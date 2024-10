Quais são os feriados de novembro?

Depois de um mês com somente um feriado nacional, o penúltimo mês do ano chega com três feriados. Para aqueles que gostam de se programar com antecedência, já podem ir arrumando as malas! Então anota aí na agenda para não se perder: o próximo feriado nacional vai ser no sábado, dia 2 de novembro.

Os outros dois feriados do mês serão comemorados em dias de semana, uma sexta-feira e uma quarta, respectivamente.

Feriados de novembro:

– 2 de novembro: Finados (sábado)

– 15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira)

– 20 de novembro: Dia da Consciência Negra (quarta-feira)

Finados

O Dia de Finados é um dia de homenagens as pessoas que já faleceram. A data foi instituída no Século X, na França, pelo monge beneditino Odilo (ou Odilon) de Cluny, mas se popularizou já no Século XII e virou o Dia de Finados para os cristãos. Nesse ano, o feriado vai cair em um sábado.

Proclamação da República

A Proclamação da República é considerada um feriado nacional desde 1949, quando o então presidente Eurico Gaspar Dutra estabeleceu a Lei Federal 662. Nesse ano, o feriado vai cair em uma sexta-feira.

Dia da Consciência Negra

O feriado do dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, é o mais recente dos feriados do mês, já que se tornou feriado nacional somente em 2023, quando o presidente Lula sancionou a lei 14.759. O dia escolhido foi a data da morte de Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, que morreu no dia 20 de novembro de 1695. Nesse ano, o feriado vai cair em uma quarta-feira.

Feriados de dezembro

Saiba quais vão ser os próximos feriados:

Dezembro

– 24 de dezembro: Véspera de Natal – ponto facultativo após as 14h

– 25 de dezembro: Natal – feriado nacional

– 31 de dezembro: Véspera do Ano-Novo de 2025 – ponto facultativo após as 14h

A véspera do Natal e a véspera do ano-novo vão cair em duas quartas-feiras em 2024.