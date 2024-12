Procurador Antonio José é o mais votado para chefia do Ministério Público do Rio

A eleição da lista tríplice para procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro terminou no fim da tarde desta segunda, 02, com a vitória de Antonio José Campos Moreira, atual titular da 1ª Procuradoria de Justiça junto à 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Desta vez, a disputa para a chefia do Ministério Público Estadual (MPE), no biênio 2025/2027 contou com apenas dois candidatos: concorria com Antonio José a procuradora Leila Machado Costa. Apesar do resultado, caberá ao governador Cláudio Casto (PL) decidir quem ocupará o cargo. Ele receberá a lista – que desta vez não será tríplice – no dia 2 de janeiro e terá até o dia 17 do mesmo mês para anunciar sua escolha.

Com mais de três décadas de Ministério Público, Antonio José teve atuação em casos famosos, como na investigação que resultou no estouro da fortaleza do bicheiro Castor de Andrade, em 1994, e, mais tarde, na que tinha como alvos os irmãos Natalino e Jerominho Guimarães, ex-deputado e ex-vereador, respectivamente, acusados de chefiar a maior milícia da Zona Oeste. “São vários os casos importantes na minha trajetória: as primeiras denúncias envolvendo milícias, o caso do deputado estadual Natalino e do vereador Jerominho, o estouro da fortaleza do Castor, as chacinas de Vigário Geral e Candelária, o caso Daniela Perez”, afirma o procurador, que começou no MP, na área criminal, em Itaperuna.

Pela tradição, o governador decide pelo mais votado na instituição. Mas o próprio Castro já quebrou esse costume ao reconduzir o promotor Luciano Mattos, atual chefe do MPRJ, ao cargo no ano passado. Ele era o segundo colocado em votos da lista tríplice. Na atual disputa, Antonio José recebeu 583 votos (62,75%), contra 346 (37,24%) de Leila Machado.