SC registra temperatura de até -5ºC

Por AE

São Paulo – O avanço de uma massa de ar frio e seco de origem polar deixou a madrugada desta quarta-feira com temperaturas muito baixas nas áreas mais altas de Santa Catarina, especialmente as do Planalto Sul catarinense, segundo dados do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciran). Em Urupema foi registrado -5ºC e em Bom Jardim da Serra os termômetros registraram -4,6ºC, de acordo com o Ciram.

Houve também o registro de geada de intensidade moderada a forte na região. A sensação térmica também foi marcante na Serra, variando entre 15 a -20ºC em São Joaquim e Urupema, ao máximo de 25ºC negativos em Bom Jardim da Serra (morro da Igreja).

O forte vento de 65 km/h com a temperatura de -5ºC, resultou em sensação térmica extrema à pele exposta, segundo o Ciram. A próxima madrugada promete ser mais fria ainda e o fenômeno da geada deve ocorrer também em boa parte do Estado, inclusive em áreas mais altas próximas ao Litoral, prevê o Ciram.