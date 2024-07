SobeDesce: da Sabesp ao WhatsApp

SOBE

Sabesp

A demanda por ações da empresa de saneamento de São Paulo, que vai ser privatizada, alcançou 200 bilhões de reais no período de reservas, trinta vezes o volume que será ofertado.

Vacinação

Relatório do Unicef mostra que o Brasil saiu da lista dos vinte países que menos imunizam suas crianças, situação vergonhosa em que se colocara em 2021.

Taylor Swift

O álbum The Tortured Poets Department atingiu doze semanas no topo da Billboard e superou Whitney, de Whitney Houston, recorde desde 1987.

DESCE

Whatsapp

A plataforma da Meta virou alvo de ação do MPF que pede 1,7 bilhão de reais por compartilhar de forma abusiva dados de usuários com o Facebook e o Instagram, do mesmo grupo.

Ciro Gomes

O ex-governador virou réu por violência de gênero após chamar a senadora Janaína Farias (PT-CE), suplente do hoje ministro Camilo Santana, de “assessora de assuntos de cama” do petista.

Regina Duarte

A atriz teve de fazer retratação pública por post em que sugeriu que a colega Leila Diniz apoiou a ditadura militar, o que é mentira.

Publicado em VEJA de 19 de julho de 2024, edição nº 2902