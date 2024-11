Resultados do concurso do BNDES são divulgados: saiba como consultar

Nesta quarta-feira, 27, foram divulgadas as notas das provas objetivas e as notas prévias das provas discursivas do Concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que foram realizadas no dia 14 de outubro.

Onde consigo acessar o resultado do concurso do BNDES?

Todos os inscritos podem acessar os resultados no site da Fundação Cesgranrio, que é a banca organizadora do concurso. Ao entrar no site, basta acessar a área do candidato para ter acesso ao resultado.

Quais é o salário para o cargo de analista no BNDES?

Os salários iniciais são de R$ 20.900,00 para o cargo de analista, mas, com benefícios, o salário pode chegar a R$ 35.000,00. A jornada de trabalho no BNDES é de 35 horas semanais. Todos os empregados do banco são regidos através da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Qual a relação candidato/vaga do concurso do BNDES?

Apesar das 90.871 inscrições, 52,9% desse total não compareceu ao local de prova no dia. No total são 150 vagas abertas, com mais 750 para a formação de cadastro de reserva.

Quais foram as ênfases mais concorridas do concurso do BNDES?

Arquitetura e Urbanismo foi a mais disputada, com 2.367 candidatos presentes para concorrer a duas vagas. Isso significa que a proporção foi de 1.183,5 por vaga.

A ênfase que teve o maior número de participantes foi a de Engenharia. no total foram mais de 7 mil candidatos presentes concorrendo a 25 vagas.

No total foram 13 ênfases em que os candidatos podiam escolher para realizar o concurso, são elas:

Administração;

Análise de sistemas – Cibersegurança;

Análise de sistemas – Desenvolvimento;

Análise de sistemas – Suporte;

Arquitetura – Urbanismo;

Arquivologia Digital;

Ciência de Dados;

Ciências Contábeis;

Comunicação Social;

Direito;

Economia;

Engenharia;

Psicologia Organizacional.

Veja o cronograma do concurso do BNDES:

Hoje, 27/11 – Divulgação da nota da prova objetiva e da nota preliminar da prova discursiva;

28/11 – Prazo para pedidos de revisão das notas da discursiva;

13/12 – vão ser divulgadas as notas das provas discursivas dos inscritos que solicitaram revisão;

30/01/2025 – Divulgação dos resultados finais.