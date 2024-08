SobeDesce: de Salgado Filho a Claudio Castro

SOBE

Salgado Filho

Depois da paralisação provocada pelas enchentes no Sul, o aeroporto de Porto Alegre deve retomar os voos em outubro e reabrir completamente em dezembro.

Fuga de brasileiros

Quase 400 000 pessoas deixaram o país para morar no exterior em 2023, um aumento de 10% sobre o ano anterior.

Santiago

A capital do Chile foi o destino no exterior mais procurado por brasileiros no primeiro semestre na Decolar, o aplicativo para viagens. No território nacional, a liderança ficou com o Rio.

DESCE

Cláudio Castro

A PF indiciou o governador do Rio por corrupção passiva e peculato. O caso envolve desvios de recursos de programas de assistência social. Ele nega as acusações.

Maconha

Segundo levantamento do Paraná Pesquisas, sete em cada dez brasileiros se declaram contra a liberação de até 40 gramas da droga por pessoa para fins recreativos.

Santorini

Devido à superlotação turística, autoridades gregas estudam formas de limitar o acesso a uma das mais famosas ilhas do país.

Publicado em VEJA de 2 de agosto de 2024, edição nº 2904