PSB oficializa candidatura de Tabata Amaral com vice ainda indefinido

A convenção partidária do PSB oficializou neste sábado, 27, a candidatura da deputada Tabata Amaral à prefeitura de São Paulo. O nome do vice segue indefinido.

O evento contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Eles estarão em palanques diferentes de Lula, já que o presidente apoia a candidatura do deputado Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura da capital paulista.

A cerimônia destacou a trajetória da deputada, que saiu da periferia de São Paulo e estudou na universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Em seu discurso, Alckmin, que foi apresentado como convidado de honra, ressaltou que Tabata foi uma das criadoras do projeto que deu origem ao programa Pé de Meia, implementado pelo governo Lula.

“Nós vivemos hoje no Brasil uma política polarizada. De um lado, quem acredita na democracia, no voto. E aqueles que gostam da ditadura e querem tirar o direito sagrado de o eleitor votar. O lado da Tabata é o nosso lado, é o melhor lado, o de quem quer trabalhar”, disse o vice-presidente.

Márcio França fez duras críticas ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) e afirmou que ele ficará fora do segundo turno. “Ele é um prefeito envergonhado, dá a impressão que ele está com vergonha e com medo de ser prefeito. Ele terceirizou a prefeitura para os grupos políticos que controlam a cidade”, declarou.

Tabata tentou se concretizar como uma “terceira via” a Nunes e Boulos, mas perdeu espaço após a entrada de Datena e do coach Pablo Marçal (PRTB) na disputa. Ela é a quinta colocada, com 6,4% das intenções de voto, segundo levantamento de julho do Instituto Paraná Pesquisas. A deputada não conseguiu se aliar a outros partidos para formar coligação.

“Eu tenho uma baita experiência em contrariar os profetas da derrota”, discursou a candidata. “A gente vai estar no segundo turno. Com a benção de deus e o voto do povo, a gente vai vencer essa eleição. Eles vão vir com o ódio e a mentira, mas a nossa arma é a esperança”, acrescentou.

Outras lideranças do PSB compareceram à convenção, como o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o prefeito de Recife, João Campos, companheiro de Tabata.

Vice indefinido

O PSB adiou a escolha do vice, ainda com esperança de contar com o PSDB. Os tucanos, porém, confirmaram a candidatura de José Luiz Datena a prefeito também neste sábado. O apresentador se filiou ao PSB neste ano e chegou a ser anunciado como vice de Tabata. Incentivado pela própria deputada, migrou para o PSDB, mas decidiu lançar candidatura própria. O gesto foi considerado uma traição à campanha de Tabata.

Sendo assim, o PSB deve ter uma chapa “puro-sangue” na capital, com um nome do próprio partido. Entre as possibilidades estão a professora Lúcia França, Lu Alckmin e o deputado Floriano Pesaro.