Quem era Nabil Qaouk, líder do Hezbollah morto por Israel no Líbano

Israel matou outro dirigente do grupo terroristas Hezbollah em um ataque aéreo realizado no sábado à noite no sul de Beirute. Nabil Qaouk era apontado como comandante da unidade de segurança interna e membro do conselho executivo do Hezbollah. A morte do terrorista é resultado do cerco de Israel sobre o Líbano, base do grupo.

Durante o ataque a mais um líder do grupo terrorista, pelo menos outras dez pessoas teriam morrido. Segundo as Forças Armadas de Israel, Qaouk estava diretamente implicado na promoção e planos terroristas contra o Estado de Israel e seus cidadãos” nos últimos dias.

Hezbollah confirmou morte de terrorista

O Hezbollah confirmou em comunicado “o martírio do estimado estudioso mujahid Sheikh Nabil Qaouk”, em ataque israelense em Chyah, um subúrbio da capital Beirute.

A morte do terrorista repercutiu no Irã, país que apoia grupos como Hamas e Hezbollah nos ataques contra Israel. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que “o assassinato não ficará sem resposta”.

Segundo o jornal The New York Times, Qaouk se juntou ao Hezbollah na década de 1980 e ocupou diversos cargos de responsabilidade na etrutura do grupo terrotista. Os Estados Unidos anunciaram sanções contra ele em 2020.

A morte do terrorista é mais uma vitória de Israel contra o Hezbollah e vem seguida da morte do principal líder do movimento, Sayyed Hassan Nasrallah, morto em um ataque aérea em Beirute na última sexta-feira.

O Hezbollah também confirmou a morte de seu principal líder. Um membro sênior da Guarda Revolucionária do Irã, o vice-comandante Abbas Nilforoushan, foi morto em ataques israelenses em Beirute.