Quaest em SP: Boulos tem 29% dos votos válidos; Nunes, 28%, e Marçal, 27%

A Quaest divulgou neste sábado, 5, a pesquisa com as intenções de voto para a prefeitura de São Paulo. Três candidatos aparecem tecnicamente empatados. Guilherme Boulos (PSOL) com 29%, Ricardo Nunes (MDB) com 28%, e Pablo Marçal (PRTB) com 27%, já que a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em terceiro lugar, Tabata Amaral (PSB) aparece com 10%, Datena (PSDB), com 4% e Marina Helena (Novo), com 2%. Os outros candidatos não pontuaram.

Os dados foram computados com base nos votos válidos, que não leva em consideração os brancos e nulos. A pesquisa foi realizada com 2.400 pessoas entre os dias 4 e 5 de outubro.

A pesquisa também levantou as intenções de voto no segundo turno. Confira os cenários: Nunes x Boulos Ricardo Nunes: 51% (eram 49%)

Guilherme Boulos: 33% (eram 33%)

Em branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 14%)

Indecisos: 2% (eram 4%) Boulos x Marçal Guilherme Boulos: 45% (antes eram 41%)

Pablo Marçal: 37% (eram 36%)

Em branco/nulo/não vai votar: 16% (eram 19%)

Não sabe: 2% (antes eram 4%) Nunes x Marçal Ricardo Nunes: 54% (antes eram 53%)

Pablo Marçal: 28% (eram 26%)

Em branco/nulo/não vai votar: 16% (eram 17%)

Indecisos: 2% (eram 4%)