Roubos crescem e homicídios caem no Rio, revela relatório

Os homicídios recuaram e os roubos cresceram no Rio de Janeiro, segundo relatório divulgado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (Cesec), com base nos dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). O estudo leva em consideração o período que vai de de janeiro a agosto de 2024, e foram compilados no quinto volume da série “Crime no Rio”. Eis os principais indicadores da violência contra o patrimônio: ● Roubos de rua: Aumento geral no estado de 10,5%, em comparação com os números já altos de 2023, com destaque para o aumento expressivo na Capital (+17,4%) e na Baixada Fluminense (+9,2%). ● Roubo em coletivo: Aumento de +5,2%, com destaque para o aumento de +26,7% na Capital. Agosto registrou o maior número de roubo em coletivo de 2024 (741), um aumento de 62,5% comparado com agosto do ano passado. ● Roubos de veículos: Aumento no estado de +23,3%. Agosto registrou o maior número de roubo de veículo do ano (2.835), um aumento de 52,0% em relação ao mesmo mês de 2023. O documento destaca a Tijuca como uma área que ilustra o problema, com aumento em diversas modalidades de roubo em 2024: 35,5% em roubo de veículo; 54,7% em roubo em coletivo; 34,2% em roubo de rua Continua após a publicidade O documento conclui ainda que o aumento geral dos roubos no Rio de Janeiro em 2024 demonstra um descontrole das políticas de segurança no estado. “Grupos organizados dedicados a crimes contra o patrimônio agem de forma crescente sem que nenhum plano, estratégia ou meta sejam anunciados pelo governador ou secretário de segurança. O governo está perdido e os moradores se sentem à deriva, pois roubos são a modalidade de crime que mais afeta a sensação de segurança”, diz o relatório. Homicídios

A situação do crime de homicídio no Rio de Janeiro aponta para uma redução geral deste tipo de crime, comparando-se o período de janeiro a agosto de 2024 com o mesmo período do ano anterior. Todas as regiões do estado apresentaram queda nesse indicador, que caiu 12,7% no total.

As Principais quedas se deram na Baixada Fluminense (-13,9%), Grande Niterói (15,1%), Capital (-11,4%) Interior (-12,5%)

Apesar da tendência geral de queda, o relatório chama a atenção para aumentos expressivos nos homicídios em algumas Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs):

● Cabo Frio: 12,5%

● Queimados: 14,5%

● Belford Roxo: 12,1%

● Olaria: 19,5%

● Itaperuna: 46,7%

● Campo Grande: 68,2%

