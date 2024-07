Em live de VEJA, relator fala sobre regulamentação da tributária na Câmara

O relator do projeto de lei complementar que tratou da regulamentação da reforma tributária na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), será o entrevistado do programa Os Três Poderes, de VEJA, nesta sexta-feira, 12. O parlamentar será abordado sobre a aprovação da proposta que trata do novo sistema de impostos do país enviada pelo governo e também da expectativa para a votação no Senado.

Os Três Poderes, sempre transmitido no canal de VEJA no YouTube, às 12h, será apresentado pela colunista Marcela Rahal e terá os comentários dos também colunistas Robson Bonin, Matheus Leitão e Ricardo Rangel. A edição vai abordar ainda o andamento das investigações contra Jair Bolsonaro e aliados, como o caso da Abin paralela, além de outros assuntos relevantes da semana.

Aprovação da reforma na Câmara

A Câmara aprovou o principal projeto de regulamentação da reforma tributária. O texto, que segue para o Senado, detalha as regras de aplicação, descontos e isenções do novo imposto sobre valor agregado a ser cobrado sobre bens e serviços no país. Os deputados decidiram incluir a carne na cesta básica nacional, o que dá direito à isenção total ao alimento. Além disso, as armas ficaram fora do chamado Imposto Seletivo, também chamado de “imposto do pecado”. O presidente da Casa, Arthur Lira, disse que foi aprovado um sistema tributário “mais ágil e mais simples”, que, “se não é o melhor, é o mais possível”.

Abin paralela de Bolsonaro

A Polícia Federal cumpriu cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no caso da Abin paralela de Jair Bolsonaro. O relatório que embasou a operação apontou ao menos 22 alvos de espionagem ilegal, entre ministros do STF, deputados federais, senadores, um ex-governador e jornalistas – veja os nomes aqui. Além disso, a PF encontrou um áudio de uma reunião na qual o então chefe da Abin, Alexandre Ramagem, trata com o ex-presidente e o ex-ministro do GSI Augusto Heleno sobre as investigações contra Flávio Bolsonaro no caso das ‘rachadinhas’. Conforme mostra reportagem de VEJA, este caso e o das joias sauditas complicam os planos eleitorais bolsonaristas.

