parece ter subido à cabeça do canal. Nas transmissões dos Jogos de Paris, comentaristas e convidados protagonizaram uma sucessão de pisadas de bola.

Publicado em VEJA de 9 de agosto de 2024, edição nº 2905